اختيارات تشكيلة السكاوت للجولة 3

يعود فريق السكاوت لهذا الأسبوع للاختيار من قائمة طويلة من اللاعبين ليمثلوا تشكيلة السكاوت في الجولة 3

إذا كنت جديداً على الموقع، يجدر الذكر بأن كل واحد من المحرر ديفيد، نائب التحرير، مدير أعمال الفيديو أندي والخبير توم وضعوا قائمة ال 18 لاعب ليمثلوا تشكيلة الجولة 3 مع شرح لأسباب اختياراتهم

بعد ذلك سيتم تقليص القائمة إلى 15 لاعب فقط (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتعدى 83م للتشكيلة الأساسية قبل الديدلاين المقبل يوم السبت 11:00 صباحاً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق (نفس شروط اللعبة)

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي حراسة المرمى إيميليانو مارتينيز إيميليانو مارتينيز إيميليانو مارتينيز آرون رامسدال روي باتريسيو روي باتريسيو روي باتريسيو هوجو لوريس فيسينتي جوايتا ديفيد دي خيا هوجو لوريس ديفيد دي خيا الدفاع لوكاس دينيه مات دوهرتي لوكاس دينيه أندرو روبرتسون ترنت ألكسندر أرنولد جورج بالدوك ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد ريس جيمز ريس جيمز ريس جيمز ريس جيمز رومين سايس أندرو روبرتسون رومين سايس رومين سايس ستيوارت دالاس جيمي دن تشارلي تايلر كريس باشام الوسط محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين كاي هافرتز جاك جريلش خاميس رودريجيز رحيم ستيرلنج دانييل بودينس دانييل بودينس دانييل بودينس دانييل بودينس الهجوم تيمو فيرنر تيمو فيرنر تيمو فيرنر تيمو فيرنر جابريل جيسوس جابريل جيسوس جابريل جيسوس جابريل جيسوس هاري كين كريس وود هاري كين هاري كين دومينيك كالفرت لوين راؤول خيمينيز دومينيك كالفرت لوين كريس وود أولي واتكينز داني إنجز كريس وود ألكسندر ميتروفيتش

أكثر اللاعبين اختياراً: ريس جيمز، محمد صلاح، كيفين دي بروينة، سون هيونج مين، دانييل بودينس، تيمو فيرنر، جابريل خيسوس (أربع مرات)، إيميليانو مارتينيز، رومين سايس، ترنت ألكسندر أرنولد، هاري كين وكريس وود (ثلاث مرات)

ديفيد يقول:

لقد كان جلياً لي أن أختار إيميليانو مارتينيز في حراسة المرمى بعد أدائه المبهر مع أستون فيلا. أنا أعتقد بأنه أفضل حارس مرمى بسعر 4.5م. أنا أتوقع أستون فيلا أن يحافظ على كلين شيت ضد فولهام وحتى إذا لم يحدث ذلك فلديه فرصة جيدة للتصديات من هجوم فولهام مما يعطيه أفضلية بالنقاط

لوكاس دينيه هو مفتاح إيفرتون هذا الأسبوع، الكاتب يان سينكيفس وضح بأن كريستال بالاس يعاني من الجهة اليمنى. مانشستر يونايتد كان غير مستعد للموسم ولم يشكلوا خطراً كبيراً على كريستال بالاس في معظم فترات المباراة، ولكن ايفرتون في فورمة جيدة في هذه اللحظة. لا يوجد لاعب أرسل تمريرات في الجزء الأخير من الملعب أكثر من لوكاس دينيه في فوزهم 5-2 ضد وست بروميتش ولذلك إن لعب ايفرتون بنفس الطريقة فإن دينيه سيسبب لهم الكثير من المشاكل الدفاعية

على الرغم من أن دفاع الوولفز استقبل 3 أهداف من هجوم مان سيتي الفتاك، إلا أنهم يبقون أحد أفضل الدفاعات في الدوري الإنجليزي منذ الجولة 25 الموسم الماضي. سأكون سعيداً لو استعاد روبن فيناجري مكانه بالتشكيلة بالجولة 3 ولكن علينا متابعة أخبار إصابة مارسال من نونو اسبيريتو سانتو. ولذلك الاختيار الآمن سيكون رومين سايس والذي له عدد لمسات وتسديدات داخل الصندوق أكثر من أي مدافع آخر في الفريق في موسم 2020/2021

على الرغم من تحسن آرسنال دفاعياً، ما زلت أعتقد أن محمد صلاح سيسجل في مباراة الاثنين. 65.5% من أهدافه والأسسيت جاءت على ملعب الأنفيلد من ضمنها هدفين سجلهم في مرمى أرسنال

يبدو أن الدور الجديد رقم 10 لكيفين دي بروينة قد جعله بالفعل عنصر فانتازي أفضل من الموسم الماضي. ما زلنا في الأيام الأولى بالطبع ، ولكن بعد مباراة واحدة فقط ، أصبح في المركز الرابع من حيث عدد التمريرات المفتاحية (Key passes) وأربعة لاعبين فقط لهم تسديدات على المرمى أكثر من كيفين. كل هذا حصل أمام دفاع ولفرهامبتون، والذي يعتبر قويًا بشكل لا يصدق منذ الموسم الماضي. على هذا الأساس، لا يهم حتى من سيواجه مانشستر سيتي المقبل … وأنا أتوقع أشياء كبيرة منه خصوصاً وأنه هو من يسدد ركلات الجزاء للفريق

في حين ذلك، تيمو فيرنر عليه أن يستغل فورمة وست بروميتش الدفاعية والمشاكل التي يعانيها حتى الآن في الموسم. حتى الآن تحصل على ضربتي جزاء لتشيلسي خلال مباراتين، أيضاً دفاع وست بروميتش تسبب في ضربتي جزاء حتى الآن

دانييل بودينس، لديه القدرة على أن يكون لاعب وسط جيد ورخيص الثمن بناءً على أدائه في موسم 2020/21. لديه 2 أسست في أول مباراتين،، بودينس صنع فرصًا أكبر من أي زميل له بالفريق وكان غير محظوظ في عدم التسجيل. على الرغم من توقيع نادي الولفز مع نيلسون سيميدو، يمكن الجزم بأنه سيحتفظ بمكانه أساسياً على الأقل لجولة قادمة بناءً على الأداء الذي قدمه حتى الآن

كما ذكرنا سابقًا ، عندما يضمن جابريل جيسوس مكانه أساسياً، فهو خيار خيالي رائع. بفضل دور كيفين دي بروينة الجديد، كان جزءًا كبيراً من هجوم مانشستر سيتي يوم الإثنين، واستحق أن يكون في قائمة الهدافين في اللحظات الأخيرة من المباراة

دومينيك كالفرت لوين وأولي واتكينز هما مهاجمي الأرخص سعراً في الجولة 3. كالفرت لوين كان اختيار واضح بناءً على فورمته وإحصائياته الأساسية، في حين أن المشاكل الدفاعية لفولهام حالياً يجب أن تنصب في مصلحة لاعب سريع وقوي وهي العناصر التي يمتلكها لاعب أستون فيلا واتكينز

نيل يقول:

هذا الأسبوع هو عالأغلب أصعب أسبوع لاختيار التشكيلة في هذا الموسم حتى الآن، بعض مباريات الجولة ليست سهلة التنبؤ بها، و الجولة الماضية المليئة بالأهداف الكثير من الأفكار تحوم في الأفق

سون هيونج مين على سبيل المثال ، لن يسجل أربعة أهداف ضد نيوكاسل يونايتد نهاية هذا الأسبوع. قد يتعرض ستيف بروس للضغط الكبير من قبل بعض مشجعي النادي لكنه يتمتع بالذكاء الكافي حتى لا يتعرض لما تعرض له رجال هاسنهتل عندما يتجه نيوكاسل جنوبًا إلى لندن يوم الأحد. سيظهرون طموحًا هجوميًا كافيًا للفوز على توتنهام مما قد يمنح سون مساحة كافية لاقتناص هدف أو اثنتين

ما زلت مقتنعًا بأن كيفن دي بروينة سيبدأ كل مباراة بمركز اللاعب رقم 10 بعد فوز مانشستر سيتي يوم الاثنين على ولفرهامبتون، لأن هذا تكتيك طبقه بيب جوارديولا مرارًا وتكرارًا للمباريات “الأكثر صرامة”

مع رحيل ديفيد سيلفا وإصابة برناردو سيلفا وإيلكاي جوندوجان، ربما يلتزم غوارديولا بتشكيلة 4-2-3-1 في الوقت الحالي خاصةً إذا كان لا يزال يرى فيل فودن كخيار على الأجنحة وليس كخيار لاعب رقم 8

يقوم آرسنال بتوجيه معظم لعبه إلى الجهة اليسرى (جهة أوباميانج) وهذا قد يدفع ترينت ألكسندر أرنولد إلى التزام الواجبات الدفاعية. ما حدث في الأسبوع الأول اقتنعت باختيار أندرو روبرتسون، في حين أن ضعف ليدز يونايتد من نفس الجناح قادني إلى اختيار جورج بالدوك من شيفيلد يونايتد

ارتأيت لترشيح فيسنتي جوايتا من كريستال بالاس، أستطيع التنبؤ بأن الحارس سيحصل على بعض التصديات ونقاط فانتازي أكثر عندما يزور إيفرتون المتحمّس ملعب سيلهورست بارك ، حتى لو قام فريق كارلو أنشيلوتي بتسجيل أهداف، أتوقع نقاط تصديات عديدة من جوايتا

توم يقول:

مباراة على الأنفيلد ضد الأرسنال تضع اختيارات ليفربول على أعلى قائمة اختياراتي

ولكن، أرسنال استقبل 14 تسديدة الجولة الماضية ضد وست هام مقابل 7. وهذه ليست المرة الأولى، ذلك قد حدث في كثير من الأحيان منذ تعيين ميكيل أرتيتا مدرباً لأرسنال، وعلى الرغم من التحسينات الدفاعية منذ الانتقال إلى ثلاثة دفاع، ما زلت أعتقد أن ليفربول سيكون لديه الكثير ليقدمه لمدربي الفانتازي وأتوقع أن يسجل فوزًا مريحًا على أرضه ليلة الاثنين

اختياراتي، ترنت ألكسندر أرنولد ومحمد صلاح يتصدران الطريق بالفعل في موقعيهما في التسديد، بينما دفاع ليفربول تعرض لفرصة واحدة محققة للتسجيل حتى الآن في الموسم، كانت تلك ركلة جزاء في ستامفورد بريدج

كان خاميس رودريغيز جيدًا جداً يوم السبت الماضي. إذا امتلك ضربات الجزاء، فسيكون من الصعب تجاهله. أتوقع أيضًا أن يقدم لوكاس دينيه، الذي صنع خمس فرص ضد وست بروميتش ألبيون ومرر 13 عرضية، بالإضافة إلى دومينيك كالفرت لوين ، مصدرًا للنقاط ضد كريستال بالاس

ستكون هناك حاجة إلى التوفير مع وجود العديد من الخيارات المتميزة رخيصة الثمن، ولهذا السبب لجأت إلى بيرنلي وأستون فيلا، اللذين يبدوان جيدًا في البحث عن الصفقات هذا الأسبوع. يبدو تشارلي تايلور وكريس وود أفضل الخيارات من بيرنلي، كريس وود سجل في كل من مبارياته الأربع الأخيرة ، بينما يبدو إيميليانو مارتينيز أفضل اختيارات حراس المرمى بسعر 4.5م في الوقت الحالي

أندي يقول:

ما زلت غير متأكد مما سأفعله بمدافعي شيفيلد يونايتد هذا الموسم. إحساسي يقول أنهم سيكونون أسوأ مما كانوا عليه في موسم 2019/20 ولكن كان من الصعب معرفة ذلك بعد أداء ولفرهامبتون الجيد ولعبهم معظم المباراة بـ 10 لاعبين ضد أستون فيلا

سجل ليدز سبعة أهداف في جولتين فقط ، ولكن معامل الأهداف المتوقعة لديهم (xG) كان 1.69 هدف فقط وهو خامس أقل مستوى في الدوري؛ حتى مارسيلو بيلسا علق على تسجيل الكثير من الأهداف من فرص قليلة. وعليه فلقد قررت الذهاب مع آرون رامسدال وكريس باشام في الفريق

بالإضافة إلى الإحصائيات ، فإنني أتطلع إلى جاهزية اللاعبين البدنية في بداية الموسم. لا أعتقد أنه كان هناك أفضل من أداء مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون في افتتاحية الموسم. بدا كل من كيفن دي بروينة ورحيم سترلينج بلياقة بدنية عالية ومن الصعب عدم ضمهم لفرقنا. قد يستعيد ليستر خدمات جوني إيفانز لكن مانشستر سيتي سيكون لديه الكثير من الحلول للتسجيل ومن الصعب عدم شراء أحد الهدافين الرئيسيين (ستيرلنج) أو مسدد ركلات الجزاء (دي بروين)

لقد فوجئت برؤية ريس جيمز يبدأ المباراة الثانية على التوالي وآمل أن تكون هذه بداية لسلسلة متواصلة من المباريات على الرغم من وجود سيزار أزبيليكويتا الذي يحتمل أن يُمنح دورًا أكبر في الفريق. مع وصول حارس مرمى جديد إلى تشيلسي، قد لا يمر وقت طويل حتى نرى عودة الشباك النظيفة (الكلين شيت). سعر ريس جيمز 5.1م يمثل قيمة كبيرة لمدربي الفانتازي بالنظر إلى إمكانياته الهجومية أيضً

بطل مجتمع الفانتازي

في كل أسبوع، واحد من مجتمع فانتازي فوتبول سكاوت يتحدى تشكيلة السكاوت بوضع لاعبيه ال 11 ضد تشكيلتنا

المدرب الذي يفوز على تشكيلة السكاوت بأكبر فارق نقاط ممكن سيربح كوبون أمازون بقيمة 100£ ويتأهل لدوري المساهمين لفانتازي فوتبول سكاوت الموسم المقبل

سيتعين عليهم الكثير من العمل الآن بعد أن تمكن AA33 من الفوز على تشكيلة السكاوت بنتيجة 96-43 وهذا يعني فارق 53 نقطة!

سنعلن عن قائمة تشكيلة السكاوت الـ 11 يوم الجمعة المقبل. تابع ذلك المقال للحصول على مزيد من التفاصيل.