تشكيلة السكاوت للجولة الرابعة من فانتازي بريميرليج

.تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة الرابعة

سيقوم كل من ديفيد، نيل، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم السبت الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي بيرند لينو بيرند لينو بيرند لينو بيرند لينو حراسة المرمى أليكس مكارثي أليكس مكارثي أليكس مكارثي أليكس مكارثي إيميليانو مارتينيز نيك بوب روي باتريسيو إيدرسون ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد الدفاع رومين سايس ويلي بولي رومين سايس أندرو روبرتسون تيموثي كاستانيه جيمس جستن جيمس جستن جيمس جستن روب هولدينج ريس جيمز ريس جيمز ريس جيمز جمال لويس ريان بيرتراند لوكاس دينيه لوكاس دينيه ساديو ماني ساديو ماني محمد صلاح محمد صلاح الوسط كيفين دي بروينة فيل فودين كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة رحيم ستيرلنج رحيم ستيرلنج ببير إيمريك أوباميانج رحيم ستيرلنج ويلفريد زاها هارفي بارنز هارفي بارنز هارفي بارنز دانييل بودينس بيدرو نيتو جيمس وورد براوس أداما تراوري داني إنجز داني إنجز داني إنجز داني إنجز الهجوم راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين ألكسندر لاكازيت جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي تشي أدامز ألكسندر لاكازيت تيمو فيرنر تشي أدامز

أكثر اللاعبين اختياراً: بيرند لينو، أليكس مكارثي، ترنت ألكسندر أرنولد، داني إنجز، دومينيك كالفرت ليوين، راؤول خيمينيز (4 مرات)، جيمس جستن، ريس جيمز، كيفين دي بروينة، رحيم ستيرلنج، هارفي بارنز، جيمي فاردي 3 مرات

ديفيد يقول

اختيار دبل دفاع أرسنال يعتبر اختيار سهل بالنسبة لي للجولة الرابعة نظراً لضعف قوة شيفيلد يونايتد الهجومية عندما يستضيفونهم على ملعب الإمارات يوم الأحد

شيفيلد يونايتد هو الفريق الوحيد الذي لم يسجل أي هدف هذا الموسم، بينما عودة كيران تيرني تعتبر إضافة كبيرة للدفاع مما يعزز حظوظ بيرند لينو وروب هولدينج بالكلين شيت

ربما ينبغي لي أيضًا أن أشرح سبب ضمني لإيميليانو مارتينيز قبل رحلة ليفربول إلى أستون فيلا. حقق رجال دين سميث تحسينات كبيرة في الدفاع منذ شهر يونيو الماضي، حيث استقبلوا 10 تسديدات فقط في كل مباراة هذا الموسم، مقارنة بـ 16 في موسم 2019/20

على الرغم من أن فرص الحصول على كلين شيت ضد ليفربول صعبة، إلا أن مارتينيز كان في المركز الثاني من حيث التصدي خلال فترة (ما بعد الكورونا)، لذلك أتوقع منه أن يحبط الريدز ويحصد نقاط إضافية من التصديات

أتوقع أن يرد دفاع ولفرهامبتون بعد نتيجتين مخيبتين للآمال عندما يأتي فولهام إلى ملعب مولينو. يسعى فريق ولفرهامبتون لاستعادة بريقه وقوته الدفاعية التي شاهدناها بالفترة الأخيرة من الموسم الماضي، بينما يسعى فريق سكوت باركر الذي يقع في المركز السابع عشر في الترتيب للحصول على فرصة لتعديل النتائج. رومان سايس هو اللاعب الذي اخترته في التشكيلة، بعد أن سجل عدد تسديدات في منطقة الجزاء أكثر من أي مدافع آخر في ولفرهامبتون ، في حين أن ناديين فقط استقبلوا عددًا من المحاولات من اللعب الثابتة أكثر من فولهام

جمال لويس يضمن مكاناً أيضًا إلى اختياري لتمثيل دفاع نيوكاسل حيث أنهم يواجهون فريق بيرنلي الذي يحل في المرتبة الثانية بعد شيفيلد يونايتد بأدنى معدل تحويل التسديدات إلى أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز بنسبة ٪7.7

ربما واجه مانشستر سيتي مباراة صعبة جداً أمام ليستر سيتي، لكن أسلوب اللعب المفتوح من ليدز قد يكون بالضبط ما يحتاجون لمواجهته للعودة إلى المسار الصحيح في الجولة الرابعة

يتواجد رجال مارسيلو بيلسا حاليًا في المركز الثامن عشر من حيث التسديدات التي تم تلقيها في منطقة الجزاء، وتقبلت شباكه فرص كبيرة ولديهم معدل استقبال أهداف متوقعة عالية (xGC) لذلك سأقوم بإضافة أفضل عناصر مانشستر سيتي لفريقي والقادرين على استغلال ذلك وهم كيفن دي بروين ورحيم سترلينج

على الرغم من تحسن أستون فيلا كثيرًا، إلا أن ماني لديه تفضيل خاص لهذه المباراة ، حيث سجل ستة أهداف في ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد أستون فيلا. أرسنال (سبعة) وكريستال بالاس (تسعة) هما الفريقان الوحيدان اللذان سجل أمامهما أهدافاً أكثر

في هذه الأثناء، يعتبر راؤول خيمينيز مرشح قوي للجولة الرابعة، بالإضافة لذلك لديه ضربات الجزاء وبالتالي قد يجد المزيد من المتعة ضد فولهام. لم يستقبل أي فريق أخطاء أكثر من هذا الموسم حتى الآن من رجال باركر (48)، حيث حصلوا على 10 بطاقات صفراء وهو أعلى مستوى في الدوري حتى الآن

نيل يقول

مباراة ليستر على أرضه ضد وست هام يونايتد قد لا تكون سهلة كما تبدو للوهلة الأولى ، حيث يبدو فريق الهامرز خطيرًا في الهجوم وقويًا بشكل غير معهود في الدفاع

ومع ذلك ، يبدو أن مركز الظهير الأيمن يمثل نقطة ضعف محتملة، حيث من المحتمل أن ينوب بن جونسون عن المصاب ريان فريدريكس في نهاية هذا الأسبوع. قد يعود عيسى ديوب بعد فترة العشرة أيام التي قضاها في الحجر الصحي من فيروس كورونا، لكن إذا تم تكليف فابيان بالبوينا (الذي قدم أداءً جيدًا ضد الوولفز) بالتغطية عليه مرة أخرى، عندها يمكنني أن أرى الكثير من المتعة لجيمس جستن وهارفي بارنز السريع، وقد قدما اللاعبان أداءً مذهلا حتى الآن سواء من مشاهدتهما باللعب أو بالإحصاءات

سيكون بيدرو نيتو عنصرًا نائبًا لدانييل بودينس إذا لم بودينس جاهزاً للعب. لكنني اعتقدت أنه كان نشيطًا في المباراة التي خسرها الوولفز بنتيجة 4-0 أمام وست هام الأسبوع الماضي ولديه نصيب من مهام الكرات الثابتة ، لذلك سأختاره هذه الجولة

اخترت أندرو روبرتسون من دفاع ليفربول الأسبوع الماضي لكنني غيرت هذا الأسبوع وسأختار ترنت ألكسندر أرنولد هذه المرة، مع استمرار أستون فيلا في السماح بالكثير من التسديدات على الرغم من الحفاظ على شباكه نظيفة. قد يأخذ روبرتسون الآن نصيبه من الضربات الركنية ، لكن ألكسندر أرنولد لا يزال يبدو أنه صانع الفرص من اللعب المفتوح ، وقد يكون هناك فرصة كبيرة أمام مات تارجيت ، الذي لا يزال يبدو الحلقة الأضعف في خط دفاع أستون فيلا

سأختار دبل هجوم مانشستر سيتي رحيم ستيرلنج وفيل فودن في رحلتهم إلى ليدز. كتبت في وقت سابق من الأسبوع أنني أستطيع أن أرى مباراة يوم السبت بين ليدز ومانشستر سيتي تنتهي بسهولة 5-0 للسيتي أو 3-2 لليدز يونايتد، بكل الأحوال من المتوقع جداً أن نشاهد مباراة مفتوحة مليئة بالأهداف

توم يقول

هذا الأسبوع، سأركز على أضعف الدفاعات في الدوري حتى اللحظة

وست بروميتش ألبيون وفولهام استقبلوا حتى الآن 21 هدف مجتمعين وفرص أكثر بكثير أيضاً

منافس وست بروم، ساوثهامبتون، هو واحد من ثلاثة فرق اخترت منهم 3 لاعبين (تربل). في حين أن اختيار داني إنجز كان سهلا بالنسبة لي، فإن اختيار جيمس وارد براوس يعود لكونه على الكرة الثابتة والتي يمكن أن تؤدي إلى تمريرات حاسمة (أسست)، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يستقبل أي فريق محاولات لعب أكثر من ألبيون خلال الأسابيع الأولى. تم اختيار الحارس أليكس مكارثي يضًا بعد أداء دفاعي محسّن في بيرنلي في الجولة الثالثة

فولهام في حالة يرثى لها عندما يتوجهون إلى مولينو يوم الأحد، وبالنظر إلى ذلك أتوقع رد فعل من ولفرهامبتون واندررز. بدأ راؤول خيمينيز الموسم بقوة، بعد أن سجل في اثنتين من أول ثلاث مباريات ، ولكن إيماني في خط دفاع نونو إسبريتو سانتو لا يزال على حاله، مع اختيار روي باتريسيو ورومان سايس لتمثيل خط الدفاع

إن اختيارات ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي وإيفرتون تتحدث إلى حد كبيرعن نفسها ، لذلك سأخصص المزيد من الوقت لبعض الإضافات الأخرى

كان جيمي فاردي في حالة جيدة مع مانشستر سيتي في نهاية الأسبوع الماضي. على الرغم من أن أربعة من أهدافه الخمسة هذا الموسم جاءت من ركلة جزاء، فمن الجدير بالذكر أنه حقق ثلاثة من تلك الركلات بنفسه

أحب أيضًا أن أذكر هارفي بارنز، الذي احتل المركز الأكثر تقدمًا في كل من مباريات الثعالب الثلاث حتى الآن. تسديداته العشر في منطقة الجزاء، والتي تحتل المرتبة الثانية بين جميع لاعبي الوسط، مشجعة أيضًا

الاختيار الثالث ذهب إلى جيمس جستن على حساب زميله الظهير تيموثي كاستانيه. على الرغم من أن البلجيكي لديه الأفضلية أن يستمر أساسيا في حال عودة ريكاردو بيريرا، إلا أن جستن يتفوق على زميله في التسديدات والكرات العرضية ولمسات الثلث الأخير من الملعب، ويأتي بسعر أرخص أيضًا

أندي يقول

سيكون من الغباء عدم الاحتفاظ بلاعب لأنه “على وشك التسجيل” – وهذا هو بالضبط سبب بقاء تشي آدامز في فريقي. إنه اللاعب الوحيد الذي لديه ثلاث فرص كبيرة أو أكثر في الجولات الثلاث الأولى ولم يجد الشباك حتى الآن. الجولة القادمة هي أفضل فرصة لتشي آدمز ليسجل أمام فريق سبق أن استقبلت شباكه بالفعل يساوي 8.84 أهداف وأتحدث هنا عن شباك وست بروميتش ألبيون xGC

على الرغم من عدم تسجيل نقاط ضد مانشستر سيتي، إلا أن هارفي بارنز لا يزال يبدو رائعًا. لقد حصل بالفعل على 10 تسديدات في منطقة الجزاء هذا الموسم وصنع ثلاث فرص. قدم وست هام أداءً جيدًا ضد ولفرهامبتون، لكنني آمل أن يكون ذلك أمرًا شاذًا وأن يعودوا إلى الفريق الذي تلقى 62 هدفًا الموسم الماضي

بالحديث عن ولفرهامبتون ضد وست هام ، لم يغير ما حدث ضد وست هام دعمي وإيماني بلاعبي ولفرهامبتون. يبدو راؤول خيمينيز خيارًا رائعًا ضد فريق فولهام الذي لم يفعل أي شيء حتى الآن لإقناعي بأنه لا ينبغي جلبه لفريقي حيث أنه سيجل الكثير من الأهداف. وبسبب هذا ، فقد ذهبت للدبل مع أداما تراوري الذي أعتقد أنه سيكون أقل عرضة للمداورة مقارنة مع دانييل بودينس وبيدرو نيتو

في الدفاع ، أؤمن بـ لوكاس دينيه. لا يوجد الكثير من المدافعين بنزعة هجومية أكبر من دينيه في الدوري في الوقت الحالي، فقط ريس جيمز وريان فريدريكس صنعوا فرصًا أكثر من اللاعب الفرنسي منذ بداية الموسم

بطل مجتمع الفانتازي

في كل أسبوع، واحد من مجتمع فانتازي فوتبول سكاوت يتحدى تشكيلة السكاوت بوضع لاعبيه ال 11 ضد تشكيلتنا

المدرب الذي يفوز على تشكيلة السكاوت بأكبر فارق نقاط ممكن سيربح كوبون أمازون بقيمة 100£ ويتأهل لدوري المساهمين لفانتازي فوتبول سكاوت الموسم المقبل

وقد تمكن من الفوز بنتيجة 50-41 DAZZالأسبوع الماضي كان منافس فريق السكاوت هو

يتعين على المنافسين القادمين محاولة تحقيق فوز أكبر من نتيجة 96-43 والفارق 53 نقطة الذي AA33حققه المدرب

سنعلن عن قائمة تشكيلة السكاوت الـ 11 يوم الجمعة المقبل. تابع ذلك المقال للحصول على مزيد من التفاصيل

