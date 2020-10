الأسئلة الشائعة في لعبة الفانتازي وأهم المصطلحات

:أكثر الأسئلة الشائعة

التسجيل كعضو جديد

كم تكلفة العضوية؟

العضوية لمدة سنة كاملة متوفرة الآن بسعر 17.5£، وهناك عضوية شهرية بتكلفة 2.99£ شهريا. الحزمة السنوية وتستمر لمدة 12 شهر من تاريخ التسجيل. التسجيل الآن سيعطي لك العضوية للموسم الحالي 2020/2021

ماذا سأحصل من خلال عضويتي؟

.يمكنك معرفة جميع المميزات والخدمات من هنــا

ستحصل على جدول المباريات، أداة تحليل المباريات، تصريح لخدمة تقييم فريقي وتوقعات النقاط للاعبين خلال الموسم. بالإضافة إلى ذلك يمكنك قراءة حزمة فريدة من المقالات للأعضاء البريميم فقط خلال الموسم (نشرنا أكثر من 150+ مقال في موسم 2018/2019). ليس هذا فحسب، بل أيضاً يمكنك التحكم بإحصائيات اللاعبين والفرق وترتيبها كيفما تريد

كيف أسجل؟

إذا لديك حساب مجاني على الموقع فعليك أن ترفع من مرتبة العضوية إلى بريميم حتى يتسنى لك التعليق واستخدام الميزات من هنــا

إذا لم يكن لديك حساب فعليك التسجيل من هنـا. اختر اسم المستخدم و الايميل الالكتروني في طلب التسجيل ولا تنسى أن تختار حزمة الأعضاء البريميم في الطلب حتى تحصل على العضوية مباشرة

كيف تحصل عملية الدفع؟

ببساطة اختر حزمة العضوية البريميم ومن ثم سيتم نقلك مباشرة إلى صفحة الدفع. في الوقت الحالي، جميع الدفعات تتم خارج الموقع عن طريق موقع سترايب أو بي بال . يمكنك اختيار طريقة الدفع التي تناسبك في طلب التسجيل

سترايب يقبل الكردت كارد والديبت كارد، وإذا كان لديك بي بال يمكنك إكمال الدفع منه أيضا

بمجرد أن يتم الدفع، ستصلك شاشة تأكيد الدفع. إذا دفعت عن طريق بي بال سوف تعود إلى الموقع

بمجرد عودتك للموقع، سوف يعطى لك إرشادات كيف يمكنك المضي قدماً في العضوية والوصول إلى منطقة الأعضاء

هل هذه الطريقة آمنة؟

بياناتك البنكية لن تمر من خلالنا نهائياً وستبقى محفوظة سراً لدى بي بال. في موقع سترايب سيتم تشفير بياناتك الشخصية ومعلومات بطاقة الائتمان. فانتازي فوتبول سكاوت لا يحصل أو يخزن أي من هذه المعلومات على الموقع. ولكن يمكنك اختيار طريقة الدفع فقط من خلال الموقع قبل نقلك إلى صفحة الدفع

لقد سجلت، أين كلمة السر؟

سوف تستقبل بريد إلكتروني يحتوي على رابط ينقلك إلى صفحة كلمة المرور، في بعض الأحيان قد يذهب البريد الإلكتروني إلى صندوق السبام وخاصة إذا كان بريدك الإلكتروني من جميل . ننصح بفحص مجلد الـسبام لترى إذا كان البريد الالكتروني هناك

إذا لم تتمكن من إيجاد كلمة السر ما عليك إلا أن ترسل لنا بريداً على support@fantasyfootballscout.co.uk

لقد حصلت على حسابي، هل أحتاج إلى اسم مستخدم وكلمة مرور جديدة؟

لا. يمكنك الدخول بنفس اسم المستخدم وكلمة المرور ما عليك إلا أن تذهب وأن ترفع مستوى حسابك من مجاني إلى بريميم

عندما يتم ذلك يمكنك استخدام نفس اسم المستخدم وكلمة المرور لدخول لحسابك البريميم والدخول لمنطقة الأعضاء

لقد سجلت وأصبحت عضواً، ولكن الموقع يشعرني بأن حسابي غير مفعل، ماذا أفعل؟

عملية الدفع عن طريق بي بال عدة دقائق حتى تكتمل ويتم تحديث حسابك. إذا واجهتك المشكلة لفترة أطول لا تتردد في التواصل معنا و سننظر في الأمر بأسرع وقت ممكن

كيف أحصل على محتوى منطقة الأعضاء؟

المحتوى الموجود على الموقع و سيكون متاحاً لجميع الأعضاء وجدول المباريات للخمس جولات القادمة مجاناً. باقي التفاصيل والمحتوى سيكون في منطقة الأعضاء و متاحاً فقط للأعضاء

(www.fantasyfootballcout.co.uk) البريميم من هنا

محتوى منطقة الأعضاء ويمكنك من خلال الرابط الوصول إلى جميع المحتوى الخاص بالأعضاء البريميم مثل إحصائيات اللاعبين والفرق وجدول المباريات كاملاً members.fantasyfootballscout.co.uk

لقد سجلت ولكن لا أستطيع الدخول لمنطقة الأعضاء، لماذا؟

تأكد بأنك سجلت دخولك في الموقع، ستجد ايقونة إذا سجلت دخولك ستجد رسالة ترحيب بدخولك للموقع. بالمقابل، كن متأكداً بأنك داخل منطقة الأعضاء. ستجد حالة حسابك على الجانب الأيمن العلوي من الموقع. إذا كان لديك مشاكل أخرى لا تتردد في مراسلتنا على

support@fantasyfootballscout.co.uk

بعض مميزات وخصائص منطقة الأعضاء لا تظهر في حسابي؟

كما ذكرنا سابقاً تأكد من تسجيل دخولك في الموقع. في بعض الأحيان نخفي بعض الخصائص في حالات التحديث أو الصيانة وذلك عد مرة ثانية لاحقاً وستجدها. إذا كان لديك نفس المشاكل عندها لا تتردد في مراسلتنا على support@fantasyfootballscout.co.uk

ماذا يحدث عندما تنتهي عضويتي؟

تجديد العضوية يحدث بشكل أوتوماتيكي وبالتالي لن تكون بدون عضوية ليوم واحد في حال التجديد الأوتوماتيكي

الموقع

كيف يمكن أن أربط حسابي بفريقي في الفانتازي؟

بعد التسجيل، يمكنك إنشاء رابط لحسابك لمشاركته مع مدربي الفانتازي ويمكنهم الضغط عليه. لفعل ذلك عليك الذهاب لـهذه الصفحة ثم ضع رابط الرابط الذي تريده سواء يوتيوب أو تويتر. إذا أردت أن تتيح المجال لمتابعيك لمشاهدة فريق الفانتازي الخاص بك، اذهب إلى صفحة فريقك، ثم فريقي فريقي، ثم التاريخ فوق مكان تصميم زي فريقك ثم انسخ رابط الصفحة من المتصفح وضعه في صفحة حسابك في الموقع

هل هذا الموقع يحتوي فقط على محتوى فانتازي بريميرليج؟

بالطبع لا، ولكن مع وجود أكثر من 6 مليون لاعب يلعب اللعبة، فانتازي بريميرليج تعتبر الأكثر شعبية ولذلك معظم محتوى الموقع مخصص لفانتازي بريميرليج. هناك بعض المقالات الخاصة ببعض ألعاب الفانتازي الأخرى مثل فانتازي الدوري النرويجي أو السويدي

هل لديكم دوري ميني ليج أستطيع الانضمام إليه؟

نعم، لدينا كود لعدة ألعاب فانتازي يمكنك المشاركة فيها، الكود موجود في عمود في منتصف الصفحة الرئيسية للموقع. ما عليك إلا نسخ الكود ووضعه في صفحة حسابك للانضمام

هناك دوري آخر حصري للأعضاء البريميم. الكود موجود في الجهة اليمنى في صفحة منطقة الأعضاء

كيف أحصل على صورة بجوار اسمي عندما أنشر تعليقًا؟

توجه إلى موقع جرافاتر وقم بالتسجيل للحصول على حساب (تأكد من التسجيل بنفس البريد الإلكتروني الذي قمت بالتسجيل به هنا). اختر صورة ، وسيتم ربط ذلك بجميع تعليقاتك على

الموقع. يجب أن تظهر صورة جرافاتر بجوار تعليقاتك في غضون 24 ساعة تقريبًا

www.gravatar.com

لماذا لا تظهر تعليقاتي؟

إذا لم تظهر تعليقاتك ، فمن المحتمل أنك قد استخدمت كلمة غير مناسبة أو أنك وضعت الكثير من روابط مواقع الويب في تعليقك. في كلتا الحالتين ، يمنعهم نظام تصفية الموقع من الظهور لمحاولة منع المنشورات العشوائية (السبام). إذا كنت تشعر أن هذا لا ينطبق عليك ، فالرجاء استخدام علامة التبويب “الاتصال” في أعلى الصفحة وسيتم النظر فيها

لماذا لم أستلم كلمة مرور التسجيل الخاصة بي؟

من المرجح أن الرد التلقائي الذي يرسل كلمة مرورك قد تم حجزه بواسطة عامل تصفية الرسائل غير المرغوب فيها. تحقق من مجلد الرسائل الفرعي (الجنك) للتأكد من أن بريد كلمة المرور ليس موجودًا فيه. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فقد يكون هناك خطأ في النظام. اتصل بـنا وسيتم إنشاء كلمة المرور يدويًا نيابة عنك

متى يتم اختيار تشكيلة السكاوت للأسبوع؟

في أغلب الأحيان ، ستتاح اختيارات السكاوت مساء الجمعة ، حوالي الساعة 7 مساءً بتوقيت لندن، قبل الموعد النهائي صباح السبت. في مواعيد الديدلاين في منتصف الأسبوع ، عادةً ما ترتفع اختيارات الكشافة قبل ساعات قليلة من الموعد النهائي.

أسئلة الأعضاء الشائعة

مقالات الأعضاء

كيف أقرأ مقالات الأعضاء فقط؟

يمكنك العثور على جميع مقالات الأعضاء لدينا على الموقع الرئيسي. لست بحاجة إلى الانتقال إلى منطقة الأعضاء لقراءتها. ما عليك سوى استخدام الموقع كما تفعل عادةً والنقر على المقالات لقراءتها. طالما قمت بتسجيل الدخول ، ستتمكن من عرض جميع مقالات الأعضاء. يمكنك العثور على آخر ثلاث مقالات للأعضاء مُدرجة في أسفل الصفحة الرئيسية تحت عنوان “الأعضاء الجدد” ويمكنك أيضًا العثور على روابط لأحدث مقالات الأعضاء على لوحة المعلومات في منطقة الأعضاء

كم مرة يتم نشر مقالات الأعضاء؟

ننتج عادةً مقالتين إلى ثلاث مقالات للأعضاء في الأسبوع ، ونقدم تحليلًا متعمقًا لإحصائيات أوبتا ونحلل أداء اللاعبين والفرق

منطقة الأعضاء

كيف يمكنني الوصول إلى منطقة الأعضاء؟

ما عليك سوى النقر على “الأعضاء” في شريط القائمة أعلى الموقع الرئيسي. سيتم نقلك بعد ذلك إلى منطقة الأعضاء. إذا قمت بتسجيل الدخول في الموقع الرئيسي ، فلن تحتاج إلى تسجيل الدخول مرة أخرى في منطقة الأعضاء. ومع ذلك ، إذا احتجت إلى ذلك ، ما عليك سوى استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور التي يتم إرسالهما إليك عبر البريد الإلكتروني عند التسجيل. يمكنك أيضًا الوصول إلى منطقة الأعضاء مباشرةً باستخدام هذا الرابط http://members.fantasyfootballscout.co.uk

كيف يمكنني الوصول إلى محتوى منطقة الأعضاء؟

بمجرد تسجيل الدخول ، تحتوي منطقة الأعضاء على شريط التنقل الخاص بها على اليسار ، مع سرد وإتاحة الوصول إلى جميع محتويات منطقة الأعضاء – بما في ذلك إحصائيات اللاعب والفريق ، وتوقعات نقاط اللاعبين وجدول مباريات الموسم

توقعات نقاط اللاعبين

ما هي توقعات اللاعب؟

توقعات اللاعب هي توقعات اللاعبين لدينا ، حيث تقدم عرضًا للأهداف “المتوقعة” ، الأسست، الشباك النظيفة ، والتصديات، والبونص ونقاط الكلية في الفانتازي خلال الأسابيع القادمة يتم تحديث هذه الأرقام عدة مرات في الأسبوع لإبقائها دقيقة قدر الإمكان

إحصائيات اللاعبين

كيف يمكنني عرض إحصائيات اللاعب لأسبوع اللعب الحالي؟

يمكنك تقسيم البيانات الموجودة في منطقة الأعضاء لعرض الإحصائيات من أسبوع اللعب الحالي فقط باستخدام القائمة المنسدلة في أعلى الصفحة. حدد “أسبوع اللعب الحالي” من هذه القائمة المنسدلة واستخدم زر التبديل بجوار القائمة المنسدلة. سيؤدي هذا إلى تقسيم البيانات ، وأثناء تصفية ذلك ، فإن كل جدول تشاهده، إحصاءات كل من اللاعب والفريق، سيعرض فقط الإحصائيات من أسبوع اللعب الحالي. استخدم القائمة المنسدلة لإزالة هذا الفلتر والتغيير إلى “جميع الجولات” أو فلتر آخر محدد لأسبوع اللعب

كيف يمكنني مشاهدة أداء لاعبي خط الوسط خلال آخر أربعة أسابيع؟

انتقل إلى “إحصائيات اللاعب” ، وحدد لاعبي الوسط في قائمة الشريط الجانبي ، ثم بمجرد عرض الجدول ، استخدم مرشح القائمة المنسدلة في أعلى الصفحة لتحديد “آخر 4 أسابيع”. استخدم زر التبديل لتطبيق النتائج. سيقوم الجدول الآن بتقسيم البيانات لتتضمن فقط الإحصائيات التي تم جمعها خلال الأسابيع الأربعة الماضية. استخدم الأزرار الموجودة أعلى الصفحة لعرض الإحصائيات التي تريدها – التوزيع والتأثير ، وتهديد الهدف ، إلخ. استخدم رؤوس أعمدة الجدول للفرز حسب الإحصائيات المعروضة

كيف يمكنني عرض الإحصائيات الخاصة باللاعبين في فريق معين؟

يؤدي النقر فوق اسم فريق في أي جدول إحصائيات إلى تصفية هذا الجدول بواسطة هذا الفريق. لذلك ، إذا كنت في جدول “تهديد المرمى لاعبي الوسط” ونقرت على اسم الفريق ، فسيتم تقليص القائمة للاعبين فقط في هذا الفريق ، مما يتيح لك تقييم “تهديد المرمى” داخل فريقهم في هذا المركز. باستخدام جدول “جميع اللاعبين”، يمكنك النقر فوق أي فريق لعرض تشكيلته بالكامل

كيف أحصل على عرض إحصائيات للاعبين لفريق معين في أسبوع اللعب؟

بالبداية ، تحتاج إلى تحديد أسبوع اللعب الذي ترغب في عرض البيانات الخاصة به. إذا كان هذا هو أسبوع اللعب الحالي أو أسبوع اللعب السابق ، فيمكنك عرض هذه البيانات باستخدام قائمة التصفية المنسدلة أعلى الصفحة وباستخدام زر التبديل. إذا كنت ترغب في عرض أسبوع آخر معين من الألعاب ، فيمكنك استخدام خيارات التصفية المتقدمة. انقر فوق الارتباط الموجود بجوار زر التبديل. في الشاشة التي تفتح أمامك بعد ذلك، يمكنك استخدام القوائم المنسدلة لتحديد نطاق أسبوع اللعب – على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في عرض أسبوع اللعب من الجولة 3، فيمكنك تحديد ذلك في كل من القائمتين المنسدلتين لنطاق أسبوع اللعب

انقر فوق تصفية الإحصائيات وسيتم بعد ذلك تقطيع البيانات لإظهار أسبوع اللعب الذي اخترته فقط. يمكنك بعد ذلك النقر فوق أي رابط فريق في جدول إحصائيات اللاعب لعرض الإحصائيات الخاصة بهذا الفريق والمركز. انقر على رابط الفريق في جدول كل اللاعبين لعرض جميع اللاعبين لهذا الفريق

كيف يمكنني عرض الإحصائيات الخاصة بنطاق معين من الجولة؟

قد ترغب في عرض بيانات فريق أو لاعب بين مجموعة معينة من الجولات، ربما لتقييم تأثير إصابة أو توقيع جديد على زملائك في الفريق. للقيام بذلك، ستحتاج إلى استخدام خيارات التصفية المتقدمة لتحديد مجموعة من اللاعبين. انقر فوق الارتباط الموجود بجوار زر التبديل. في الشاشة التي تفتح ، يمكنك استخدام القوائم المنسدلة لتحديد نطاق أسبوع اللعب – على سبيل المثال ، إذا كنت ترغب في عرض الجولة 3 إلى الجولة 6، فيمكنك تحديد هذه في القوائم المنسدلة لنطاق الجولة. انقر فوق تصفية الإحصائيات وسيتم بعد ذلك تقطيع البيانات لإظهار النطاق الذي اخترته فقط. سيتضمن كل جدول الآن إحصائيات عن هؤلاء اللاعبين. استخدم خيار “جميع الجولات” في قائمة التصفية المنسدلة للعودة إلى البيانات الافتراضية

كيف يمكنني عرض أداء الفرق خلال آخر ستة أسابيع؟

يعمل هذا بنفس الطريقة. انتقل إلى “إحصائيات الفريق” ، وحدد الإحصائيات التي تريدها في قائمة الشريط الجانبي – التوزيع، والدفاع ، وتهديد الهدف “تهديد المرمى” وما إلى ذلك. بمجرد عرض الجدول ، استخدم القائمة المنسدلة في أعلى الصفحة لتحديد “آخر 6 أسابيع من اللعب”. استخدم زر التبديل لتطبيق النتائج. سيقوم الجدول الآن بتقسيم البيانات إلى شرائح لتشمل فقط الإحصائيات التي تم جمعها خلال آخر ستة أسابيع. استخدم قائمة الشريط الجانبي للتبديل بين جداول إحصائيات الفريق ؛ رؤوس أعمدة الجدول للفرز حسب الإحصائيات المعروضة

:جدول مباريات الموسم

ما هو جدول مباريات الموسم؟

تتيح لك هذه الأداة تقييم صعوبة المباريات لجميع الفرق خلال فترة محددة من الجولات أو للموسم بأكمله. ناك نسختان متاحتان، نسخة “الجولات الست القادمة” معروضة في الشريط الجانبي الأيمن على الموقع الرئيسي وشريط “الموسم الكامل” ، متوفر في منطقة الأعضاء أو عبر الإصدار الموسع من “الجولات الست القادمة”. يتم تمثيل صعوبة التثبيت في المؤشر على مقياس من الأحمر إلى الأزرق ، حيث يمثل اللون الأحمر الأكثر صعوبة ويمثل الأزرق الأقل صعوبة

ما الميزات الإضافية التي يحصل عليها الأعضاء في جدول الموسم؟

بينما يمكن لغير الأعضاء عرض صعوبة المباريات للفرق خلال الأسابيع الستة التالية ، يمكن للأعضاء إضافة أو إزالة جولات أكثر لعرضها على مدى فترة أطول أو أقصر. يتيح لك ذلك عرض الفرق التي لديها أصعب مجموعة من المباريات التي ستأتي لاحقاً، مما يسمح لك بالتخطيط للاستبدالات وتحديد اختيارات الفرق. هناك أيضًا مجموعة كاملة من ميزات الأعضاء الآخرين فقط ، بما في ذلك القدرة على التصفية لتلك الفرق التي من المرجح أن تحافظ على شباك نظيفة أو تسجيل الأهداف والقدرة على تخصيص تقييمات المؤشر

كيف يمكنني مشاهدة جدول أكثر من ستة مباريات؟

يمكنك استخدام الزرين + و – في الزاوية اليمنى العليا من “الجولات الست القادمة” لإضافة أعمدة الجولات أو إزالتها. يتيح لك ذلك إضافة ما يصل إلى تسعة أسابيع من المباريات. لعرض أكثر من تسعة، يجب عليك استخدام زر التوسيع في الزاوية اليسرى العلوية. سيؤدي هذا إلى فتح شريط بالحجم الكامل ، مما يتيح لك عرض ما يصل إلى 38 جولة. يتوفر أيضًا شريط موسمي أكبر في منطقة الأعضاء، أسفل شريط الموسم في القائمة

كيف يمكنني عرض الفرق التي حصلت على أسهل المباريات في أسبوع لعب معين؟

ما عليك سوى النقر فوق الرقم الموجود أعلى عمود الجولة في جدول الموسم لفرز هذا العمود حسب الصعوبة. فرز على رأس الفريق للعودة إلى العرض الافتراضي

كيف يمكنني عرض الفرق التي لديها أسهل المباريات لمجموعة من الجولات؟

باستخدام الزر “صعوبة الفرز” في أسفل اليسار ، يمكنك فرز المؤشر حسب صعوبة المباريات لعدد من الجولات. في شريط “الجولات الست القادمة”، يحتوي الجدول على 6 مباريات بشكل افتراضي ، ولكن يمكنك إضافة وطرح الجولات في العرض باستخدام الزرين + أو – حسب الرغبة

كيف يمكنني عرض الفرق التي من المرجح أن تحافظ على نظافة شباكها؟

استخدم زر القائمة المنسدلة في الجزء السفلي من المؤشر لتغيير عامل التصفية من إجمالي إلى نظافة الشباك (الكلين شيت). بعد ذلك يمكنك تطبيق تقييمات الفريق وفقًا لاحتمالية وجود شباك نظيفة. يمكنك بعد ذلك الفرز حسب نطاق الجولات (انظر أعلاه) لتقييم الفرق التي من المرجح أن تحافظ على نظافة الشباك في الفترة التي تختارها

كيف يمكنني مشاهدة الفرق التي من المرجح أن تسجل أكثر الأهداف؟

استخدم زر القائمة المنسدلة أسفل المؤشر لتغيير عامل التصفية من الإجمالي إلى الهجوم. بعد ذلك يمكنك تقييم الفرق وفقًا لاحتمالية تسجيل الأهداف. يمكنك بعد ذلك الفرز حسب نطاق الجولات (انظر أعلاه) لتقييم الفرق التي من المرجح أن تحافظ على نظافة الشباك في الفترة التي تختارها

كيف يمكنني استخدام المؤشر للمساعدة في اختيار المدافعين؟

لا يمكنك فقط استخدام فلتر نظافة الشباك “الكلين شيت” لعرض تلك الفرق التي تعاني من أدنى صعوبة في المباراة بشكل دفاعي، بل يمكنك سحب صفوف الفريق و إفلاتها للسماح لك بمقارنة المباريات بسهولة وهذا سيسمح لك بتحديد الفرق التي تلعب المباريات على أرضها أوخارج أرضها. يمكن أن يكون هذا أمرًا حاسمًا عند اختيار المدافعين ، وخاصة حراس المرمى في فريقك. لسحب صف فريق ، ما عليك سوى تحريك المؤشر فوق اسم الفريق في العمود الأول في المؤشر ، واضغط باستمرار على زر الماوس الأيسر واسحب الصف لأعلى أو لأسفل المؤشر

الحصول على المزيد من المساعدة

كيف أحصل على مزيد من المساعدة عن محتوى الأعضاء؟

إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار عن منطقة الأعضاء يمكنك التواصل معنا عبر

Support@fantasyfootballscout.co.uk

المصطلحات

كلين شيت: وهي نقاط الفانتازي التي يحصل عليها اللاعب من خلال المحافظة على شباك نظيفة وعدم استقبال أي هدف طالما هو موجود على أرض الملعب

الديفرنشيال: هي كلمة تستخدم للتعبير عن لاعب فانتازي بنسبة اختيار قليلة من عدد مدربي الفانتازي. هذا التكتيك مهم جداً من أجل ربح نقاط إضافية واللحاق أو تخطي المدربين المنافسين في دوريك

دبل جيم ويك: هو تعبير يطلق على الجولة التي يلعب فيها فريق أو أكثر مباراتين خلال نفس الجولة.

بلانك جيم ويك: هو تعبير يطلق على الجولة التي لا يلعب فيها فريق أو أكثر أي مباراة خلال نفس الجولة

باندواجن : يحدث هذا عندما يستقطب عدد كبير من مدربي الفانتازي لاعباً على إثر أدائه المبهر في المباراة

خارج عن مركزه الأصلي: هذا المصطلح يطلق على لاعب عندما يكون في مركز معين بالفانتازي ولكن يلعب في مركز متقدم عن مركزه باللعبة. مثلا لاعب مصنف مدافع ولكن يلعب في خط الوسط، أو لاعب مصنف وسط ولكن يلعب في خط الهجوم

خارج عكسي عن مركزه الأصلي: هذا المصطلح يطلق على لاعب عندما يكون في مركز معين بالفانتازي ولكن يلعب في مركز متأخر عن مركزه باللعبة. مثلا لاعب مصنف وسط ولكن يلعب في خط الدفاع، أو لاعب مصنف هجوم ولكن يلعب في خط الوسط أو الجناح

Become a Member and get unrestricted access to our data and articles

Full-year memberships are now available for the price of £19.99. Monthly subscriptions also cost just £2.99.

Join now to get the following:

Plot your transfer strategies using the fully interactive Season Ticker.

Get projections for every Premier League player provided by the Rate My Team statistical model.

Use Rate My Team throughout the season to guide your selections and transfers.

Get access to over 150+ exclusive members articles over the season.

Analyse our OPTA-powered statistic tables specifically tailored for Fantasy Football Managers.

Use our exclusive tool to build custom stats tables from over 100 OPTA player and team stats.

Enjoy our brand NEW Flat-Track Bully feature which introduces an opposition filter to your tables.

View heatmaps and expected goals data for every player.

Use our powerful comparison tool to analyse players head-to-head.

