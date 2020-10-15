تشكيلة السكاوت للجولة الخامسة من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة الرابعة

سيقوم كل من جوف، نيل، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم السبت الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

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جوف نيل توم أندي ماتيو ريان نيك بوب ماتيو ريان إيدرسون حراسة المرمى آرون رامسدال آرون رامسدال آرون رامسدال آرون رامسدال فيسينتي جوايتا فيسينتي جوايتا سام جونستون سام جونستون ترنت ألكسندر أرنولد جيمس تاركوفسكي ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد الدفاع تيموثي كاستانيه رومين سايس بن تشيلويل بن تشيلويل ريس جيمس طارق لامبتي سيرجيو ريجيلون سيرجيو ريجيلون جورج بالدوك تيموثي كاستانيه جورج بالدوك ستيوارت دالاس جيمس تاركوفسكي ستيوارت دالاس طارق لامبتي لوك أيلنج محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح الوسط سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين رياض محرز رحيم ستيرلنج كيفين دي بروينة رحيم ستيرلنج ماركوس راشفورد ويلفريد زاها ماركوس راشفورد كريستيان بوليستش دانييل بودينس جون لندسترام ليندرو تروسارد ماثيوس بيريرا هاري كين هاري كين هاري كين هاري كين الهجوم جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي راؤول خيمينيز ألكسندر متروفيتش تيمو فيرنر تيمو فيرنر نيل موباي ريتشارليسون راؤول خيمينيز نيل موباي كريس وود كريس وود كريس وود ريان بروستر

أكثر اللاعبين اختياراً: آرون رامسدال، محمد صلاح، سون هيونج مين، هارين كين وجيمي فاردي (4 مرات)، ترنت ألكسندر أرنولد، كريس وود 3 مرات

جوف يقول

في حين أنني عادة ما أختار فقط حراس المرمى بسعر 4.5 مليون، إلا أن فيسينتي جوايتا يمكن أن يقدم مباراة رائعة على أرضه أمام برايتون، هذه المباراة هي بداية سلسلة من المباريات الرائعة لكريستال بالاس. يمتلك آرون رامسدال وماتيو رايان شباك نظيفة واحدة فقط في ثماني مباريات بينهما هذا الموسم ، لكن كلاهما لديه جولة ممتازة في الجولة 5

يعتبر ترنت ألكسندر أرنولد هو أفضل اختيار لي دائمًا نظرًا لفرصه في الحصول على عائد يزيد عن 20 نقطة في أي مباراة. في حين أن أندرو روبرتسون هو المرشح الأوفر حظًا الآن للكثيرين ، فأنا متمسك بألكسندرأرنولد وأتوقع أن يعود بشكل جيد مرة أخرى، على الرغم من إيماني بدفاع ليفربول قد ضعف قليلا بعد إصابة أليسون والهزيمة 7-2 أمام أستون فيلا

تيموثي كاستانيه لديه أربع مساهمات هجومية رائعة خلال ال 4 جولات الأولى هذا الموسم ولا أتوقع أن يسجل أستون فيلا سبعة مرة أخرى عندما يتوجه إلى ليستر

في مكان آخر ، يمكن أن يكون ريس جيمس في تشكيلة البداية لتشيلسي مع شك بجاهزية بن تشيلويل. يعد كل من جورج بالدوك وجيمس تاركوفسكي من الاختيارات الممتازة هذا الأسبوع

في خط الوسط ، يعتبر محمد صلاح الاختيار الأفضل اختيار كابتن جيد للغاية ضد فريق إيفرتون الذي يجب أن يستقبل أهداف بسبب المشاكل المستمرة للحارس بيكفورد

سيحظى سون هيونغ مين بفرص أمام وست هام ، بينما سيحظى ماركوس راشفورد بفرصة أكبر من ماسون غرينوود بسبب إيقاف لاعب أنتوني مارسيال من مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل.

رياض محرز متاح بسعر جيد ويمكن أن يكون مستعدًا لأسبوع كبير، مع شكوك بشأن إصابة عدد من العناصر الهجومية لمانشستر سيتي

هاري كين يقود خط الهجوم ضد وست هام وهو في حالة قوية ، بينما يسعى جيمي فاردي لمواكبة السباق على الحذاء الذهبي

يمكن القول إن راؤول خيمينيز أصيب بخيبة أمل حتى الآن هذا الموسم ، لكن هدفين في أربع مباريات يلمحان إلى أن المزيد قادم ونادرًا ما يمر عليه مباريات كثيرة دون أن يسجل الشباك. أعتقد أن بداية دانييل بودينس يمكن أن تساعده أيضًا في تحقيق هدفه الأول خارج أرضه أمام ليدز

اختتم نيل موباي وكريس وود اختياراتي ، وكلاهما خارج الأرض ولكن كلاهما لديهما ما يكفي للحصول على هدف من مباراتهم

نيل يقول

ديربي الميرسيسايد صعب التنبؤ به ، حيث يعاني ليفربول بدون أليسون بعد الهزيمة من أستون فيلا

يتوقع معظمنا رد فعل من الريدز وعودة العناصر الرئيسية في خط الوسط من شأنه أن يساعد في تعزيز الأمور، لكن جو جوميز وترينت ألكسندر أرنولد تعرضوا – ليس للمرة الأولى – مرارًا وتكرارًا للهجوم من مراكزهم قبل أسبوعين ويمكن لريتشارليسون أن يجعلهم قادرين على الهجوم بقوة من جهة يمين ليفربول

قد يكون إيفرتون في صدارة الدوري ولم يهزم ، لكن طالما بقي جوردان بيكفورد خلف المدافعين، يجب أن يكون محمد صلاح ورفاقه متفائلين بتسجيل نقاط هجومية في جوديسون بارك. في الواقع ، استقبل التوفيز بالفعل أهداف في أربع مناسبات على أرضه ضد برايتون ووست بروميتش ألبيون

قد تكون علاقة ليدز ضد ولفرهامبتون وثيقة للغاية ، حيث يتصرف نونو إسبيريتو سانتو بحذر بعد الخسارة الكبيرة من وست هام ولكن من الجدير بالذكر أن الذئاب لا يزال يستقبلون فرصًا من الجناح الأيمن أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم ، ومع ذلك ، فإن ستيوارت دالاس سوف يحصل على فرصه في استغلال الثغرات التي يتركها نيلسون سيميدو أو أداما تراوري

عند الحديث عن نقاط ضعف الفريق نشير إلى أن شيفيلد يونايتد قد اتاح فرصًا أكثر من أي نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020/21 ويبدو أنه سيكون من دون القائد جون إيغان وجاك أوكونيل في المباراة القادمة

ألكسندر ميتروفيتش ، الذي يتصدر قائمة الفرص أكثر من أي لاعب هذا الموسم ، يمكن أن يسجل في المباراة القادمة وبالتالي، فإن دعم فولهام الهجومي يمكن أن يوفر له بالفعل فرصة جيدة للتسجيل

توم يقول

برايتون فريق آخر عانى من أجل وضع النقاط على الحروف ، لكنهم لعبوا بشكل مميز حتى الآن. استخدام خطة 3-4-2-1 يعني أن الظهير الأجنحة يقدمون المساندة الهجومية في المناطق المتقدمة ، مما يجعل طارق لامبتي خيارًا ممتازًا. ومع افتقار كريستال بالاس للنزعة الهجومية المستمرة أعتقد أن ماثيو رايان قد يحصل على كلين شيت أيضاً

لقد انضم إليهم في الحراسة سام جونستون ، ويرجع ذلك أساسًا إلى قدرته على حصد النقاط ، وسيرجيو ريغيلون ، الذي يجب أن يكون قادرًا على الوصول إلى الجناح الأيمن الأضعف لوست هام يونايتد

علاوة على ذلك ، فإن اختيارات محمد صلاح وكيفين دي بروين (إذا كان جاهزاً للعبا) تتحدث عن نفسها إلى حد كبير ، لذلك سأخصص المزيد من الوقت لبعض اختياراتي الأخرى

مباراة على أرضه ضد وست هام يونايتد قد تشهد تألق كل من سون هيونغ مين وهاري كين حيث أنهما يحتلان صدارة نقاط الفانتازي في الوسط والهجوم. لقد بدا فريق المطارق في الواقع جيدة جدًا حتى الآن، لكنهم سيجدون صعوبة في إيقاف فريق توتنهام المليء بالثقة

قد يكون إيماني المستمر بتيمو فيرنر علامة مبكرة على الجنون ، لكن كانت هناك لمحات عن سبب كونه شديد الخطورة ضد برايتون وتوتنهام في كأس كاراباو. لقد استعصى عليه هذا الهدف الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن ، لكن فيرنر في مرحلة انتقالية ، وضد ساوثهامبتون ، يجب أن يكون هناك مساحة كافية لاستغلال الفرص. شكل تشيلسي على أرضه جيد أيضًا: لقد فازوا في سبع من آخر ثماني مباريات في الدوري الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج ، وسجلوا 18 هدفًا واستقبلوا أربعة أهداف فقط

تكتمل القائمة الهجومية بواسطة ماركوس راشفورد ، لاعب ديفرنشيال هو لياندرو تروسارد وبالنهاية جيمي فاردي

أندي يقول

لا يوجد شباك نظيفة لوست بروميتش البيون حتى الآن في 2020/21 ، ومع تسجيل أسوأ الأهداف المستقبلة المتوقعة في الدوري لكن قد تكون هناك فرصة لكلين شيت لهم ضد هجوم بيرنلي. إذا فشل في الحفاظ على نظافة الشباك، يمكنك عادةً الاعتماد على التصديات من سام جونستون. إنه بالفعل في المركز الثاني في الدوري من حيث التصديات برصيد 19 تصدي ، بفارق تصدي واحد خلف كارل دارلو

سوف أعطي تيمو فيرنر فرصة أخرى ليثبت لي أنه سيسجل أهداف ونقاط فانتازي. يبدو الأمر كما لو كان هناك الكثير من الأشياء التي كنا ننتظرها حقًا في تشيلسي ولكن ربما يكون هذا هو الأسبوع المنتظر. حصل كريستيان بوليستش على دقائق محدودة في الجولة 4 وشارك حكيم زياش خلال فترة التوقف الدولي ، لذا فإن البلوز يستعيد قوته الكاملة. ربما هذا هو ما يحتاجه فيرنر، أو ربما يحتاج فقط إلى دفاع ساوثهامبتون سيئ السمعة “دفاع الخط العالي” ليظهر أفضل ما لديه في المباراة القادمة

من المحتمل أن يكون الضجيج حول ريان بروستر كثيرًا في الوقت الحالي نظرًا لأنه لم يلعب أبدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل ولكن من الواضح أن هناك بعض الأسباب التي جعلت ليفربول يريد شرط إعادة الشراء. هذه هي الفرصة الأفضل لبروستر للظهور لأول مرة ضد فولهام ، الذي تلقى بالفعل 11 هدفًا هذا الموسم – على الرغم من أن معدل الأهداف المستقبلة المتوقعة يبلغ 6.02 إذا كان شيفيلد يونايتد سيفوز في أي وقت ، فسيحتاجون إلى أن يبدأ بريوستر بسرعة وستفترض أنه سيتم وضعه مباشرة ضمن التشكيلة الأساسية

لا أصدق أنني أقول هذا لكن خلال أول أربع مباريات ، يمتلك وست هام أحد أفضل الدفاعات في الدوري. لست متأكدًا من أنني مستعد لقبول ذلك كأمر طبيعي حتى الآن على الرغم من أنني يجب أن أرشح سون هيونغ مين سون وهاري كين. على الرغم من أنني أعتقد أن كلاهما قدما أداء مبهراً حتى الآن ، وما زلت أرى أنهما خياران رائعان خلال الأسابيع المقبلة بدءاً من الجولة الخامسة

انضمام سيرجيو ريغيلون أضاف خيارًا آخر في هجوم توتنهام ، ومن المحتمل أن يشارك غاريث بيل للمرة الأولى هذا الموسم، إنه وقت مثير أن تكون من مشجعي توتنهام وقد يكون هناك الكثير من النقاط في هذه المباراة

بطل مجتمع الفانتازي

في كل أسبوع، واحد من مجتمع فانتازي فوتبول سكاوت يتحدى تشكيلة السكاوت بوضع لاعبيه ال 11 ضد تشكيلتنا

المدرب الذي يفوز على تشكيلة السكاوت بأكبر فارق نقاط ممكن سيربح كوبون أمازون بقيمة 100£ ويتأهل لدوري المساهمين لفانتازي فوتبول سكاوت الموسم المقبل

وقد خسر بنتيجة 43-32 Gazpilicuetaالأسبوع الماضي كان منافس فريق السكاوت هو

يتعين على المنافسين القادمين محاولة تحقيق فوز أكبر من نتيجة 96-43 والفارق 53 نقطة الذي AA33حققه المدرب

سنعلن عن قائمة تشكيلة السكاوت الـ 11 يوم الجمعة المقبل. تابع ذلك المقال للحصول على مزيد من التفاصيل

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