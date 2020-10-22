تشكيلة السكاوت للجولة السادسة من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة الرابعة

سيقوم كل من ديفيد، نيل، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم الجمعة الساعة 18:30 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي ماثيو ريان ماثيو ريان ماثيو ريان ماثيو ريان حراسة المرمى روي باتريسيو فيسنتي جوايتا روي باتريسيو روي باتريسيو إيميليانو مارتينيز إيميليانو مارتينيز إيميليانو مارتينيز إيميليانو مارتينيز ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد أندرو روبرتسون ترنت ألكسندر أرنولد خط الدفاع أندرو روبرتسون أندرو روبرتسون رومين سايس أندرو روبرتسون كونر كودي رومين سايس جواو كانسيلو رومين سايس سيرجيو ريجيلون سيرجيو ريجيلون سيرجيو ريجيلون سيرجيو ريجيلون أدام ويبستر طارق لامبتي طارق لامبتي طارق لامبتي محمد صلاح ساديو ماني محمد صلاح محمد صلاح خط الوسط سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين رحيم ستيرلنج رحيم ستيرلنج ساديو ماني رحيم ستيرلنج روس باركلي جاك جريلش روس باركلي روس باركلي ليندرو تروسارد أديمولا لوكمان خاميس رودريجز* خاميس رودريجز* هاري كين هاري كين هاري كين هاري كين خط الهجوم راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين سيرجيو أجويرو دومينيك كالفرت ليوين أولي واتكينز داني انجز داني انجز جيمي فاردي نيل موباي نيل موباي نيل موباي سيرجيو أجويرو

أكثر اللاعبين اختياراً: ماثيو ريان، إيميليانو مارتينيز، أندرو روبرتسون، سيرجيو ريجيلون، سون هيونج مين، هاري كين، نيل موباي، راؤول خيمينيز (4 مرات)، روي باتريسيو، ترنت ألكسندر أرنولد، رومين سايس، طارق لامبتي، محمد صلاح، رحيم ستيرلنج، روس باركلي، دومينيك كالفرت ليوين 3 مرات

ديفيد يقول

ما زلت مقتنعا بأن إميليانو مارتينيز هو أفضل حارس مرمى رخيص في الوقت الحالي ، مع تمكنه من جمع 3 شباك نظيفة والعديد من التصديات

على الرغم من أنه لعب مباراة واحدة أقل من باقي الحراس ، فإن رجل أستون فيلا لديه أكبر عدد من النقاط من أي حارس آخر في مركزه (31). هذا يأتي من ثلاث شباك نظيفة وثلاث نقاط للتصدي وجمع البونص في مباراتين

بينما يعاني دفاع ليفربول من مشاكل حتى قبل إصابة فيرجيل فإن الإصابة تعد مشكلة أكبر ولكن لديهم لقاء على أرض أنفيلد مع شيفيلد يونايتد وما زالت هناك فرصة كبيرة للكلين شيت

لقد سجل شيفيلد يونايتد هدفين فقط هذا الموسم ويجدون أنفسهم في المراكز الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث التسديد على المرمى خلال أول خمس مباريات – ولهذا السبب سأختار دبل دفاع ليفربول مع ترنت ألكسندر أرنولد وأندرو روبرتسون

بيرنلي هو فريق آخر خجول من الناحية الهجومية في هذه المرحلة من الموسم ، بالتساوي مع شيفيلد يونايتد حقق فقط 14 تسديدة على المرمى (3.5 لكل مباراة). أمام هجوم توتنهام على جميع الخطوط وقدرة سيرجيو ريجيلون على الأسست تشكل جزءًا من ذلك ، أتوقع تألق الظهير الأيسر على طرفي الملعب في الجولة 6

ساديو ماني ما زال ينافس محمد صلاح بشكل كبير من ناحية الإحصائيات، لكنني ما زلت أفضل صلاح عند اختيار لاعب خط وسط ليفربول ، مع الأخذ في الاعتبار أنه يمتلك أيضًا ركلات الترجيح ولا يزال لديه إمكانات أسست أكبر في الفريق

رحيم سترلينج هو مهاجم مانشستر سيتي الوحيد الذي أشعر بالثقة فيه بما في ذلك رحلة الجولة 6 إلى وست هام. سجل الدولي الإنجليزي، بالطبع، هاتريك خلال زيارته الأخيرة في الدوري إلى ملعب لندن

روس باركلي هو اختياري من خط وسط أستون فيلا. في ليلة الجمعة ، سيستضيف رجال دين سميث فريق ليدز بدون لاعب الوسط الدفاعي الرئيسي كالفن فيليبس وربما قلب الدفاع ليام كوبر أيضًا. في حين أن غريليش لديه إمكانات أكثر من جميع النواحي ، يبدو باركلي الأرخص هو الهداف الأكثر احتمالية ، حيث حصل بالفعل على تسديدات أكثر على المرمى هذا الموسم من قائد فريقه على الرغم من لعبه لدقائق أقل (220 مقابل 360). أولي واتكينز هو الأفضل في هذه الإحصائية من بين جميع لاعبي فيلا ، لذا فقد قررت الذهاب مع الدبل في هجوم أستون فيلا

نيل يقول

سأبدأ مع اختيار واضح كالشمس في هاري كين وسون هيونج مين بالنظر إلى الفورمة وخصمهم القادم

على الرغم من أن ترنت ألكساندر أرنولد يتواجد في قائمتي الطويلة المكونة من 18 لاعباً وسهولة الاعتماد على محمد صلاح، إلا أنني أفضل أن أرى ساديو ماني مقترنًا بأندرو روبرتسون إذا اقتصرنا على ثنائية ليفربول في هذا الأسبوع. يميل شيفيلد يونايتد للتعرض إلى الكثير من الفرص والتمريرات العرضية من الجناح الأيمن والتي تصب في يدي روبرتسون ، في حين أن قدرة ماني الرأسية (إلى جانب إحصائيات الأهداف المتوقعة اللافتة للنظر) يمكن أن تساعده على استغلال خط دفاع شيفيلد يونايتد الذي أتاح بشكل مفاجئ فرصًا بالرأس أكبر من أي فريق آخر هذا الموسم

كنت في حيرة من أمري ان كنت سأختار روس باركلي على جاك غريليش الأسبوع الماضي ولكن سأستمر مع قائد الفريق جريلش هذا الأسبوع بالنظر إلى القدر الكبير من الكرات التي تمر من خلاله إلى باقي لاعبي أستون فيلا مع الأخذ في الاعتبار أن عدد اللمسات في منطقة الجزاء الخاص به يتفوق على جميع لاعبي خط وسط في اللعبة من الجولة 2 لحتى الآن

لا يبدو أن القول المأثور القديم عن جدول الدوري لا يكذب أبدًا ينطبق على فريق برايتون هذا الموسم ، الذي كان يستحق أكثر من أربع نقاط بناءً على عروضه خلال الشهر الماضي

على الرغم من سلسلة المباريات الصعبة ، لم يسمح أي فريق بعدد أقل من التسديدات في منطقة الجزاء وفقط ليفربول سجل محاولات على المرمى أكثر من برايتون. المواجهة على أرضهم ضد وست بروميتش ألبيون الذي تلقى 13 هدفًا مشتركًا في الدوري، تملؤني بالثقة مع التربل ماثيو رايان، طارق لامبتي ونيل موباي

من الواضح أن ماكس كيلمان متاح بسعر مغري للغاية (4.1م) وظهوره على الجانب الأيسر من الدفاع يثير قلق مالكي رومين سايس في المستقبل. ومع ذلك، يؤدي المغربي حاليًا بمهمة في مركز الظهير الأيسر ، ومع سماح إميل كرافث بالعديد من الفرص عبر دفاع نيوكاسل على مدار آخر مباراتين للفريق ، ومع تعرض فريق نيوكاسل دائمًا لمحاولات من اللعب الثابت ، تعزز ثقتي في سايس قبل مباراة الأحد

أخيرًا ، كلمة عن اختياري الدديفرتشيال. اختيار فيسنتي جوايتا بناء على ثقتي في بالاس ضد فريق فولهام، ترك أديمولا لوكمان انطباعًا كبيرًا منذ التوقيع مع فولهام. تلاه ظهور إيجابي للغاية في أول ظهور له بهدف وثلاث تمريرات رئيسية ضد شيفيلد يونايتد في نهاية الأسبوع الماضي وقد يتسبب في الكثير من المشاكل لجويل وارد ، الذي لا يزال يبدو كحلقة ضعيفة في خط دفاع بالاس

توم يقول

لقد ذهبت مع خيار دبل دفاع ولفرهامبتون في الجولة 6 ضد نيوكاسل يونايتد ، عبر روي باتريسيو ورومين سايس. حافظ رجال نونو إسبريتو سانتو الآن على شباكهم نظيفة مرتين متتالية ، بينما تمكن فريق نيوكاسل من تسديد 12 تسديدة فقط على المرمى في أول خمس مباريات

اخترت أيضا دبل دفاع برايتون أيضًا. نجح نيوكاسل في تحقيق فوز واحد فقط. ومع ذلك، بالنظر إلى أدائهم ، أعتقد أنه من العدل القول بأنهم لم يحالفهم الحظ بعض الشيء ، وكانوا الفريق الأفضل في معظم المباريات، إن لم يكن كل تلك المباريات. ويحتل وست بروميتش ألبيون المركز الأخير في التسديدات في منطقة الجزاء والمركز 18 فيما يتعلق بصناعة فرص التسجيل. يشير عدم وجود تهديد كبير للمرمى المرمى إلى أن ماتيو رايان وطارق لامبتي يمكن أن لهم كلين شيت يوم الإثنين

ينضم إليهم في الدفاع إميليانو مارتينيز وأندرو روبرتسون وسيرجيو ريجيلون وجواو كانسيلو

يعد كانسيلو خيار ديفرنشيال، بدأ ولعب بشكل ممتاز ضد آرسنال ، وغالبًا ما كان يتحرك في جميع أرجاء الملعب ، وكان أحد اللاعبين الرئيسيين في اللعبة. مع غياب بنيامين ميندي مرة أخرى ، أتوقع أن يحتل مركز الظهير الأيسر يوم السبت ، مما سيسمح له بمهاجمة الجناح الأيمن الأضعف لوست هام يونايتد

من الصعب التغاضي عن محمد صلاح وساديو ماني وسون هيونغ مين وهاري كين في الوقت الحالي ، ولا تحتاج اختياراتهم إلى الشرح ، لذا سأركز على بعض اختياراتي الأخرى

عاد سيرجيو أجويرو بعد أن طال انتظاره من الإصابة في الجولة الخامسة، سجل أيضا ضد بورتو في دوري الأبطال، لكن في نهاية هذا الأسبوع أنا مقتنع بأنه سيعود في دوره الطبيعي في قلب الهجوم. يمتلكه 2.1٪ فقط من مديري الفانتازي، إنه يمثل فارقًا كبيرًا

تم استكمال القائمة من قبل المهاجمين راؤول خيمينيز ونيل موباي وداني إنجز

أندي يقول

لست مستعدًا لشطب دفاع ليفربول الآن، على الرغم من إصابات فيرجيل فان ديك وأليسون. سجل شيفيلد يونايتد رابع أقل عدد من التسديدات في منطقة الجزاء حتى الآن هذا الموسم ، لذلك سأدعم فرصة الشباك النظيفة والعوائد الهجومية المحتملة لكل من أندرو روبرتسون وترنت ألكسندر أرنولد

ستة لاعبين فقط لديهم أهداف متوقعة أعلى من نيل موباي عند 2.64 أهداف. بالنظر إلى أن لديه بالفعل ركلات جزاء في حوزته، فهو يبدو رهانًا رائعًا

إنها مجرد عينة صغيرة من مباراتين فقط ولكن يبدو أن روس باركلي يمكن أن يكون الشخص الذي يسجل الأهداف في خط وسط أستون فيلا. في المباراتين اللتين لعبهما جميعًا معًا ، كان لديه تسديدات أكثر من جون ميجين وجاك غريليش مجتمعين. إنه لا يخلق العديد من الفرص ولكن بالنسبة لأولئك الذين لديهم ميزانية محدودة ، يمكن أن يكون هو الشخص المناسب

بالنظر إلى المباراتين الأخيرتين ، جاء سيرجيو ريجيلون إلى فريق توتنهام وصنع خمس فرص بالفعل. هذا هو نفس عدد الفرص التي صنعها روبرتسون خلال نفس الفترة الزمنية. لا يزال لدي مخاوف بشأن نقاط الضعف الدفاعية لتوتنهام ، لكنه كان على بعد ثماني دقائق من 10 أو 11 نقاط ضد وست هام ، وهذا الأسبوع آمل ألا يحصل نفس الأمر أمام بيرنلي

بطل مجتمع الفانتازي

في كل أسبوع، واحد من مجتمع فانتازي فوتبول سكاوت يتحدى تشكيلة السكاوت بوضع لاعبيه الـ 11 ضد تشكيلتنا

المدرب الذي يفوز على تشكيلة السكاوت بأكبر فارق نقاط ممكن سيربح كوبون أمازون بقيمة 100£ ويتأهل لدوري المساهمين لفانتازي فوتبول سكاوت الموسم المقبل

يتعين على المنافسين القادمين محاولة تحقيق فوز أكبر من AA33 بعده فوزه على تشكيلة السكاوت في الجولة الثانية بنتيجة 96-43 وهذا يعني فارق 53 نقطة

سنعلن عن قائمة تشكيلة السكاوت الـ 11 يوم الجمعة المقبل. تابع ذلك المقال للحصول على مزيد من التفاصيل

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