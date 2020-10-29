تشكيلة السكاوت للجولة السابعة من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة السادسة

سيقوم كل من ديفيد، نيل، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم الجمعة الساعة 18:30 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي إدوارد مندي إدوارد مندي إدوارد مندي إدوارد مندي حراسة المرمى إيدرسون إيمليانو مارتينيز روي باتريسيو إيدرسون سام جونستون سام جونستون سام جونستون ألفونسو أريولا جواو كانسيلو جواو كانسيلو جواو كانسيلو ترنت ألكسندر أرنولد خط الدفاع بن تشيلويل أندرو روبرتسون بن تشيلويل سيرجيو ريجيلون ستيوارت دالاس ريس جيمز أندرو روبرتسون بن تشيلويل أيمريك لابورت نيلز نكونكو ستيوارت دالاس إزري كونسا برانيزلاف إيفانوفيتش نيلسون سيميدو نيلسون سيميدو رومين سايس سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين خط الوسط ساديو ماني ساديو ماني محمد صلاح ساديو ماني جاك جريلش كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة محمد صلاح خاميس رودريجز كريستيان بوليستش فيل فودين رحيم ستيرلنج جاك هاريسون أديمولا لوكمان جاك هاريسون أديمولا لوكمان هاري كين هاري كين هاري كين هاري كين خط الهجوم ميكائيل أنطونيو دومينيك كالفرت ليوين تيمو فيرنر راؤول خيمينيز داني إنجز راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز كالوم ويلسون دومينيك كالفرت ليوين جيمي فاردي داني انجز جيمي فاردي كالوم ويلسون أولي واتكينز كالوم ويلسون أولي واتكينز

أكثر اللاعبين اختياراً: إدوارد مندي، سون هيونج مين، هاري كين (4 مرات)، سام جونستون، جواو كانسيلو، بن تشيلويل، ساديو ماني، راؤول خيمينز 3 مرات

ديفيد يقول

يجب أن أقول أن هذا كان أحد أصعب الأسابيع التي أختار فيها تشكيلة السكاوت عبر السنوات الأخيرة

لنبدأ في الدفاع ، حيث وضعت معظم ثقتي في الخطوط الخلفية لتشيلسي ومانشستر سيتي

يواجه رجال فرانك لامبارد فريق بيرنلي الذي سجل ثلاث مرات فقط في المباريات الخمس الأولى، وهو حاليًا في المركز الثامن عشر من حيث صناعة فرص محققة للتسجيل ومعدل تحويل الأهداف ، ومن هنا تم ضم إدوارد ميندي وبن تشيلويل

شيفيلد يونايتد لديه نفس حصيلة الأهداف مثل بيرنلي على الرغم من لعب مباراة أكثر من بيرنلي، وهذا هو السبب في أنني أتوقع بما يكفي أن أذهب مع تربل دفاع مانشستر سيتي.. جواو كانسيلو وإيمريك لابورت هما أكثر شخصين متحمس لهما هنا. هذا لأن شيفيلد يونايتد قد استقبل فرصًا أكثر في الجهة اليمنى (الجهة التي يلعب فيها كانسيلو كظهير أيسر) من أي فريق آخر هذا الموسم، في حين لم يستقبل أي فريق فرص أكثر من شيفيلد يونايتد

عند الحديث عن الأجنحة الضعيفة ، عانى ليستر أيضًا من مشاكل في الجانب الأيمن، يحتل المركز التاسع عشر بعد شيفيلد يونايتد في الفرص التي تم استقبالها على هذا الجانب من الملعب بعد ستة أسابيع من اللعب. لهذا السبب حصل ستيوارت دالاس على توصيتي في دفاع ليدز ، في حين أن الجناح الأيسر جاك هاريسون هو لاعب خط الوسط المميز

في غضون ذلك ، يعتبر برانيسلاف إيفانوفيتش رهان ريسك بالنظر إلى التحسينات التي أدخلها على دفاع وست بروميتش ألبيون منذ ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. على الرغم من لعب مباراتين فقط مع الفريق، إلا أنه يحتل المرتبة الثانية بعد جراي ديانجانا في التسديدات في منطقة الجزاء ، مما قد يساعده في مواجهة فريق فولهام

يعد هيونج مين سون و هاري كين مدرجين تلقائيًا في هذا المعدل ، مع الأخذ في الاعتبار مدى فعالية شراكتهما في موسم 2020/21. شارك اللاعب الدولي الكوري الجنوبي في تسع عوائد كين الهجومية الـ13 حتى الآن ، لذا فإن امتلاك كليهما يبدو استراتيجية مميزة

كان دفاع برايتون محيرًا هذا الموسم، مع رقم مثير للإعجاب نسبيًا للأهداف المتوقعة التي تم استقبالها، لكن تأتي لحظات ضعف تركيز في كل مباراة مما يخيب آمالهم. ما زال برايتون بدون الكابتن في قلب الدفاع لويس دانك ولذلك لا يمكنني أن أتوقع أنهم سيوقفون فورمة سون وكين نحو تسجيل مزيد من النقاط في الجولة 7

ساديو ماني هو اختياري الوحيد لليفربول في هذه الجولة القادمة، حيث أقنعتني الحالة القوية لدفاع وست هام والهجوم على حد سواء بأنهم قادرون على الدفاع جيداً يوم السبت ، لكنهم سيستقبلون أهدافاً في آنفيلد أيضًا

لذلك لا يزال ماني هو اختياري، لأنني أراه هو الأكثر احتمالية للتسجيل أمام وست هام، مع الأخذ في الاعتبار أنه الآن ثاني أفضل لاعب من حيث المشاركة المتوقعة في الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم خلف دومينيك كالفيرت ليوين بدون احتساب ركلات الجزاء

توم يقول

مع عدم اليقين الذي يحيط بمن يعتبره نونو إسبريتو سانتو الخيار الأول لقلب دفاع ولفرهامبتون واندرارز ، استقرت على روي باتريسيو ونيلسون سيميدو في تشكيلة هذا الأسبوع ، ومن المتوقع جداً مشاركتهم أساسيين أمام كريستال بالاس. على الرغم من عدم تمكنهم من الحصول على شباك نظيفة للمرة الثالثة على التوالي في وقت متأخر من الأسبوع السادس أما نيوكاسل، إلا أن ولفرهامبتون استقبل تسديدتين فقط من داخل منطقة الجزاء من نيوكاسل يونايتد، مما يشير إلى احتمالية كبير في كلين شيت جديد لهم يوم الجمعة

لقد اخترت أيضًا دبل دفاع تشيلسي ، عبر إدوارد ميندي وبن تشيلويل. حافظ البلوز الآن على نظافة شباكه في أربع مباريات في آخر خمس مباريات في جميع المسابقات ويسافر إلى فريق بيرنلي الذي سجل ثلاثة أهداف فقط في الدوري طوال الموسم. يمكن أن يحقق تشيلويل نقاط هجومية حيث منذ الجولة 4 لا يوجد أي مدافع يضاهيه في اللمسات أو العرضيات الناجحة أو خلق الفرص أو التمريرات الحاسمة المتوقعة

ينضم إليهم في الخلف سام جونستون وأندرو روبرتسون وجواو كانسيلو وستيوارت دالاس

إن الاختيارات الهجومية لليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي تتحدث عن نفسها إلى حد كبير ، لذلك سأقضي المزيد من الوقت في الحديث عن بعض اختياراتي الأخرى

في حين أن خسارة المهاجمين الرئيسيين لمانشستر سيتي كانت بمثابة ضربة كبيرة، إلا أن فوزهم 3-0 في منتصف الأسبوع على مرسيليا أكد أنه لا يزال بإمكانهم تسجيل الأهداف في غيابهم. كان كيفين دي بروين نجم المباراة من جديد وساهم بتمريرتين حاسميتين (أسست) ، في حين بدا فيل فودين يعمل بشكل رائع من اليسار. إذا كان سيبدأ في دور مماثل في مباراة شيفيلد، فمن المؤكد أن ذلك سيزيد من فرصته، مع الأخذ في الاعتبار أن شيفيلد يونايتد قد استقبل 30 فرصة كبيرة من جانبه الأيمن حتى الآن هذا الموسم ، خمسة فرص أكثر من أي فريق آخر في الدوري

لقد قمت أيضًا باختيار جاك هاريسون لاعب ليدز يونايتد في خانة لاعب خط الوسط الرخيص. سجل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا بالفعل في ليفربول وقدم تمريرة حاسمة في شيفيلد يونايتد ، وسيواجه الجناح الأيمن لمدينة ليستر سيتي ، والذي يمكن الوصول إليه وصنع فرص للتسجيل من هناك، كما كان واضحاً من أداء جاك غريليش وبابلو فورنالز ضدهما في الأسابيع الأخيرة

نيل يقول

أظهر وست برومتش ألبيون علامات تحسن في الدفاع خلال الأسبوعين الماضيين على الأقل ، سام جونستون خيار جيد للجولة لقدرته على الحصول على نقاط التصديات أيضاً. نسبة عالية من فرص فولهام تأتي من تسديدات من مسافة بعيدة وهذا قد يساعد جونستون على الحصول على نقاط تصديات إضافية

قد يكون أديمولا لوكمان خيار مثير للإعجاب. هو الرجل الذي يكون قادراً على هز الشباك. لقد اخترته في تشكيلة السكاوت الأسبوع الماضي وكان قريباً جداً من التهديف ، حيث سدد مرتين أمام كريستال بالاس

بدا بن تشيلويل متعبًا بعض الشيء يوم الأربعاء ، وأتساءل عما إذا كان سيبدأ في ملعب تورف مور في نهاية هذا الأسبوع ، خاصة إذا اختار فرانك لامبارد المزيد من المهام الدفاعية للكرات العالية في الظهير الأيسر لمواجهة فريق بيرنلي. من المحتمل أنه خياري الأول لمدافع تشيلسي ، لكن ريس جيمس ، الذي اعترف بأنه ليس اختيارًا مناسبًا على المدى الطويل ، يعد خيارًا جيد نسبيًا بعد عدم مشاركته في دوري أبطال أوروبا مما قد يعني أن لديه فرصة كبيرة ليبدأ مباراة بيرنلي

بالحديث عن المدافعين الذين لست متأكدًا من أنهم سيبدأون ، فقد أدرجت نيلز نكونكو كمدافع خامس لي لمجرد إدخال اسمه في المناقشة في نهاية هذا الأسبوع. قد يختار كارلو أنشيلوتي تجربة فابيان ديلف في مركز الظهير الأيسر بدلاً من ذلك ، لكن الإيطالي عادةً ما يكون واضحا في المؤتمر الصحفي (ما عدا خبر خاميس رودريغيز) وقد يعطينا إشارة بطريقة أو بأخرى عما إذا كان مدافع الفانتازي بمبلغ 4.0 مليون جنيه إسترليني سيبدأ أساسيا بدلاً من لوكاس ديني ضد فريق نيوكاسل الذي كان هزيلا في الهجوم في المباراة الماضية

أندي يقول

بينما يستمر مدربوا الفانتازي في التكهن حول ما إذا كان رومان سايس سيحتفظ بمكانه أساسيا أو لأ، فإنه يواصل تحصيل نقاط الشباك النظيفة. على الرغم من استمرار ويلفريد زاها في التسجيل، هذه مباراة أخرى تبدو قريبة من الكلين شيت للولفز

مع افتقاد خدمات شيمس كولمان ولوكاس دينيه في الجولة 7، قد لا يجد نيوكاسل فرصة أفضل من الآن لمواجهة إيفرتون. إيفرتون استقبلوا هدفين في كل مباراة من مبارياتهم الثلاث الأخيرة. ستة لاعبين فقط لديهم مشاركة في الأهداف المتوقعة أعلى من كالوم ويلسون حتى الآن هذا الموسم وأتوقع أن يحصل نيوكاسل على فرصة جيدة مع عدد الإيقافات والإصابات التي يعاني منها إيفرتون

لقد أعجبني ساديو ماني حتى الآن من منظور كمشاهدته يلعب ومن ناحية الإحصائيات. فقط دومينيك كالفيرت لوين لديه أفضل معدل الأهداف المتوقعة للتسجيل بدون إضافة ركلات الجزاء حتى الآن هذا الموسم مع ماني عند 4.03 أهداف وكالفرت لوين عند 4.27 أهداف. عندما ترى أن ماني لعب 100 دقيقة أقل من محمد صلاح ، فإن الأمر أكثر إثارة للإعجاب. صلاح يصنع المزيد ويسدد أكثر، لكن من منظور تهديد الهدف وجودة الفرص، كان ماني أكثر كفاءة قليلاً حتى الآن، قد يكون ماني الخيار الأفضل الآن

بطل مجتمع الفانتازي

في كل أسبوع، واحد من مجتمع فانتازي فوتبول سكاوت يتحدى تشكيلة السكاوت بوضع لاعبيه الـ 11 ضد تشكيلتنا

المدرب الذي يفوز على تشكيلة السكاوت بأكبر فارق نقاط ممكن سيربح كوبون أمازون بقيمة 100£ ويتأهل لدوري المساهمين لفانتازي فوتبول سكاوت الموسم المقبل

يتعين على المنافسين القادمين محاولة تحقيق فوز أكبر من AA33 بعده فوزه على تشكيلة السكاوت في الجولة الثانية بنتيجة 96-43 وهذا يعني فارق 53 نقطة

سنعلن عن قائمة تشكيلة السكاوت الـ 11 يوم الجمعة المقبل. تابع ذلك المقال للحصول على مزيد من التفاصيل

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