تشكيلة السكاوت للجولة الثامنة من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة السادسة

سيقوم كل من ديفيد، نيل، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم الجمعة الساعة 16:00 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي لوكاس فابيانسكي إدوارد مندي إدوارد مندي لوكاس فابيانسكي حراسة المرمى أليكس مكارثي أليكس مكارثي أليكس مكارثي كاسبر شمايكل إلان ميسلير بيرند لينو هوجو لوريس بيرند لينو بن تشيلويل بن تشيلويل بن تشيلويل بن تشيلويل خط الدفاع كورت زوما طارق لامبتي طارق لامبتي طارق لامبتي سيرجيو ريجيلون آرون كريسويل آرون كريسويل آرون كريسويل فلاديمير كوفال سيرجيو ريجيلون هيكتور بيليرين سيرجيو ريجيلون ستيوارت دالاس لوك أيلينج ستيوارت دالاس لوك أيلينج سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين خط الوسط جاك جريلش يارود بوين بيير أيمريك أوباميانج بيير أيمريك أوباميانج ويلفريد زاها كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة حكيم زياش بابلو فورنالز برونو فيرنانديز جيمس وورد براوس بابلو فورنالز دانييل بودينس بوكايو ساكا يارود بوين ماركوس راشفورد هاري كين هاري كين هاري كين هاري كين خط الهجوم تيمو فيرنر تيمو فيرنر تيمو فيرنر تيمو فيرنر كالوم ويلسون كالوم ويلسون تشي أدامز كالوم ويلسون باتريك بامفورد باتريك بامفورد باتريك بامفورد تشي أدامز دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين جيمي فاردي جيمي فاردي

ديفيد يقول

أنصح بلوكاس فابيانسكي وفلاديمير كوفال على لهذه الجولة حيث يستضيف الهامرز فولهام مساء السبت حصل حارس المرمى على نقطة تصديات إضافية في كل من مبارياته الثلاث الأخيرة ، بينما قام الظهير كوفال بتمريرتين حاسمتين في أربع مباريات فقط مع ناديه الجديد ، بمتوسط ​​4.3 نقاط في المباراة الواحدة حتى الآن – وكانوا ضد ليستر وتوتنهام ومانشستر سيتي وليفربول

يشكل كورت زوما وبن تشيلويل جزءًا من دفاعي الدبل من تشيلسي حيث يتمتع كلا اللاعبين بإمكانات دفاعية وهجومية لتسجيل العديد من النقاط

يتصدر قلب الدفاع زوما التسديدات على المرمى بين المدافعين خلال آخر أربع مباريات بينما تلقى شيفيلد يونايتد فرصًا بضربات رأسية أكثر من أي فريق آخر في آخر أربع مباريات وجميع مباريات الفريق هذا الموسم

في هذه الأثناء ، كان شيفيلد يونايتد أيضًا معرضا للهجوم من جانبهم الأيمن ، حيث استقبل المزيد من الفرص في هذه المنطقة (الجهة اليمنى جهة بالدوك) من الملعب أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020/21 – وهو ما من شأنه أن يفيد تشيلويل وتيمو فيرنر بالطبع. يتمتع كل من هؤلاء المدافعين المختارين من تشيلسي بفرصة الشباك النظيفة أيضًا لأن شيفيلد يونايتد هو ثاني أسوأ فريق من حيث التسديدات في منطقة الجزاء منذ الجولة الرابعة

ستيوارت دالاس لديه مباراة ممتازة أخرى في الجولة القادمة. يواجه فريق كريستال بالاس الذي يحتل ثاني أسوأ فريق من حيث الفرص التي استقبلها من الجهة اليمنى في آخر أربع مباريات

واستمرارًا لهذا الموضوع ، يلعب دانيال بودينس ضد الجهة اليمنى من ليستر سيتي، والذي يحتل ثالث أسوأ فريق خلف بالاس ونيوكاسل فقط في معظم الفرص التي تم تلقيها من الجهة اليمنى منذ الجولة الرابعة

42 نقطة من نقاط هاري كين الإجمالية وعددها 71 قد حصل عليها خارج الأرض هذا الموسم، لذلك لا يوجد سبب يمنعه من تقديم نتيجة كبيرة أخرى ضد وست برومتش، خاصة وأن لاعبين اثنين فقط سجلا تسديدات على المرمى أكثر منه خلال آخر أربع مباريات

أحد هؤلاء هو باتريك بامفورد الذي يعد أيضًا عنصرًا أساسيًا في ليدز ، حيث اختفى في كل من آخر ثلاث مباريات على أرضه ولم يسجل أي هدف. حصل مهاجم ليدز على 62.7٪ من نقاطه خارج الأرض هذا الموسم في حين أن كريستال بالاس هو ثاني أسوأ فريق في معدل الأهداف المتوقع استقبالها خلال الأربعة جولات الماضية. الأسوأ كان إيفرتون

نيل يقول

ليس غالبًا أن اختيار مانشستر سيتي يتطلب الكثير من التبرير، ولكن نظرًا لأن الكثيرين يبدو أنهم يبتعدون عن المواجهة بين أفضل فريقين في الموسم الماضي، ربما يتطلب ترشيحي لكيفين دي بروين بعض التفصيل

بطبيعة الحال ، فإن الحالة الضعيفة لخط دفاع فريق فان دايك هي جزء من الحقيقة، لكن الأمر يتعلق أيضًا بكيفية سماح بيب جوارديولا للبلجيكي باللعب حراً في مركز رقم 10 أو حتى كمهاجم ثاني أو بالجانب الأيمن من الملعب

في الواقع ، إذا عدنا إلى المقابلة الأخيرة في يوليو ، فقد تسبب دي بروين في إحداث فوضى من هذا المركز المتقدم وحقق مساهمتين هجوميين في فوز السيتي 4-0 على فريق الريدز الذي فقد رغبته باللعب بعد حسم الدوري الإنجليزي الممتاز

الفرصة الكبيرة ليارود بوين الذي يشغل مكان ميكيل أنطونيو ضد فولهام في نهاية هذا الأسبوع تجعله يقع ضمن اختياراتي ، ولكن حتى على الجناح الأيمن المعتاد له ، فهو قادر على إحداث ضرر. تمكن بابلو فورنالز من المساواة أو حتى التفوق على بوين إلى حد كبير في عدد من الإحصائيات الأساسية هذا الموسم، ولكن ما زلت أفضل قدرة جناح هال سيتي السابق للتواجد في مواقع خطيرة من الملعب حيث أن لديه ضعف عدد اللمسات في منطقة الجزاء التي لدى فورنالز هذا الموسم

كالوم ويلسون، وقع ضمن اختياراتي بسبب أزمة إصابات ساوثهامبتون. يُحتمل أن يكون فريق ساوثهامبتون ضعيفًا في الخلف وهو أيضًا أحد الأسباب التي تجعل أليكس مكارثي ليس من قائمة اختياراتي

تامي أبراهام هو اختياري الديفرنشيال، في حين أن العديد من الآخرين ينظرون إلى تيمو فيرنر. كان من المقرر أن يستريح الألماني في نهاية الأسبوع الماضي في بيرنلي ولكن فقط بسبب إصابة كريستيان بوليسيتش التي أعادته مباشرة إلى التشكيلة الأساسية لتشيلسي. لعب 90 دقيقة في تلك المباراة ومرة ​​أخرى في منتصف الأسبوع، أشعر بالقلق، بصفتي مالكًا لفيرنر، من أن فيرنر قد يتواجد على مقاعد البدلاء ضد شيفيلد يونايتد

توم يقول

تبدو احتمالات الشباك النظيفة لتشيلسي جيدة مثل أي مباراة هذا الأسبوع ، مع فشل منافسهم شيفيلد يونايتد في هز الشباك في أربع من مبارياتهم السبع حتى الآن. في الواقع ، إذا أزلت ركلات الترجيح ، فقد أحرزوا هدفًا واحدًا فقط طوال الموسم. حافظ إدوارد ميندي الآن على نظافة شباكه في كل مباراة من مبارياته الخمس الأخيرة ، بينما حقق بن تشيلويل متوسط ​​8.25 نقطة لكل مباراة منذ ظهوره لأول مرة

كما تبرز مباراة وست هام يونايتد على أرضه ضد فولهام. لقد أعجبني فريق الهامرز في الأسابيع الأخيرة ، حيث قدم آرون كريسويل أداءً جيدًا كقلب دفاع أيسر. نتيجة لذلك، لا يتقدم بنفس القدر، لكنه يصنع من الفرق في عمق الملعب وهو ما يتجلى في حقيقة أنه يحتل المرتبة الأولى بين المدافعين عن التمريرات العرضية الناجحة والفرص التي تم صنعها هذا الموسم

كما نال هيكتور بيليرين إختياري، قدم اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا ثلاث تمريرات حاسمة ، حيث قدم آرسنال بعض الأرقام الدفاعية الجيدة. الجناح الأيسر لأستون فيلا ، والذي يبدو أكثر ضعفًا ، يأتي أيضًا في تفكيري بأن بيليرين قد يحظى بالمتعة في المباراة القادمة

هوغو لوريس ، أليكس مكارثي ، طارق لامبتي (إذا كان جاهزاً) وستيوارت دالاس يكملون اختياراتي في خط الدفاع

علاوة على ذلك ، فإن ضم لاعبين بريميم ثقيلين في سون هيونج مين وبيير إيمريك أوباميانج وكيفين دي بروين وهاري كين يتحدثون عن أنفسهم إلى حد كبير ، لذلك سأخصص المزيد من الوقت لبعض الفروق الخاصة بي

لعب وورد براوس يدًا مباشرة في أربعة أهداف في آخر مباراتين لفريقه ويمكن أن يكون أكثر تأثيراً ضد نيوكاسل يونايتد الذي غالبًا ما يبدو ضعيفًا في الكرات الثابتة. يمكن أن يستفيد آدامز أيضًا ، مع الأخذ في الاعتبار أن فريق نيوكاسل فشل في الحفاظ على شباكه نظيفة منذ الجولة الأولى

أندي يقول

لقد اخترت حكيم زياش وتيمو فيرنر. قد يكون زياش محظوظًا بعض الشيء في تسجيل هدف من مسافة بعيدة والمساعدة من تسديدة واحدة فقط على المرمى وصُنع فرصة واحدة ، ولكن نظرًا لأنه يتكامل أكثر مع الجانب ، فإنه سيظهر لنا ما يمكنه فعله

على الرغم من الأداء السيئ لمانشستر يونايتد ضد آرسنال ، فقد وضعت ماركوس راشفورد في فريقي. تلقى إيفرتون هدفين في كل من مبارياته الأربع الأخيرة ، حيث سجل يونايتد سبعة أهداف في مباراتين خارج أرضه حتى الآن. إذا لم تكن هناك معيقات، فإنني أتخيل أن راشفورد يتفوق على برونو فرنانديز في هذه الجولة

حتى مع احتمال غياب مايكل أنطونيو ، فإن فولهام ليس عنصرًا يمكنك تجاهله. يارود بوين لاعب مغري، لكن بابلو فورنالز لعب نفس القدر من الدقائق تقريبًا حتى الآن هذا الموسم وصنع أربع فرص إضافية، بالإضافة إلى تسديدتين أخريين في منطقة الجزاء. مع خمسة مساهمات هجومية بالفعل هذا الموسم ، لديه القدرة على تحقيق المزيد ضد فولهام

بصفتي مالكًا لستيوارت دالاس ، أجد نفسي مرتاحًا لأنه تفوق على لوك أيلينج في مباراة ليستر. ومع ذلك ، لا يسعني إلا مشاهدة ليدز وأتساءل دائمًا عما إذا كان لدي الظهير الخطأ. حصل دالاس على تسديدات أكثر حتى الآن ، لكن تسديد واحدة إضافية في منطقة الجزاء (ثلاثة ضد اثنان). عندما يتعلق الأمر بالفرص التي تم صنعها ، يتقدم أيلينج بثمانية مقابل ثلاثة. من مشاهدة المباريات ، يبدو أن أيلينج دائمًا ما يكون على صعودً وهبوطً على خط التماس ، مع عودة دالاس ، على الرغم من أنه ينتقل أحيانًا إلى خط الوسط. بالإجمال، من المحتمل أن تكون قريبة ، لكنني أثق في اختياري هذا الأسبوع وأن أيلينج سيسجل نقاط إضافية ضد بالاس

بطل مجتمع الفانتازي

في كل أسبوع، واحد من مجتمع فانتازي فوتبول سكاوت يتحدى تشكيلة السكاوت بوضع لاعبيه الـ 11 ضد تشكيلتنا

المدرب الذي يفوز على تشكيلة السكاوت بأكبر فارق نقاط ممكن سيربح كوبون أمازون بقيمة 100£ ويتأهل لدوري المساهمين لفانتازي فوتبول سكاوت الموسم المقبل

يتعين على المنافسين القادمين محاولة تحقيق فوز أكبر من AA33 بعده فوزه على تشكيلة السكاوت في الجولة الثانية بنتيجة 96-43 وهذا يعني فارق 53 نقطة

سنعلن عن قائمة تشكيلة السكاوت الـ 11 يوم الجمعة المقبل. تابع ذلك المقال للحصول على مزيد من التفاصيل

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