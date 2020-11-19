تشكيلة السكاوت للجولة التاسعة من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة التاسعة

سيقوم كل من ديفيد، نيل، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم السبت الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي أليكس مكارثي فيسينتي جوايتا فيسينتي جوايتا نيك بوب حراسة المرمى نيك بوب إيميليانو مارتينيز إيميليانو مارتينيز إيميليانو مارتينيز سام جونستون بيرند لينو لوكاس فابيانسكي لوكاس فابيانسكي كورت زوما بن تشيلويل بن تشيلويل بن تشيلويل خط الدفاع آرون كريسويل آرون كريسويل آرون كريسويل نيلسون سيميدو هاري ماجواير هاري ماجواير أليكس تيليس هاري ماجواير باتريك فان أنهولد جيمس تاركوفسكي باتريك فان أنهولد لوكاس دينيه مات تارجيت ماكس كيلمان طارق لامبتي فلاديمير كوفال خاميس رودريجيز توماس سوتشيك ساديو ماني خاميس رودريجيز خط الوسط حكيم زياش حكيم زياش حكيم زياش حكيم زياش جاك جريلش جاك جريلش جاك جريلش جاك جريلش ماركوس راشفورد برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز بابلو فورنالز أديمولا لوكمان إيبيرشي إيزي ديوجو جوتا تيمو فيرنر تيمو فيرنر تيمو فيرنر تيمو فيرنر خط الهجوم جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي راؤول خيمينيز باتريك بامفورد دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين أولي واتكينز أولي واتكينز أولي واتكينز أولي واتكينز هاري كين أنطوني مارسيال باتريك بامفورد أنطوني مارسيال

أكثر اللاعبين تكراراً: حكيم زياش، جاك جريلش، تيمو فيرنر، أولي واتكينز (4 مرات)، إيمليانو مارتينيز، بن تشيلويل، آرون كريسويل، هاري ماجواير، برونو فيرنانديز، دومينيك كالفرت ليوين، جيمي فاردي 3 مرات

ديفيد يقول

أليكس مكارثي هو خياري الأفضل في المرمى في الجولة 9. فريقان فقط سجلا عددًا أقل من التسديدات في منطقة الجزاء من ولفرهامبتون في آخر أربع مباريات

لم يستقبل أي فريق أقل فرص كبيرة للتسجيل منذ الجولة الخامسة أكثر من مباراة مانشستر يونايتد ، الذي يواجه فريق وست بروميتش ألبيون الذي هز الشباك مرة واحدة فقط في آخر ثلاث رحلات خارج أرضه. يبدو أن هاري ماجواير هو الخيار الأفضل من دفاع الشياطين الحمر، مع تسديدات رأسية في منطقة الجزاء أكثر من أي مدافع في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر أربع مباريات

في هذه الأثناء، يمكن أن يكون باتريك فان أنهولد في مباراة جيدة في بيرنلي. لا يزال كلاريت أقل الهدافين في الدوري، برصيد ثلاثة أهداف فقط، في حين أن مدافعًا واحدًا فقط يحتل مرتبة أفضل من الظهير الأيسر لكريستال بالاس فيما يتعلق بالمساهمة المتوقعة للأهداف والأسست خلال الأربعة أعوام الماضية ، وقد بدأ فان أنهولد مباراتين فقط في تلك الفترة بعد استعادة مكانه مؤخرًا

من المفترض أن تساعد عودة ريتشارليسون إلى تشكيلة إيفرتون جيمس رودريغيز ودومينيك كالفيرت لوين على تحقيق نقاط كبيرة في رحلة الأحد إلى فولهام. في غياب البرازيلي، سجل كالفيرت لوين في المتوسط ​​4.7 نقطة لكل مباراة ،وهو أقل بكثير عندما كان البرازيلي بجانبه حيث أنه سجل 8.6 نقطة في كل مباراة بين الجولة الأولى إلى الخامسة. وفي الوقت نفسه ، خلال آخر أربع مباريات ، لم يستقبل أي فريق محاولات رأسية أكثر من فولهام ، وهو ما يبشر بالخير لكالفيرت لوين، بالإضافة إلى دور رودريغيز في لعب الضربات الركنية والفاولات في إيفرتون

أريد أيضًا مضاعفة هجوم تشيلسي حيث يواجه فريق نيوكاسل الذي استقبل ثاني أكبر عدد من التسديدات على المرمى خلال آخر أربع مباريات

تيمو فيرنر لديه ثالث أعلى رقم متوقّع من الأهداف بدون ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي الممتاز على مدار آخر أربع مباريات وهو الآن بحوزته ركلات الجزاء لتشيلسي. خلال ذلك الوقت ، حصل لاعبان فقط على فرص أكبر من فيرنر ، الذي كانت دقة تسديدته 55.6٪ ومعدل تحويل الهدف 44.4٪ وهذا أمر مثير للإعجاب حقًا

إذا كان ماركوس راشفورد جاهزاً بما يكفي للبدء في مواجهة وست بروميتش ألبيون ، أعتقد أنه يمثل فرصة أفضل من برونو فرنانديز. عادة ما يكون الإنجليزي أكثر إثارة للإعجاب في ملعب أولد ترافورد من زميله البرتغالي ، الذي لديه 3.3 نقاط في كل مباراة هناك هذا الموسم. علاوة على ذلك ، في جميع المباريات على أرضه في 2019/20 ، تفوق راشفورد على أرقام فرنانديز في كل مباراة من حيث الأهداف المتوقعة ، والأهداف المتوقعة بدون ضربات الجزاء، ولمسات منطقة الجزاء، والتسديدات، والتسديدات في منطقة الجزاء، والتسديدات على المرمى، والفرص الكبيرة، والدقة، وتحويل الأهداف وعدد الفرص الكبيرة للتسجيل

قد يعتمد جيمي فاردي إلى حد ما على ركلات الترجيح ، ولكن بالنظر إلى حالة دفاع ليفربول ، من الصعب رؤيته لا يحصل على شيء في أنفيلد ، وهو ملعب سجل فيه هدفين في آخر أربع رحلات له في الدوري الإنجليزي الممتاز. علاوة على ذلك ، خلال آخر أربع مباريات ، احتل فاردي صدارة الدوري بشكل مشترك من حيث الفرص الكبيرة والتسديدات على المرمى

على الرغم من أن برايتون كانت تفتخر ببعض الإحصائيات الدفاعية الإيجابية مؤخرًا ، إلا أن مشاهدتهم بالعين المجردة يوضح لنا أنهم معرضون جدًا للهجوم المضاد. مع وجود جاك غريليش في حالة ممتازة واستقرار أولي واتكينز في الدوري الإنجليزي الممتاز ، أتوقع أن يعاقب أستون فيلا فريق برايتون على هذا الضعف في مباراة يوم السبت

نيل يقول

اللاعب الوحيد الذي اخترته من أي جانب قبل مباراة الأحد على ملعب آنفيلد هو جيمي فاردي. مع جويل ماتيب وفابينيو (إذا كان لائقًا) يفتقرون إلى السرعة لمواكبة فاردي ومع غياب كل من جو جوميز وفيرجيل فان ديك ، يمكنني رؤية مهاجم ليستر سيتي يسجل هدفًا في الرحلة إلى أنفيلد

تربل أستون فيلا وتشيلسي ومانشستر يونايتد هذه الجولة لا تحتاج إلى شرح إلى حد كبير بالنظر إلى مستوى الخصم ، لذلك سأقوم بتوسيع بعض اختياراتي الأخرى في هذه الأعمدة المتبقية

شيفيلد يونايتد هو الفريق الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي لم يكن لديه شباك نظيفة في 2020/21 ، وفي الطرف الآخر (الهجوم) سجلوا أربعة أهداف فقط واحد منها جاء من اللعب المفتوح في ثماني مباريات بالدوري حتى الآن

استقبل فريق شيفيلد يونايتد فرصًا أكبر من أي فريق آخر في الدوري الممتاز هذا الموسم ، وهو رقم قد يبشر بالخير لتوماس سوتشيك نظرًا لأنه يحتل الصدارة بين لاعبي خط الوسط في الفانتازي من ناحية الفرص الرأسية

كما أتاح فريق كريس وايلدر فرصًا أكبر من الجناح الأيمن أكثر من أي فريق آخر ، لذلك يسعدني أن أرى إما آرون كريسويل أو آرثر ماسواكو ؛ الأول يحصل على إيماءة في اختياري بسبب مشاركته في الركلات الحرة والضربات الركنية

في هذه الأثناء ، يحصل أديمولا لوكمان على محاولة أخرى في قائمتي الطويلة

تمت السخرية منه على نطاق واسع من محاولة بانينكا الكئيبة في وست هام ، ولكن على الرغم من ذلك قدم بعض العروض الجيدة للغاية خلال الشهر الماضي

منذ أن ظهر لأول مرة مع فولهام في الجولة الخامسة ، كان لاعبي خط الوسط الوحيدين الذين حاولوا تسديدات أكثر من لوكمان هم محمد صلاح وبرونو فرنانديز

يبدو بيرنلي أكثر صلابة بعض الشيء مع عودة بن مي مع تاركوفسكي في قلب الدفاع ولكن هجومياً ما زالوا يعانون حيث أنهم سجلوا هدفًا واحدًا فقط في آخر ستة أسابيع

يعتبر فيسنتي جويتا اختيارًا متوقعًا، بينما اخترت جيمس تاركوفسكي كممثل لي من خط دفاع بيرنلي: لقد استقبل بالاس فرصًا أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم لذلك قد يحصل تاركوفسكي على فرصة أو اثنتين عندما يلتقي الجانبان في لانكشاير

توم يقول

لقد ذهبت مع دبل دفاع وست هام يونايتد قبل لقاء الجولة 9 مع متذيل الترتيب شيفيلد يونايتد. وحقق هامرز فوزا متأخرا 1-0 على فولهام في آخر مرة ، حيث لعب لوكاس فابيانسكي وآرون كريسويل أدوار رئيسية. وتصدى اللاعب الدولي البولندي لثلاث تصديات منها تصدي متأخر لركلة جزاء

سأذهب مع دبل دفاع كريستال بالا. يبدو خصمهم بيرنلي خاليًا من الأفكار للمضي قدمًا هجومياً، بعد أن هز الشباك ثلاث مرات فقط في سبع مباريات. لم يسدد أي فريق عددًا أقل من التسديدات داخل منطقة الجزاء أو خارجها أيضًا. ويشير عدم وجود تهديد في المرمى إلى أن كلاً من فيسنتي جوايتا وباتريك فان أنهولد قد يكونان على النقاط يوم الإثنين

للأسبوع الثاني على التوالي ، يحتل بن تشيلويل مركز المدافع الأول ، في حين أن هناك أيضًا ظهور لأول مرة لمانشستر يونايتد أليكس تيليس الذي قد يشعر ببعض السعادة بمهاجمة الجانب الأيمن الأضعف لوست بروميتش ألبيون

ينضم إليهما في الدفاع إميليانو مارتينيز وطارق لامبتي ، ويرجع السبب الأخير إلى حد كبير إلى خطورتهم الهجومية

في خط الوسط ، على الرغم من امتلاك ماركوس راشفورد في فريقي ، فقد اخترت برونو فرنانديز هنا. لعب البرتغالي الدولي دورًا مباشرًا في جميع أهداف مانشستر يونايتد الثلاثة في إيفرتون ، وقد جمع ثمانية أهداف وصنع في آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. يبحث دائمًا ويتطلع إلى القيام بتمريرة إلى الأمام ، فهو يبدو ككابتن مرشح مثالي هذا الأسبوع

بسبب حالة عدم اليقين بشأن تواجد محمد صلاح ، فإن ساديو ماني هو لاعب خط الوسط المفضل لدي في ليفربول ، في حين أن ضم جاك غريليش وحكيم زياش يتحدثون عن أنفسهم إلى حد كبير

اختتم خط الوسط إيبيريشي إيزي ، الذي قدم أداءً أفضل في المباراة ضد ليدز يونايتد في الجولة الثامنة. على الرغم من الانسحاب من تشكيلة إنجلترا تحت 21 عامًا في وقت سابق من هذا الأسبوع ، يبدو الأمر وكأنه إجراء احترازي بعد الشعور ببعض الشد العضلي ، وإذا بدأ يوم الاثنين، يبدو وكأنه اختيار ديفرنشيال قوي

إلى الأمام ، وجد تيمو فيرنر قدميه بالفعل في الآونة الأخيرة ، حيث سجل أربع مرات في آخر أربع مباريات ، وكذلك الحال مع أولي واتكينز في آخر ثلاث مباريات. جمع مهاجم أستون فيلا 47 نقطة منذ ظهوره لأول مرة في الجولة الثانية ومن بين المهاجمين يحتل المركز الخامس في التسديدات في منطقة الجزاء والثاني مكرر في الحصول على فرص كبيرة للتسجيل خلال تلك الفترة

ويكمل قائمة المرشحين دومينيك كالفيرت لوين وجيمي فاردي وباتريك بامفورد

أندي يقول

الكثير انتقد أداء مانشستر يونايتد على أرضه هذا الموسم ، لكن آخر ثلاثة فرق زائرة إلى أولد ترافورد كانت توتنهام هوتسبر وتشيلسي وأرسنال، ولن يكون هناك جولة أفضل من وست بروميتش ألبيون على أرضك. لا يوجد مدافع لديه تسديدات في منطقة الجزاء أكثر من هاري ماجواير هذا الموسم ومن المستحيل عدم تضمين برونو فرنانديز ، الذي حمل مستواه من الموسم الماضي إلى الموسم الحالي وبلغ متوسط ​​نقاطه 7.6 نقاط في كل مباراة حتى الآن

فقط باتريك بامفورد لديه معدل أهداف متوقعة بدون ركلة جزاء من دومينيك كالفيرت لوين هذا الموسم. لا يبدو مهاجم إيفرتون وكأنه يستسلم في أي وقت قريب ، خاصة مع فولهام الذي يليه صاحب المركز الثالث في قائمة أكثر الفرق استقبالاً للأهداف المحققة حتى الآن هذا الموسم. باستثناء أي إصابات دولية أخرى ، يجب أن يتمتع إيفرتون بكامل قوته إلى حد كبير بعد الإصابات والإيقافات السابقة، لذا سيكون كل من لوكاس دينيه وخاميس رودريجيز ضمن اختياراتي أيضاً

منذ ظهور بن تشيلويل لأول مرة مع تشيلسي في الجولة الرابعة، لم يخلق أي مدافع فرص أكثر منه. كما أنه يحتل المرتبة الثانية بعد ماجواير في التسديدات في منطقة الجزاء في ذلك الوقت. مع ميله للوصول إلى القائم الخلفي بحثًا عن المزيد من الأهداف ، ومع خلق حكيم زياش الكثير من الفرص ، يمكن أن يأتي المزيد من الأهداف للاعب إنجلترا الدولي. إذا غاب كالوم ويلسون عن المباراة، فهناك فرصة جيدة للشباك النظيفة أيضًا

منذ الجولة الثانية ، فقط جيمي فاردي لديه فرص أكبر من أولي واتكينز. في حين أن معظم أهدافه جاءت ضد ليفربول وأرسنال ، فمن الصعب عدم توقع استمراره في إهدار الفرص عندما يكون لديه جاك غريليش المتألق كخط إمداد له. بدت الأرقام لبرايتون في الدفاع جيدة لكنهم بطريقة ما يواصلون إيجاد طرق لاستقبال الأهداف ، وسيبحث أستون فيلا عن ثلاث نقاط أخرى هنا

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