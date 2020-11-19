ماذا نفعل بـكل من سون هيونج مين وهاري كين مع قدوم جدول صعب للسبيرز؟

الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز يعود بعد استراحة التوقف الدولي ويشهد عدداً من التغيرات على مستوى صعوبة المباريات القادمة لبعض الفرق. جدول توتنهام هوتسبيرز يعتبر الأصعب مقارنة بباقي الفرق. أحرز سون هيونج مين و هاري كين 74 و80 نقطة على التوالي ويتصدرون بذلك أعلى مجموع للنقاط في مركز الوسط والهجوم

الخمس مباريات القادمة هي الأصعب من بين كل الفرق، تبدأ بمباراة ضد مانشستر سيتي في وايت هارت لين، من ثم الذهاب خارج الأرض لمقابلة رجال فرانك لامبارد، تليها مباراة أرسنال في قمة شمال لندن على أرضه، ثم الذهاب إلى ديربي لندن اّخر مع كريستال بالاس ليصطدم بعدها ببطل الموسم الماضي ليفربول

كما نعلم فإن ملكية سون هيونج مين (58.8%) وهاري كين (45.4%) عالية جداً لدى مدربين الفانتسي، معظم المدربين يتسألون

الفورمة أو الجدول الصعب؟ هل نضع ثقتنا بهم للمباريات القادمة أو نشكرهم على النقاط وننتقل إلى لاعبين قد يحرزون نقاط أكثر في الأسابيع القادمة؟ لننظر إلى كلاهما بمساعدة الإحصائيات الموجودة للمشتركين على موقع فانتازي فوتبول سكاوت

هاري كاين

دور كين الجديد كصانع ألعاب بالإضافة الى عودة نسبة التهديف التي اعتدنا عليها وتسديد ركلات الجزاء جعله من عناصر الفانتازي الأكثر ثباتاً هذا الموسم بإحراز أكثر من نقطتين في سبعة من الثماني مباريات السابقة. ولكن بالنظر بشكل أعمق إلى الإحصائيات، يبدو أن إنتاجه في المباريات الأربع السابقين أقل من أول أربع مباريات في الموسم مما يدل على هبوط بسيط في المستوى والنقاط الكبيرة. هذه الإحصائية مقلقة نوعا ما بالأخص عندما نأخذ بعين الاعتبار أن اّخر أربع مباريات كانت ضد فرق تعتبر سهلة وهي وست بروم، برايتون، بيرنلي ووست هام

بالرغم عن هذا الهبوط، لا يزال كين في المرتبة الأولى بين المهاجمين (في المباريات الأربعة السابقة) بخلق الفرص (7 فرص) مما يدل على مدى مشاركته في الفريق. كما يحتل المرتبة الثالثة في الدقائق لكل هدف متوقع بمعدل هدف متوقع كل 134.3 دقيقة وفي المرتبة الثانية بعدد التسديدات من داخل منطقة الجزاء (11 تسديدة). الأرقام تبرهن أن لا يزال مستوى أداء هاري كين من أفضل المهاجمين في الدوري

سون هيونج مين

في الجهة المقابلة، زميله في الفريق سون هيونج مين يعد أكثر انفجاراً بالأخص في مباريات خارج أرضه بإحرازه اكثر من عشرة نقط في أربع من الثماني مباريات السابقة

وبمثل هاري كين، إحصائيات سون هيونج مين تراجعت في المباريات الأربع الأخيرة مقارنة مع أول أربع مباريات في الموسم

على عكس هاري كين، تراجعت إحصائيات سون هيونج مين بالمقارنة مع لاعبين الوسط الاّخرين. في أول أربع مباريات، كان سون يعتلي الصدارة في عدد خلق الفرص الكبيرة (6 فرص كبيرة)، الدقائق للتسديد على المرمى (تسديدة كل 42.6 دقيقة) والمرتبة الثانية في الدقائق لمشاركة في هدف متوقع بمشاركة بمعدل هدف كل 114.2 دقيقة. وفي المباريات الأربعة الأخيرة تضاعفت أرقامه تقريبا الضعف: خلق 3 فرص كبيرة، تسديدة على المرمى كل 86 دقيقة ومشاركة في هدف متوقعة كل 266.7 دقيقة فقط

النقطة الاخيرة تبقى السعر، 11.0£ و9.6£ لكل من هاري كين وسون هيونج مين. وهذا يعتبر سعر عالي مقارنة بجدول المباريات القادمة، بالإضافة إلى أنه من الصعب أن تختار أحدهم ككابتن في ظل وجود العديد من المهاجمين ولاعبين الوسط في فئة الاعبين الاستثنائيين وبجولات أفضل

أهم العناصر البديلة لهاري كين تتمثل في جابريل جيسوس و جيمي فاردي بينما يمكنك تعويض سون هيونج مين بلاعبين مثل برونو فرنانديز، ساديو ماني، كيفين دي بروينة، ماركوس راشفورد، حكيم زياش وبالطبع جاك جريلش. جميعهم يلعبون بمستوى عالي مع جدول مباريات أسهل

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