تشكيلة السكاوت للجولة العاشرة من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة التاسعة

سيقوم كل من ديفيد، نيل، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم الجمعة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي أليكس مكارثي سام جونستون سام جونستون سام جونستون حراسة المرمى روي باتريسيو روي باتريسيو كاسبر شمايكل لوكاس فابيانسكي كارل دارلو إدوارد مندي فيسنتي جوايتا فيسنتي جوايتا جواو كانسيلو أندرو روبرتسون أندرو روبرتسون أندرو روبرتسون خط الدفاع روبن دياز روبن دياز جواو كانسيلو جواو كانسيلو ريان آيت نوري باتريك فان أنهولد جيمس جستن تيموثي كاستانيه ماكس كيلمان جيمس جستن لوكاس دينيه جيمس جستن جمال لويس جورج بالدوك كونور تاوسند هيكتور بيليرين كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة خط الوسط برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز جاك جريلش ديوجو جوتا ديوجو جوتا محمد صلاح جاك هاريسون إبيريتشي إيزي كونور جالاجر ساديو ماني حكيم زياش محمد صلاح محمد صلاح جارود بوين تيمو فيرنر دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين خط الهجوم جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي باتريك بامفورد باتريك بامفورد باتريك بامفورد باتريك بامفورد كالوم ويلسون جابريل جيسوس أولي واتكينز أولي واتكينز هاري كين تشي آدمز هاري كين جابريل جيسوس

أكثر اللاعبين تكراراً: كيفين دي بروينة، برونو فيرنانديز، جيمي فاردي، باتريك بامفورد (4 مرات)، سام جونستون، أندرو روبرتسون، جيمس جستن، جواو كانسيلو، محمد صلاح، دومينيك كالفرت ليوين 3 مرات

ديفيد يقول

فقط تشيلسي ومانشستر يونايتد استقبلوا فرصًا أقل من مانشستر سيتي منذ الجولة السادسة. ولهذا أثق في دفاعهم لمواجهة بيرنلي، صاحب أقل عدد من الهدافين في الدوري. جواو كانسيلو وروبن دياز هما اختياري في دبل الدفاع : الأول خلق فرصًا أكثر من أي مدافع آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر أربع مباريات ، بينما يقدم قلب الدفاع بعض التهديد في الكرات الثابتة

بدون ويلفريد زاها ، لا أتوقع الكثير من المتعة لكريستال بالاس ضد نيوكاسل ، خاصة مع مثل هذا التحول السريع من لقائهما مساء الاثنين مع بيرنلي. بالنظر إلى أن فريق نيوكاسل قد تلقى نفس العدد من الفرص الكبيرة مثل مانشستر يونايتد في آخر أربع مباريات ، فمن المنطقي إضافة دبل دفاع لكارل دارلو وجمال لويس

كانت الذئاب أيضًا في حالة صلبة إحصائيًا ، حيث استقبلت فرصة واحدة كبيرة أكثر من مانشستر سيتي فقط منذ الجولة السادسة. يواجهون فريق أرسنال الذي سجل مرة واحدة فقط في آخر خمس مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنظر إلى أن فريق ولفرهامبتون لم يسجل الكثير من الأهداف، فأنا سأقوم بثلاثية دفاعية هنا من روي باتريسيو وريان آيت نوري وماكس كيلمان

ليس لدي أي مخاوف من اختيار كيفين دي بروينة للجولة 10، مع الأخذ في الاعتبار راحته في منتصف الأسبوع. يحتل لاعب مانشستر سيتي المركز الثالث في الفرص الكبيرة التي تم صنعها في آخر 4 مباريات وأظهر نزعة قوية للتسديد على المرمى في ذلك الوقت أيضًا. بينما كان دفاع بيرنلي قويًا في المباريات على أرضه مؤخرًا ، فقد خسر آخر خمس رحلات له إلى ملعب الاتحاد (في جميع المسابقات) بنتيجة 22-1. كانت آخر ثلاث هزائم 5-0

كان برونو فرنانديز موثوقًا للغاية خارج الأرض هذا الموسم وأتوقع أن يحصل على شيء في ساوثهامبتون. حقق لاعب خط وسط مانشستر يونايتد أكثر من 10 نقاط في كل من رحلاته الثلاث الأخيرة ، وهو ما يكفي بالتأكيد للاعتقاد بأنه قادر على إنهاء سلسلة مباريات ساوثهامبتون من ثلاث مباريات في سانت ماري دون استقبال أي هدف

حكيم زياش هو نوع من المغامرة في هذا الأسبوع. نعم ، لقد أدخل توتنهام تحسينات دفاعية مؤخرًا ، لكنهم ما زالوا عرضة للتأثر من الهجمات، وربما أكثر من ذلك بدون توبي ألدرفيرلد. منذ الجولة السادسة، أهدى ساوثهامبتون وشيفيلد يونايتد فقط فرص أكثر من الكرات الثابتة ، الأمر الذي قد يبشر بالخير لحكيم، الذي يحتل صدارة الدوري من ناحية صنع الفرص الكبيرة

جيمي فاردي لديه إمكانات كبيرة للقيام بعمل جيد في الجولة العاشرة. فولهام في المركز الرابع في معدل استقبال الفرص المحققة للتسجيل منذ الجولة السادسة، بينما فاردي هو خلف بامفورد فقط في الفرص الكبيرة والتسديدات على المرمى في ذلك الوقت

نيل يقول

سأذهب مع دبل هجوم ليفربول في محمد صلاح العائد وديوجو جوتا المتألق ، الذي يماثل زملائه الأغلى ثمناً ويتفوق عليهم في العديد من إحصائيات الهجوم الرئيسية خلال آخر أربع مباريات

يجب أن يساعد غياب طارق لامبتي أيضًا في إطلاق العنان لأندرو روبرتسون على الجناح الأيمن لبرايتون، بالنظر إلى أن جويل فيلتمان من غير المرجح أن يجبر الاسكتلندي على العودة بنفس القدر للواجبات الدفاعية

لا يقتصر مواجهة مساء السبت في جوديسون بارك على الفريقين اللذين ارتكبا “أخطاء” دفاعية هذا الموسم فحسب ، بل يضم أيضًا حارسين مرمى ، في نظر أوبتا ، يقدمان أداءً أسوأ من أي لاعبين آخرين ، من حيث معدل استقبال الأهداف المحققة. كان تحول كارلو أنشيلوتي إلى 3-4-3 في كرافن كوتيدج شيئًا يذكر لوقف تدفق الأهداف ولكنه فشل حيث استقبل هدفين من فولهام ولهذا السبب أنا واثق من اختيار باتريك بامفورد مثلما أنا واثق من اختيار دومينيك كالفيرت لوين بشكل أسبوعي

ربما تبدو الأهداف أقل احتمالا في سيلهيرست بارك. من المسلم به أن بالاس ونيوكاسل لم يحافظا على شباك نظيفة واحدة بينهما منذ الجولة الأولى

باتريك فان أنهولت هو اختياري لهذا الأسبوع وقد يقدم نقاطًا إضافية محتملة في الناحية الهجومية، بعد أن سجل متوسط ​​تسديدتين وثلاث لمسات داخل منطقة الجزاء في كل مباراة منذ عودته إلى التشكيلة الأساسية في الجولة السابعة

أخيرًا، تشهد مباريات داخل الأرض رائعة لمانشستر سيتي وليستر سيتي ولذلك فقد اخترت خمسة لاعبين من هذين الناديين ضمن تشكيلة الأسبوع

توم يقول

ربما يكون مانشستر سيتي قد فقد بعضاً من قوته الهجومية هذا الموسم ، على الأقل محلياً ، لكنني أتوقع أن يعودوا إلى المسار الصحيح ضد بيرنلي في نهاية هذا الأسبوع

لا يزال كيفين دي بروينة يشارك في كل هجمات الفريق وقد حقق 14 تسديدة خلال آخر أربعة أسابيع، الأكثر بين لاعبي خط الوسط. بعد الحصول على الراحة في مباراة منتصف الأسبوع في دوري الأبطال، حان الوقت لمدربي الفانتازي للاستثمار والاستفادة من ملكيته المنخفضة

في الدفاع ، يبدو أن جواو كانسيلو هو الاختيار الأفضل. خلق 15 له فرصًا في آخر خمس مباريات وهو في المرتبة الأولى بين المدافعين ، وهذا الإبداع الذي يمكن أن يكون سلاحًا مفيدًا ضد تكتل فريق بيرنلي في الدفاع

أندرو روبرتسون، محمد صلاح، برونو فيرنانديز وجيمي فاردي لديهم مباريات مفضلة، وليس من المناسب الذهاب بدون هاري كين ، على الرغم من أن الرحلة إلى تشيلسي قد تكون اختبارًا صعبا للسبيرز

بعد ثلاث هزائم متتالية ، عاد إيفرتون إلى طرق الفوز في فولهام ، مما جعلهم ينتقلون من خطة 4-3-3 إلى 3-4-3. شكل دفاع فولهام الضيق سمح للظهيرين بالحصول على مساحة كبيرة، ونتيجة لذلك، صنع لوكاس دينيه معظم الفرص، لن يمنحهم ليدز يونايتد الكثير من الحرية وأتوقع منهم أن يسجلوا بقيادة باتريك بامفورد، لكن إذا احتفظ كارلو أنشيلوتي بنفس التشكيلة، يمكن أن يستفيد دينيه ودومينيك كالفيرت لوين مرة أخرى ويسجلون نقاط فانتازي جديدة

اكتمل الفريق من قبل ثنائي ليستر سيتي كاسبر شمايكل وجيمس جستن ، بالإضافة إلى فيسنتي جوايتا وديوجو جوتا وأولي واتكينز

أندي يقول

في آخر أربع مباريات، لم ينجح أي فريق في تنفيذ تسديدات في منطقة الجزاء أكثر من ليدز (46) وسدد باتريك بامفورد 18 تسديدًا منها. عندما تقارن ذلك بحقيقة أن إيفرتون قد استقبلت شباكه هدفين أو أكثر في كل من آخر ست مباريات بالدوري ، فإن مباراة السبت في جوديسون بارك تبشر بالخير لمهاجم ليد

تلقى فولهام أكبر عدد من الأهداف حتى الآن هذا الموسم وهذا البؤس من غير المرجح أن يتحسن مع قدوم جيمي فاردي. على الرغم من أن الكثير من نقاطه جاءت من ركلات الترجيح حتى الآن ، إلا أنني كنت سأدعمه في تحقيق الكثير من الأهداف في هذه الجولة

على الرغم من أنهم سجلوا هدفين ضد إيفرتون ، إلا أن فولهام يعاني في الغالب من أجل صنع الهجمات. إذا كان تيموثي كاستاني جاهزاً للعب، فيمكن أن يشكل خطراً كبيراً على أطراف الملعب ، وينطبق الشيء نفسه على جيمس جستن بالنظر إلى أن ريكاردو بيريرا يبدو أنه سيظل غير متاح لعدة جولات قادمة

أظهر ليفربول أنه لا يزال يمتلك قوة لا يستهان بها ، على الرغم من الإصابات العديدة. قوتهم في العمق جيدة جدًا، ولم يستطع ليستر فعل أي شيء حيال ذلك في الجولة التاسعة. أنا أدعم كلاً من ساديو ماني ومحمد صلاح للعودة في مباراة سيغيب فيها طارق لامبتي عن برايتون. تمكن ليفربول من تسجيل معدل تسجيل أهداف 3.27 هدفًا متوقعًا ضد ليستر، إذا تكرر السيناريو فقد يكون برايتون في ورطة

كان سام جونستون هو السبب في نهاية المطاف في عدم تسجيل مانشستر يونايتد المزيد من الأهداف في الجولة التاسعة. لقد أنقذ ستة أهداف بمفرده في تلك المباراة ولديه 38 تصدي بالفعل لهذا الموسم. مع وجود شيفيلد يونايتد أحد أكثر الهجمات ضعفاً في الدوري ، هناك إمكانية حقيقية للحصول على شباك نظيفة هنا وربما حتى المزيد من نقاط التصدي

لا يزال مانشستر سيتي لا يقدم أداءً جيدًا كما كنا نتوقع ، لكنني لن أنساهم بعد. لا أستطيع أن أرى شون دايتش يتطلع إلى مهاجمة رجال بيب جوارديولا ، وبالتالي ، قد تكون جلسة تدريب أخرى حول كيفية اختراق الدفاع عندما تكون لديك الكرة داخل وحول منطقة الخصم لمعظم فترات المباراة

مع عودة سيرجيو أجويرو إلى الفريق في الأسبوع التاسع وفي منتصف الأسبوع ، قد يكون من السابق لأوانه الاعتماد عليه من قبل سيتي ، لذلك أعطيت جابرييل جيسوس الفرصة في اختياراتي. لا بد أن يحصل البرازيلي على الفرص ، وإذا سجل السيتي بضعة أهداف ، فلا شك أن كيفين دي بروينة سيشارك بطريقة ما أيضًا

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