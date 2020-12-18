إختيارات فريق السكاوت للجولة الرابعة عشر تركز على ليفربول، استون فيلا وبرايتون

يشكل لاعبين ليفربول، استون فيلا وبرايتون المحور بساهمة كلً منهم بثنائية لاعبين في هذا الإصدار لفريق إختيارات السكاوت للجولة الرابعة عشر من الدوري. تم اختيار فريق السكاوت من قبل الخبراء: دايفد، نيل، توم وأندي.

بتشكيلة 3-4-3، كلّف الفريق 82.9م£، 0.1م£ أقل من ميزانية£ 83.0م

حارس المرمى

دعموا الخبراء إيميليانو مارتينيز (4.8م£)، حارس مرمى أستون فيلا ليحصل على شباك نظيفة الخامسة خارج ملعبه هذا الموسم في زيارته لوست برومتش ألبيون. قد يكون من السابق لأوانه أن يؤثر ارتداد المدرب الجديد على الباجيز، الذين فشلوا في هز الشباك في ست مباريات هذا الموسم. وفي الوقت نفسه، يحرز ​​حارس مرمى فيلا معدل 6.6 نقاط لكل مباراة ذهاب هذا الموسم

المدافعين

استعاد أندرو روبرتسون (م7.2£) عرشه بصفته مدافع ليفربول الأكثر جاذبية، حيث حقق 58 نقطة، أكثر من ضعف أي زميل آخر بفريقه في نفس المركز، بعد 13 جولة في الدوري. أحرز روبرتسون إما شباك نظيفة أو تمريرة حاسمة أو كليهما في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة في الدوري. في ملتقى يوم السبت، سيواجه كريستال بالاس الذي يحتل المرتبة الرابعة في عدد استقبال فرص من الركلات الركنية والحرة – إحصائية تبشر بالخير للاعب الذي يشارك مهام الركلات الركنية والحرة في ليفربول

بالرغم عن عدم إحرازهم شباك نظيفة في المباريات الثلاث الأخيرة، ما زال فريق تشيلي في المرتبة الثانية في الأهداف المستقبلة المتوقعة (xGC) منذ الجولة العاشرة. تم اختيار رييس جايمس (5.3م£) بدلا عن بين تشايلويل بسبب خلقه لفرص أكثر وتسديدات على المرمى أكثر من زميله في نفس الفترة

أتت أفضل فرصة لبرايتون للفوز بأول مباراة على أرضه هذا الموسم عندما يستضيفون شيفيلد يونايتد يوم الأحد. سيواجه طارق لامبتي (4.8م£) أدنى الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالإضافة أنه لمس الكرة داخل منطقة جزاء الخصم مرات أكثر من أي مدافع آخر خلال الأربع جولات الماضية

خط الوسط

كريستال بالاس بلا شباك نظيفة على أرضه منذ الجولة الأولى، لذلك دعموا الخبراء محمد صلاح (12.4م£) لمواصلة سلسلة احراز النقاط يوم السبت. سجل المصري ثلاثة أهداف وصنع هدفين في آخر أربعة مباريات ليتشارك صدارة الدوري في التسديدات على المرمى خلال تلك الفترة

قد فشل برونو فرنانديز (11.0م£) أخيرًا في إحراز نقاط خارج أرضه منذ قدومه للدوري الموسم السابق، ولكن الخبراء يعتقدون أنه سيعود إلى أفضل مستوياته المتفجرة ضد ليدز. تحسن رجال مارسيلو بيلسا من حيث الأداء والنتائج لكنهم ما زالوا استقبلوا أكبر عدد من الفرص الكبيرة لأي فريق في آخر أربع مباريات. بالإضافة، فقط ليستر استقبل عدد أهداف من مواقف الثابتة أكثر من ليدز (سبعة مقابل خمسة) هذا الموسم

لم يحالف جاك غريلش (7.8م£) الحظ في التعادل السلبي المخيب ضد بيرنلي يوم الخميس. يتخيل الخبراء أن بإمكانه الاستفادة من فريق وست بروميتش ألبيون الذي يمر بمرحلة انتقالية مساء الأحد. بالرغم عن سمعته أنه يتألق في مباريات الإياب، سجل غريليش إما هدفًا أو تمريرة حاسمة في اثنتين من آخر ثلاث رحلات خارج أرضه هذا الموسم

المهاجمين

شباك نظيفة واحدة من آخر ست مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لأرسنال كافية لإقناع الخبراء بأن إيفرتون سيهز الشباك في جوديسون بارك في الجولة الرابعة عشر. خاض دومينيك كالفيرت لوين (7.9م£) مباراتين بدون هدف ولكنه كان قريبًا لهز شباك ليستر ويجلس خلف لاعبان اثنان فقط للحصول على فرص كبيرة خلال آخر أربع مباريات

ربما قد تحسن كثيرًا فريق فولهام في الاّونة الأخيرة، لكنهم ما زالوا يشاركوا مرتبة أسوأ فريق للتخلي عن الفرص الكبيرة خلال آخر أربع مباريات. كان كالوم ويلسون (6.6م£) سلاحًا فعالًا في المباريات على أرضه لفريق نيوكاسل هذا الموسم، بمعدل ​​6.6 نقاط بكل مباراة في ملعب سانت جيمس بارك

فريقان فقط تخلوا عن فرص أكبر من شيفيلد يونايتد في آخر أربع مباريات. بالتأكيد أفضل وقت لبرايتون الذي لا يزال يبحث عن أول فوز على أرضه هذا الموسم لاستضافة البلايدز. كان داني ويلبك (5.5م£) غير محظوظاً بعدم احرازه نقاط في فولهام يوم الأربعاء. ومنذ الجولة العاشرة، يحتل ويلبك المرتبة الأولى بين جميع لاعبي برايتون من حيث دقة التسديد %60

دكة البدلاء

روبرت سانشيز (4.4م£) هو أزهد طريق إلى دفاع برايتون بعد أن تجاوز مات رايان ليصبح حارس المرمى الأساسي اعتبارًا من الجولة الثالثة عشر

يقدم مات تارجيت (4.5م£) طريقًا بديلاً لدفاع أستون فيلا لأولئك الذين لا يستطيعون إفساح المجال في مركز حارس المرمى

يضاف تشارلي تايلور (4.4م£) إلى فريق سكاوت بالنظر إلى تحسن دفاع بيرنلي. حافظ الفريق على أربع شباك نظيفة في آخر ست مباريات

إذ كان من المفترض أن يخترق الذئاب دفاع بيرنلي، فإن دانييل بودينس (5.4م£) لديه فرصة للمشاركة. بالرغم من مواجهة أرسنال وليفربول وأستون فيلا وتشيلسي في اّخر أربع جولات، فقد أحرز عائدين هجوميين

الكابتن

يتم اختيار قائد فريق السكاوت باستخدام تصويت رباعي بين الخبراء

نظرًا لاستخدام بيانات ((Fantasy Football Scout)) بكثرة في هذه العملية، فإن الكابتن الذي يتم اختياره في كل أسبوع يكون معروفًا فقط لأولئك الذين لديهم اشتراك صالح في ((Fantasy Football Scout)) ولا يتم الكشف عنه للجمهور إلا بعد انقضاء الموعد النهائي

:إليكم كيفية التصويت للجولة الرابعة عشر

دايفد: صلاح، فرنانديز، غريلش

نيل: فرنانديز، صلاح، سون

توم: صلاح، فرنانديز، كالفيرت لوين

أندي: صلاح، فرنانديز، سون

:وإليكم النتيجة

صلاح: 11 نقطة

فرنانديز: 9 نقاط

سون: 2 نقطة

غريلش: 1 نقطة

كالفيرت لوين: 1 نقطة

لذلك، محمد صلاح سيكون الكابتن في الجولة القادمة وبرونو فيرناندز الكابتن النائب

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