تشكيلة السكاوت للدبل جيم ويك التاسعة عشر من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة التاسعة

سيقوم كل من ديفيد، جوف، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم السبت الساعة 11:00 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد جوف توم أندي سام جونستون سام جونستون لوكاس فابيانسكي ديفيد دي خيا ألفونسو أريولا إيمليانو مارتينيز إدوارد مندي إدوارد مندي إلان ميسليير أليسون بيرند لينو إيمليانو مارتينيز جواو كانسيلو ترنت ألكسندر أرنولد جواو كانسيلو جواو كانسيلو روبن دياز جواو كانسيلو روبن دياز روبن دياز أندرو روبرتسون فلاديمير كوفال أندرو روبرتسون أندرو روبرتسون فلاديمير كوفال فلاديمير كوفال فلاديمير كوفال فلاديمير كوفال ريس جيمس أرون وان بيساكا بن تشيلويل بن تشيلويل كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز ساديو ماني توماس سوتشيك حكيم زياش توماس سوتشيك توماس سوتشيك أنور الغازي أديمولا لوكمان كريستيان بوليستش أديمولا لوكمان محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح ميكيل أنطونيو كالوم ويلسون ميكيل أنطونيو ميكيل أنطونيو جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي باتريك بامفورد أولي واتكينز باتريك بامفورد أولي واتكينز إدينسون كافاني أنطوني مارسيال أنطوني مارسيال إدينسون كافاني هاري كين تشي آدمز هاري كين روبرتو فيرمينيو

اللاعبين الأكثر تكراراً: جواو كانسيلو، فلاديمير كوفال، كيفين دي بروينة، برونو فيرنانديز، جيمي فاردي، ميكيل أنطونيو (4مرات)، روبن دياز، أندرو روبرتسون، محمد صلاح، توماس سوتشيك 3 مرات

توم يقول

لقد ذهبت مع دبل دفاع مانشستر سيتي مرة أخرى هذا الأسبوع ، قبل المباريات المتتالية ضد كريستال بالاس وأستون فيلا. استقبل فريق المدرب بيب جوارديولا ثلاثة أهداف فقط في آخر 14 مباراة في جميع المسابقات ، وحافظ على وجود إيدرسون وروبن دياس وجون ستونز في التشكيلة. حصل جواو كانسيلو أيضًا على اختياري، وعلى الرغم من عدم تأكده من البداية مرتين ، إلا أنه يستحق المخاطرة نظرًا لأرقامه الهجومية

ذهبت مع دبل دفاع وست هام يونايتد أيضًا عبر لوكاس فابيانسكي وفلاديمير كوفال. وأثبت الهامرز أنه من الصعب كسر دفاعه في المباريات الأخيرة ، في حين أن الدبل جيم ويك يشمل مباراتين ضد بيرنلي وويست بروميتش ألبيون ، وهما من أسوأ الفرق الهجومية في الدوري.

حراس المرمى إدوارد ميندي وبيرند لينو ، بالإضافة إلى المدافعين أندرو روبرتسون وبن تشيلويل ، يكملون اللقطات في الدفاع

علاوة على ذلك ، من الصعب التغاضي عن كيفن دي بروين ومحمد صلاح وبرونو فرنانديز وجيمي فاردي ، ويحتاج إدراجهم إلى القليل من الشرح ، لذلك سأركز على بعض اختياراتي الأخرى

لوكمان هو اختيار ديفرنشيال نظرًا لمبارياته ، ولكن إذا كان فولهام سيحصل على أي شيء من هذا الثنائي ، فسيكون مشاركًا في النقاط. تعرض تشيلسي لبعض الانتقادات بعد سلسلة من فوز واحد في ست مباريات بالدوري، لكن الأداء العام لم يكن سيئا للغاية. بدأ حكيم زياش الآن عدة مباريات، وعندما يكون لائقًا هو الشخص الذي يمكنه تحقيق النقاط

كما أنني اختار ميخائيل أنطونيو. على الرغم من أنه يبدو يفتقر إلى لياقة المباريات ، إلا أنه يحتاج إلى المباريات ، وباعتباره المهاجم الوحيد المعترف به في وست هام يونايتد ، فمن المفترض أن يرى دقائق كافية عبر المباراتين. ومع ذلك ، فإن ضمه يعني أنه لا يوجد مكان لزميله في الفريق توماش سوتشيك ، وهو أمر مؤسف بعض الشيء. وغني عن القول أعتقد أنه خيار ممتاز

تم استكمال الفريق من قبل هاري كين وباتريك بامفورد ، اللذين على الرغم من امتلاكهما لمباراة واحدة فقط ، فمن المحتمل أن يتفوقا على معظم المهاجمين الآخرين هذا الأسبوع ، بالإضافة إلى أنتوني مارسيال

أندي يقول

ميكيل أنطونيو هو المفضل لدي وهو الآن يتمتع بلياقة بدنية وقد يلعب أكثر 90 دقيقة في الدبل جيم ويك. يبلغ متوسط تهديفه إلى 0.47 هدف لكل 90 دقيقة

لم يسجل أحد أهدافًا أقل من أهداف لبيرنلي التسعة لحتى الآن ، حيث لم يسجل وست بروميتش سوى 11هدف. من المؤكد أن الدبل في الدفاع هو خيار جيد ولكن مع تولي توماس سوتشيك مكانًا رخيصًا في لاعب خط الوسط ، اخترت فلاديمير كوفال فقط

في آخر ست مباريات ، خلق كوفال 11 فرصة ، أي أكثر بست فرص من آرون كريسويل

ما زلنا ننتظر أخبار إصابة محتملة لأنطوني مارسيال بعد خروجه من بيرنلي ، ولكن إذا غاب عن المباراتين التاليتين ، فمن المحتمل جدًا أن يلعب إدينسون كافاني كمهاجم مركزي

من الواضح أن هناك مخاطرة في اختيار لاعبي أستون فيلا لأننا لا نعرف من الذي قد يكون مصابًا بالفيروس ولن يكون متاحًا ، لكن نظرًا لأنهم يلعبون الآن مع نيوكاسل ، فقد أضفت زوجين إلى الفريق للنظر فيه مع إميليانو مارتينيز وأولي واتكينز

لا يوجد حارس مرمى يلعب بانتظام لديه معدل نقاط أعلى في كل مباراة من مارتينيز عند 5.5 نقطة لكل مباراة، ومع إمكانية التصديات ضد مانشيستر سيتي متبوعًا بمباراة نيوكاسل ، أتوقع أن يكون هناك الكثير من النقاط لمارتينيز

جوف يقول

يبدو ترنت ألكسندر أرنولد هو الخيار الأفضل في الدفاع بإحصائيات واعدة للغاية ، لا سيما خلال آخر 4 مباريات. يواصل جواو كانسيلو الظهور بمظهر الخطر ومن المفترض أن يشهد مساهمة هجومية قريبًا ، ولدى السيتي مباراتان قويتان في دبل جيم ويك 19. جون ستونز وفلاديمير كوفال وآرون وان بيساكا هم أيضًا خيارات جديرة بالاهتمام

محمد صلاح وكيفين دي بروين هما أفضل اختيار في خط الوسط هذا الأسبوع ، متقدمين قليلاً على برونو فرنانديز الذي يحمل 4 بطاقات صفراء. يعتبر توماس سوتشيك اختيارًا قويًا، في حين أن أنور الغازي هو لاعب مغري رخيص الميزانية

في الهجوم ، أنظر أولاً إلى جيمي فاردي ، الذي أتوقع أنه سيكون لائقًا وسيسجل عدة أهدافًا – رغم أنه ليس خيارًا للكبتنة بالنسبة لي ، نظرًا لأنني أتطلع إلى خط الوسط ، يمكنه الحصول على عدة ركلات جزاء في الدبل جيم ويك. يبدو كالوم ويلسون وأولي واتكينز وميشيل أنطونيو ثلاثيًا بسعر جيد ، في حين أن أنطوني مارسيال يمثل خيار ديفرنشيال لمن يتطلعون إلى يونايتد للحصول على ثنائية مزدوجة مع برونو فيرنانديز

ديفيد يقول

تلقى مانشستر سيتي ثلاثة أهداف في آخر 13 مباراة في جميع المسابقات وهذا هو السبب في أن الدفاعية المزدوجة لروبن دياز وجواو كانسيلو جذابة للغاية ، خاصة وأنني لست مهتمًا بشكل خاص بخيارات الهجوم خارج كيفين دي بروينة

يتمتع فلاديمير كوفال بمباريات رائعة على أرضه ضد بيرنلي وويست برومويتش ألبيون اللذين يملكان عدد أهداف منخفضة. كما أنه صنع فرصًا أكثر من أي لاعب في وست هام خلال آخر أربع مباريات

يبدو أن ريس جيمس مستعد للعودة إلى التشكيلة الأساسية لتشيلسي قبل مواجهة فولهام وليستر. خلال مبارياته الأربع الأخيرة ، كان متصدرًا بين أصول البلوز حيث تم خلق فرص كبيرة ، وهو أكبر عدد من أي مدافع تشيلسي في ذلك الوقت أيضًا

عند الحديث عن ركلات الترجيح ، تسبب كل من ليفربول وفولهام في خمس ركلات جزاء هذا الموسم – فقط ليدز (ستة) وبرايتون (سبعة) قد تسببوا في عدد ركلات جزاء أكثر

حقيقة أن برونو فيرنانديز يواجه كلا الجانبين في دبل جيم ويك 19 تجعل أوراق اعتماده تستحق النظر بجدية ، خاصةً أنه مستعد لرحلتين على الطريق. حقق البرتغالي الدولي 54.5٪ من نقاطه خارج أرضه هذا الموسم.

بالنظر إلى مشاكل محمد صلاح أمام المرمى مؤخرًا ، سأختار زميله في الفريق ساديو ماني في اختياري.

كما أنني لن أتجاهل لاعبين بجولة فردية كهاري كين وباتريك بامفورد وسأختارهم في جولة الدبل جيم ويك 19 لمواجهة شيفيلد يونايتد (خارج الأرض) وبرايتون (على الأرض) على التوالي.

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