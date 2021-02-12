تشكيلة السكاوت للدبل جيم ويك 24 من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت لجولة الدبل جيم ويك الرابعة والعشرين

سيقوم كل من ديفيد، جوف، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم السبت الساعة 11:00 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي نيك بوب نيك بوب نيك بوب نيك بوب ألفونسو أريولا ألفونسو أريولا ألفونسو أريولا ألفونسو أريولا روبين أولسين روبرت سانشيز إدوارد مندي ديفيد دي خيا جواو كانسيلو جواو كانسيلو جواو كانسيلو روبن دياز روبن دياز جيمس تاركوفسكي بن مي بن مي أندرو روبرتسون لوك شو لوك شو لوك شو فلاديمير كوفال آرون كريسويل فلاديمير كوفال لوكاس دينيه ريس جيمس أنطونيو روديجر لوكاس دينيه مايكل كين رحيم ستيرلنج رحيم ستيرلنج رحيم ستيرلنج رحيم ستيرلنج إلكاي جوندوجان إلكاي جوندوجان إلكاي جوندوجان إلكاي جوندوجان توماس سوتشيك ماسون ماونت خاميس رودريجيز خاميس رودريجيز أشلي وستوود أديمولا لوكمان بوكايو ساكا أديمولا لوكمان برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز جيمي فاردي أشلي بارنز أشلي بارنز أشلي بارنز جوش كينج تيمو فيرنر تيمو فيرنر بوبي ريد باتريك بامفورد مايكل أنطونيو مايكل أنطونيو مايكل أنطونيو أولي واتكينز إدينسون كافاني إدينسون كافاني إدينسون كافاني باتريك بامفورد ريتشارليسون باتريك بامفورد باتريك بامفورد

اللاعبين الأكثر تكراراً: نيك بوب، ألفونسو أريولا، رحيم ستيرلنج، إلكاي جوندوجان، برونو فيرنانديز (4مرات)، لوك شو، جواو كانسيلو، إدينسون كافاني، أشلي بارنز، ميكائيل أنطونيو 3 مرات

ديفيد يقول

آمل أن يكون دفاع بيرنلي مجهزًا بما يكفي لأداء جيد في دبل جيم ويك 24. فولهام وكريستال بالاس ضمن المراكز الخمسة الأخيرة من حيث صناعة الفرص الكبيرة والتسديدات على المرمى خلال آخر ست مباريات ، لذلك لا يمكنني رؤيتهم يزعجوم دفاع بيرنلي. جيمس تاركوفسكي هو خياري المفضل من بين الأربعة في دفاع بيرنلي بالنظر إلى فولهام وكريستال بالاس هما أسوأ فريقين من حيث استقبال فرص بالرأس في آخر ست مباريات. سجل بن مي هدف واحدًا أكثر من تاركوفسكي خلال الفترة المعنية ، لكن الأخير تمتع بفرص أكبر ، وبالتالي ، لديه رقم أهداف متوقع أعلى من زميله. نتيجة لذلك ، أشرك أيضًا صانع الكرات الثابتة آشلي ويستوود في اختياري مع الأخذ في الاعتبار أنه يأخذ الضربات الركنية والركلات الحرة لبيرنلي – ولديه تمريرات رئيسية أكثر من أي زميل آخر خلال آخر ست مباريات

أتوقع أن يحصل جواو كانسيلو على دقائق كبيرة في مبارايات مانشستر سيتي بالنظر إلى قوة المنافسين القادمين. يعمل في دور مركزي مساعد في وسط الملعب عندما يكون مانشستر سيتي في حيازة الكرة ، أو دور أكثر واقعية في ضوء الإصابات الأخيرة ، يمتلك كانسيلو أفضل رقم في معدل الأهداف المتوقعة أكثر من أي زميل دفاعي خلال آخر أربع مباريات

برونو فرنانديز لديه مباراة رائعة هذا الأسبوع حتى لو كانت مباراة واحدة فقط للعب فيها. استقبل وست بروميتش ألبيون شباكه مرتين على الأقل في كل من آخر ثماني مباريات في الدوري الممتاز. لهذا السبب أشرك أيضًا إدينسون كافاني. لقد استراح في كأس الاتحاد الإنجليزي ولديه ثلاثة أهداف في آخر أربع مباريات في الدوري. فقط لاعبان من الدرجة الأولى يملكان تسديدات على المرمى أكثر من باتريك بامفورد خلال آخر أربع مباريات لذا يمكنني رؤية مستواه المشجع بينما يزور ليدز برايتون. جوش كينج هو رهاني الخارجي للاستفادة من هجوم إيفرتون. إصابة دومينيك كالفيرت لوين الأخيرة تعني أن مكانًا يمكن أن يُفتح للاعب النرويجي الدولي في الدبل جيم ويك 24

نيل يقول

قد يدخل محمد صلاح في التفكير حتى إذا تم استبعاد جيمس جاستن وتيموثي كاستاني ، مع ندرة مفاجئة في الظهير الأيسر في ليستر سيتي مما يجعل مهمة المصري أسهل كثيرًا في نهاية هذا الأسبوع

ألفونس أريولا ، الذي يفتخر بثاني أفضل حارس من حيث تصدي الأهداف المتوقعة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ، وأديمولا لوكمان ، الذي ظهر في أفضل عشرة لاعبي خط الوسط لكل من محاولات تسجيل الأهداف والفرص التي تم إنشاؤها خلال آخر ستة أسابيع

آشلي بارنز هو لاعب دبل جيم ويك والذي لا أقنعه كثيرًا في اختياراتي ، نظرًا لأنه جزء من فريق كلاريت الذي سجل أهدافًا أقل من أي فريق آخر هذا الموسم ولكن يمتلك فرصة جيدة وسعره رخيص 6.0م وبالتالي يبقى خيار ديفرنشيال

يقودني عدم وجود كالوم ويلسون أيضًا إلى اختيار أنطونيو روديجر ، وهو جزء من خط دفاع تشيلسي الأساسي ويبدو أنه ضمن مكانه أساسيا مع توخيل

المباريات المواتية لمانشستر يونايتد ووست هام يونايتد تجعل الظهيرين ذوي العقلية الهجومية ، لوك شو وآرون كريسويل ، اختيارات لا تحتاج إلى تفكير ، حيث لا شك أن المهاجمين المتألقين إدينسون كافاني وميشيل أنطونيو يلعقان آمالهما على التسجيل من كراتهم العرضية

توم يقول

نيك بوب هو حارس المرمى الرئيسي لفي جولة الدبل جيم ويك 24 في رأيي. يميل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا إلى الحصول على نقاط بونص عندما يمنع بيرنلي خصومه من التسجيل ، ويبلغ متوسطه 4.9 نقطة لكل مباراة هذا الموسم. بالنظر إلى أن بيرنلي لديه أفضل فرصة للكلين شيت، على الأقل على الورق ، فمن المنطقي إضافة مدافع أيضًا. ليس هناك الكثير للاختيار بين ماثيو لوتون ، وجيمس تاركوفسكي وبن مي ، لكنني اخترت الخيار الأخير، مع خصوم كريستال بالاس وفولهام الذين استقبلوا الكثير من محاولات الرأس في الآونة الأخيرة

خيارات اللعب الفردي هي إدوارد ميندي وفلاديمير كوفال ، بالإضافة إلى لوك شو ، الذي يعد الآن أحد أهم المنافذ الهجومية لمانشستر يونايتد

إلى الأمام ، يعتبر رحيم سترلينج وإلكاي جوندوجان من العناصر الواضحة في خط الوسط. كان الجناح الإنجليزي يقدم عروض جيدة في الأسابيع الأخيرة وسجل الآن ثلاثة أهداف في آخر ثلاث مباريات في الدوري. حقيقة أن بيب جوارديولا يحب أن يبدأه في معظم المباريات الكبيرة أمر جذاب أيضًا. ومع ذلك ، فإن زميله جوندوجان يبدو خيارًا جيدًا بنفس القدر هذا الأسبوع ، بشرط احتفاظه بدور اللاعب رقم 8

يبدو كل من برونو فرنانديز وبوكايو ساكا وميكائيل أنطونيو (إذا كان جاهزاً للعب) وإدينسون كافاني لاعبين بمباراة واحدة ممتازين في هذه الجولة، مع انتقال الاختيار الأخير إلى أشلي بارنز. وعاد اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا مباشرة إلى التشكيلة الأساسية ضد برايتون في المرة الأخيرة ، بعد أن غاب عن بعض المباريات بسبب الإصابة. كانت عودة واعدة ، وعلى الرغم من أن سقفه منخفض للغاية بالنظر إلى أن بيرنلي لا يسجل الكثير ، فإن حقيقة أنه خاض مباراتين تعني أنني سعيد بما يكفي لاختياره

أندي يقول

أعتقد أنه من الصعب العثور على عناصر ديفرنشيال جدا في هذا الجولة. من المرجح أن يكون لدى معظم الناس ثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي، وعلى الأقل أحد لاعبين الدفاع من بيرنلي

لهذا السبب اخترت رحيم سترلينج حيث أعتقد أنه شخص لا يمكن للناس الوصول إليه بسهولة. 3.23 من الأهداف المتوقعة بدون ركلات الجزاء خلال الأسابيع الستة الماضية تظهر أنه حصل على فرص ، ويمكن فقط لميكائيل أنطونيو التغلب على ذلك خلال الفترة السابقة. من الجدير بالذكر أن إلكاي جوندوجان لديه أعلى مشاركة في الأهداف المتوقعة (5.33) من أي لاعب خلال نفس الإطار الزمني ، لذلك لا يمكن استبعاده ، وهذا هو السبب في أنني اخترت للتو مدافع مانشستر سيتي واحد

حتى بدون الدبل جيم ويك، من المستحيل ترك برونو فرنانديز خارج الفريق. لا يزال يؤدي أداءً جيدًا مع وجود 4.41 هدف متوقع خلال آخر ستة أهداف. الأهم من ذلك ، أنه يواجه أسوأ دفاع في الدوري ، وقد حصل للتو على قسط من الراحة في كأس الاتحاد الإنجليزي

لقد أضفت كلاً من ديفيد دي خيا ولوك شو إلى الفريق بناءً على المباراة. لم يخلق أي مدافع فرصاً (14) أكثر من شو في آخر ست مباريات. إذا كان هناك فريق واحد للاستهداف خارج الدبل جيم ويك، فهو مانشستر يونايتد

ربما لم يكن دفاع بيرنلي جيدًا كما توقعنا حتى الآن هذا الموسم. منذ عودة بن مي إلى الفريق في الجولة الثامنة ، حافظوا على نظافة شباكهم في ست مباريات في 16 مباراة. ربما ، الأهم من ذلك، أن أحد خصومه ، كريستال بالاس ، لديه أقل عدد من التسديدات في آخر ست مباريات عند 24. فولهام يقدم أداءً أفضل قليلاً برصيد 48 ، لكنه تمكن فقط من التسجيل ضد فريق واحد في آخر أربع مباريات، وهو دفاع وست برومتش

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