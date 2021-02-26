من يملك افضل واسوأ المباريات في الجولة المزدوجة وجولة البلانك؟

لقد مر وقت طويل منذ اخر “تفتيش” اجريناه للجولات

سلسلة متواصلة من الجولات المتتالية , تأجيلات في اخر الدقائق و البطء في الإعلان عن إعادة جدولة المباريات المؤجلة، كل هذه الاسباب جعلت من الشتاء فترة مربكة لمدربي الفانتاسي

اصبح التخطيط للجولة القادمة وحدها تحديا كبيراً ، فما بالك بالتخطيط لعدة جولات

ولكن بعد المؤتمر الصحفي لرابطة الدوري الجمعة الفائتة الذي اتى في الوقت المناسب، الان اصبحنا نعلم متى ستعقد معظم المباريات الممتازة

استون فيلا ضد ايفرتون و توتنهام هوتسبر ضد ساوثامبتون هما الجولات الوحيدة المتبقية بدون جدولة حتى الان مع احتمالية ان تضاف الاولى الى تقويم فترة ما قبل التوقف الدولي في مارس

وهذه الفترة بالتحديد هي التي سنتحدث عنها في هذا المقال، وذلك لانها تحتوي على جولتين مزدوجتين (وربما تكون ثلاثة جولات اذا تم اضافة مباراة استون فيلا ضد ايفرتون للجولة 28 ) و جولة فارغة(بلانك) واحدة

ايضاً في نهاية المقال سنأخذ نظرة عامة للتقويم ما بعد هذه الفترة

جولات القادمة : التحليل – كما هو عليه حتى الان الاربعة

مباراتين في الجولة المزدوجة ٢٦ ، مباراة في جولة البلانك ٢٩ : توتنهام ،فولام، استون فيلا

مباراتين في الجولة المزدوجة ٢٦ ، صفر مباراة في جولة البلانك ٢٩ : ايفرتون، ليستر، ليفربول، كريستال بالاس، ويست بروم، شيفيلد يوناتيد، مان يونايتد، وولفز، بيرنلي، تشيلسي

مباراتين في الجولة المزدوجة ٢٦ ، مباراتين في الجولة المزدوجة ٢٧ ، صفر مباراة في جولة البلانك ٢٩ : مان سيتي

مباراة في الجولة المزدوجة ٢٦ ، مباراتين في الجولة المزدوجة ٢٧ ، صفر مباراة في جولة البلانك ٢٩ : ساوثامبتون

مباراة في الجولة المزدوجة ٢٦ ، مباراة في جولة البلانك ٢٩ : ارسنال، ليدز، برايتون، نيوكاسل، وست هام

توتنهام، فولام و استون فيلا هي من الواضح الفرق التي يجب استهدافها من مدربي الفانتسي الذين يريدون لاعباً لديه مباراتين في الجولة المزدوجة ٢٦ وايضاً مباراة في جولة البلانك ٢٩

اللاعبين اللذين لا نمتلكهم حالياً من ارسنال، ليدز، برايتون، نيوكاسل، وست هام ليس لهم الاولوية هذا الاسبوع ولكن ستزداد الرغبة عليهم مجددا ما قبل جولة البلانك ٢٩

مانشستر سيتي لديهم جولتين مزدوجتين متتاليتين بداية من هذا الاسبوع، بينما الذين ما زالو متمسكين بلاعبين ساوثامبتون فلديهم جدول متقلب يتضمن جولتين مزدوجتين ، جولتين احاديات وجولة بلانك

افضل واسوأ مباريات الجولة المزدوجة ٢٦

اولئك الذين يستخدمون خدمتنا (سيزون تيكر) قد لاحظو اضافة المباريات المجدولة حديثاً بعد مدة قصيرة من اعلانها الجمعة ، مع ترتيبها حسب صعوبة المباريات

كل هذا يجعل ايفرتون (يواجه ساوثامبتون و ويست بروم ) في صدارة القائمة اذا نظرنا الى الجولة المزدوجة ٢٦ وحدها ، وهذا ما سينظر له المدربون الذين سيستخدمون خاصية الفري هيت طبعاً

ينتظر التوفيز مواجهة اكثر الدفاعات استقبالاً للاهداف الاسبوع المقبل ،حيث يواجهون ساوثامبتون و ويست بروم ، اسوأ ناديين من حيث استقبال الاهداف في ٢٠٢١

حتى اذا استثنينا فضيحة ال ٩-٠ في ملعب الاولد ترافورد ، سيظل الساينتس مع ثلاثي قاع الترتيب من حيث استقبال الاهداف

هذان الفريقان ، مع ايفرتون نفسهم، كل منهم حافظ علي نظافة شباكه في مرة واحدة فقط منذ بداية السنة

مواجهتي توتنهام (ضد بيرنلي وفولام) قد تبدو جيدة من منظور دفاعي اكثر من هجومي

فولام وبيرنلي لديهم ثاني افضل خط دفاع في الدوري في اخر ١٥ جولة ، حتى ولو نظرنا لسجلات نيك بوب الاخيرة (اربعة شباك نظيفة في ١٣ مباراة) نجدها عادية

اذن الفريقان يمكنها الاستقبال ولكن نادراً ما يتم قلب النتيجة عليهما

ليستر سيتي ايضا يواجه قليلي-التسديات بيرنلي وفريق ارسنال الذي يواجه صعوبات كبيرة في تسجيل الاهداف ضد فرق نخبة مقدمة الدوري

اما استون فيلا فتبدو مبارياته مثيرة للاهتمام خاصة وان الفيلانز اثبتو براعتهم خارج ارضهم هذا الموسم

اصابة جاك غريليش قد تحرم مدربي الفانتسي من تواجد ساحر الفيلا ضد دفاعات غير مستقرة ، حيث دفاع شيفيلد المليئ بالاصابات وبعيداً عن الفورمة (شباك نظيفة واحدة منذ بداية الموسم) و الخط الخلفي لليدز الذي يبدو قابلا للانهيار الذاتي في اي مباراة

وفي اخر قائمة السيزون تيكر للجولة القادمة نجد تشيلسي ونجاعته الدفاعية موخراً تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل تخضع لاختبار كبير حيث يوجه فريقين من فرق “القمة الستة” ، بينما سيعتمد بوب بشكل كبير علي نقاط التصديات عندما يواجه توتنهام وليستر سيتي في الجولة المزدوجة ٢٦

افضل واسوأ المباريات ما بين الجولات ٢٦-٢٩

الاندية التي لديها مباراة اضافية ستكون طبيعياً في اعلى قائمة السيزون تيكر ولكن استون فيلا و توتنهام يملكون افضل المباريات بغض النظر، مع الدفاعات المهترئة لنيوكاسل وكريسال بالاس التي تنتظرهم بعد الجولة المزدوجة ٢٦

كل خصوم ليستر الاربعة القادمين يقبعون في النصف الاسفل من حيث ترتيب الاهداف المسجلة هذا الموسم، حاليا ربما يشكل اللاعبون من هذه الثلاثة الاندية جزءاً كبيراً من تشكيلات الفانتاسي للجولة المزدوجة ٢٦ ، وذلك لكثير من المميزات : مباراتين سهلتين في الجولة القادمة ، مواجهات مريحة مباشرة بعد الجولة المزدوجة ، وفي حالة استون فيلا و توتنهام الفريقان سيلعبان في جولة البلانك ٢٩ ايضاً

جدول مباريات ويست بروميتش يبدو جيداً بعد اضافة مباراة الجولة المزدوجة ,للذين يفكرون في اختيار مبايي دياني كخيار تفاضلي

فترة ويست هام الجيدة فانتاسياً قد تبدو انها وصلت الي نهاية مؤقتة ، حيث انهم من الفرق الستة التي تلعب مباراة واحدة فقط في الجولة المزدوجة ٢٦ وبعد ذلك ايضا مباريات قد تبدو صعبة ومشككة

خصومهم الثلاثة المقبلين كلهم يقبعون في المراكز الخمسة الاولى من حيث عدد الاهداف المسجلة هذا الموسم

توماس سوشيك وزملائه سيعودون للواجهة مرة اخرى في الجولة ٢٩ ، بينما تعد مواجهة كريستال بالاس المواجهة السهلة الوحيدة لمانشستر يونايتد في الثلاث جولات المقبلة بينما يسبق ويلحق هذه المواجهة رحلتين الى اثنين من افضل الدفاعات من حيث الفورمة (مانشستر سيتي وتشيلسي )وبرونو فيرنانديز لم يسبق له الدفاعات في دفاعات هذه الفرق التي سيواجهها في الجولات ٢٦ و ٢٧

جميع مباريات تشيلسي الاربعة القادمة ضد فرق تحتل النصف الاعلى من الترتيب من حيث الاهداف المسجلة هذا الموسم : اذا ما استطاعو الخروج من هذه الفترة بشباك نظيفة في مرتين او اكثر ، هذا سيجعل الطلب يتزايد علي مدافعيهم من الجولة ٣٠-٣٤

:الجدولة الأوروبية

ولتعقيد الامور اكثر، الكرة الاوربية بدأت الاسبوع الماضي

المشرف “ليقومان” اعد لنا مصفوفة خاصة في الاعلى توضح لنا متى تلعب مباريات البطولات الاخرى غير الدوري في الشهر القادم

مانشستر سيتي سيلعبون مباراتين كل اسبوع حتى فترة التوقف الدولي لشهر مارس وسيكون نفس الوضع بالنسبة لليستر وتوتنهام ومانشستر يونايتد اذا نجحو في التاهل للدور القادم في الدوري الاوروبي

ولذلك يجب توقع المداورة في التشكيل من هذه الفرق , وبالفعل هذا ما ذكره بيب غوارديولا بعد فوزه الاربعاء الماضي امام بوروسيا مونشنغلادباخ

بيب يشرح تبديلاته الخمس ل بي تي

” لعبنا قبل ثلاثة ايام، سافرنا، لم نستطع التدرب كثيراً. بعد ثلاثة ايام سنلعب في تمام الساعة ١٢:٣٠ .انه تحدي كبير ولا بد للجميع ان يشارك .المباراة القادمة سنغير ٥،٦،٧ لاعبين. هذه هي الطريقة الوحيدة لمواصلة كل اللاعبين. ”

:من الجولة ٣٠ وما بعدها

وهي فترة تستحق القاء نظرة سريعة على جدول المباريات ما بعد الجولة ٢٩ ، خاصة وان معظم مدربي الفانتاسي سيكونون قد اختارو فريقاً يصمد للاربعة جولات القادمة حتى الجولة ٢٩ ثم يباشرو باستخدام خاصية الوايلد كارد بعد ذلك

وولفرهامبتون وارسنال يتصدران قائمة السيزون تيكر بعد الجولة ٢٩

وتتفرد مواجهات الوولفز من الجولات ٣١-٣٥ ، بينما ارسنال يواجه متذيلي الترتيب الخمسة وكريستال بالاس في تلك الفترة

المشكلة عندما نصل لهذه الفترة من الموسم ،بالطبع ، هي الدافع والملهيات

الوولفز غالباً سيكونون في منطقة الوسط في الترتيب اي سيكونون في منطقة مريحة نسبياً، بينما ارسنال سيكون منشغل بالدوري الاوروبي والذي سيمثل افضل فرصهم في التأهل الى دوري الابطال الموسم المقبل

جولات ليفربول السبعة الاخيرة تبدو جيدة ، ايضا بأخذ الاعتبار انهم سيكونون في حالة قتال للفوز باحد المراكز الاربعة الاولى. ربما لاعبو الريدز الذي خيبوا الآمال هذا الموسم سيكون لهم كلمة اخيرة كبيرة في ما يمكن ان يقال عنه موسم مضطرب جدا فانتاسياً

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