ما الشريحة التي سوف يستخدموها مدربي الفانتسي في جولة 26 المزدوجة؟

يسود تعدد الخيارات لمدربي الفانتسي حسب اّخر استطلاع على الموقع حيث لم تظهر أي شريحة مفضلة بشكل كبير على غيرها

سألنا مستخدمي فانتسي فوتبول سكاوت عن الشريحة التي كانوا يخططون لها لـجولة 26 المزدوجة وحصلنا على بعض النتائج المثيرة للاهتمام

ليس من المستغرب رؤية شريحة تعزيز الدكة الشريحة الأكثر شعبية

أربعة عشر فريقًا لديهم مباراتان في جولة 26 المزدوجة. نتيجة ذلك، يمكن القول إن عدد الخيارات المجدية القادرين على البقاء على دكة البدلاء تزداد لهذه الجولة، في حين أن سقف النقاط من الخيارات الأرخص أعلى أيضًا من المعتاد. وقد أدى هذا التفكير إلى اختيار 29.3٪ من المدربين لشريحة تعزيز الدكة لهذه الجولة

فارق 2.3% فقط يفصل بين المدربين اللذين سيستخدمون تعزيز الدكة والمدربين اللذين سيستخدمون ثلاثية الكابتن. 27٪ من المدربين يتطلعوا إلى تسليم شارة الذراع المحسّنة إلى كابتنهم لهذه الجولة

لا يزال هاري كين (11.1م£) يتصدر آخر استطلاع للرأي بينما برونو فرنانديز (11.6م£) وإيلكاي جوندوجان (6.1م£) ودومينيك كالفيرت لوين (7.6م£) وكيفين دي بروين (11.8م£) يكملون الخمسة الأوائل في ذلك الاستطلاع

من المثير للاهتمام ان عدد المدربين اللذين لن يستخدموا أي شريحة يقارب جدا عدد المدربين اللذين سيستخدمون ثلاثية الكابتن. 26.3% من المدربين سوف يستخدموا هذه الاستراتيجية. هذه الاستراتيجية ستأخذ أهمية كبرى في الجولة حيث عدد كبير من المدربين سوف يستخدموا شريحة أو اخرى

في نفس الوقت، حظيت الوايلد كارد باهتمام أقل من زملائها الشرائح حتى الآن. كما هو الحال غالبًا، رأينا المزيد من المدربين يستخدمونها في الأسبوع الذي يسبق الجولة المزدوجة الكبيرة وهم يستعدون للاستفادة من شريحة تعزيز الدكة إلى أقصى حد. نتيجة ذلك، فقط 14.8% من المدربين سيعيدون هيكلة فرقهم قبل الموعد النهائي يوم السبت

أخيرًا، فإن شريحة التغيرات الحرة هي الشريحة الفارقة الحقيقية لـجولة 26 المزدوجة، خاصة بعد أن قام عدد كبير من المدربين باستخدام هذه الشريحة في جولة 18 الفارغة (بلانك). وفقًا لاستطلاعنا، يفكر 2.6٪ فقط من المدربين استخدام شريحة التغيرات الحرة لهذا الأسبوع

لا يزال بإمكانك التصويت في الاستطلاع أدناه

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