تشكيلة السكاوت للجولة السابعة والعشرين من فانتازي البريميرليج

يعود الخبراء لاختيار أفضل اللاعبين لجولة الدبل الرابعة على التوالي، حيث أجمع الخبراء على اختيار ٣ لاعبين من مان سيتي في تشكيلاتهم مع اختلاف التركيبة عند كل خبير

للتذكير؛ كل خبير يختار قائمة طويلة من ١٨ لاعب مع شرح الأسباب والدوافع، ومن بعدها يتم اختيار تشكيلة من ١٥ لاعب (بحيث لا تتجاوز قيمة التشكيلة الأساسية ٨٣ مليون)، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية لاختيارات القائمة الطويلة

– حارس بسعر ٥ مليون أو أقل

– مدافع دون ال٥ مليون

– لاعب وسط ب٦ ونصف مليون أو أقل

– مهاجم ب٧ ونصف مليون أو أقل

– ٣ لاعبين بحد أقصى من أي نادي

الخيارات الأكثر شعبية: جونستون/لينغارد/غندوغان/كين/واتكنز/دياني/أنتونيو (٤ مرات)، فورستر/ترنت/ميتلند نايلز (٣ مرات



:يقول ديفيد

الراحة التي تحصل عليها كانسيلو أمام ويست هام تجعل منه خيار آمن للدبل، لذا اخترته مع إيدرسون كخيارين دفاعيين من السيتي، الذي يلعب أمام مان يونايتد صاحب ٥ تعادلات سلبية بآخر ٦ مباريات أمام ال٦ الكبار، وساوثهامبتون متذيل ترتيب الأهداف المسجلة بين الفرق بآخر ٦ مباريات (٤ أهداف)

بقية الخيارات الدفاعية تتلخص كالتالي: ترنت أليكساندر أرنولد الذي صنع ٣ فرص محققة بآخر ٦ مباريات ويواجه فولهام الفريق الذي أخفق بالتسجيل ب٥ من آخر ٩ مباريات له، أورييه الذي يواجه كريستال بالاس الفريق الذي أخفق بالتسجيل ب٤ من آخر ٥ مباريات له، وميتلند نايلز الذي يواجه نيوكاسل من غير أبرز أسلحته الهجومية

فضلت ماني على صلاح لتفوقه بمجال صناعة الفرص بآخر ٦ مباريات، كما اختر الدبل الهجومي من ويست هام وتوتنهام، حيث يواجهان ليدز وكريستال بالاس صاحبا اثنين من أضعف خطوط الدفاع بالدوري بآخر ٦ مباريات



:يقول نيل

يتصدر هاري كين قائمة التربل الذي أطمح إليه من توتنهام أمام كريستال بالاس، بينما الخيار قد يقع على أورييه وبيل لإكمال تربل توتنهام. الراحة التي تحصل عليها أورييه قد تزيد من فرصة مشاركته أمام بالاس، كما أن مواجهة فان أنهولت تزيد من الرغبة بالمغامرة مع بيل رغم خطر غيابه عن المباراة الثالثة للفريق خلال أسبوع

بعض الخيارات الأخرى؛ كيرتس جونز بتوظيفه الجديد بخطة ليفربول، إييناتشو الذي يتفوق على فاردي بعدد التسديدات بآخر مبارتين، دانك مع فريق برايتون صاحب الأرقام الدفاعية الممتازة والذي يواجه ليستر الضعيف بالدفاع من الكرات الثابتة، ونيتو نجم فريق وولفز المتطور الذي سيواجه المحمدي الذي عادة ما يواجه مشاكل بالتركيز والتمركز. ويست هام كذلك يواجه ليدز الذي تلقى معدل (2.4) هدف بالمباريات التي استقبل فيها أهدافا، مما يجعل من أنتونيو ولينغارد خيارات ممتازة

ختاما مع تربل مان سيتي، فاخترت الخيارات الأكثر أمانا بنظري للمشاركة بمبارتي الدبل: إيدرسون .. دياز .. وغندوغان الذي تحصل على راحة بآخر مباراة أمام وولفز



:يقول توم

فاز مان سيتي بآخر ٢١ مباراة له بجميع المسابقات، لذا التربل من الفريق أمر بديهي ولا أرى بخيارات السيتي أي خيار سيء. الثلاثي الذي اختره هو كانسيلو وأفضل خيارين للكابتن لهذه الجولة؛ دي بروين وغندوغان. الأول خرج من آخر مبارتين بأسست واحد فقط لكن لديه القدرة بأن يتألق، وغندوغان كان حاضرا داخل الصندوق حتى مع وجود دي بروين بالفريق

يواجه ويست بروم نيوكاسل الذي يعاني من غياب أبرز لاعبيه، لذا اخترت جونستون وميتلند نايلز ودياني من الفريق. التربل يتكرر من توتنهام كذلك مع اختيار ريغيلون وسون وكين، رغم أن بيل ومورا خيارات ديفرينشال قوية كذلك

من ليفربول؛ خطة كلوب الجديدة تجعل من ماني وروبيرتسون خيارات ممتازة. الأول يوظف كمهاجم بالصندوق مما يتيح للآخر التقدم واللعب كجناح أيسر. اخترت فيستيغارد وإنغز من ساوثهامبتون الفريق الآخر بالدبل، ويكمل مارتينيز/لينو/لينغارد/أنتونيو الخيارات الأخرى



:يقول آندي

مشاركة فورستر كأساسي بآخر مباراة تجعل منه خيار جيد للدبل، لكن الأنظار كلها تتجه نحو مان سيتي الفريق الأهم بالدبل. الجدول المزدحم يهدد دقائق كانسلو وستونز، لذا أرى دياز الخيار الوحيد المضمون بينهم، واخترت الدبل الهجومي منهم مع دي بروين وغندوغان. هنالك خطر من مشاركة دي بروين بالمبارتين لكنه عادة ما يشارك إن كان جاهزا، وأرقامه هذه الموسم قريبة من صلاح وفيرنانيز

أبرز الخيارات الأخرى هو أنتونيو، صاحب أعلى نسبة أهداف متوقعة بين جميع اللاعبين بآخر ٤ مباريات (3.59هدف)، الذي يواجه ليدز صاحب ثاني أسوأ خط دفاع هذا الموسم

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