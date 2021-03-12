هل يجب أن ننظر الآن لإضافة دفاع فولهام في الفانتسي بدلاً من استهدافه؟

الأداء القوي الذي قدمه فولهام في الآونة الأخيرة، وخاصة في الدفاع، شهد صعودهم إلى نقطة واحدة بعيدًا عن مراكز الأمان. بعد خسارة أول ست مباريات في بداية الموسم وتلقي شباكهم 14 هدفًا في تلك الفترة، صنف الكثيرون فريق غرب لندن على أنه فريق يجب استهداف لاعبين خصمه لإحراز النقاط.لكن المدرب سكوت باركر غيّر مصير فريقه تمامًا، ولم يستقبل أي فريق أهداف أقل من فولهام في مبارياته الست الأخيرة. لم تسفر تحسيناتهم في الدفاع عن أي نوع اندفاع من المدربين لضمام لاعبيهم، مع ذلك، أكثر لاعب دفاعي مملوك لهم هو حارس المرمى ألفونس أريولا (4.5م£). بدلاً من استهداف دفاع فولهام، هل يجب أن نتطلع الآن لإضافة المدافعين عنهم إلى فرق الفانتسي؟

الفريق المستهدف

دعم معظم النقاد فولهام للعودة مباشرة إلى الدرجة الثانية بعد أن تغلب على غريمه المحلي برينتفورد في المباراة النهائية للموسم الماضي. بعد أداء فولهام في اليوم الافتتاحي أمام أرسنال، بدا الأمر وكأن النقاد على حق. كانت تشكيلة فولهام التي تضم في الغالب لاعبين من حملتهم السابقة في دوري البطولة الإنجليزية، حيث استقبلوا 13 محاولة وتسع تسديدات في منطقة الجزاء في هزيمتهم 3-0

ضد ليدز الصاعد، كانت قصة مماثلة لسكوت باركر ورجاله، الذين تلقوا ثماني تسديدات في منطقة الجزاء في هزيمتهم 4-3. بعد هزيمتهم أمام أستون فيلا، حيث خلق الزائرون أربع فرص كبيرة في مباراة واحدة، بدت الكتابة وكأنها معلقة على رجال سكوت باركر.وقعت هزائم ضيقة أمام كريستال بالاس وولفز بين التعادل 1-1 مع شيفيلد يونايتد. كما يظهر جدول الأهداف المتوقعة لأول ستة مباريات، كان أداء وست بروميتش هو الوحيد الأسوأ دفاعياً من فولهام

حقق فولهام فوزه الأول ضد باجيز، بأهداف بوبي ديكوردوفا-ريد (5.3م£) وأولا آينا (4.5م£).تميزت تشكيلة فولهام بأربعة لاعبين مختلفين تمامًا عن تلك التي بدأت مباراة أرسنال. رحل كل من ماريك روداك (4.3م£) ومايكل هيكتور (4.1م£) ودينيس أودوي (4.2م£) وجو بريان (4.6م£) وتيم ريام (4.6م£)، والذين لا يملكون سوى بداية واحدة بينهم منذ الجولة السابعة وما بعدها. تم استبدالهم بالتعاقدات الجديدة أريولا وأينا ويواكيم أندرسن (4.5م£) وأنتوني روبنسون (4.4م£) وتوسين أدارابيويو (4.5م(£

نقطة التغير

على الرغم من تحسن الأداء ، كان فولهام لا يزال يخسر المباريات لكن بفارق قليل، حيث خسر 1-0 أمام وست هام بعد ركلة جزاء صادمة أهدرها أديمولا لوكمان (4.5م£) و3-2 أمام إيفرتون المتألق آنذاك. في زيارتهم إلى ليستر في الجولة العاشرة، رمى سكوت باركر النرد وغير نظامه. انضم أينا إلى توسين و أندرسن في خماسي الدفاع، مع ديكوردوفا-ريد في مركز الظهير.أدى التغيير في التشكيل إلى فوز فولهام على ليستر سيتي، حيث قدموا أداءً رائعًا في الهجمات المرتدة وفوز مستحق بنتيجة 2-1

من هذه النقطة فصاعدًا، كان واضحا أن باركر يعد فريق فولهام ليكون صعب التغلب عليه ونجح في ذلك. أدى هذا النهج إلى أن يصبح فولهام أحد أفضل الفرق الدفاعية في الدوري الإنجليزي الممتاز.منذ الجولة 13، تلقى مانشستر سيتي المتصدر فقط أهدافًا أقل من فولهام

ساعد جلب سدادة إضافية على دعم وسط الملعب، مع تلقي فولهام فرص قليلة من الوسط.حتى وإن العودة إلى أربعة مدافعين في الجولة 23 لم تؤثر على الفورمة الدفاعية، حيث حصلوا على خمس شباك نظيفة منذ ذلك الحين

يبدو أن الجانب الأيمن من دفاعهم يتمتع بنفس القدر من الأمان، مع توفر فرص قليلة هناك

أبرز التعاقدات

حول سكوت باركر مصير فريقه بعدد من التعاقدات الرئيسية بميزانية محدودة. وكان أريولا المعار من باريس سان جيرمان من أهمهم. تم توضيح أهمية حارس المرمى لدفاع فولهام في جدول الأهداف المتوقعة التي تم منعها أدناه، مما يدل على أن اللاعب الفرنسي منع حول خمسة أهداف متوقعة هذا الموسم

مع تفوق فولهام على عدد أهداف المستقبلة المتوقعة هذا الموسم، كان أريولا جزءًا حيويًا من دفاعهم ويمكن الاعتماد عليه – كما تظهر نسبة التصدي

مع احراز خمس شباك نظيفة في آخر سبع مباريات له، يوفر أريولا مصدر نقاط منتظمًا لـ4.9٪ من المدربين اللذين يمتلكوه.كما هو موضح أعلاه، فإن قدرة فولهام على الدفاع كانت جزءًا كبيرًا من تحسيناتهم. كان توسين و أندرسن حاضرين دائمًا في قلب دفاع فولهام منذ الجولة السادسة، لذلك يبدو أن أي مديري الفانتسي يحضرون أحدهم لديه لاعب مضمون بداية المباريات. منذ وصوله في الجولة السادسة، أثبت أندرسن تألقه في الهواء، حيث لم يكن هناك سوى قلب دفاع بيرنلي الذين حصلوا على رؤوس أكثر في آخر أربعة أسابيع

أثبت توسين أيضًا أنه يجذب النقاط الإضافية حيث سجل ست نقاط إضافية في آخر ست مباريات. ويرجع ذلك جزئيًا إلى تصنيفه المرتفع في الاعتراضات، حيث حقق مايكل كين (5.1م£) فقط المزيد

نظرة مستقبلية

إن أداء فولهام الرائع الآن يجعل المعجبين يعتقدون أنه بإمكانهم البقاء في الدوري الممتاز. لكن كلمة تحذير تأتي من شريطنا الموسمي، حيث فولهام لديهم أعلى صعوبة دفاعية في السبعة أسابيع القادمة. بالإضافة إلى مباراة صعبة ضد مانشستر سيتي في الجولة 28، يخوض فولهام مباريات ضد الهجوم القوي ليدز وتشيلسي المتألق ومنافسه أرسنال اللندني. بالرغم عن ذلك، فإن المباريات في جولتين 30 و31 ضد أستون فيلا وولفرهابتون – فريقان عانوا من أجل تحقيق الأهداف في اّخر فترة- تبدو واعدة أكثر. ومن الجدير أيضًا النظر إلى التزامات أرسنال وتشيلسي في المسابقات الأخرى، حيث من المحتمل أن يركز أرسنال بالأخص على المسابقة الأوروبية أكثر من الدوري. لذلك مع ظهور بعض اللاعبين المضمونين بابتداء المباريات وبعض المباريات اللائقة، يجب أن يكون مدافعو فولهام على رادار أي مدير فانتسي يبحث عن لاعب فارق في خط الدفاع

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