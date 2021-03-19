أي فريق في جولة البلانك لديه أفضل جدول في الأسابيع القادمة؟

على الأرجح أن يتم لعب مئات الآلاف من بطاقة التبديلات الحرة في نهاية هذا الأسبوع، حيث يحاول مديري الفانتسي أخذ القرارات بين الأربع مباريات الجولة 29

لقد خصصنا الكثير من التغطية لفرق التبديلات الحرة الأمثل ولكن ليس كل مدرب فانتسي سيكون لديه هذه البطاقة في متناول اليد. في نفس الحين، سينتظر الأخرون الذين ما زالت البطاقة بحوزتهم أسبوعا اّخر للعبها

لذا، بالنسبة لأولئك الذين ينظرون إلى لاعبين جولة 29 البلانك باعتبارها أكثر من مجرد مخاطرة مدتها أسبوع واحد، فإن الأمر يستحق إلقاء نظرة فاحصة على جدول المباريات بعد نهاية هذا الأسبوع.سنعود خلال فترة التوقف الدولية بالنظر أكثر عمقًا للمباريات مع عودة الأندية الأخرى إلى الجدول

الجيد

أرسنال

تبرز مباريات أرسنال على وجه الخصوص منذ جولة 31 وما بعده، حيث ست من مبارياته الثمانية الأخيرة ضد الأندية في النصف السفلي – على الرغم من أن الجانب الآخر لهذه الحجة هو أن هؤلاء المتعثرين في الدوري الإنجليزي الممتاز سوف يقاتلون من أجل البقاء

قد ينظر مديري الفانتسي الذين ليس لديهم بطاقة الوايلد كارد إلى أمثال كيران تيرني (5.2م£) وبوكايو ساكا (5.3م£) وبيرند لينو (5.0م£) ليس فقط لأسبوع واحد ولكن أيضًا حفظهم على المدى الطويل، حتى مع مباراة جولة 30على أرضه ضد ليفربول دون مستواه الذي لم يعد الاختبار المخيف الذي كان عليه من قبل

الجانب السلبي للاعبين أرسنال، بالطبع، هو مخاطر التناوب. في الفترة ما بين جولة 24 إلى جولة 28، واجه أرسنال بنفيكا البرتغالي مرتين وأولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي. فقط لينو وجرانيت تشاكا (5.2م£) نجو من الإستراحة بالدوري خلال تلك الفترة، حيث استراح أوباميانج وساكا بشكل ملحوظ في الفوز على ليستر سيتي في نهاية فبراير

توتنهام

السبب الرئيسي وراء عدم ظهور توتنهام في أعلى قائمة الموسم هو أن لديهم جولة بلانك 33 بفضل مشاركتهم في نهائي كأس الرابطة.لم يتم إعادة جدولة مباريتهم في تلك الجولة على أرضهم ضد ساوثهامبتن المتعثر. ولكن هناك احتمال عالي أن تقع في جولة 32 بالنظر إلى أن الأسابيع الفارغة اللاحقة ستكون نادرة إذا استمروا في التقدم في الدوري الأوروبي

لاعبين توتنهام يعتبرون هدية للذين يستخدمون بطاقة التبديلات الحرة هذا الأسبوع، ولكن حتى بالنسبة لبقيتنا، تبرز المواجهات ضد دفاعات الهشة لكل من نيوكاسل، شيفيلد يونايتد، ليدز يونايتد وربما ساوثهامبتن بين الآن وجولة 35

أصبح فريق توتنهام متنمرين مؤخرًا: فقد خسروا آخر سبع مباريات لهم ضد أندية في النصف الأول، مع كل انتصاراتهم من الجولة 11 وما بعده ضد ليدز (مركز 12)، شيفيلد يونايتد (مركز 20)، وست بروميتش ألبيون (مركز 19)، بيرنلي (مركز 15)، فولهام (مركز 18) وكريستال بالاس (مركز 11

المختلط

ليدز يونايتد

يبدو لاعبين ليدز مثاليين للمدربين اللذين سيستخدمون الوايلد كارد في جولة 31.يمكنهم الفوز بجولة البلانك في مواجهة فولهام متحسن الأداء مؤخرا، بالإضافة ألى مواجهة ديربي يوركشاير أمام فريق شيفيلد يونايتد اليائس بعد فترة التوقف الدولية.يمكن بعد ذلك وضوع ستيوارت دالاس (5.1م£) على مقاعد البدلاء أو على الأقل تقليص عددهم إلى لاعب أو اثنين قبل أن يعودوا بقوة في آخر ثلاثة أسابيع من الدوري

أستون فيلا

S

لدى أستون فيلا مباريات (11) أكثر من أي فريق آخر في الدوري، مع مواجهة لم يتم الإعلان عنها بعد في جولة مزدوجة التي تضم إيفرتون التي نتطلع إليه.الجانب السلبي هو الفورمة، حيث يجلس فيلا في النصف السفلي خلال آخر ست وثماني مباريات و عشر و اثني عشر مباراة

والمباريات نفسها ليست رائعة، مع وجود ثماني مباريات من أصل 11 مباراة متبقية أمام فرق في النصف الأول. احتمالات الشباك النظيفة لإميليانو مارتينيز (5.4م£) لا تبدو رائعة في تلك المباريات، بالنظر إلى أنه احتفظ بشباك نظيفة في مباراة واحدة فقط أمام فريق موجود حاليًا في المراكز الثمانية الأولى

فولهام

لم يهزم فولهام من قبل أي فريق خارج المراكز الثمانية الأولى منذ الجولة 9 وسيواجهون سبعة مثل هذه الفرق من الآن وحتى نهاية الموسم.إنه دفاع الكوتاجرز الذي تم تحسينه كثيرًا والذي استدعى اهتمام مدربين الفانتسي مؤخرًا، مع الحصول على خمس شباك نظيفة في آخر ثماني مباريات.هناك عدد من المباريات بإحتمالية الشباك النظيفة عالية، بدءًا بمباراتين بعد فترة الراحة الدولية ضد فيلا وولفز الذين يسجلون معدل أقل من هدف واحد في كل مباراة خلال آخر 12 مباراة. السيئ فيهم هو جولة 33 البلانك. نظرًا لأن البعض منا يحتاج إلى وضع لاعبين مانشستر سيتي وتوتنهام على دكة الاحتياط في تلك الجولة من المباريات، فلن يكون هناك مجال لاستيعاب أديمولا لوكمان (5.0م£) أو جوش ماجا (5.5م£) إذا كان المديرون يخططون للاحتفاظ بهم للجولة 35.مع ذلك، لن يواجه مديرين الفانتسي الذين يستخدمون بطاقة التبديلات الحرة في جولة 33 مثل هذه المشكلة

وست هام يونايتد

مباريات وست هام هي بطبيعتها ازدواجية، مع مبارياتهم الأربعة التالية في استاد لندن ضد أندية النصف الأول وخمسة تالية ذهاباً عن ملعبه ضد فرق النصف السفلي.لديهم واحدة من أفضل الجداول في الدوري من جولة 34 فصاعدًا، مع اختبارهم الأكثر صعوبة قادمًا ضد تشيلسي في جولة 33 – مرة أخرى، يمنحون ميزة لأولئك الذين سيلعبون بطاقة التبديلات الحرة في ذلك الأسبوع

السيئ

برايتون

قد يكون لدى برايتون مباراة مميزة في جولة 29، لكن جدولهم يبدو مشبوهًا بعد ذلك، لا سيما من منظور دفاعي، مع مواجهات ضد ستة أندية في النصف الأول يتبعها ليدز يونايتد.بإمكاننا وضع أمثال جويل فيلتمان (4.4م£) وروبرت سانشيز (4.5م£) على دكة البدلاء، وبقائهم في فرقنا على الأقل لمباراة جولة 33 مع شيفيلد يونايتد المتجه للهبوط من الدوري الممتاز

نيوكاسل يونايتد

يتم تجاهل لاعبي نيوكاسل يونايتد على نطاق واسع من قبل مديري الفانتسي على أي حال في الفترة التي تسبق جولة 29. عدد المدربين اللذين جذبوا رياض محرز (8.1م£) وماسون ماونت (7.0م£) وكيليتشي إيهيناتشو (5.6م£) هذا الأسبوع فقط أعلى من أكثر لاعب مملوك من نيوكاسل .هناك القليل من المناشدات بعد نهاية هذا الأسبوع أيضًا، إلا إذا كنا نتطلع إلى الأمام إلى آخر جولتين من الحملة والاجتماعات مع اثنين من المنافسين المهددين بالهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.رحلة إلى بيرنلي في جولة 31 تتبعها ستة مواجهات مع أندية النصف العلوي، على الرغم من أنه من المتوقع أن يكون كالوم ويلسون (6.5م£) عائداً من الإصابة مرة أخرى بعد فترة التوقف الدولية ويوفر أمانًا للبداية عندما يكون التناوب منتشرًا بين الفرق الاخرى

كن عضواً واحصل على تصريحات مميزة لكل البيانات والمقالات لدينا

العضوية لمدة سنة كاملة متاحة الآن بسعر £19.99 فقط! يمكنك أيضا الحصول على اشتراك شهري بقيمة £2.99

:انضم الآن واحصل على الخدمات التالية

حدد استراتيجية الانتقالات الخاصة بك من خلال متابعة جدول المباريات

احصل على توقعات النقاط لكل لاعب في الدوري الانجليزي مع أداة تقييم فريقي على موقعنا

استخدم أداة تقييم فريقي خلال الموسم لتساعدك على اختيارات وتحديد انتقالاتك

احصل على تصريح لأكثر من 150+ مقال حصري فقط للأعضاء خلال الموسم

تحليل البيانات والجداول التي نحصل عليها من أوبتا المقدمة لجميع أعضاءنا مدربي الفانتازي

تمتع بحرية إنشاء جداولك الخاصة واختيار الإحصائيات التي تناسبك من أكثر من 100 إحصائية متعلقة باللاعبين والفرق

تمتع بخدمة (فلات تراك بولي) والتي تقدم لك بيانات خاصة بالخصوم خلال الجولات القادمة

عرض الخرائط الحرارية وبيانات الأهداف المتوقعة للتسجيل لكل لاعب

استخدم أداة المقارنة المتطورة لتحليل اللاعبين بشكل مباشر ضد بعضهم البعض

هل لديك حساب بالفعل؟ اضغط هنا لتحديث حسابك المجاني إلى بريميم!

هل أنت جديد على الموقع؟ اضغط هنا لتحصل على عضويتك في الموقع