تشكيلة السكاوت للجولة التاسعة والعشرين من فانتازي البريميرليج

يعود الخبراء لاختيار أفضل اللاعبين للجولة ٢٩ (البلانك)، مع شح الخيارات بمشاركة ٨ فرق فقط بالجولة.

للتذكير؛ كل خبير يختار قائمة طويلة من ١٨ لاعب مع شرح الأسباب والدوافع، ومن بعدها يتم اختيار تشكيلة من ١٥ لاعب (بحيث لا تتجاوز قيمة التشكيلة الأساسية ٨٣ مليون)، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية لاختيارات القائمة الطويلة

– حارس بسعر ٥ مليون أو أقل

– مدافع دون ال٥ مليون

– لاعب وسط ب٦ ونصف مليون أو أقل

– مهاجم ب٧ ونصف مليون أو أقل

– ٣ لاعبين بحد أقصى من أي نادي

David Neale Tom Andy GK Robert Sanchez Robert Sanchez Hugo Lloris Robert Sanchez Illan Meslier Emiliano Martinez Alphonse Areola Alphonse Areola Alphonse Areola Alphonse Areola Illan Meslier Illan Meslier DF Lewis Dunk Tosin Adarabioyo Lewis Dunk Lewis Dunk Joël Veltman Lewis Dunk Kieran Tierney Joël Veltman Stuart Dallas Stuart Dallas Stuart Dallas Aaron Cresswell Kieran Tierney Aaron Cresswell Joël Veltman Stuart Dallas Ola Aina Sergio Reguilon Aaron Cresswell Kieran Tierney MF Jesse Lingard Pascal Gross Pierre-Emerick Aubameyang Gareth Bale Gareth Bale Jesse Lingard Leandro Trossard Pierre-Emerick Aubameyang Pierre-Emerick Aubameyang Gareth Bale Ademola Lookman Raphinha Raphinha Raphinha Jesse Lingard Lucas Moura Lucas Moura Emile Smith Rowe Raphinha Jesse Lingard FW Harry Kane Harry Kane Harry Kane Harry Kane Michail Antonio Patrick Bamford Alexandre Lacazette Josh Maja Ollie Watkins Michail Antonio Michail Antonio Patrick Bamford Josh Maja Ollie Watkins Josh Maja Ollie Watkins Alexandre Lacazette Josh Maja Ollie Watkins Michail Antonio

الخيارات الأكثر شعبية: أريولا/دنك/دالاس/لينغارد/رافينيا/كين/واتكنز/ماجا/أنتونيو (٤ مرات)، سانشيز/ميلييه/فيلتمان/كريسويل/تيرني/أوباميانغ/بيل (٣ مرات

يقول ديفيد

الجولة تعد فرصة مناسبة لاختيار تربل دفاعي من برايتون، حيث أن الفريق يعتبر ثاني أفضل فريق بالإحصائيات الدفاعية بآخر ٤ مباريات (خلف تشلسي)، ونيوكاسل يعاني من غياب أبرز لاعبيه الهجوميين. دنك خيار ممتاز بالنظر لسوء نيوكاسل بالكرات الرأسية (ثاني أكثر فريق استقبالا لها)، وفيلتمان هو أفضل مدافع بين جميع من يشارك بالجولة بالمساهمة المتوقعة بالأهداف بآخر ٤ مباريات. ليدز يواجه فولهام (أقل من سجل على أرضه هذا الموسم) مما يجعل من ميليه ودالاس خيارات جيدة، وتيرني يواجه ويست هام الذي استقبل ١٩ فرصة من الجانب الأيمن للفريق بآخر ٤ مباريات

من بين جميع من يشارك بالجولة؛ لينغارد هو ثاني أكثر من تحصل على فرص محققة وأكثر من سدد على المرمى، وآرسنال يعاني دفاعيا بالجهة اليمنى للفريق. من جهة أخرى فأوباميانغ هو صاحب أعلى مساهمة متوقعة بالأهداف بآخر ٤ مباريات. الختام مع خيارات توتنهام، حيث أن كين متألق بالإحصائيات الهجومية وهو الثاني بالمساهمة المتوقعة بالأهداف بآخر ٤ مباريات، بينما حقق بيل الدبل ديجيت (١٠ نقاط وأكثر) مرتين خلال الفترة نفسها

يقول نيل

مع ندرة الخيارات بالجولة أجد نفسي أرشح ثلاثي ليدز الأكثر شعبية (دالاس/رافينيا/بامفورد) وبنفس الوقت أرشح ثنائي دفاعي من فولهام متمثل بأريولا وأدارابيويو، الثاني مع ١٥ محاولة رأسية على المرمى من كرات ثابتة (الثالث بالموسم ككل) قادر على معاقبة ليدز الضعيف بالكرات الثابتة. بالحديث عن الفرق الضعيفة بالكرات الثابتة، من المتوقع أن يشكل دنك خطرا كبيرا على نيوكاسل، الفريق الأضعف من الكرات الثابتة بآخر ٦ مباريات

بالمراكز الهجومية وبعد ترشيح دنك، من المنطقي أن أرشح باسكال غروس المنفذ الركنيات بالفريق والذي خلق ١٦ فرصة بآخر ٦ مباريات. الخيارات الهجومية الأخرى تتلخص بلوكات مورا مع احتمالية غياب سون، لوكمان، وخيارات آرسنال متمثلة بأوباميانغ وساكا وسميث رو

يقول توم

مع مشاركة ٨ فرق فقط بالجولة من الطبيعي اختيار تقبل من فريق واحد، لذا اخترت التربل من ٥ فرق مشاركة بالجولة. أبرز فرق الجولة هو برايتون، لذا اخترت الدبل الدفاعي منهم مع دنك وفيلتمان، واخترت تروسارد كخيار هجومي من الفريق حيث أنه أقرب للمرمى من غروس. اوباميانغ هو أفضل خيار بالوسط بالجولة (أوديغارد بديل معقول له)، وأكملت التربل من آرسنال بلاكازيت وتيرني، ومن الخصم ويست هام اخترت كريسويل ولينغارد وأنطونيو. اخترت ٣ من فولهام كذلك متمثلين بأريولا ولوكمان وماجا، لكن بسبب غياب الثقة وفولهام اخترت تقبل من ليدز كذلك وهم ميليه ودالاس ورافينيا

اختتمت الخيارات من مباراة فيلا وتوتنهام حيث توجهت مع لوريس وكين من توتنهام. غياب غريل يعني ضعف عام من الفيلا، لكن لا أتوقع أهداف كثيرة بالمباراة لذا اخترت كين فقط من الخيارات الهجومية

يقول آندي

لمن فعل الفري هت؛ من الضروري عمل شيء مختلف والمخاطرة بعض الشيء، لذا التربل الدفاعي من برايتون قد يكون نوع ذكي من المخاطرة. يغيب عن نيوكاسل أبرز خياراته الهجومية، وهو الأضعف هجوميا بين الفرق المشاركة بالجولة

هجوميا؛ ماجا هو صاحب ثاني أعلى معدل أهداف متوقعة (من غير ركلات جزاء) بالدوري منذ مشاركته الأولى بالجولة (٢٤)، ويواجه ليدز الذي من المرجح أن يستقبل أكثر من فرصة بالمباراة. من جهة أخرى يواجه أستون فيلا (استقبل ٥٠ تسديدة من داخل الصندوق) توتنهام بقيادة هاري كين صاحب أعلى معدل مساهمة متوقعة بالأهداف بآخر ٦ مباريات، أتوقع تألق لكين بالمباراة

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