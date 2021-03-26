 أي فريق لديه أفضل وأسوأ جدول متبقي في الفانتسي؟

فقرة “النظرة على الجدول”، كما يوحي الاسم، هو تقييم صعوبة وسهولة المباريات لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسابيع القادمة، نظريا على الأقل

سنقوم بتمديد نظرتنا المعتادة المكونة من ستة أسابيع، وبدلاً من ذلك نلقي أعيننا حتى نهاية الموسم، نظرًا لأن بعض المديرين سيبحثون في استخدام الوايلد كارد في جولة 30 أو 31

أفضل جدول

ليفربول

الـ9 مباريات القادمة: أرسنال | أستون فيلا | ليدز | نيوكاسل | مانتشستر يونايتد | ساوثهابتون | وست برومتش | بيرنلي | كريستال بالاس

لمحات عودة ليفربول إلى الفورة أتت في وقت مناسب جدا لمديري الفانتسي

سبعة من التسع مباريات المتبقية للريدز تبدو وكأنها مباريات يجب أن يفوزوا بها، ولن تراهن ضدهم بالفوز على أرسنال ومانشستر يونايتد أيضًا

يتصدر فريق يورجن كلوب قائمة جدول المباريات من الآن إلى نهاية الموسم مع مبارياتهم الأربع الأخيرة ضد ساوثمبتون، ووست بروميتش ألبيون، بيرنلي وكريستال بالاس تبدو جذابة بشكل خاص

بعد ذهابهم إلى ملعب الإمارات ضد ارسنال، لديهم سلسة مصغرة جيدة ضد أستون فيلا، ليدز ونيوكاسل

مع وجود غالبية الفرق في سلسة الـ9 مباريات الآن “على الشاطئ ” ولم يتبق سوى فخر للعب من أجله، بإمكان الريدز أن يحققوا سلسة انتصارات قبل نهاية الحملة

لكن مستواهم قبل الفوز على ولفرهابتون، بما في ذلك أربع هزائم متتالية على أرضهم، ترك مجتمع الفانتسي مترددًا بشأن دعمهم أم لا

أحد اللاعبين الذين حظوا باهتمام هو ديوجو جوتا (6.7 م£)، الذي احتل مكانًا في ثلاثي الهجوم لليفربول منذ عودته من الإصابة وسجل هدفًا ضد ناديه السابق ولفرهامبتون في جولة 28

على الرغم من هدر محمد صلاح (12.4 م£) الفرص في الآونة الأخيرة، يستطيع مديري الفانتسي الذين احتفظوا بالمصري أن يشعروا ببعض الراحة في إحصائياته الأخيرة. يحتل صلاح المركز الثاني في التسديدات داخل منطقة الجزاء والحصول على فرص كبيرة في مبارياته الست الأخيرة وسجل في دوري أبطال أوروبا ضد فريق ريد بول لايبزيغ

حقق ترينت ألكسندر أرنولد (7.3 م£) جميع نقاط البونص الثلاث في مباراته الأخيرة ضد ولفرهامبتون وخلق ثاني أكبر عدد من الفرص للمدافعين في آخر ست مباريات

أحد العوامل التي تحسب ضد ليفربول هو دوري أبطال أوروبا. مع اعتراف كلوب بأنه سيكون “من المستحيل تقريبًا” أن يتأهل فريقه إلى البطولة العام المقبل من خلال مركزه في الدوري، نتوقع منهم أن يبذلوا قصارى جهدهم للفوز بالبطولة نفسها هذا العام

قد يؤدي هذا إلى تناوب اللاعبين واستراحتهم على الجبهة المحلية، وهو شيء رأيناه قليلاً في نهاية مسيرتهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في 2017/2018، عندما كان هناك القليل للعب من أجله في الدوري

ولفرهامبتون

الـ9 مباريات القادمة: وست هام | فولهام | شيفيلد يونايتد | بيرنلي | وست برومتش | برايتون | توتنهام | ايفرتون | مانتشستر يونايتد

يدخل الولفز قريبًا سلسلة من أفضل خمسة مباريات من المحتمل أن تراها في سياق الفانتسي. بعد مواجهة صعبة على أرضه ضد وست هام، يواجهون خمسة من الستة في أسفل الترتيب جميعًا على التوالي

مباريات ضد شيفيلد يونايتد وويست بروميتش ألبيون اللذان ثبتوا هبوطهم تقريبًا تسبق وتتلي مباراة ملفتة على أرضهم ضد بيرنلي

قد تكون المباريات ضد فولهام وبرايتون أكثر صعوبة، حيث يتنافس الكوتاجرز من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز

ستعتمد نتائج الذئاب خلال هذه الفترة إلى حد كبير على رغبتهم. حاليا في مأمن من مراكز الهبوط ولكن بعيدًا جدًا عن تهديد المراكز الأوروبية، غالبًا ما رأينا انهيار الفرق التي ليس لديها هدف لتلعب من أجله

ولكن مع عودة اللاعبين الرئيسيين إلى الفريق ومكانهم في تشكيلة منتخب البرتغال لبطولة أوروبا في الصيف، يمكن أن يحقق الذئاب أداءً قويًا

أصبح قلب الدفاع كونور كودي (4.8 م£) تهديدًا غير متوقع للأهداف مع أكبر الفرص لجميع المدافعين في آخر ست مباريات

يمكن للمهاجم النجم راؤول خيمينيز (8.1 م£) أن يلعب دورًا هذا الموسم حيث كشف المدرب نونو إسبيريتو سانتو عن غطاء رأس صنع خصيصا لخيمينيز

أرسنال

الـ9 مباريات القادمة: ليفربول | شيفيلد يونايتد | فولهام | ايفرتون | نيوكاسل | وست برومتش | تشيلسي | كريستال بالاس | برايتون

يبدو أنها مجموعة مختلطة من المباريات لفريق ميكيل أرتيتا، حيث تبدأ بمباراة على أرضه ضد ليفربول

ولكن بعد هذه المباراة، يدخل أرسنال سلسة صغيرة جيدة، حيث يواجهوا شيفيلد يونايتد وفولهام ونيوكاسل وويست برومتش وكذلك إيفرتون

أظهر آرسنال بشكل مثالي في آخر مباراتين طبعهم المزدوج هذا الموسم، مما أبعد مجتمع الفانتسي عن امتلاك لاعبيهم

سيطروا في فوزهم 2-1 على توتنهام هوتسبير في جولة 28، حيث كان بإمكان هامش الانتصار أن يكون أكبر بكثير

ثم في مباراتهم التالية، تأخروا 3-0 أمام وست هام قبل أن يعودوا بشكل رائع لإحراز التعادل

مع أربعة أهداف في آخر ست مباريات، تلقى بيير إيمريك أوباميانج (11.5 م£) الدعم من المجتمع قبل مباراة بلانك 29، لكنه اختفى تمامًا أمام هامرز

والآن، بعد أن بدا أن اهتمام أرسنال التركيز بشدة على المسابقة الأوروبية، فإن أوباميانج يمثل مخاطرة تناوب في المستقبل

يمكن أيضًا تحويله إلى الجناح الأيسر، حيث كان مختفيا ضد وست هام

إن أداء كيران تيرني (5.3 م£) منذ عودته من الإصابة قد لفت الأنظار ويجب أن يبدأ المزيد من المباريات. ولكن لا يوجد الكثير من المدفعجية الذين سيهربون عن الجلوس في مقاعد البدلاء في مباراة أو اثنين طالما بقوا في أوروبا

وست هام

الـ9 مباريات القادمة: ولفرهامبتون | ليستر ستي | نيوكاسل | تشيلسي | بيرنلي | ايفرتون | برايتون | وست برومتش | ساوثهامبتون

يتمتع وست هام بميزة على أرسنال وليفربول في أن الدوري الإنجليزي الممتاز سيكون محور تركيزهم الوحيد لبقية الموسم

مع اقتراب رجال ديفيد مويس نحو المراكز الأوروبية، لن يكون هناك خطر من استسلامهم قبل نهاية الموسم

لدى المطارق بعض المباريات الجيدة قبل نهاية الحملة، خاصة بعيدا عن أرضهم. زيارات إلى ولفرهامبتون، نيوكاسل، بيرنلي، برايتون ووست بروميتش هي مباريات يتوقعون الفوز فيها. بالإضافة إلى مواجهة نهاية الموسم مع ساوثهامبتون تبدو جيدة جدا

لذا فإن للمطارق الجدول، واللاعبون في فورمة جيدة، لاستغلال هذه السلسة من المواجهات

آرون كريسويل (5.9 م£) هو المدافع الأعلى تسجيلًا في الفانتسي هذا الموسم، وقد صنع تمريرتين حاسمتين في آخر ست مباريات

جيسي لينجارد (6.1 م£) هو أيضًا في مستوى متألق منذ وصوله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، ولديه 11 تسديدة في منطقة الجزاء في آخر ست مباريات

في حين أن اللمسة التهديفية أفلتت من ميخائيل أنطونيو (6.7 م£) مؤخرًا، إلا أنه لا يزال جزءًا أساسيًا من هجوم هامرز، وقدم تمريرتين حاسمتين ضد أرسنال في جولة البلانك 29

الأخذ بعين الاعتبار

من المحتمل أن حذف مانتشستر سيتي من هذه القائمة بسبب عدم وجود أي مباراة لهم في جولة بلانك 33

لكن قبل وبعد هذا البلانك، لديهم مباريات بإمكانها أن تضر بمديري الفانتسي الذين ليس لديهم أي من لاعبيهم

لا يزال السيتيسنز لم يلعبوا بعد أستون فيلا، ليدز، كريستال بالاس، برايتون ونيوكاسل

يلوح دولاب التناوبات لبيب جوارديولا في نهاية الموسم، لكن لاعبين مثل روبين دياس (6.1 م£) وكيفين دي بروين (11.9 م£) أظهروا أنهم أكثر مرجحين للعب من غيرهم

بعد المباريات ضد كل من ناديي مانشستر وليفربول، تتفرق الغيوم من على ليدز

يحتل ليدز صدارة قائمة الموسم من الأسبوع 34 حتى نهاية الموسم، حيث ستأتي مباريات ضد برايتون وبيرنلي وساوثامبتون ووست بروميتش

قد يكون التمسك بلاعبين مثل رافينها (5.7 م£) وباتريك بامفورد (6.7 م£) خطوة ذكية حتى خلال المباريات الصعبة الأولية، حيث يستطيع ليدز تسجيل هدف أو هدفين بسبب أسلوبهم الهجومي

قد يكون تشيلسي في عمق دوري الأبطال، لكن لديهم فريق قادر على تحقيق أداء قوي على المستوى المحلي

سيلعب البلوز ضد وست بروميتش، برايتون، كريستال بالاس، وست هام وفولهام، قبل أن تأخذ مبارياتهم منعطفًا سيئًا في جولة 35 برحلة إلى الاتحاد ضد مانتشستر سيتي

مع حاجة توماس توخيل إلى إبقاء اللاعبين منعشين لمسابقات متعددة، سيكون التناوب بالتأكيد عاملاً لتشيلسي

لكن لاعبين مثل ماركوس ألونسو (5.7 م£) يمكن أن يشهدوا مشاركات أكثر في الدوري الإنجليزي الممتاز، لا سيما ضد بعض الفرق الأضعف، حيث يتم حفظ بن تشيلويل (5.8 م£) للخصوم الأصعب بسبب أفضليته الدفاعية عن زميله

بإمكان مدربين الفانتسي الذين يقّدرون سهولة المباريات أكثر من الفورمة ويبحثون عن مخاطرة قصيرة المدى أن يختاروا لاعبًا من فريق ساوثهامبتون

في مبارياتهم الثلاث المقبلة، يواجه القديسين بيرنلي ووست بروميتش وكريستال بالاس قبل البلانك في الجولة 33

أسوء جدول

برايتون

الـ9 مباريات القادمة: مانتشستر يونايتد | ايفرتون | تشيلسي | شيفيلد | ليدز | ولفرهامبتون | وست هام | مانتشتر سيتي | ارسنال

سيشعر مشجعو فريق برايتون بالارتياح لأن فريقهم هزم نيوكاسل بعدما رأوا جدولهم لنهاية الموسم

في الثلاث مباريات التالية، يواجهون مانشستر يونايتد وإيفرتون وتشيلسي، الذين يتنافسون جميعًا على أماكن في دوري أبطال أوروبا

سيحتاجون إلى جمع النقاط من المباريات الثلاث التالية ضد شيفيلد يونايتد، ليدز وولفز، حيث سيواجهون بعد ذلك وست هام ومان سيتي وأرسنال لختام الدوري 2020/21

لكن أداء برايتون كان جيدًا في المباريات ضد الأندية في أعلى الترتيب

حققوا انتصارات رائعة على توتنهام وليفربول، ولم يحالفهم الحظ في المطالبة بنقطة فقط في التعادل 2-2 مع وست هام

بإمكان مديري الفانتسي الذين جلبوا لاعبين برايتون الجولة الماضية التمسك بهم لجولة البلانك 33، عندما يواجهون شيفيلد يونايتد، وبعد ذلك التخلص منهم

كريستال بالاس

الـ9 مباريات القادمة: ايفرتون | تشيلسي | ساوثهامبتون | ليستر | مانتشتر سيتي | شيفيلد | استون فيلا | ارسنال | ليفربول

مزيج كريستال بالاس من المستوى السيئ وسلسلة المباريات الصعبة كافية لرفض حتى مشجعي النسور المتعصبين من الاستثمار في لاعبيهم

بالاس في أسفل جدول الأهداف المتوقعة للمباريات الست الأخيرة، وثاني من القاع للأهداف المتوقعة التي تم استقبالها خلال نفس الفترة

يبدو أن ساوثهامبتون وشيفيلد يونايتد المباريات التي يمكن الفوز بها لرجال روي هودجسون

لكن المباريات ضد إيفرتون وتشيلسي وليستر وسيتي وفيلا وأرسنال وليفربول قد تجعلهم يغرقون في الترتيب

يجب أن تساعد عودة ويلفرد زاها (7.1 م£) إلى الفريق في رفع الأهداف المتوقعة

ولكن مع وجود الكثير من خيارات خط الوسط متوسطة السعر، قد يكون تجنب النسور لبقية الموسم قرار حكيم

وست برومتش

الـ9 مباريات القادمة: تشيلسي | ساوثهامبتون | ليستر | استون فيلا | ولفرهامبتون | ارسنال | ليفربول | وست هام | ليدز

لنكن صادقين، أي مباراة في الوقت الحالي لوست برومتش هي مباراة صعبة

لكن أي من مشجعي باجيز يأملون في تأجيل مصيرهم لمباراة نهاية الموسم لن يحصلوا على واحدة، حيث يلعبون مع أرسنال وليفربول ووست هام على التوالي

ستكون مباراتهم الأخيرة في الموسم قبل النزول إلى البطولة هي رحلة إلى ليدز، الذي هزمهم 5-0 في المباراة العكسية

فشل سام الاردايس في عمل سحره المعتاد مع وست بروم، على الرغم من ظهور علامات التحسن في الأهداف المتوقعة والأهداف المتوقعة التي تم استقبالها في المباريات الأخيرة

وأي من مؤيدي مباي دياني (6.0 م£) المتأثرين بإحصائياته المبهرة لم يسجل أي عودة هجومية لمكافئه ثقتهم

ليستر سيتي

الـ9 مباريات القادمة: مانتشستر سيتي | وست هام | وست برومتش | كريستال بالاس | ساوثهامبتون | نيوكاسل | مانتشستر يونايتد | تشيلسي | توتنهام

إنها الحجة الكلاسيكية “الفورمة مقابل الجدول” في سياق ليستر، حيث لعب الثعالب بعض كرة القدم المثيرة في الآونة الأخيرة

لكن بالنسبة لأي شخص يتطلع إلى الاستثمار في لاعبي ليستر، فقد يكون من المفيد الانتظار حتى ما بعد مباراتيهما ضد مانشستر سيتي ووست هام

من الجولة 32 فصاعدًا، يواجهوا وست بروميتش، كريستال بالاس، ساوثهامبتون ونيوكاسل في سلسة جيدة قبل أن يصبح جدولهم صعبًا مرة أخرى

في كيليتشي إيهياناتشو (5.7 م£)، يمتلك الثعالب أحد أكثر المهاجمين المتألقين في الدوري في الآونة الأخيرة

حصل المهاجم في نهاية المطاف على سبع فرص كبيرة في أربع مباريات، وهو أكبر عدد في الدوري حتى الآن، ويتعادل مع هاري كين بـ15 محاولة

كما أظهرت مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد، فإن إيهياناتشو – مثل فريق ليستر نفسه – قادر على التسجيل ضد الفرق الكبرى

أي فريق لديه أفضل وأسوأ جدول متبقي في الفانتسي؟

فقرة “النظرة على الجدول”، كما يوحي الاسم، هو تقييم صعوبة وسهولة المباريات لفرق الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسابيع القادمة، نظريا على الأقل

سنقوم بتمديد نظرتنا المعتادة المكونة من ستة أسابيع، وبدلاً من ذلك نلقي أعيننا حتى نهاية الموسم، نظرًا لأن بعض المديرين سيبحثون في استخدام الوايلد كارد في جولة 30 أو 31