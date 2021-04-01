تشكيلة السكاوت للجولة الثلاثين من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة الثلاثين

سيقوم كل من ديفيد، جوف، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم السبت الساعة 11:00 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي إدوارد مندي إدوارد مندي إدوارد مندي إدوارد مندي إيمليانو مارتينيز إيمليانو مارتينيز فريزر فورستر إيمليانو مارتينيز روبرت سانشيز فريزر فورستر هوجو لوريس لوكاس فابيانسكي جواو كانسيلو ماركوس ألونسو ماركوس ألونسو سيزار أزبلكويتا روبن دياز كريج داوسون كايل والكر بيترز أنطونيو روديجر أندرو روبرتسون لوك شو لوك شو لوك شو فلاديمير كوفال لوكاس دينيه لوكاس دينيه لوكاس دينيه ريس جيمس ستيوارت دالاس ستيوارت دالاس ستيوارت دالاس رافينيا رافينيا رافينيا رافينيا برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين سون جاريث بيل رياض محرز كيفين دي بروينة كيفين دي بروينة جيسي لينجارد لوكاس مورا كاي هافرتز لوكاس مورا دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين أولي واتكينز تشي آدمز أولي واتكينز أولي واتكينز مايكل أنطونيو مايكل أنطونيو داني إنجز مايكل أنطونيو هاري كين هاري كين هاري كين هاري كين باتريك بامفورد باتريك بامفورد باتريك بامفورد باتريك بامفورد

اللاعبين الأكثر تكراراً: إدوارد مندي، لوك شو، لوكاس دينيه، رافينيا، هيونج مين سون، برونو فيرنانديز، هاري كين، باتريك بامفورد، دومينيك كالفرت ليوين (4مرات)، إيمليانو مارتينيز، ستيوارت دالاس، ميكيل أنطونيو، أولي واتكينز 3 مرات

ديفيد يقول

أستون فيلا وتشيلسي هما دفاعي المفضل في الجولة 30 حيث يستعدون لاستضافة وست برومتش ألبون وفولهام على التوالي

سجل رجال سام ألاردايس في مباراتين فقط من آخر سبع مباريات في الدوري بينما تلقى تشيلسي أقل عدد من الأهداف في آخر ست مباريات

بالنظر إلى أن الأهداف لم تتحقق بنفس الانتظام مثل الشباك النظيفة ، فإنني أذهب مع التربل في الدفاع مع إدوارد ميندي ، سيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديجر ، أكثر ثلاثة أصول دفاعية تشيلسي

أما بالنسبة لأستون فيلا ، فهم يواجهون فريق فولهام الذي فشل في هز الشباك في ثلاث من مبارياته الخمس الأخيرة ، وهو ما يبشر بالخير لإميليانو مارتينيز ومات تارجيت

لوكاس دينيه هو الأفضل بين جميع مدافعي إيفرتون من حيث المشاركة المتوقعة في الأهداف خلال آخر ست مباريات ، مما يشير إلى أنه الأفضل الذي يجب مراعاته من خط إيفرتون في الجولة 30

كريستال بالاس هم خصومه القادمون ، والذين يحتلون المركز الأخير في ترتيب الدوري الإنجليزي بأهداف متوقعة خلال آخر ست مباريات

أتوقع الكثير من الأهداف عندما يستضيف ليدز شيفيلد يونايتد في ديربي يوركشاير بعد ظهر يوم السبت

يعد كل من رافينيا و باتريك بامفورد عناصر ضرورية كما هو الحال في الجولة 30 ، ويمكن القول إن كل واحد منهم يستحق أن يكون كابتن الفريق أيضًا

حافظ جيسي لينجارد على صدارة الدوري خلال آخر ست مباريات من حيث التسديدات على المرمى ، لذلك أنا أدعم لاعب خط وسط وست هام لمواصلة مستواه الأخير ضد ولفرهامبتون

يبدو نيوكاسل في خطر كبير من الهبوط في الوقت الحالي، هذا يبشر بالخير لهاري كين وجاريث بيل ، اللذين يجب أن يكون لهما القوة الإبداعية لسون هيونج مين في الفريق في الأسبوع 30

في هذه الأثناء ، كان كريستال بالاس هو الأسوأ في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال آخر ست مباريات من حيث استقبال الفرص الرأسية، لذا يجب أن يستمتع دومينيك كالفرت لوين بلقائه مساء الاثنين أما كريستال بالاس

نيل يقول

من المؤمل أن يبدأ رياض محرز في التشكيلة الأساسية لمانشستر سيتي ، مع مشاركته في مباراة واحدة فقط خلال التوقف الدولي

بدأ محرز ثماني مباريات من آخر عشر مباريات في الدوري ، وبينما كانت مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل ضد بوروسيا دورتموند تعكر صفو مدربي الفانتازي ، آمل أن يتكرر مستواه الأخير وسجله الحافل ضد فريقه السابق (أربعة مساهمات هجومية في 4 مباريات)

لديه أربعة أهداف والعديد من التمريرات الحاسمة خلال مبارياته الست الأخيرة وهو مشترك بين لاعبي خط وسط للتسديد في منطقة الجزاء خلال ذلك الوقت

أثبت توماس توخيل أنه من الصعب التكهن به مثل جوارديولا ومرة ​​أخرى ، سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنه يمكننا الاعتماد بنسبة 100٪ على أمثال ماركوس ألونسو فقط بسبب إراحته لأسبوعين

ولكن مع عودة المنافس بن تشيلويل في وقت متأخر بعد ثلاث ساعات من اللعب مع إنجلترا (ضع في اعتبارك أن تشيلسي يلعب في بداية وقت الغداء يوم السبت) وأن جاهزية ألونسو قد تكون مباراة أفضل بالنسبة لفريق سام ألاردايس، فسأختاره في هذه الجولة

حصل ألونسو على لمسات في منطقة الجزاء ولقطات في منطقة الخصم أكثر من أي مدافع آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز في آخر ست مباريات ، لذا فإنه يعتبر خيار ممتاز لهذه الجولة

في الهجوم ،اخترت تشي آدامز ليكون مهاجمي الخامس. سجل لصالح اسكتلندا في منتصف الأسبوع ومع وجود ثلاثة أهداف في آخر 3 مباريات من مباريات الدوري الممتاز باسمه ، سيواجه آدامز فريق بيرنلي الذي حافظ بشكل غير معهود على أربع شباك نظيفة فقط في آخر 17 مباراة

توم يقول

لقد ذهبت مع دبل دفاع تشيلسي ضد وست برومتش ألبيون

في مباريات الدوري العشر التي خاضها توماس توخيل ، تلقى البلوز في مباريتين فقط – أحدهما كان هدفًا في مرماه من أنطونيو روديجر. بالإضافة إلى ذلك ، حافظوا على نظافة شباكهم ثماني مرات وأربع مباريات أخرى في مباريات الكأس

من المحتمل أن يكون إدوارد مندي و سيزار أزبلكويتا أكثر الطرق أمانًا ، لكن كديفرنشيال لأسبوع واحد ، أحب ماركوس ألونسو ، الذي أتخيل أن أبدأ به نظرًا لمشاركة بن تشيلويل مع إنجلترا خلال فترة التوقف الدولي

تلقى كريستال بالاس 91 محاولة بالرأس هذا الموسم ، وهو ما يزيد 12 فرصة على الأقل عن أي فريق آخر. يشير هذا إلى أن تسليم دينيه من مناطق الطرف الأيسر يمكن أن يكون أمرًا أساسيًا ، مع كون دومينيك كالفيرت لوين هو المستفيد المحتمل. يمتلك لوك شو أيضًا القدرة على تقديم نقاط على طرفي الملعب ، بعد أن تطور ليصبح أحد أهم المنافذ الهجومية لمانشستر يونايتد

انضم إليهم في الدفاع حراس المرمى هوجو لوريس وفريزر فورستر ، بالإضافة إلى ستيوارت دالاس وكايل ووكر بيترز

في خط الوسط ، يعد برونو فرنانديز وكيفين دي بروين من العناصر المضمنة بشكل واضح ، لكنني أحب سون هيونغ مين أكثر من غيره هذا الأسبوع

هذا الموسم ، تلقى نيوكاسل يونايتد الكثير من الفرص من يمينه ، لذلك لم يكن مفاجئًا أن اثنين من أهداف برايتون جاءت من هذا الجانب في المرة الأخيرة. تشير البيانات إلى أنها نقطة ضعف ، وهو شيء يمكن أن يستفيد منه سون ، بشرط أن يكون جاهزا للعب. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن فريق المدرب ستيف بروس تمكن من تحقيق شباك نظيفة واحدة فقط في 14 محاولة في ملعب سانت جيمس بارك هذا الموسم ، وهو ما يدعم قراري بالمضاعفة وتضمين هاري كين كأفضل مهاجم

أندي يقول

خلال آخر ست مباريات ، لا يوجد فريق لديه أهداف متوقعة بشكل أفضل من معدل الأهداف التي تم استقبالها من تشيلسي البالغ فقط 2.56 لقد كانوا بالفعل فريقًا دفاعيًا جيدًا تحت قيادة فرانك لامبارد والآن هم في مستوى النخبة في عهد توماس توخيل. لن يحظى وست بروميتش بوقت سهل في التهديف. لقد أحببت أن أختار ديفرنشيال ماركوس ألونسو ضمن اختياراتي ، لكنني لعبت بأمان مع أولئك الذين أعتقد أنهم مضمونون إلى حد كبير للبدء

خلال نفس عدد المباريات، تلقى شيفيلد يونايتد 14.01 هدفًا متوقعًا. لإظهار مدى فقر هذا، احتل كريستال بالاس المركز الثاني برصيد 9.74 يبدو أن تربل من ليدز يونايتد أمر لا يحتاج إلى تفكير

غياب جاريث بيل في الجولة 29 أربك حساباتي، فلولا ذلك فسيكون من السهل أن يكون في فريقي ولكني قلق بشأنه الآن. على النقيض من ذلك، بدأ لوكاس مورا خمسة من آخر ستة لاعبين وربما فعل ما يكفي لضمان نقطة انطلاق ثابتة. في آخر 6 مباريات، كان لديه 10 تسديدات في منطقة الجزاء وصنع 11 فرصة. قد لا يكون متفجرًا مثل بيل، لكنه أكثر أمانًا في هذه المرحلة

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