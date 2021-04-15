تشكيلة السكاوت لجولة الدبل جيم ويك الثانية والثلاثين من فانتازي بريميرليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة الثانية والثلاثين

سيقوم كل من ديفيد، نيل، أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم الجمعة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي بيرند لينو هوجو لوريس هوجو لوريس روي باتريسيو حراس المرمى إدوارد مندي إدوارد مندي إدوارد مندي بيرند لينو روبرت سانشيز بيرند لينو بيرند لينو كاسبر شمايكل ترنت ألكسندر أرنولد لوك شو لوك شو سيرجيو ريجليون خط الدفاع كونر كوديy ويلي بولي كونر كودي ترنت ألكسندر أرنولد سيزار أزبلكويتا ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد لوك شو لوك شو كالوم شامبرز ريكاردو بيريرا سيزار أزبلكويتا روب هولدينج آرثور ماسواكو كالوم شامبرز كونر كودي سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين سون هيونج مين خط الوسط جيسي لينجارد برونو فيرنانديز محمد صلاح ديوجو جوتا محمد صلاح محمد صلاح برونو فيرنانديز محمد صلاح برونو فيرنانديز جيسي لينجارد ماسون جرينوود كيفين دي بروينة أداما تراوري جابريل مارتينيليi جيسي لينجارد جيسي لينجارد هاري كين هاري كين هاري كين هاري كين خط الهجوم كيليتشي إيهاناتشو كيليتشي إيهاناتشو كيليتشي إيهاناتشو جيمي فاردي ألكسندر لاكازيت ريتشارليسون ألكسندر لاكازيت كيليتشي إيهاناتشو جابريل خيسوس كالوم ويلسون ريتشارليسون ألكسندر لاكازيت كريس وود إدينسون كافاني كالوم ويلسون إدينسون كافاني

ديفيد يقول

بعد شباك نظيفة في الجولة 31 أمام شيفيلد يونايتد ، أعتقد أنه يمكننا الوثوق بدفاع أرسنال الدفاعية هذه المرة ، ولهذا السبب قمت باختيار بيرند لينو وروب هولدينج

خلال آخر ست مباريات على أرضه ، احتل ارسنال المركز السادس في تسجيل أقل عدد من الأهداف في حين أن فولهام سجل في أربع من مبارياته السبع الماضية في الدوري الإنجليزي الممتاز

ما زلت أعتقد أن هناك شباك نظيفة يجب أن يتم الحصول عليها من تشيلسي لأنهم ما زالوا الأفضل في معدل استقبال الأهداف المتوقعة التي تم تلقيها خلال آخر ست مباريات. كما هو الحال دائمًا ، يعد إدوارد مندي و سيزار أزبلكويتا أكثر الخيارات ثباتًا للاستفادة من ذلك

أعاد ترينت ألكسندر أرنولد اكتشاف مستواه الفانتازي برصيد 44 نقطة في آخر ست مباريات وخرج ب 10+ نقاط في مرتين متتاليتين. أعتقد أنه يمكنه الحفاظ على ذلك ضد ليدز بالنظر إلى أنه خلال تلك المباريات الست ، لا يوجد مدافع نافس ظهير ليفربول الأيمن بالحصول على تمريرات مفتاحية أو صنع فرص كبيرة للتسجيل

قبل مواجهة بيرنلي ، يظل لوك شو في قائمة المدافعين الخمسة الأوائل الذين حصلوا على تمريرات مفتاحية خلال نفس الفترة

في هذه الأثناء ، يعتبر كونور كودي أكثر مدافعي ولفرهامبتون ثباتًا حيث يستعدون لاستضافة فريق شيفيلد يونايتد الذي سجل سبعة أهداف خارج أرضه في 15 مباراة هذا الموسم.

يظل سون هيونج مين في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الفرص الكبيرة التي تم صنعها خلال آخر ست مباريات ، لذا فإن مباراته ضد خط دفاع ساوثهامبتون ودفاع إيفرتون غير الموثوق به تجعله خيارًا قويًا

هاري كين، كريس وود وكيليتشي إيهيناتشو من بين المهاجمين المفضلين لدي في جولة الدبل جيم ويك

نيل يقول

كالوم تشامبرز وجابرييل مارتينيلي هما اختياراتي المفضلة من تشكيلة ميكيل أرتيتا في الوقت الحالي ، وآمل أن يستريح كلاهما في جمهورية التشيك (مباراة الدوري الأوروبي): لقد خلق تشامبرز ذو العقلية الهجومية المفاجئة خمس فرص في مبارياته الأربع الأخيرة من الظهير ( مثل لوك شو) ، بينما أعجبني مارتينيلي في الأسابيع الأخيرة وقدم عرض إيجابي في الجولة 31

تربل توتنهام هوتسبير يتطلب تفسيرًا بسيطًا، هو الدبل جيم ويك! في حين تم اختيار هوجو لوريس لأنه أكثر اللاعبين ضمانا للعب في التشكيلة الأساسية مع مباريات الكأس قد يحدث الكثير من المداورة بين المدافعين

تفاقمت معاناة وست هام في الدفاع (استقبل سبعة أهداف في آخر ثلاثة أهداف) بسبب خسارة ديكلان رايس ، لذلك كنت ميالاً لللاعب الملائم مجددًا كالوم ويلسون كواحد من مهاجمي الجولة. شارك لاعب نيوكاسل الأمامي في 64٪ من أهداف نيوكاسل هذا الموسم (لا يوجد مهاجم في لعبة الفانتازي يمكن أن يكون أفضل من ذلك) ، لذلك إذا نجح فريق ستيف بروس في العثور على المرمى، فإن ويلسون غالباً ما سيكون على النقاط

أخيرًا ، تم تحسين معدل تسجيل الأهداف من التسديدات المثير للإعجاب إلى الهدف الذي حققه إدينسون كافاني والبالغ 25٪ بواسطة مهاجمين اثنين فقط هذا الموسم. مع غياب أنطوني مارسيال وبيرنلي يمر بأطول فترة جفاف من دون شباك نظيفة، سأضيف اللاعب الأوروجوياني إلى فريق الجولة مع برونو فرنانديز ولوك شو

توم يقول

هوجو لوريس هو خياري الأول لحارس المرمى لأسبوع الدبل جيم ويك 32 على الرغم من أن دفاع توتنهام هوتسبير بدا متزعزعًا في الأسابيع الأخيرة، إلا أنهم يلعبون ضد إيفرتون وساوثهامبتون في جولة واحدة، والحارس الفرنسي على الأقل مضمونة مشاركته في المباراتين

لقد اخترت أيضًا لاعب تشيلسي، إدوارد ميندي ، الذي حافظ على نظافة شباكه سبع مرات في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز تحت قيادة توماس توخيل، وبيرند لينو

في الخلف ، لوك شو هو أفضل اختيار لي، يليه كونور كودي وترينت ألكسندر أرنولد

وفي الوقت نفسه ، كالوم تشامبرز هو المدافع المفضل من أصحاب الميزانية القليلة هذا الأسبوع. ضد شيفيلد يونايتد يوم الأحد ، قدم أرسنال خطة 4-2-3-1 مع سقوط جرانيت تشاكا في مركز الظهير الأيسر. مما أتاح ذلك لزميله في الجهة المقابلة، تشامبرز ، الفرصة للتقدم بانتظام والانضمام إلى الهجوم. لقد كان أداءً يذكرنا بأداءه في الشوط الثاني في وست هام يونايتد، وهو أمر مشجع ضد فولهام في المركز الثاني – فقط بعد كريستال بالاس من ناحية إهداء الفرص من الجناح الأيسر منذ مطلع العام

ريكاردو بيريرا ، الذي قدم أول تمريرة حاسمة له هذا الموسم في الجولة 31، يكمل الاختيارات الدفاعية

علاوة على ذلك ، يتحدث ثنائي توتنهام سون هيونج مين وهاري كين ، بالإضافة إلى محمد صلاح وبرونو فرنانديز ، عن أنفسهم إلى حد كبير، لذلك سأخصص المزيد من الوقت لبعض اختياراتي الأخرى

بعد هدف ثالث في أربع مباريات نهاية الأسبوع الماضي ، حصل ماسون غرينوود على استدعائي. على الرغم من تواجده على أرض الملعب لمدة 18 دقيقة فقط ضد توتنهام ، فقد أحدث الشاب تأثيرًا حقيقيًا ، وإذا كان بول بوجبا سيستمر في دور أكثر تقدمًا ، حيث يتمتع بالرؤية والقدرة على تبديل اللعب بسرعة ، فقد يكون غرينوود هو الشخص المناسب. أنا أيضًا أحب جيسي لينجارد ، وهو لاعب متألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدم ثمانية أهداف وأربع تمريرات حاسمة منذ وصوله إلى شرق لندن ، بالإضافة إلى كيليتشي إيهيناتشو ، الذي يبدو أنه المهاجم الأكثر استفادة من تغيير تشكيل ليستر سيتي

يكمل القائمة الأمامية ألكسندر لاكازيت، ريتشارليسون وكالوم ويلسون

أندي يقول

بينما نعلم جميعًا أن مانشستر سيتي من المحتمل أن يفوز بالدوري، لا يمكنني أن أتخيل أنهم يرغبون في مواصلة نزيف النقاط على طول الطريق. في آخر ستة أسابيع. سجل دي بروين ثماني تسديدات في منطقة الجزاء مقارنة بثلاث تسديدات لفيرنانديز ، حيث تلقى أستون فيلا 9.95 هدفًا متوقعًا خلال نفس الفترة (مما يجعله خامس أسوأ فريق في الدوري)

على الرغم من بعض الملاحظات التي تشير إلى أنه ربما يتعلم ليدز توخي الحذر في المباريات مقابل فرق مثل مانشستر سيتي وليفربول، أعتقد أنه من السابق لأوانه الاعتقاد بأنهم فريق مختلف تمامًا – لذلك أنا أؤيد الريدز بشكل كامل. لم يسجل أي لاعب تسديدات أكثر من محمد صلاح (16) في آخر 6 أسابيع من مباريات الفريق ، وحتى مع ما يقرب من 200 دقيقة أقل في نفس الوقت ، تمكن ديوجو جوتا من تسجيل تسع تسديدات مع فرصتين كبيرتين

من المستحيل ترك كيليتشي إيهياناتشو خارج الملعب في الوقت الحالي. على مدار الموسم ، لديه مساهمة هدف متوقع كل 132.4 دقيقة. لم أفقد الثقة الكاملة في جيمي فاردي حتى الآن بعد ولكن إيهياناتشو لا يمكن رفضه نظراً إلى سعره. بينما يلعب الثعالب بمهاجمين في المقدمة، فإن إحصائيات فاردي منخفضة بالفعل مقابل إيهيناتشو على حجم عينة صغيرة من المباريات، لكن الأرقام المذكورة أعلاه تظهر أنه قادر تمامًا ولديه قدرات رائعة

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