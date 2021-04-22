تشكيلة السكاوت للجولة البلانك جيم ويك الثالثة والثلاثين

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة الثالثة والثلاثين

سيقوم كل من ديفيد، نيل أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم. مانشستر سيتي، توتنهام هوتسبير، ساوثهامبتون وفولهام ليس لديها مباراة في هذه الجولة بسبب المباراة النهائية لكأس الكاراباو بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم الجمعة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي آرون رامسديل إيمليانو مارتينيز إيمليانو مارتينيز إيمليانو مارتينيز حراس المرمى سام جونستون إلان ميسليير روي باتريسيو روي باتريسيو روبرت سانشيز روبرت سانشيز روبرت سانشيز كاسبر شمايكل ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد خط الدفاع لوك شو ويلي بولي روب هولدينج لوك شو كورت زوما لوك شو كونر كودي كونر كودي جويل فيلتمان كونر تاونسند لويس دنك لويس دنك تيموثي كاستانيه ويسلي فوفانا تيموثي كاستانيه تيموثي كاستانيه محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح خط الوسط كاي هافرتز أداما تراوري برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز كريستيان بوليستش ماسون ماونت ماسون ماونت ماسون جرينوود جيسي لينجارد ديوجو جوتا ديوجو جوتا ديوجو جوتا ليندرو تروسارد آدم لالانا بوكايو ساكا بوكايو ساكا جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي خط الهجوم كيليتشي إيهياناتشو كيليتشي إيهياناتشو كيليتشي إيهياناتشو كيليتشي إيهياناتشو ماتي فيدرا ريتشارليسون أولي واتكينز أولي واتكينز كريس وود داني ويلباك داني ويلباك نيل موباي مبايي ديانيه كريس وود باتريك بامفورد مبايي ديانيه

اللاعبين الأكثر اختياراً: بيرند لينو ، ترنت ألكسندر أرنولد، محمد صلاح، جيمي فاردي، كيليتشي إيهيناتشو (أربعة) روبرت سانشيز ، إيمليانو مارتينيز ، لوك شو، تيموثي كاستانية، ديوجو جوتا (ثلاثة)

ديفيد يقول

أمام شيفيلد يونايتد سأذهب مع روبرت سانشيز ولويس دنك نظراً لفرصتهم العالية في الحصول على شباك نظيفة

عاد ترينت ألكسندر أرنولد إلى أفضل حالاته الفانتازية الآن برصيد 7.4 نقطة في المباراة الواحدة خلال آخر سبع مباريات. خلال آخر ست مباريات له ، كان يتصدر الدوري في صناعة الفرص الكبيرة ويتصدر قائمة المدافعين في التمريرات المفتاحية

يجب أن يبدأ محمد صلاح مع ليفربول عندما يستضيف نيوكاسل يوم السبت وقت الغداء نظرًا بعد أن كان بديلا أمام ليدز. لديه هدفان في مبارياته الثلاث الأخيرة

كان أداء كيليتشي إيهيناتشو مذهلاً ، مدعومًا بـ 14 تسديدة في منطقة الجزاء ، وسبع فرص كبيرة و 10 تسديدات على المرمى خلال آخر ست مرات ، وهي الأرقام التي وضعته في المراكز الثلاثة الأولى في الدوري لكل إحصائية

وفي الوقت نفسه، حصل كريستال بالاس على ثالث أسوأ معدل في استقبال الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال نفس الفترة

هذه أخبار جيدة أيضًا لجيمي فاردي على الرغم من أنه أقل تهديدًا بتسجيل الأهداف من إيهياناتشو هذه الأيام. ومع ذلك ، خلال آخر ست مباريات ، كان يتصدر دوري الدرجة الأولى ليحقق فرصًا كبيرة. بشكل أساسي ، إذا كان إيهياناتشو سيسجل ، فإن فاردي لديه أفضل فرصة ليصنع الأسست

نيل يقول

كان برايتون أيضًا مثيرًا للإعجاب في خط الدفاع ، حيث سجل تشيلسي ومانشستر سيتي فقط أكثر شباك النظيفة في عام 2021. عندما يكون شيفيلد يونايتد الخصم ، يزيد اهتمامي بـ لويس دنك كخيار من دفاع برايتون

آدم لالانا ليس اسمًا نسمع عنه كثيرًا في الفانتازي هذه الأيام ولكنه من بين تلك المجموعة الديفرنشيالز بثماني تسديدات وقد يكون خيار ممتاز أمام شيفيلد يونايتد

اخترت كونر تاونسند، وهو من بين أفضل عشرة مدافعين للفرص الكبيرة التي تم صنعها منذ الجولة 24

أدت المخاوف المستمرة بشأن لياقة تيموثي كاستانية إلى اختيار ويسلي فوفانا لتغطية دفاع ليستر سيتي



توم يقول

لقد ذهبت مع دبل دفاع برايتون قبل لقاء الجولة الثالثة والثلاثين ضد شيفيلد يونايتد ، عبر روبرت سانشيز ولويس دونك.

حصل ولفرهامبتون واندرارز أيضًا على مضاعفة دفاعية مني. أعاد نونو اسبريتو سانتو فريقه إلى تشكيل 3-4-3 ، مما ساعد في تعزيز الدفاع وتأمين الشباك النظيفة الثانية على التوالي. إذا كانوا سيستمرون في هذا النظام يوم الأحد ، فقد يكون روي باتريسيو وكونر كودي في النقاط مرة أخرى

ومع ذلك ، فإن أفضل مدافع أختاره هذا الأسبوع هو ترينت ألكسندر أرنولد. في آخر أربع مباريات ، أنتج اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا 40 نقطة، وسجل هدفًا وصنع تمريرتين حاسمتين. وبشكل مثير للإعجاب، لقد جمع الحد الأقصى نقاط البونص في جميع تلك اللقاءات الأربع أيضًا

انضم إليهم في الدفاع الحارس إيميليانو مارتينيز ، بالإضافة إلى المدافعين كاستانية وروب هولدينج

ويكمل القائمة ماسون ماونت ، الذي يجب أن ينتقل إلى الأمام ضد وست هام يونايتد وبوكايو ساكا بالإضافة إلى المهاجمين داني ويلباك وأولي واتكينز وباتريك بامفورد

أندي يقول

شيفيلد يونايتد يواصل كونه أسوأ دفاع في الدوري ، حيث تلقى 13.50 هدفًا متوقعًا في آخر ست مباريات. في نفس الوقت ، حصل نيل موباي على سبع تسديدات في منطقة الجزاء وصنع ثماني فرص ، أكثر من زميله المهاجم داني ويلبيك

إذا كنا نراجع قصة “فرق على الشاطئ” ، فسيكون كريستال بالاس أحد الفرق الأولى في القائمة. برصيد 38 نقطة بالفعل ، هناك القليل جدًا للعب من أجله ، ولديهم دفاع ضعيف طوال الموسم. يسجل كيليتشي إيهياناتشو حاليًا 0.77 هدفًا متوقعًا لكل 90 دقيقة خلال آخر ست مباريات. بينما لا يزال جيمي فاردي متأخرا عن ذلك، أنا أؤيده للعودة إلى طرق التهديف هذا الأسبوع بعد أن حصل على ثلاث فرص كبيرة في الستة الأخيرة

فقط جواو كانسيلو لديه معدل مساهمة هجومية أعلى (0.28) لكل 90 دقيقة من ترنت ألكسندر أرنولد (0.26) بين مدافعي الفانتازي. سجل الظهير الأيمن لليفربول أقل من ثماني نقاط مرتين فقط خلال آخر سبع مباريات ، ويعتبر نيوكاسل يونايتد المباراة المثالية لمواصلة هذا الأداء

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