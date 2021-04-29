تشكيلة السكاوت الجولة الرابعة والثلاثين من فانتازي بريمير ليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة الثالثة والثلاثين

سيقوم كل من ديفيد، نيل أندي وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم. مانشستر سيتي، توتنهام هوتسبير، ساوثهامبتون وفولهام ليس لديها مباراة في هذه الجولة بسبب المباراة النهائية لكأس الكاراباو بين مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم الجمعة الساعة 6:30 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

ديفيد نيل توم أندي إدوارد مندي إدوارد مندي إدوارد مندي إيدرسون حراس المرمى إلان ميسليير إلان ميسليير سام جونستون إدوارد مندي روبرت سانشيز روبرت سانشيز روبرت سانشيز روي باتريسيو أولكسندر زينتشينكو ستيوارت دالاس سيرجيو ريجليون تيموثي كاستانيه خط الدفاع كورت زوما سيرجيو ريجليون ماركوس ألونسو ماركوس ألونسو دييجو لورنتي أيمريك لابورت لوكاس دينيه ستيوارت دالاس ترنت ألكسندر أرنولد ريس جيمس تيموثي كاستانيه لوكاس دينيه لوك شو كونر تاونسند كونر تاونسند رومين سايس سون هيونج مين جاريث بيل سون هيونج مين سون هيونج مين خط الوسط كاي هافرتز جيسي لينجارد رحيم ستيرلنج جاريث بيل كاي هافرتز ألان سانت ماكسيمان جيسي لينجارد جيسي لينجارد فيران توريس كاي هافرتز كاي هافرتز كاي هافرتز ماثيوس بيريرا ماثيوس بيريرا ماثيوس بيريرا جاك هاريسون هاري كين هاري كين هاري كين هاري كين خط الهجوم كيليتشي إيهياناتشو كيليتشي إيهياناتشو كيليتشي إيهياناتشو كيليتشي إيهياناتشو جابريل خيسوس جيمي فاردي جيمي فاردي جيمي فاردي كريس وود جابريل جيسوس دومينيك كالفرت ليوين دومينيك كالفرت ليوين تيمو فيرنر كريس وود كريس وود كريس وود

اللاعبين الأكثر اختياراً: إدوارد مندي، كاي هافرتز، هاري كين، كيليتشي إيهيناتشو، كريس وود (أربعة) روبرت سانشيز ، جيسي لينجارد، هيونج مين سون، ماثيوس بيريرا، جاريث بيل، جيمي فاردي (ثلاثة)

ديفيد يقول

أتوقع بعض المداورة مع تشيلسي عندما يستضيف فولهام بعد ظهر يوم السبت ، لكني ما زلت أرى ما يكفي لأقترح عليهم الحفاظ على شباكه نظيفة أخرى ، وتحديداً إدوارد ميندي وكورت زوما

يظلوا أفضل فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأهداف المتوقعة التي تم استقبالها خلال آخر ست مباريات بينما فولهام هو ثاني أقل عدد من الهدافين بعد 33 أسبوعًا

أجد صعوبة في توقع أي شيء بخلاف 0-0 بين مانشستر يونايتد وليفربول بعد ظهر يوم الأحد ، ولهذا السبب ضمنت كلا من ترنت ألكسندر أرنولد ولوك شو

في غضون ذلك ، يمكن أن يستمتع أولكسندر زينتشينكو بلقاء السبت مع كريستال بالاس. مع مراعاة التزامات دوري أبطال أوروبا ، يبدو من المرجح أن يبدأ بيب جوارديولا اللاعب الدولي الأوكراني الذي يجلس خلف ألكسندر أرنولد وشو فقط للحصول على تمريرات مفتاحية بين المدافعين خلال آخر ست مباريات

خلال نفس الفترة ، لم يستقبل أي فريق في الدوري الإنجليزي الممتاز معدل أهداف أعلى من شيفيلد يونايتد ، لذلك يبدو كل من هاري كين، سون هيونج مين وجاريث بيل خيارات جيدة، خاصة هاري كين الذي لديه أفضل دقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز حسب معدل مشاركة الأهداف المتوقعة على مدار الستة مباريات الماضية

بينما يصبح إدراج كيليتشي إيهياناتشو أكثر ضماناً كل أسبوع ، أرغب في مواصلة دعمي المستمر لكريس وود

خلال آخر ست مباريات ، احتل كريس وود المركز الثاني بين جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث التسديدات في منطقة الجزاء ، ويتصدر في عدد الفرص الكبيرة للتسجيل خلال آخر مباراتين ، عندما كانوا بدون آرون كريسويل ، كان وست هام ثاني أسوأ فريق في معدل استقبال الأهداف في الدوري

نيل يقول

أتوقع الكثير من المداورة في مباراتي تشيلسي ومانشستر سيتي ولذلك هناك العديد من الخيارات النادرة قد تشارك في هذه الجولة وبالتحديد إيمريك لابورت ، وجابرييل جيسوس ، وكاي هافرتز ، وريس جيمس – الذين تم اختيارهم في المقام الأول لأنهم لم يشاركوا في مباراة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا

إدراج لابورت، يعتمد جزئيًا على تلقي كريستال بالاس لأكبر عدد من الفرص بضربات الرأس في آخر ست مباريات

لقد اخترت أيضًا جيمس عن ماركوس ألونسو. على الرغم من أن جيمس لا يمتلك المقومات الهجومية مثل ألونسو إلا أنه يمكنه أن يضاهيه في الفرص التي تم صناعتها

كونر تاونسند اختيار ديفرنشيال مثير للاهتمام، حيث احتل المركز الرابع بين مدافعي الفانتازي من حيث الفرص التي تم صناعتها في مبارياته الست الأخيرة

توم يقول

لقد وجدت أماكن لماركوس ألونسو ، الذي يجب أن يبدأ مباراة الويكند أمام فولهام ، تيموثي كاستاني واختيار الميزانية كونور تاونسند لما قد يقدموه من مساهمات هجوميةفي هذه الجولة

في مكان آخر بالدفاع ، دفع فوز إيفرتون على أرسنال بهم إلى المنافسة الأوروبية ، مع ازدهار لوكاس ديني، يحتل اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا المرتبة الثانية بين جميع المدافعين الذين حققوا تمريرات عرضية ناجحة هذا الموسم، وسيهاجم الجناح الأيمن لأستون فيلا ، والذي قد يبدو أحيانًا ضعيفًا عندما يدفع جون ماكجين للأمام. إذا حدث ذلك مرة أخرى ، فستتوقع أن يكون دومينيك كالفرت ليوين هو المستفيد الرئيسي من عمليات التسليم

أهم اختيارات لاعبي الوسط لي في هذا الأسبوع هي رحيم ستيرلنج، كاي هافرتز وجيسي لينجارد

أما الهجوم، فأتوقع تألق آخر من كريس وود بعد سجل هدفه العاشر في 4 مواسم متتاليةـ اللاعب النيوزلندي له يد مباشرة في جميع أهداف بيرنلي أمام ولفرهامبتون الأسبوع الماضي، وله 9 مساهمات هجومية في آخر 6 مباريات

أندي يقول

جاريث بيل تم وضعه على مقاعد البدلاء في نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، وأتوقع أن يبدأ معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز. أنا أؤيد توتنهام ليهزم فريقًا سمح باستقبال 13.19 معدل أهداف و 63 تسديدة في منطقة الجزاء بشكل مريح خلال مبارياته الست الأخيرة ، مما يجعله أسوأ فريق في الدوري في كلتا الحالتين



مع احتمال غياب رافينيا مرة أخرى، اخترت لاعب خط وسط مختلف عن ليدز في جاك هاريسون. لقد تم تجاهله كثيرًا هذا الموسم بسبب البرازيلي ، لكن الجناح المعار من مانشستر سيتي لديه 2.18 هدفًا متوقعًا للاهداف خلال الأسابيع الأربعة الماضية ، مما يضعه في المراكز التسعة الأولى للاعبي خط الوسط

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