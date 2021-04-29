جولة الفانتسي 34: اللاعبين الرئيسين وإحصائيات الفرق

يلقي مقالنا “الأرقام الكبيرة” نظرة على بعض إحصائيات اللاعبين والفرق المتميزين قبل الموعد النهائي المقبل لدوري الفانتسي

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إيمليانو مارتينيز (6): مباريات بدون شباك نظيفة لإميليانو مارتينيز (5.4م£). يعيش أستون فيلا أطول فترة جفاف حالية للشباك النظيفة إلى جانب وست هام يونايتد ونيوكاسل يونايتد. خسر فيلا نصف مبارياته الـ18 في الدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2021، حيث فقط شيفيلد يونايتد وساوثامبتون خسروا أكثر منهم

دين هندرسون (82.4%): من التسديدات على المرمى التي واجهها دين هندرسون (5.2م£) هذا الموسم أنقذها حارس مانشستر يونايتد. يتمتع الدولي الإنجليزي، الذي بدأ آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز للشياطين الحمر بأفضل نسبة إنقاذ بين جميع حراس المرمى في الدوري الممتاز اللذين لعبوا أكثر من مباراتين. وبالمناسبة، ديفيد دي خيا (5.3م£) في أسفل الترتيب بإنقاذ 67.1٪ من التسديدات

لوك شو: لاعب مانشستر يونايتد لوك شو (5.4م£) صنع 50 فرصة وهو أكبر عدد سجله أي لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في أي مركز في هذا العام التقويمي. 11 فرصة أتت في آخر أسبوعين من مباريات الفريق فقط

تيموثي كاستاني (6): لمسات داخل منطقة الجزاء، 3 محاولات تهديف و5 فرص صنعها تيموثي كاستاني (5.8م£) منذ انتقاله إلى الجهة اليمنى في جولة 31 من الدوري. في مبارياته الثلاث السابقة في الجناح المقابل، تمكن البلجيكي من لمس الكرة داخل منطقة جزاء مرة واحدة، ولم يسدد أي تسديدة وتمريرتين رئيسيتين

دييغو لورينتي (4.4م£) (140) نقطة بونص أساسية سجلها منذ عودته من الإصابة إلى فريق ليدز يونايتد في النصف الثاني من جولة 25 المزدوجة. لا يمكن لأي مدافع أن يتفوق عليه في تلك الإحصائية في ذلك الإطار الزمني. أثارت عودة لورينتي تحسنا ملحوظا في المستوى الدفاعي للقميص الأبيض، حيث تم استقبال سبعة أهداف فقط في آخر تسع مباريات بدأها. لورينتي هو الأفضل بين مدافعي الفانتسي في إسترداد الكرة (73) والثاني في الصدارة التدخلات (34) منذ جولة 25 وما بعده

ماتيوس بيريرا (5.5م£) (100): نقطة فانتسي حصل عليها هذا العام، وهو إجمالي هزمه ثلاثة لاعبين آخرين فقط

برونو فيرنانديز (11.5م£) 2.77: الفرق بين عوائد هجوم الفانتسي الفعلية ومشاركة الهدف المتوقعة لـ برونو فيرنانديز (11.5م£) بين جولة 26 إلى 33 (اثنتان مقابل 4.77 معدل أهداف متوقعة). لا يوجد لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يعاني من ضعف الإنجاز مثل صانع ألعاب مانشستر يونايتد على مدى آخر ثمانية أسابيع

دوايت ماكنيل (5.7م£) (15) فرصة صنعها دوايت ماكنيل (5.7م£) في آخر ست مباريات، وهو إجمالي يعلاه أربعة لاعبين آخرين فقط. قدم دوايت ماكنيل (5.7م£) ماكنيل أربعة مما تعتبره شركة أوبتا “فرصة كبيرة” في آخر أربع جولات

معدل المشاركة بالأهداف المتوقعة لكل 90 دقيقة (0.64) سجلها كيلتشي اهيناتشو (6.2م£) في 2020/21، عندما تمت إزالة الضربات الجزاء من المعادلة. فقط ميخائيل أنطونيو (6.4م£)، برصيد 0.72، يمكنه أن يتفوق على ذلك الإجمالي بدون ركلات الجزاء بين اللاعبين الذين لديهم أكثر من 500 دقيقة من وقت اللعب

اولي واتكينز (6.6م£) مهاجم أستون فيلا هو المهاجم الوحيد في الفانتسي الذي لعب كل دقيقة من موسم دوري الدرجة الأولى لفريقه في 2020/21

كريس وود (6): أهداف سجلها المتألق كريس وود في سبع مباريات سابقة ضد وست هام يونايتد. المهاجم النيوزيلندي، الذي لديه تسع عوائد هجومية من جولة 27 إلى 33، سجل أهدافًا أكثر ضد وست هام من أي فريق آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز

فرص كبيرة (10) صنعها ليفربول في آخر أربع مباريات، أكثر من ضعف ما حققه في مبارياته الثمانية السابقة سقطت جميع هذه الفرص الذهبية الـ 10 باستثناء واحدة لصالح محمد صلاح (12.7م£) أو ساديو ماني (11.7م£) أو ديوغو جوتا (7.1م£) وهؤلاء اللاعبون الثلاثة جميعهم في أفضل 10 لاعبين الفانتسي للحصول على فرص كبيرة من جولة 30 إلى 33

عدد الأهداف التي تلقاها فريق ساوثهامبتون في آخر ست مباريات على أرضه (11)، وهو ما يمثل أكثر من نصف إجمالي عدد الأهداف التي سجلوها في سانت ماري حتى الآن هذا الموسم. جنود رالف هسينهوتل، الذين يستضيفون ليستر سيتي يوم الجمعة، لم يحافظوا على شباكهم نظيفة على أرضهم منذ الجولة 17 في بداية العام

انتصارات سجلها كريستال بالاس في آخر 18 مباراة بالدوري (0) أمام فرق بدأت اليوم في المراكز الستة الأولى في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. يواجه النسور مانشستر سيتي متصدر الدوري في جولة 34 من دوري الدرجة الأولى – وأسفر لقاءهم الأخير ضد فريق في الصدارة عن هزيمتهم 7-0 على يد ليفربول

انتصارات متتالية (10 ) سجلها مانشستر سيتي بنتيجة تراكمية 26-4. الفوز في ملعب سيلهيرست بارك نهاية هذا الأسبوع سيعادل الرقم القياسي القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز للفوز خارج أرضه

عدد الشبك النظيفة (8) من (13) مباراة لمانشستر يونايتد هذا الموسم جاءت ضد فرق في النصف العلوي من جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. يواجه الشياطين الحمر ليفربول في الجولة 34 ثم ليستر سيتي في الجولة 36

عدد التسديدات (51) و3.7 الأهداف المتوقعة حققها فريق برايتون وهوف ألبيون في آخر ثلاث مباريات – ولكن لم يتم تسجيل أي أهداف فعلية. هذا هو موسم برايتون في عالم مصغر: لديهم أكبر فارق سلبي بين الأهداف المسجلة (33) والأهداف المتوقعة (46.9) في الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020/21. برايتون يواجه ليدز يونايتد في جولة 34

شباك نظيفة (10) احتفظ بها تشيلسي في أول 14 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لتوماس توخيل، وهو ما يعادل أسرع مدرب وصل لهذا الرقم للشباك النظيفة في الدرجة الأولى الإنجليزية. استغرق الأمر من فرانك لامبارد 42 مباراة للوصول إلى هذا الرقم مع البلوز

معدل الأهداف في المباراة الواحدة (0.4) تهز شباك وست بروميتش ألبيون في آخر خمس مباريات على ملعب هوثورن. كان الباجيز قد شحن ما يعادل 3.8 هدف لكل مباراة في مبارياتهم الخمسة السابقة على أرضهم. يستقبل فريق سام ألارديس ولفرهامبتون واندرارز في الجولة 34

شباك نظيفة وحيدة حافظ عليه نيوكاسل يونايتد في آخر 20 مباراة على أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز. لم يُهزم الفريق في مبارياته الخمس الأخيرة في سانت جايمس بارك، ومع ذلك، فقد سجل هدفًا واستقبل شباكه هدفا في آخر ثماني مباريات على ملعبه. يستقبل جنود ستيف بروس آرسنال في نهاية هذا الأسبوع

الشباك النظيفة التي احتفظت بها الفرق الضيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (99) – أقل بواحدة فقط من التي سجلتها فرق أصحاب الأرض. تم تسجيل إجمالي 433 هدفاً من قبل الفرق الضيفة في 2020/21، وهو أقل بأربعة أهداف فقط مما سجله أولئك الذين يلعبون على أرضهم