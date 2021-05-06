أي فريق لديه أفضل وأسوأ جدول متبقي في الفانتسي؟

متبقي أربع جولات لمدربي الفانتسي لنجاح أو فشل موسمهم وسيكون لجدول المباريات دور كبير في ذلك

اعتقدنا أننا نعرف بالضبط كيف يبدو الجدول من الآن وحتى نهاية الموسم، لكن الاحتجاجات التي أجلت مواجهة مانشستر يونايتد ضد ليفربول ألقت انحراف جديد في تخطيطاتنا

ومع ذلك، فقد تم تسوية كل شيء تقريبًا الآن من حيث تسلسل المباريات، لذا فقد حان الوقت لإلقاء نظرة أخيرة على الموسم لأي من

الفرق جاهزة ومستعدة وأي الفرق يجب أن ننساها

ليفربول

المباريات المتبقية: ساوثهامبتون ومانشستر يونايتد | وست برومتش | بيرنلي | كريستال بالاس

حتى قبل إعادة جدولة مواجهة مانتشستر، الأبطال سابقين لديهم أجمل برنامج مباريات لآخر الموسم

نأمل للمدربين اللذين خسروا نقاط بسبب تأجيل المباراة أن يتعوضوا بالجولة المزدوجة مع ساوثهامبتون ومانشستر تلحقها مباراة مع الفريق في المرتبة قبل الأخيرة وست برومتش في جولة 36

القديسين يقودون الدوري في استقبال ثلاثة أهداف أو أكثر خارج أرضهم (41٪ من مبارياتهم) وويست بروميتش نفس الشيء على أرضه (42٪). بينهما سيجلب لقاء صعب مع مانشستر يونايتد، لكن هذا لا ينبغي أن يجعل أي شخص يبيع بسبب تراكم مباريات اليونايتد قبل مواجهة ليفربول

عادة ما يكون الدفاع بيرنلي على أرضه مستعد لاستقبال هدف أو هدفين، وكريستال بالاس أمام عودة الجماهير هو احتمالية محمسة جدا. يبدو أن مهاجمين اثنين من ليفربول أحدهما محمد صلاح (12.7 م£) تستحق النظر

يمكنك إضافة مدافع، خاصة إذا كنت تعتقد أن ترينت ألكساندر-أرنولد (7.6 م£) سيشارك بنقاط هجومية، لكن ضع في اعتبارك أنه على الرغم من سلسلة شباك نظيفة في المباريات خارج أرضه، فإن الريدز لم يحافظوا على شباك نظيفة في انفيلد في محاولاتهم الثمانية الأخيرة

مانتشستر يونايتد

المباريات المتبقية: استون فيلا وليستر وليفربول | – | فولهام | ولفرهامبتون

جولة 36 الفارغة هي عائق للاستثمار بلاعبين يونايتد بالرغم من جدول رائع للهجوم والدفاع لغاية نهاية الموسم

بالرغم عن ذلك، فإن الجولة الثلاثية في خمس أيام يبدو حلم لمدربين الفانتسي مع انه كنا نأمل لواجهات أقل صعوبة من ليستر وليفربول

استون فيلا يتعثر نحو خط النهاية مما يوازن تهديد ليستر وليفربول بعض الشيء. فولهام يبدو كقوة مستهلكة ودفاع ولفرهامبتون قادر على زيادة صعوبة المهمة، إلا أن هجومهم ضعيف جدا في أحسن أحواله

من المضمون ان المدرب سولشاير سيقوم بمداورة لاعبين بالأخص عندما نأخذ بعين الاعتبار مواجهة نصف نهائي الدوري الأوروبي مع روما يوم الخميس. أربعة مباريات مهمة في أسبوع طلب كبير من أي فريق في العالم

يغيب أنتوني مارتيال (8.6 م£) بينما يتم أدارة دقائق ماركوس راشفورد (9.6 م£) وإدينسون كافاني (7.9 م£)، لكن استثمروا بثقة في المهاجمين والمدافعين على حد سواء، ليس أقلهم برونو فرنانديز (11.5 م£)

ايفرتون

المباريات المتبقية: وست هام واستون فيلا | شيفيلد يونايتد | ولفرهامبتون | مانتشستر سيتي

من حيث الفرص، يبدو أن دفاع إيفرتون لديه أفضل المواجهات النهائية في الدوري. هجوم كلا من شيفيلد يونايتد ولا وولفز لا يخيف أحد، كما أن منافسيهما في جولة 35 الدبل، وهما وست هام وفيلا، كانا متواضعين في خط الهجوم مؤخرًا

ومع ذلك، كما سيقول لك العديد من مديري الفانتسي، غالبًا ما يكون إيفرتون أسوأ أعدائهم، حيث يستقبلون هدف وحيد مزعج، خاصة على ارضهم. ما زلنا نحث على العثور لمكان للوكاس ديني (6.1 م£) الذي يشارك أيضًا بشكل أكبر في الكرات الثابتة عندما يكون جيمس رودريغيز (7.7 م£) غير متاح

بإمكان التوفيز تسجيل ثلاثة أو أربعة أهداف في مبارياتهم خارج الديار في الجولة 35 الدبل، حيث يبدون أكثر سعادة خارج أرضهم

بالإضافة يمكن سحق شيفيلد يونايتد، كما أظهر توتنهام هوتسبير للتو، لكن لا تتوقع أكثر من هدف في آخر مواجهتين

آرسنال

المباريات المتبقية: وست برومتش وتشيلسي | – | كريستال بالاس | برايتون

سمح بفرصة واحدة كبيرة في آخر أربع مباريات واستقبل هدفان. صدق أو لا تصدق، هذا هو فورمة دفاع أرسنال دخولا إلى الجولات الأربع الأخيرة حيث قائمة المباريات مناسبة لتزويدهم بوست بروميتش وكريستال بالاس وبرايتون بالإضافة إلى فريق تشيلسي الذي فاز نصف النهائي مع ريال مدريد حديثا وسيواجه تشيلسي أيضا المتعطش للقب مانشستر سيتي في تتابع سريع يليها مواجهة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي مع ليستر سيتي

إذا كان بإمكانك المناورة حول جولة 36 الفارغة، فمن الممكن أن يكون هناك الكثير من النقاط لاقتنائها، على الرغم من أن المدرب ارتيتا أصبح مثيرا للغضب في سياسة التناوب مثل معلمه جوارديولا

قد يكون بيير إيمريك أوباميانج المتجدد (11.3 م£) هدافًا عاليًا في كل من جولة الدبل 35 وجولة 37، لكن يوجد الأسبوع الفارغ في المنتصف بالإضافة ان دفاع برايتون لا يترك الناس في أي مكان بالقرب من هدفهم في الوقت الحالي

توتنهام هوتسبرس

المباريات المتبقية: ليدز | ولفرهامبتون | استون فيلا | ليستر

كالسحر، استقر فريق توتنهام ومستعد خوض المباريات لنهاية الموسم

من المؤكد أن جاريث بيل (9.1 م£) يستمتع باللعب مرة أخرى ويفكر العديد من مديري الفانتسي مرتين في مبادلة مهاجمي توتنهام المكلفين. على الرغم من فشل هاري كين (11.9 م£) في أن يكون له أي علاقة بالرباعية ضد شيفيلد يونايتد نحن على يقين من ان سبق وحدث بعض الانتقالات الانفعالية

تبدو المباريات على أرضه ضد ولفرهامبتون وأستون فيلا واعدة بشكل خاص، على الرغم من أن كل الأنظار يجب أن تتجه إلى ملاحظات مارسيلو بيلسا حول لياقة كالفين فيليبس (4.9 م£) قبل اتخاذ قرارات قائد الفريق هذا الأسبوع. قد يستحق الدفاع أيضًا نظرة، خاصة إذا كنت تعتقد أن سيرج اورييه (5.2 م£) وسيرجو ريجيلون (5.6 م£) سيستمران في المساهمة في هجوم توتنهام

كريستال بالاس

المباريات المتبقية: شيفيلد ساوثهامبتون | استون فيلا | آرسنال | ليفربول

بالاس يترأسوا قائمة الفرق اللذين مبارياتهم بجولتين 35 و36 ممتازتين ولكن تقسط الجدوى بعدهما

مزدوج متدني الترتيب شيفيلد وساوثهامبتون الضائع في جولة 35 الدبل فرصة رائعة لانفجار هجومي ولهذا السبب أصبح ويلفريد زاها (7.1 م£) لاعبا مرغوبا في سوق الانتقالات الفانتسي هذا الأسبوع

فيلا أيضا ليس في أفضل أحواله، ولكن المدربين ربما يريدون بدائل عندما يستضيف بالاس آرسنال ثم يزور ليفربول. قد يكون مدافعا مثل تيريك ميتشل (3.8 م£) مفيدًا أيضًا خلال الجولتين المقبلتين

ساوثهامبتون

المباريات المتبقية: ليفربول وكريستال بالاس | فولهام | ليدز | وست هام

استقبل كريستال بالاس أكثر اهداف في الدوري في آخر اربع مباريات، لذلك مهاجمو ساوثهامبتون مثل آخذ جميع الكرات الثابتة جيمس براوز (5.8 م£) هم على أجندة جولة 35 الدبل. خصمه الآخر، ليفربول أيضًا يستقبل اهداف بانتظام في آنفيلد كما هو مذكور أعلاه

فولهام في جولة 36 واعدة للغاية في الطرفين الهجومي والدفاعي. ولكن من المحتمل أن عودة فيليبس ورافينها (5.4 م£) لفريق ليدز بحلول الوقت الذي يعود فيه المشجعون إلى الملاعب ويوم أخير في وست هام الذي يقاتل للذهاب إلى دوري أبطال أوروبا لا يبشر بالخير

أستون فيلا

المباريات المتبقية: مانتشستر يونايتد وايفرتون | كريستال بالاس | توتنهام | تشيلسي

بعد بداية قوية للموسم، يبدو فيلا الآن متحمسين لإنهائها. الهجوم، الذي تم تفككه منذ يناير عن المتألق جاك غريليش (7.5 م£) بسبب الإصابة، لا يزال يعمل بدعم من برتراند تراوري (5.8 م£) وأنور الغازي (5.2 م£) وأولي واتكينز (6.5 م£) لكن الدفاع لم يحافظ على مستواه العالي

أسبوع دبل دوما مرحب به بالأخص عندما المواجهتين داخل الديار. ولكن من المرجح ان لا تختار خصوم كالمتألقين مانتشستر يونايتد والمتألقين خارج أرضهم ايفرتون

يجب أن توفر زيارة سيلهيرست بعض الراحة، لكن إنهاء الموسم ضد توتنهام وتشيلسي يبعد فيلا عن الحسبان

مانتشستر سيتي

المباريات المتبقية: تشيلسي | نيوكاسل | برايتون | ايفرتون

بعض الفرق تظهر أمل عوائد دفاعية أكثر من هجومية. قد يبدو من السخف أن يكون مانشستر سيتي على رأس تلك القائمة، لكن في تشيلسي وبرايتون وإيفرتون، سيواجهون الزرق ثلاثة من أكثر الدفاعات تألقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز

بالطبع من المحتمل ان يسجلون ثلاثة أو أربعة اهداف في تلك المباريات ولكن الانفجار الهجومي غير مرجح. وحظاً سعيداً اذ حببتم تخمين من سيلعب في أكثر من مباراتان منهما. إذا أخبرتك الكرة الكريستال بمن سيبدأ في ملعب ساينت جايمس بارك في جولة 36، فقد ترتفع في ترتيب الفانتسي بشكل كبير

المشترك بين نيوكاسل وبرايتون وايفرتون هو ضعف هجومهم في منطقة جزاء الخصم. مرة أخرى، فإن تخمين الفريق يكاد يكون مستحيلًا، لكن لاعبًا مثل روبن دياس (6.1 م£) من المرجح أن يحصل على ثلاث جولات متتالية، ومن المحتمل جدًا أن يحرز ثلاث شباك نظيفة

بيرنلي

المباريات المتبقية: فولهام | ليدز | ليفربول | شيفيلد يونايتد

زيارة بيرنلي لفولهام وشيفيلد وبداية وختام سلسلة المباريات فرص رائعة لإحراز شباك نظيفة، لأسباب ليس أقلها إن دفاعهم لديهم سبعة منهم خارج ارضهم

فإن استضافة فريق ليدز بكل مكوناته الرئيسية متبوعة بليفربول ربما تكون فترة جيدة لجلوس بن مي (4.8 م£) وماثيو لوتون (4.4 م£) على دكة البدلاء

هجوم بيرنلي، أو كما يعرف أيضا بكريس وود (6.4 م£)، يقف على فرصة ضد كل من تلك الدفاعات غير المنتظمة بعض الشيء، إلى جانب الرحلات إلى فولهام وشيفيلد المتضعضعين

تشيلسي

المباريات المتبقية: مانتشستر سيتي وآرسنال | – | ليستر | استون فيلا

يوم السبت عرض مسبق لنهائي دوري الأبطال في ملعب السيتي، يليها استقبال آرسنال ودفاعه القريب من صلابة دفاع تشيلسي، من ثم أسبوع بلانك وبعدها بمواجهة ليستر الذي ممكن ما زال يطمح للمراكز الأربع الأولى وتنتهي بمواجهة استون فيلا، ممكن بفريق أضعف بما ان نهائي دوري الأبطال يبعد أيام قليلة. نشعر بحدوث تعادلات قليلة الأهداف ومداورة لاعبين تثير الغضب

برايتون

المباريات المتبقية: مانتشستر سيتي وايفرتون | كريستال بالاس | توتنهام | تشيلسي

أصبح دفاع برايتون الصلب معتادا بإهداء الحارس روبرت سانشيز (4.6 م£) إجازة بعد الظهر لدرجة أن اقتراب وست هام ومانشستر سيتي وأرسنال لم يعد مخيفًا. ومع ذلك، فإن هجومهم يكاد يكون تحت الماء باستثناء لحظات من التألق الفردي مثل تلك التي قدمها داني ويلبيك (5.5 م£) ضد ليدز المفكك

وست هام يونايتد

المباريات المتبقية: ايفرتون | برايتون | وست برومتش | ساوثهامبتون

آخر مباراتين الهامرز ضد وست بروميتش ألبيون وساوثامبتون هما بالضبط ما يريده الجانب المهاجم الذي يحاول اقتحام دوري أبطال أوروبا ويمكن للمدربين توقع عوائد من أمثال جيسي لينجارد (6.7 م£) وميشيل أنطونيو (6.4 م£)

الاحتمالات الدفاعية مملة على الرغم من أن فلاديمير كوفال (4.7 م£) وآرون كريسويل (5.6 م£) على وجه الخصوص قد ينضمون إلى المرح في الهجوم

ليدز يونايتد

المباريات المتبقية: توتنهام | بيرنلي | ساوثهامبتون | وست برومتش

المواجهات الختامية ضد الدفاعات المشبوهة لساوثهامبتون ووست بروميتش ألبيون مبشرة، لكن المفتاح بسيط. من أجل التحلق، يعتمد الهجوم على رافينها ويعتمد الدفاع على كالفين فيليبس أمامه. بوجودهم في الفريق، بإمكاننا التخيل أن يتغلب ليدز على هذين الجانبين وبيرنلي بالإضافة إلى منح توتنهام مواجهة مثيرة. غير ذلك فهو قصاصات بين المتكافئين

ليستر سيتي

المباريات المتبقية: نيوكاسل ومانشستر يونايتد | – | تشيلسي | توتنهام

المواجهات من منظور دفاعي يبدو سيء للغاية إلا إذا كان نيوكاسل قد توقف بشكل دائم عن التسجيل الآن وهم يكافحون للحفاظ على نظافة شباكهم على أي حال. الهجوم ما زال مشتعلًا ولا يزال من المفترض أن يسجل ليستر عددًا من الأهداف بينما يطاردون المنافسة الأوروبية العليا، لكن مانشستر يونايتد وتشيلسي وحتى سبيرز بحلته الجديدة لن يفسحوا المجال بسهولة

نيوكاسل

المباريات المتبقية: ليستر | مانتشستر سيتي | شيفيلد يونايتد | فولهام

من يعرف أي نيوكاسل سيحضر في أي أسبوع معين هذه الأيام، لكن آلان سانت ماكسيمين (5.1 م£) وكالوم ويلسون (6.5 م£) على وجه الخصوص بإمكانهم تجميع النقاط إذا أظهروا علامات الحياة بحلول المواجهات الختامية ضد شيفيلد يونايتد وفولهام

شيفيلد يونايتد

المباريات المتبقية: كريستال بالاس | ايفرتون | نيوكاسل | بيرنلي

المواجهات المتبقية ليست سيئة على الإطلاق، لكن بالتأكيد لا أحد يفكر بلاعبين شيفيلد؟

فولهام

المباريات المتبقية: بيرنلي | ساوثهامبتون | مانشستر يونايتد | نيوكاسل

الهجوم له فرصة واعدة في جولة 36 ضد ساوثهامبتون، لكن هل تثق بهم لفعل أي شيء به؟ أصبح الدفاع منطقة محظورة

وست برومتش ألبيون

المباريات المتبقية: آرسنال | ليفربول | وست هام | ليدز

قد تكون جولة 37 مناسبة لهجومهم على أرضهم أمام وست هام، لكن كل شيء آخر يبدو قاتمًا مثل احتمالات بقائهم في الدوري للموسم القادم

ولفرهامبتون واندررز

المباريات المتبقية: برايتون | توتنهام | ايفرتون | مانشستر يونايتد

إذا كان لا يزال لديك مدافع، فإن جولة 35 (برايتون في ارضه) وجولة 37 (ايفرتون خارج ارضه) قد يكونان قابلين للنجاة. إذا كان لديك مهاجم … لماذا لديك مهاجم؟

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