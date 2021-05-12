خططي للاقتراب نهاية موسم الفانتسي المخيب للآمال

*المقال مترجم من مقال كاتب السكاوت “سيب واسل” هنا

لم يكن هذا هو الموسم الذي كنت أتمناه. في 2019/2020، أنهيت المرتبة 389 في العالم. هذا العام، في وقت كتابة هذا المقال، جالسًا في المرتبة 213,000

بداية جيدة للفري هت في جولة 35 الدبل (83 نقطة – مرتبة الأسبوع ~32 ألف) قد عززت مرتبتي الاجمالية بعض الشيء. إذ انتهت الأمور على ما هي الآن، فسيكون هذا هو أسوأ موسم لي منذ أكثر من عقد، أو منذ أن بدأت اللعب “بجدية” كما نزعم عند تتدني مرتبتنا النهائية

هناك عدد من الأسباب لذلك، بعضها معروف لدي وبعضها الآخر لم يتم اكتشافه بعد. في المقال القادم، أخطط لاستكشاف هذه الأشياء معكم ومعرفة ما يمكنني تعلمه منها

لكن بالنسبة لهذا العمود، أود أن ألقي نظرة سريعة على ما يمكن أن يفعله من هم في وضع مشابه لنفسي – خارج المنافسة في الدوريات الخاصة وبترتيب إجمالي أقل من طموحاتك الشخصية – مع الأسابيع القليلة المتبقية في هذا الموسم وكيف يمكن أن يهيئنا هذا لأداء أفضل في المواسم القادمة

الماضي

سبق وحدث. لقد كان أداؤنا دون المستوى المرغوب. يمكن أن ندعها تزعجنا، ونطلق على الآخرين “محظوظين” أو “غير جديين”، أو نلعن الفريق القالب، أو نلعن اللاعبين الفارقين المختلفين عن القالب، أو نلقي باللوم على الموعد النهائي الذي فاتنا أو نشير إلى الجائحة. ولكن، من بين كل ذلك، نحن على اللوم جزيئاً. لم نتأقلم مع استراتيجياتنا القوية بالعادة بكفاءة مع هذا الموسم. لا بأس

نقلاً عن شخصية الملاكم روكي بالبوا

“الأمر لا يتعلق بمدى قوة الضربات. يتعلق الأمر بمدى قوة تعرضك للضرب والاستمرار في المضي قدمًا “

فانتسي الدوري الإنجليزي هي لعبة نفسية بقدر ما هي لعبة تنبؤات كرة القدم

الحاضر

إذن ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟ يمكننا تنحية الماضي جانبًا. كقول لاعب الوسط الذي يتسم بالصراخ الشديد وغير الماهر تماما في فريقك في دوري يوم الأحد لو متقدم بخمسة أهداف أو متراجع بخمسة أهداف، “إنه 0-0 يا شباب!”

إذا لم يكن لديك حقًا شيء لتلعبه في الفانتسي هذه المرة، فابدأ من نقطة الصفر. سواء كان ذلك حرفياً – وايلد كارد أو فري هت، أو حركات نقل تكلف 24 نقطة – أو مجازيًا – صفحة ذهنية نظيفة وجديدة. يبدأ موسم 2020/2021 الإصدار الثاني الآن

تتيح لنا إعادة الضبط هذه الاستمتاع بالأسابيع الأخيرة من الموسم وبدء الاستعدادات للمستقبل. إذا فشلنا في الفوز بالدوري الخاص، فهل يمكننا أن نتصدره في الأسابيع الثلاثة الأخيرة؟ إذا تمكنا من التغلب على رقم واحد من الآن وحتى النهاية، فلا يوجد سبب يمنعنا من الانتصار على مدار 38 أسبوعًا في الموسم المقبل

جرب عمليات النقل أو الاختيارات أو الكابتن الذين قد لا تختارهم عادةً. تعرف على ما يصلح وما لا يصلح وما يمكن إضافته إلى ذخيرتك في المرة القادمة

لقد ناقشنا هذا باختصار في فيديو السكاوت كاست هذا الأسبوع، حيث أشرنا إلى الأسابيع المتبقية من هذه الحملة باسم “ما قبل الموسم” للموسم التالي. أعتزم استخدام جولات 36 و37 و38 كـ “إحماء”، لتحديد ما إذا كانت قراراتي على صواب أو ببساطة أن النتائج كانت مؤسفة. أتوقع أن أجد الجواب يدمج بين الاثنين

لدي في الاعتبار بعض الفرق واللاعبين للمباريات الثلاثة الأخيرة اللذين قد لا يتمكن أولئك الذين يطاردون أو يحمون الفارق من استهدافهم أو لا يرغبون في ذلك. على سبيل المثال، فريق يتألف بشكل أساسي من لاعبين ليفربول، ليدز يونايتد، وست هام يونايتد، إيفرتون ومانشستر سيتي (الذين تجنبهم الكثيرون بسبب مبارياتهم في دوري أبطال أوروبا) يمكن أن يشهد عوائد جيدة

أضف بعض اللاعبين اللذين لم يحظون بشعبية من قبل، ولكنهم الآن عاليين المستوى، مثل كاي هافرتز (8.3 م£) وتيمو فيرنر (9.2م£) (26 مساهمة في الأهداف في موسمه الأول ‘المخيب للآمال’ مع تشيلسي). بالإضافة لأولئك اللاعبين الذين لديهم شيء يقاتلون مثل هاري كاين (11.8م£) مع الحذاء الذهبي، ويمكن أن تحصل على نهاية قوية جدًا للموسم

الأهم من ذلك، استمتع باللعبة. كان هذا العام مختلفًا عن أي عام آخر شهدناه على الإطلاق. قد يكون البعض قد ألقوا بأنفسهم في الفانتسي كمهرب من العالم الحقيقي، بحثًا عن العزاء في المجتمع والاستراتيجية والمنافسة. أعلم أنني فعلت ذلك. إذا لم تعد تستمد المتعة منها، فلا بأس أن تتركها حتى أغسطس، مع العلم أنك قد استحقت الاستراحة

المستقبل

سواء الآن أو بمجرد انتهاء الموسم، امنح نفسك وقتًا للتخلص من الضغط. نحتاج إلى راحة بدنية للتعافي من التمارين الرياضية وبنفس النمط نحتاج إلى راحة ذهنية للتعافي من لعبة الفانتسي. علاوة على ذلك، من المحتمل أن يكون لديك عائلة تحتاج إلى تذكيرك بعد عام كامل تقريبًا من المباريات المتتالية

بمجرد أن نشعر بالانتعاش، يمكننا البدء في التخطيط للموسم المقبل. سيكون هناك ثلاثة فرق تم ترقيتها حديثًا لنتحقق بأمرهم. يتباهى فريق نورويتش بـاللاعب تيمو بوكي، والتعهد بلعب كرة قدم مليئة بالمغامرات الهجومية في آخر مرة كانوا فيها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الوعد الذي استمروا في الوفاء به على الرغم من الهبوط

سينضم إليهم واتفورد مع فريق ثالث، وإذا تبين أن الفريق هو برينتفورد، فمن الممكن أن يجلبوا معهم إيفان توني وسجله البالغ 31 هدفًا في البطولة. للمقارنة، حصل باتريك بامفورد (6.3م£) على 16 وأولي واتكينز (6.5م£) 26 في مواسم الترقية

هنالك أيضًا فرق ولاعبون موجودون الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز وقد يتطلبون إعادة الفحص. هل تستطيع ليدز الاستمرار في أداءه العالي؟ أين سيلعب ستيوارت دالاس (5.2م£) وهل سيكون هذا هو نفس مركزه في الفانتسي؟

هل يستطيع تشيلسي أن يمثل تحديًا على اللقب ويواصل سجله الدفاعي الرائع؟ هل سيتم اقتناص ماثيوس بيريرا (5.4م£) من قبل نادٍ جديد وسيواصل إنتاج أرقام مثيرة للإعجاب؟ هل حان وقت فيل فودين أخيرًا للتألق (6.0م£)؟

بالنسبة للمديرين الذين ليسوا مستعدين للتوقف حتى الآن، ستكون هناك فانتسي اليورو الرسمية (يرفقه مقالات فانتسي فوتبول سكاوت بالطبع). فقط تذكر، أن جميعنا نحصل على صفحة جديدة من فانتسي الدوري الإنجليزي في غضون ثلاثة أشهر. دعونا لا نسمح للمشاعر السلبية حول ما حدث من قبل بالتأثير على ما سيأتي في المستقيل

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