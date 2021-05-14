تشكيلة السكاوت للجولة السادسة والثلاثين من فانتازي البريميرليج

يعود الخبراء لاختيار أفضل اللاعبين للجولة ٣٦ (البلانك)، مع التنويه عي أن الخيارات ستكون للجولة ٣٦ فقط سنعاملها معاملة الفري هت

للتذكير؛ كل خبير يختار قائمة طويلة من ١٨ لاعب مع شرح الأسباب والدوافع، ومن بعدها يتم اختيار تشكيلة من ١٥ لاعب (بحيث لا تتجاوز قيمة التشكيلة الأساسية ٨٣ مليون)، مع الأخذ بعين الاعتبار الشروط التالية لاختيارات القائمة الطويلة

حارس بسعر ٥ مليون أو أقل

مدافع دون ال٥ مليون

لاعب وسط ب٦ ونصف مليون أو أقل

مهاجم ب٧ ونصف مليون أو أقل

٣ لاعبين بحد أقصى من أي نادي

الخيارات الأكثر شعبية: بيكفورد/أرنولد/صلاح/كين/بامفورد/كالفرت ليوين (٤ مرات) – مارتينيز/دين/فستيغارد/رافينيا/سون/محرز/واتكنز/إنغز (٣ مرات

يقول ديفيد

فشل شيفيلد يونايتد بالتسجيل ب٥ من آخر ٦ مباريات لهم لذا اخترت الدبل الدفاعي من إيفرتون. بيكفورد هو الخيار الأول، ولوكا دين -ثاني أكثر من صنع فرص محققة بآخر مباريات بين المدافعين- هو الخيار الآخر. آرنولد وتسوفال هم أبرز الخيارات الدفاعية الأخرى

ويست بروم هو ثالث أكثر فريق تلقيا للأهداف بآخر ٦ مباريات مما دعاني لاختيار الدبل الهجومي من ليفربول متمثلا بصلاح وماني. ماني الأهم بين الاثنين، حيث تلقى ويست بروم فرصا أكثر من جانبه الأيمن، كما هو الحال مع وولفز لذلك اخترت سون كخيار ممتاز. مباراة بيرنلي وليدز ستكون مفتوحة بعد التغير في أسلوب لعب بيرنلي، مما يجعل رافينيا وبامفورد خيارات ممتازة، لكن الخيار الأفضل من المباراة قد يكون كريس وود؛ صاحب أكبر عدد من الفرص المحققة بالدوري بآخر ٦ مباريات، وأكثر من سدد على المرمى

يقول نيل

اخترت استبعاد وود وأنتونيو من خياراتي لصعوبة المنافسين، وويلباك كذلك، لكن نظرا لغياب الكلين شيت عن ويست هام بآخر ٨ مباريات وضعف الجانب الأيسر للفريق دفاعيا، اخترت باسكال غروس ضمن قائمتي. ببقية خيارات لاعبي الوسط يبرز اسمي محرز وفودين حيث من المتوقع أن يرجع مان سيتي لتشكيلته الأساسية أمام نيوكاسل. يستقبل نيوكاسل فرصا من جانبه الأيمن أكثر من أي فريق آخر بالدوري مما يعزز من فرص فودين بالمساهمة. محرز من جهة أخرى هو ثالث أكثر من لمس الكرة داخل صندوق المنافس بآخر ٦ مباريات (بعد صلاح وماني)

نقطة أخيرة؛ اخترت كولمان بدلا عن دين حيث أنه صنع فرصا أكثر منه بشكل عام ويوفر مبلغا لا بأس به من الميزانية

يقول توم

خياراتي الدفاعية تبدأ بسانشيز ومارتينيز بمركز حراسة المرمى، وأرنولد الذي يسعى خلف مقعد بتشكيلة انجلترا بكأس الأمم الأوروبية، وستونز العائد من الإيقاف، ريغيلون وفستيغارد، والدبل الدفاعي من إيفرتون المتمثل ببيكفورد ولوكا دين

هجوميا؛ صلاح/جوتا/كين/سون خيارات بديهية للجولة، يشاركهم كافرت ليوين الذي يواجه شيفيلد يونايتد الأضعف باستقبال الفرص من المنتصف (قلوب الدفاع)، رياض محرز منفذ ركلات الجزاء والمساهم ب١٣ هدف بآخر ١٥ مباراة، وأختتم قائمتي ببامفورد/رافينيا/إنغز/واتكنز (الأخير مدعم بعودة غريلش للفريق)

يقول آندي

ليس من عادتي اختيار لاعبين أمام ليدز لكن هاري كين الأعلى بمعدل الأهداف المتوقعة بآخر ٦ مباريات (٥،٤٥) وفشل الفريق بتحقيق أي كلين شيت بآخر ٣ مباريات. من جهة أخرى يعد ليفربول ثاني أقوى فريق هجومي بالنظر لنسبة الأهداف المتوقعة لآخر ٦ مباريات، لذلك الدبل الهجومي منهم اختيار ممتاز نظرا لضعف ويست بروم دفاعيا. أختم مع مان سيتي، حيث أرى أن الفريق سيدخل بالتشكيل الأساسي أمام نيوكاسل، وبرأيي محرز أفضل خيار من السيتي

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