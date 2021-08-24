حصاد الأحد من الأسبوع الثاني أهداف ، أسيستات ، إصابات ، مكافأت البونص

روميلو لوكاكو بسعر (11.5مليون) إفتتح حسابه التهديفي مع ناديه تشيلسي و ماسون غرينوود بسعر (7.5 مليون) سجله هدفه الثاني هذا الموسم في يوم أحد كان حافلا ومميزا ضمن الجولة الثانية للدوري الإنجليزي

على كل حال فهو يوم للنسيان بالنسبة لملاك برونو فرنانديز (12.1 مليون) خصوصا الذين راهنوا عليه ككابتن البرتغالي حصل على نقطة يتيمة في مباراة فريقه ضد ساوثهام

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مفاتيح الفانتازي

بول بوغبا بسعر (7.6 مليون) قدم الفرنسي أسيست أخر هو الخامس له هذا الموسم حيث واصل أدواره الهجومية المتقدمة ضد ساوثهابتون. الفرنسي كان أكثر اللاعبين لمسا للكرة داخل منطقة الجزاء بمعدل 9 لمسات في المباراة أكثر من أي لاعب أخر

تينو ليفرامينتو بسعر (4.0 مليون) مرة أخرى بدأ أساسيا على حساب كايل والكر بيترز الذي دخل كبديل في الدقيقة 82 للظهير الأيسر الفرنسي رومان بيرود بسعر (5.0 مليون)

ليفرامينتو لعب مباراة كاملة للأسبوع الثاني التواليا مطمئنا ملاكه على أساسيته قبل الرحيل الأسبوع المقبل لمواجهة نيوكاستل

ديلي ألي بسعر (6.5 مليون) سجل أخيرا هدفه اليوم بعد مرور 17 شهرا عن أخر مرة فعل فيها ذلك

هدف ديلي ألي جاء في مباراة عودة نونو إسبيريتو سانتو مجددا لملعب مولينيوكس لكن هذه المرة كمدرب لتوتنهام

ديلي ألي سجل من ضربة جزاء حصل عليها بعد عرقلة من جوسي سا (5.0مليون) حارس وولفرهامبتون

هاري كين (12.3مليون) لعب أولى دقائقه يوم أمس تحت قيادة نونو إسبيريتو

الأمور عن كين لا تزال غامضة وبالتاكيد يجب متابعته في الأسابيع القادمة

هوغو لوريس بسعر (5.5 مليون) يحصل على الكلين شيت للأسبوع الثاني تواليا

،وأيضا يحصد للمرة الثانية على 3 نقاط بونص. الفرنسي في أول جولتين وصل لمجموع تصديات بلغ 10 تصديات أكثر من أي حارس أخر بالدوري

بالرغم من أن وولفرهامبتون حصد الخسارة الثانية له يوم أمس لكنه قدم أداء ممتازا حيث كان نيلسون سيميدو بسعر (5.0 مليون) عنصرا بارزا في الثلث الهجومي للولفز

عودة سيميدو جعلت المدافع كي جانا هويفر بسعر ( 4.0 مليون) حبيس الدكة

ريس جيمس بسعر ( 5.5 مليون ) حصد يوم أمس 18 نقطة وهو أعلى رقم يحصده في مشواره بلعبة الفانتازي

توماس توخيل أكد بعد المباراة ان الإنجليزي الدولي بحالة جيدة بعد إصطدامه أثناء المباراة بمدافع نادي أرسنال نونو تافاريس بسعر (4.5 مليون )

روميلو لوكاكو عاد لتشيلسي مجددا واحتاج فقط ل 15 دقيقة ليسجل أول أهدافه هذا الموسم

البلجيكي لديه جدول قادم حيث سيلعب ضد ليفربول خارج ملعبه ثم ضد أستون فيلا في ملعبه ثم ضد توتنهام خارج ملعبه. لوكاكو سدد 8 تسديدات، 7 منها من داخل منطقة الجزاء

تشيلسي وليفربول انضما إلى برينتفورد وتوتنهام حيثوا أصبحوا الفرق التي حافظت على الكلين شيت في مبارياتها بالدوري الإنجليزي هذا الموسم

إصابات مقلقة

هيونغ مين سون بسعر ( 10.0 مليون) أصيب أثناء الإحماء لكنه لعب المباراة وكان مختفيا في غالبا أطوارها ليتم إستبداله في الدقيقة 72

بعد المباراة تم سؤال نونو عن حالة سون وأجاب قائلا : لا يمكنني الإجابة عن هذا السؤال الأن. لقد أصيب في الإحماءات لكنه كان لائقا للمباراة رغم دلك, دعونا نقيم حالته وبعد ذلك سنعرف وضعيته.

زميله في الفريق كريستيان روميرو بسعر ( 5.0 مليون ) غاب عن المباراة كإجراء إحترازي بعد إصابة طفيفة في مباراة .دوري المؤتمرات الخميس الماضي ضد نادي باكوس دي فيريرا البرتغالي

بن وايت بسعر ( 4.5 مليون ) غاب عن المباراة بعد إصابته بكوفيد

أثناء المباراة أرسنال تلقى خبرا أخر سيئا بخروج ظهيره الأيسر كيران تيرني بسعر ( 5.0 مليون ) مصابا في الكاحل

من جانب البلوز شهدت المباراة بالشوط الثاني عودة حكيم زياش بسعر ( 7.4 مليون ) ونغولو كانتي بسعر ( 5.0 مليون) من الإصابة التي لحقتهم في نهائي كأس السوبر الاوروبي ضد فياريال