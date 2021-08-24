لاعبين قد يغيبون عن الجولة 4 و 5 محمد صلاح كافاني فيرمينو وأخرون

مقال عن [ التوقف الدولي القادم ] صلاح قد يغيب رسميا عن الجولة 4 و5
ريتشارليسون، رافينها، كافاني، ايمليانو مارتينيز وأخرون
التوقف الدولي هو كابوس لكل متسابق فانتاسي بالتأكيد. سابقا كان الامر متعلقا بالإرهاق و التعب فقط لكن التوقفات المقبلة في سبتمبر واكتوبر هذه المرة هي توقفات صعبة وفيها مفاجأت
تصفيات امريكا الجنوبية ستلعب في الشهر المقبل تصفيات أمريكا الجنوبية بمعدل 3 جولات في ظرف 9 أيام فقط او 10 وهذا يعني ان المباريات ستنتهي فجر الجمعة تحديدا قبل أقل من 12 ساعة عن الديدلاين وهذا يعني وصولا متأخرا لكل لاعبي أمريكا الجنوبية والغياب عن الجولة 4
الغياب عن الجولة 4 ليس هو المشكل الوحيد فقط بل المشكل الأكبر هو ان كل لاعب عائد من التصفيات سيدخل في الحجر الصحي لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الموالي لوصوله ل انجلترا وهذا تبعاً للبروتوكول الصحي لبريطانيا الذي لا يزال يلزم القادمين من بعض الدول بالدخول في هذا الحجر الصحي
من ضمن هذه الدول تتواجد كل دول أمريكا الجنوبية العشرة اضافة لبعض دول أمريكا الشمالية وفيما يلي أسماء كلم المتوقع غيابهم عن الجولة 4 و 5
Aston Villa: Martinez, Buendia
Brighton: Mac Allister, Alzate, Caicedo
Chelsea: Thiago Silva
Everton: Richarlison, Mina, James Rodriguez
Leeds: Raphinha
Liverpool: Alisson, Fabinho, Firmino
Manchester City: Jesus, Ederson
Manchester United: Fred, Cavani
Newcastle: Almiron
Spurs: Romero, Lo Celso, Davinson Sanchez
Watford: Sierralta
غياب كافاني وفيرمينو في الجولات 4 و5 و 8 و9 يعني ان خيارات غرينوود من المان و دييغو جوتا من ليفربول لربما يجب أن تبقى في اعتبارات المدربين وان لا يتم اخراجهم في حال لم يبداوا اساسيين في الجولة 3 مثلا لكن بالتأكيد عليك من الان التجهيز للعب بدون أسماء فانتازية تعول عليها ضمن فريقك
كابوس لا ينتهي هنا فحسب بل ينتقل لما هو أبعد هذه المرة في أفريقيا أو بعض الدول التي يشملها قانون الحجر الصحي في قائمة بريطانيا والذين في حال لم يكن هناك استثناء وزاري او حكومي فهم بالغالب سيغيبون عن الجولات 4 5 7 8 12 13 لكن هذا لحد الأن ليس مؤكدا ولكن يجب اخده بعين الاعتبار
فيما يلي أبرز الأسماء التي يمكن أن تغيب عن الجولات المذكورة أعلاه
Arsenal: Elneny
Brighton: Mwepu, Tau
Leeds: Helder costa
Leicester: Soyuncu, Daka
Liverpool: Salah
West Ham: Masuaku
Wolves: Jimenez
الموضوع والمشاكل لم تنتهي بعد بل تتعداه لأمر اخر مرتبط ببعض الاسماء التي ستمثل دولا لا يشملها قانون الحجر لكنهم سيلعبون ضد منتخبات تمثل دولا يشملها قانون الحجر الصحي ما يعني أيضا انهم مهددون بالغياب عن المباريات والجولات التي تكلمنا عنها فوق وفيما يلي قائمة المهددين
Arsenal: Partey, Pepe
Aston Villa: Bailey
Brentford: Pinnock
Brighton: Bissouma
Crystal Palace: Schlupp, Ayew, Zaha
Everton: Gbamin, Iwobi
Leicester: Amartey, Ndidi, Iheneacho
Manchester Utd: Bailly, Amad Dialo
Southampthon: Salisu, Djenepo
Spurs: Aurier
Watford: Dennis, Etebo
West Ham: Antonio
Wolves: Boly
Norwich: Rashica
للتأكيد هي أخبار غير سارة لكل متتبعي الفانتازي لكن الجانب الجيد انك استطعت معرفتها قبل 3 أسابيع ما يجعلك تخطط جيدا وتدير خياراتك وتبديلاتك بشكل اكثر دقة وتوازن