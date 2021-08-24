لاعبين قد يغيبون عن الجولة 4 و 5 محمد صلاح كافاني فيرمينو وأخرون

مقال عن [ التوقف الدولي القادم ] صلاح قد يغيب رسميا عن الجولة 4 و5

ريتشارليسون، رافينها، كافاني، ايمليانو مارتينيز وأخرون

التوقف الدولي هو كابوس لكل متسابق فانتاسي بالتأكيد. سابقا كان الامر متعلقا بالإرهاق و التعب فقط لكن التوقفات المقبلة في سبتمبر واكتوبر هذه المرة هي توقفات صعبة وفيها مفاجأت

تصفيات امريكا الجنوبية ستلعب في الشهر المقبل تصفيات أمريكا الجنوبية بمعدل 3 جولات في ظرف 9 أيام فقط او 10 وهذا يعني ان المباريات ستنتهي فجر الجمعة تحديدا قبل أقل من 12 ساعة عن الديدلاين وهذا يعني وصولا متأخرا لكل لاعبي أمريكا الجنوبية والغياب عن الجولة 4

الغياب عن الجولة 4 ليس هو المشكل الوحيد فقط بل المشكل الأكبر هو ان كل لاعب عائد من التصفيات سيدخل في الحجر الصحي لمدة 10 أيام ابتداء من اليوم الموالي لوصوله ل انجلترا وهذا تبعاً للبروتوكول الصحي لبريطانيا الذي لا يزال يلزم القادمين من بعض الدول بالدخول في هذا الحجر الصحي

من ضمن هذه الدول تتواجد كل دول أمريكا الجنوبية العشرة اضافة لبعض دول أمريكا الشمالية وفيما يلي أسماء كلم المتوقع غيابهم عن الجولة 4 و 5

Aston Villa: Martinez, Buendia

Brighton: Mac Allister, Alzate, Caicedo

Chelsea: Thiago Silva

Everton: Richarlison, Mina, James Rodriguez

Leeds: Raphinha

Liverpool: Alisson, Fabinho, Firmino

Manchester City: Jesus, Ederson

Manchester United: Fred, Cavani

Newcastle: Almiron

Spurs: Romero, Lo Celso, Davinson Sanchez

Watford: Sierralta

غياب كافاني وفيرمينو في الجولات 4 و5 و 8 و9 يعني ان خيارات غرينوود من المان و دييغو جوتا من ليفربول لربما يجب أن تبقى في اعتبارات المدربين وان لا يتم اخراجهم في حال لم يبداوا اساسيين في الجولة 3 مثلا لكن بالتأكيد عليك من الان التجهيز للعب بدون أسماء فانتازية تعول عليها ضمن فريقك

كابوس لا ينتهي هنا فحسب بل ينتقل لما هو أبعد هذه المرة في أفريقيا أو بعض الدول التي يشملها قانون الحجر الصحي في قائمة بريطانيا والذين في حال لم يكن هناك استثناء وزاري او حكومي فهم بالغالب سيغيبون عن الجولات 4 5 7 8 12 13 لكن هذا لحد الأن ليس مؤكدا ولكن يجب اخده بعين الاعتبار

فيما يلي أبرز الأسماء التي يمكن أن تغيب عن الجولات المذكورة أعلاه

Arsenal: Elneny

Brighton: Mwepu, Tau

Leeds: Helder costa

Leicester: Soyuncu, Daka

Liverpool: Salah

West Ham: Masuaku

Wolves: Jimenez

الموضوع والمشاكل لم تنتهي بعد بل تتعداه لأمر اخر مرتبط ببعض الاسماء التي ستمثل دولا لا يشملها قانون الحجر لكنهم سيلعبون ضد منتخبات تمثل دولا يشملها قانون الحجر الصحي ما يعني أيضا انهم مهددون بالغياب عن المباريات والجولات التي تكلمنا عنها فوق وفيما يلي قائمة المهددين

Arsenal: Partey, Pepe

Aston Villa: Bailey

Brentford: Pinnock

Brighton: Bissouma

Crystal Palace: Schlupp, Ayew, Zaha

Everton: Gbamin, Iwobi

Leicester: Amartey, Ndidi, Iheneacho

Manchester Utd: Bailly, Amad Dialo

Southampthon: Salisu, Djenepo

Spurs: Aurier

Watford: Dennis, Etebo

West Ham: Antonio

Wolves: Boly

Norwich: Rashica

للتأكيد هي أخبار غير سارة لكل متتبعي الفانتازي لكن الجانب الجيد انك استطعت معرفتها قبل 3 أسابيع ما يجعلك تخطط جيدا وتدير خياراتك وتبديلاتك بشكل اكثر دقة وتوازن