أخبار إصابة فيستيجارد. أنطونيو وبن رحمة يتألقون أمام ليستر سيتي

ويست هام يونايتد 4 – 1 ليستر سيتي

الأهداف : بابلو فورنالز ( 6.0 مليون) – سعيد بن رحمة ( 6.2 مليون ) – مايكيل أنتونيو *2 ( 7.7 مليون)

الأسيست : بن رحمة , أنتونيو . كوفال ( 5.0 مليون) , ديكلان رايس ( 5.0 مليون )

بطاقة حمراء : أيوزي بيريز ( 6.0)

البونص : أنتونيو *3 – بنرحمة *2 – رايس + فورنالس * 1

ثنائية أنتونيو وبن رحمة

في ليلة جميلة يوم أمس ويست هام حقق فوزا عريضا على ليستر الذي أكمل المباراة ب عشر لاعبين , ميكيل أنتونيو بسعر (7.7 مليون) سجل ثنائية متأخرة ومعها أسيست في أداء فردي مميز واستثنائي

سعيد بنرحمة بسعر ( 6.2مليون) أظهر قدراته مجددا يوم أمس, حيث سجل للمباراة الثانية تواليا مع تمريرة حاسمة أخرى محققا 12 نقطة في الفانتازي.

الجزائري افتقد الموسم الماضي للثبات والاداء الجيد لكن يبدو أنه حصل أخيرا على الثقة الكاملة لمدربه ديفيد مويس

ديفيد مويس تحدث عن بن رحمة قائلا .: أعتقد ان سعيد كان بحاجة للتوجيه ولإدماجه في الفريق , كان علينا أن نجعله يؤمن بانه لاعب للفريق ومفيد للجماعة أكثر من كونه لاعبا فرديا

في البداية سعيد لم يكن يدرك هذا الأمر ولم يكن من السهل توظيفه بهذه الطريقة لكن مع الوقت استطعنا فعل ذلك ولهذا الان نشاهد بن رحمة يساهم تهديفيا مع الفريق

بالعودة لأنتونيو فالمهاجم يوم أمس استطاع أن يصبح الهداف التاريخي الأفضل لويست هام في البريميرليغ. أيضا ف أنتونيو أصبح أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

أنتونيو بأداءه هذا مع مباراة في المتناول الجولة المقبلة سيكون مرشحا جديدا للحصول على الكابتن وهذا سنتطرق إليه لاحقا في مواضيع أخرى

فلاديمير كوفال بسعر ( 5.0مليون) حصل يوم أمس على الأسيست الأول له هذا الموسم وقدم أداء رائعا دفاعيا وهجوميا حيث كان اللاعب الأكثر لمسا للكرة بالنصف الثاني من الملعب بواقع 47 لمسة

لا يوجد شك ان طرد أيوزي بيريز سهل المأمورية على ويست هام لكن مع ذلك ف الهامرز قدموا مبارتين بمستوى عالي ما يجعلهم مرشحين في الجولة المقبلة على ملعبهم عندما يستضيفون كريستال بالاس

جولة بلانك أخرى لبارنز

قطبا مدينة مانشستر كانا هما الفريقين الأكثر حصدا للنقاط خارج ملعبهم العام الماضي وبعدهم ليستر سيتي

الذئاب لم يبدأوا الموسم بنصف الأداء القوي خارج ملعبهم بخسارة الامس 4-1 ضد ويست هام

الآن بريندان رودجر سيفتقد لخدمات أيوزي بيريز لمدة 3 مباريات متتالية بسبب الطرد المباشر

هارفي بارنز بسعر ( 7.0 مليون) لعب مباراة سيئة يوم أمس حيث فشل في التسديد ولو لمرة واحدة على المرمى تاركا مكانه للبديل باتسون داكا بسعر ( 7.4 مليون )

مع كل هذا فملاك بارنز يمكنهم الصبر عليه خاصة مع مباراة الأسبوع المقبل ضد نورويتش سيتي المترنح دفاعيا

ليستر سيتي لعب يوم أمس مفتقدا لصفقته الجديد يانيك فيستيجارد بسعر (5.0 مليون) الذي أصيب على مستوى الركبة أثناء التدريبات التي سبقت يوم الإثنين وقد علق رودجر عن إصابة فيسترغارد قائلا

أمل ان يتمكن من العودة قريبا, لقد كان يتمرن وحصلت له إصابة على مستوى الركبة. بعد الأشعة تبين أن الأمر ليس خطير ونتمنى أن يكون لائقا للمشاركة في منتصف الأسبوع

تشكيلة ويست هام : فابيانسكي – كوفال – داوسون – أوغبونا – كريسويل -رايس – سوتشيك – باوين – فورنالس – بن رحمة (نوبل 88) – أنتونيو ( يارمولينكو 88)

تشكيلة ليستر سيتي : شمايكل – بيريرا – امارتي – سويونتشو – توماس – نديدي – تيليمانس – بيريز –

ماديسون ( سوماري 81) – بارنز ( داكا 64) – فاردي ( ايهيناتشو 81)