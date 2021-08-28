ماذا يجب أن نتوقع من لوكاكو في الفانتازي وكيف يمكننا امتلاكه في فرقنا

أصبح روميلو لوكاكو بسعر ( 11.5 ميون ) الخيار رقم 1 في عمليات الشراء للمهاجمين قبل بداية الجولة الثانية , متفوقا على ريتشارليسون بسعر (7.6 مليون )

تواجد هاري كين بسعر (12.4 مليون) او جيمي فاردي بسعر (10.5 مليون) سيسهل عملية إستقطاب روميلو لوكاكو للفريق، أما في حال لم يكن لديك بالفريق واحد من المهاجمين الباهضي الثمن ف عملية شراء لوكاكو ستكون صعبة ومتعبة للغاية

في هذا التقرير سنتطرق لعودة لوكاكو لهدوم البلوز و نتحدث عن تاريخه ومساره الإحترافي وأرقامه الفانتازية السابقة

عمود للفريق

توخيل تحدث عن لوكاكو قائلا : ‘ نحن نبحث عن لاعب بمواصفات معينة ولوكاكو يقدم لنا تلك المواصفات ,إنه ممتاز باللعب الجسدي ويمتلك ثقة كبيرة باللعب وظهره خلف المرمى , وهو أيضا قوي في استخدام سرعته وإنطلاقاته , لذلك فهو سيمثل لنا مفتاحا رئيسيا في أداءنا و خططنا ‘

روميلو لوكاكو تحدث قائلا : ‘ لقد كنت أعمل بجد وأتدرب طوال فترة التحضيرات الموسمية وأشعر أنني بحالة جيدة، سعيد جدا بالإنضمام للفريق و الالتحاق بالأصدقاء في التداريب , الان أحاول التعرف أكثر على زملائي الجدد ومساعدتهم , و يمكنني القول أنني جاهز ليوم الأحد ومساعدة الفريق إذا احتاجني المدرب ‘

توخيل واصل الحديث عن لوكاكو قائلا . ‘إنه مهاجم رقم تسعة حقيقي , منذ ان عملت بالدوري الإنجليزي بدأت أفهم لماذا نجد العديد من المهاجمين الأقوياء بدنيا ,لأن النجاح في هذا الدوري يتطلب هذه النوعية من اللاعبين , إنه الخيار المثالي لنا وسيزيل الكثير من العبء على أكتاف مهاجمينا الشباب

الجميل أنه جاء لنا متحمسا ومستعدا وسعيد بتواجده ومساعدته للشباب, أعتقد تماما أن لاعبين مثل كريستيان بوليزيش , كاي هافرتز , و تيمو فيرنر سيستفيدون منه كثيرا

لوكاكو يواصل الحديث عن نفسه قائلا : ‘ سيكون دوري مرتبطا بخططنا في الملعب وما يطلبه مني المدرب , قد اكون نقطة محورية في الملعب للاستلام والتسليم أو قد ألعب في المساحات الجانبية في كلا الحالتين يمكنني القيام بذلك , العامان اللذان قضيتهما في إيطاليا ساعداني على فهم جميع جوانب اللعبة بالنسبة للمهاجم و الان أنا جاهز لتقديم ذلك على الميدان

أنا أحب النظام الذي نلعبه وأنا لاعب مرن وجاهز للتكيف , لمكنني اللعب مع مهاجم في الامام مثلما كان يحدث في إنتر أو اللعب وحيدا فأسلوب تشيلسي مناسب لما نفعله مع المنتخب البلجيكي لذا لا أحتاج الكثير من الوقت للتكيف مع الامر

الآن احاول معرفة نقاط قوة زملائي بالفريق عن قرب وماذا يمكنني أن أقدم لهم بالكرة أو بدونها وبعدها سننطلق جميعا ويمكنني القيام بالباقي.

التاريخ

المصدر : ويكيبيديا

لوكاكو أمضى ثمانية مواسم سابقة في البريمرليغ قبل أن ينتقل صيف 2019 إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي

البلجيكي ساهم ب 33 هدف و 13 حاسمة في 73 مباراة شارك فيها مع ناديه أندرلخت البلجيكي وهو فقط في سن ال 19 وقتها , بعدها في أغسطس 2011 إنتقل البلجيكي إلى تشيلسي الإنجليزي لتمر 10 سنوات و يعود مجددا للبلوز ويكون المهاجم الاول هذه المرة.

أصعب لحظات البلجيكي كانت تحت قيادة جوزيه مورينهو الذي فشل في صقل موهبة الشاب واستخراج أفضل ما لديه ,سواء في تشيلسي أو حتى الاعتماد عليه و جعله المهاجم الاول في مانشستر يونايتد لاحقا.

رغم كل هذا وذاك حافظ البلجيكي على ثباته ومستواه و استطاع تسجيل +10 أهداف في الموسم منذ موسم 2012/2013 أي للموسم التاسع تواليا.

البلجيكي سجل 25 هدفا مع إيفرتون في موسم 2016/2017 ثم موسمين ممتازين تهديفيا مع الإنتر, أظهرت أن المهاجم قادر على التألق في حال تم توظيفه و استغلال إمكانياته جيدا , النجاح لم يكن فقط مع الاندية بل حتى المنتخب حيث سجل 64 هدفا في 98 مباراة مع المنتخب البلجيكي

سابقا في البريمرليغ

ب 221 نقطة فانتازية كان موسم 2016/2017 الأفضل للبلجيكي على صعيد الفانتازي وقد كان موسما لا ينسى له ولملاكه بالفانتازي خاصة أن سعره كان ( 9.0 مليون)

بفضل العمل الاستثنائي لصديقنا الرائع توب ماركس وضعنا هنا أرقام البلجيكي مفصلة بداية من موسم2013/2014

( الأرقام لم تكون موجودة قبل هذا الموسم )

الأرقام في الجدول أسفله تعطينا صورة عن أداء لوكاكو

كما هو معلوم لدى أغلب اللاعبين كان هناك تفاوت في أرقام لوكاكو ضد ‘ الستة الكبار والبقية , حيث يحصد 5.39 نقطة ضد الفرق الاخرى فيما يحصل على 3.19 نقطة ضد فرق النخبة بالدوري الإنجليزي من 2013 إلى 2019

في مقارنة بين مباريات الأرض وخارجها فإن البلجيكي يحصد 5.13 نقطة على أرض ملعب فريقه فيما يحصل على 4.29 نقطة خارج ملاعب فرقه

لوكاكو استطاع الحصول على معدل نقاط فانتازية 10+ في 26 مناسبة وهو رقم رائع بالنظر لمسيرته وأخدا بعين الإعتبار أنه لعب مع إيفرتون أربعة مواسم لم يحصل فيها إيفرتون نهائيا على مركز في الإربعة الأوائل بل أنه أنهى الموسم مرتين في المركز الحادي عشر

لوكاكو ضد النجوم الكبار

موسم الذروة للبلجيكي كان هو 2016/2017 حيث بلغ متوسط نقاطه 5.97 مع نهاية الموسم حيث استطاع تحقيق معدل +10 نقاط مرة واحدة كل 4.11 مباراة

هذه الأرقام إن تم تكرارها في تشيلسي هذا الموسم فنحن على موعد مع خيار فانتازي ممتاز هجوميا ينافس هاري كين