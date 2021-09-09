تشكيلة السكاوت للجولة الرابعة من فانتازي بريمير ليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة الرابعة

سيقوم كل من آز، سام، نيل وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم السبت الساعة 11:00 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

نيل توم سام آز روبرت سانشيز إدوارد مندي روبرت سانشيز إدوارد مندي حراس المرمى هوجو لوريس هوجو لوريس هوجو لوريس هوجو لوريس ديفيد رايا ديفيد رايا خوسي سا خوسي سا لوك شو لوك شو لوك شو لوك شو خط الدفاع ترنت ألكسندر أرنولد ترنت ألكسندر أرنولد رومين سايس كيران تيرني لوكاس دينيه لوكاس دينيه لوكاس دينيه نيلسون سيميدو نيلسون سيميدو نيلسون سيميدو إيريك داير شين دافي سيزار أزبليكويتا كيران تيرني ماركوس ألونسو سيرجيو ريجليون برونو فيرنانديز ديوجو جوتا ميلوت راشيكا ديوجو جوتا خط الوسط محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح محمد صلاح ماسون جرينوود هيونج مين سون فيران توريس فيران توريس برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز برونو فيرنانديز ماسون ماونت بوكايو ساكا ماسون ماونت أداما تراوري دومينيك كالفرت لوين دومينيك كالفرت لوين هاري كين دومينيك كالفرت لوين خط الهجوم روميلو لوكاكو روميلو لوكاكو روميلو لوكاكو روميلو لوكاكو ميكيل أنطونيو ميكيل أنطونيو ميكيل أنطونيو ميكيل أنطونيو بيير أيمريك أوباميانج إيفان طوني تيمو بوكي تيمو بوكي تيمو بوكي كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

اللاعبين الأكثر اختياراً: هوجو لوريس، لوك شو، محمد صلاح، برونو فيرنانديز، ميكيل أنطونيو، روميلو لوكاكو (أربعة) نيلسون سيميدو، لوكاس دينيه، دومينيك كالفرت ليوين، كريستيانو رونالدو، تيمو بوكي (ثلاثة)

آز يقول

أعتقد أنه قد يكون هناك عدد كلين شيت أقل في الفترة القادمة، حيث يعود اللاعبون من الاستحقاقات الدولية و سيكون على المدربين التعامل مع الإصابات والإيقافات التي يتعرض لها اللاعبون الأساسيون. لقد ذهبت لبعض المدافعين المهاجمين لمحاولة الاستفادة من هذا مثل نيلسون سيميدو، كيران تيرني ولوك شو كمفاتيح أساسية للعب. أتخيل أن هؤلاء اللاعبين الثلاثة سيحصلون على عوائد هجومية في مبارياتهم الخاصة. قد يكون شين دافي في الوقت الضائع، ولكن حتى نرى دان بيرن أو طارق لامبتي مرة أخرى على الساحة ، أعتقد أن مكانه آمن نسبيًا

في خط الوسط ، نحن جميعًا ننتظر سماع آخر الأخبار من يورجن كلوب عن روبرتو فيرمينو ، يعود ديوجو جوتا ضمن أفضل الاختيارات في حال غياب فيرمينيو، نظرًا لإحصائياته الأساسية الرائعة. قد يكون ليفربول قوياً في مواجهة ليدز ، لكن لا يزال يتعين عليهم تسجيل أهداف ضد فريق يعاني في الدفاع هذا الموسم

أنا أيضًا أعتمد على فيران توريس للحصول على بداية أخرى وقد واجه كالجار سويونشو كابوسًا آخر أثناء قيامه بالواجب الدولي ، لذلك سيكون واثقًا عندما يواجهه (على أمل!) في نهاية الأسبوع. آخر اثنين من لاعبي خط الوسط لي هما برونو فرنانديز الذي تم بيعه كثيرًا ، والذي فقد الكثير من الثقة به على الرغم من أنه يمكن القول إنه أفضل مباراة في نهاية الأسبوع ، وأداما تراوري ، الذي سيحرز هدفًا بالتأكيد في الأسابيع المقبلة وسيحقق نجاحًا مبكرًا

في المقدمة ، ستتجه الأنظار بالطبع إلى أولد ترافورد لمعرفة ما إذا كان كريستيانو رونالدو سيبدأ وأعتقد أنه من المحتمل جدًا أن يفعل ذلك. روميلو لوكاكو يواجه أيضًا فريق أستون فيلا بدون لاعبين أساسيين هما إميليانو مارتينيز وإميليانو بوينديا ولا يمكنني رؤية أي شيء آخر غير الفوز المريح

سام يقول

حقق رومان سايس أيضًا ثلاث محاولات لتسجيل الأهداف حتى الآن في 2021/22 ، وهو أكبر عدد من محاولات أي مدافع عن ولفرهامبتون

لم يحصل لوكاس ديني على العوائد التي كان مدربيه يأملون في هذا الموسم ، لكن بيرنلي تلقى 16 عرضية من الجناح الأيمن في 2021/22 ، وهو أكبر عدد في الدوري قد يبشر هذا بالخير للعودة بالنقاط مساء الاثنين

كانت بدايات آرسنال ونوريتش صعبة في الموسم وأعتقد أن كليهما سينظر إلى هذه المباراة على أنها فرصة لبدء موسمهما. خاض ميلوت راشيكا صاحب ثلاث محاولات لتسجيل الأهداف، وثلاث لمسات في منطقة الجزاء، إلى جانب تيمو بوكي، يمكن أن يستفيد من دفاع أرسنال المهتز الذي رأيناه حتى الآن هذا الموسم

نيل يقول

بيير إيمريك أوباميانغ ، على سبيل المثال ، بالكاد تم ذكره (لسبب وجيه!)، ومع ذلك ، فإن سجله في مواجهة الفرق الأقل مستوى أمر يستحق المشاهدة: يبلغ متوسطه 10.67 نقطة لكل مباراة ضد الفرق الصاعدة حديثًا على ملعب الإمارات، مع 20 نقطة ضد ليدز الموسم الماضي كان أحدث مثال على تنمره على الفرق الصاعدة. للحصول على مثال أكثر حداثة لتهديده ، انظر إلى هاتريك ضد احتياطي وست بروميتش في كأس الرابطة الشهر الماضي

كيران تيرني هو أيضًا شخص كنت أرغب في ضمه ، حيث سمح نوريتش بمزيد من التمريرات من جانبه الأيمن أكثر من أي فريق آخر – ولكن من الصعب مناقشة الكثير عن خط دفاع أرسنال ، الذي من المسلم به أنه سيرحب بعودة بعض الشخصيات الرئيسية هذا الأسبوع ، عندما كان لديهم دفاعات في حالة أفضل بكثير في مكان آخر

توم يقول

إدوارد مندي هو خياري الأول كحارس مرمى في الجولة 4 لأسباب واضحة. نجح الحارس السنغالي في جمع 17 نقطة في الدوري الإنجليزي الممتاز ليواجه فريق أستون فيلا ، الذي تمكن على الرغم من جدول الافتتاح الجيد من تسديد تسع تسديدات فقط على المرمى في مبارياته الثلاث الأولى. أضف العديد من لاعبي الفريق الأول المفقودين، وليس من المستغرب أن نرى تشيلسي يتصدر احتمالات المراهنات للحصول على ورقة نظيفة هذا الأسبوع. أريد أيضًا تغطية هجومية ، بالنظر إلى أن فيلا ستعتمد على جيد ستير في المرمى ، لذا فإن إدراج روميلو لوكاكو أمر لا يحتاج إلى تفكير

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