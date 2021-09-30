اخطف واجري”.. ما قبل التوقف الدولي – لاعبون يمكنك استهدافهم في الأسبوع السابع”

اقتراب التوقف الدولي يعني في أغلب الوقت الخوف من الإصابات وخطط مؤجلة والبعض يرغب في الاحتفاظ بتغيير مجاني تحسبا لما قد يحدث في مباريات المنتخبات

مع ما يحدث خلال هذا الموسم من إصابات مفاجئة فإن الحذر من مدربي الفانتاسي يزداد أكثر وأكثر

شراء لوكاكو مع مدافع من تشيلسي هو أكثر ما يشغل بال الجميع الآن مع مباريات تشيلسي المقبلة ولكن ماذا عن البقية؟

بيرنلي ونوريتش سيتي

لم يظهر بيرنلي بعد بأفضل مستوياته في بداية الموسم وهو ما اعتدناه من رجال شون دايتش في السنوات الأخيرة ومع بعض المحاولات في تغيير أسلوب اللعب ظهر هذا بشكل أوضح

ولكن، إذا كنت تبحث عن لاعب لجولة واحدة قبل التوقف الدولي أو لعب الوايلد كارد فربما استهداف دفاع نورويتش قد يكون الحل

34 تسديدة استقبلها مرمى نورويتش مع 16 هدفا في مرماه تجعل فكرة استقطاب لاعب من بيرنلي أكثر إغراء.

كريس وود (6.8 مليون – 1.5% نسبة امتلاك) كان قريبا من اقتناص النقاط الثلاث الأولى لبيرنلي أمام ليستر سيتي الأسبوع الماضي ومع ضعف نورويتش الواضح في الدفاع خلال الكرات العرضية التي هي أحد نقاط قوة بيرنلي هجوميا قد يسجل كريس وود هدفه الثاني في الدوري هذا الموسم

نقطة أخرى يمكنك استهدافها في نورويتش سيتي وهي الأطراف، أي جناح أيمن واجه الكناري منذ بداية الدوري نجح في الحصول على نقاط الفانتاسي

صلاح الأسبوع الأول، هدف و2 أسيست

خيسوس الأسبوع التاني، 2 أسيست

ألبيرايتون الأسبوع التالت، هدف

بيبي الأسبوع الرابع، أسيست

سار الأسبوع الخامس، هدفين

تاونسيند، هدف (من ركلة جزاء) والهدف الثاني جاء من الناحية اليمنى لإيفرتون أيضا

هل يعني هذا ضرورة استقطاب ماكنيل؟ (5.9 مليون – 0.2% نسبة امتلاك) اتفقنا في البداية أن كل الاختيارات ستكون أغلبها مخاطرة ومع تحركات ماكنيل ولعب بعض الكرات الثابتة والعرضية قد يكون مفتاح للنقاط هذه الجولة مع الشكوك حول مشاركة ماكسويل كورنيه أيضا

ليدز يونايتد وواتفورد

مشاركة باتريك بامفورد لا تبدو محتملة حتى الآن مع حديث اللاعب عن كونه ما زال لم يبدأ الجري بشكل طبيعي حتى الآن وستتأخر عودته لما بعد التوقف الدولي

ظهر رودريجو (6.3 مليون – 1.1% نسبة امتلاك) بمستوى جيد أمام وست هام الأسبوع الماضي وكان هجوم ليدز أكثر سرعة وحيوية ومع إصابة بامفورد فمن المتوقع أن يكون أساسيا أمام واتفورد

سدد رودريجو مرتين على مرمى وست هام، صنع فرصة واحدة ولمس الكرة 7 مرات في منطقة جزاء وست هام

إذا كنت ممن لا يمتلكون رافينيا أو خائفا من إمكانية عدم مشاركته فإن رودريجو قد يكون الخيار الجيد

على الجانب الآخر، مع اهتمام الجميع بوجود إسماعيل سار وبنسبة أقل إيمانويل دينيس فإن جوشوا كينج (5.5 مليون – 0.9%) قد يساعدك في رفع ترتيبك العام

42 تسديدة استقبلها ليدز يونايتد على مرماه في أول 6 جولات، الأكثر في الدوري الإنجليزي

صنع جوشوا كينج 3 أهداف في آخر مباراتين مع هدف ألغته تقنية الفيديو في الدقائق الأخيرة أمام نيوكاسل الأسبوع الماضي

صنع كينج 3 فرص مؤكدة في آخر مباراتين مع لعبه في مركز المهاجم و7 لمسات في منطقة جزاء الخصم

ولفرهامبتون ونيوكاسل

عاد راؤول خيمينيز أخيرا للتسجيل أمام ساوثهامبتون مغ تغييرات من برونو لاج في التشكيل الأساسي بدخول دانييل بودينسي وهوانج هي تشان بدلا من أداما تراوري وترينكاو

ولفرهامبتون يهاجم كثيرا؟ نعم

نيوكاسل دفاع ضعيف؟ نعم، 37 تسديدة على مرماه

هل ينهي ولفرهامبتون الفرص في الشباك؟ لا وهنا تأتي المخاطرة

15 فرصة مؤكدة للاعبي ولفرهامبتون في الأسابيع الست الماضية أهدر لاعبوه منها 13 كثاني أكثر الفرق إهدارا للفرص بعد ليفربول

خيمينيز (7.5 مليون – 5% نسبة امتلاك) يبدو الخيار الأكثر أمانا مع جودة المهاجم المكسيكي التي نعرفها جميعا وكونه المنفذ الأول لركلات الجزاء أيضا

إذا كنت من هواة المخاطرة فيمكنك الاتجاه نحو دانييل بودينسي (5.5 مليون – .01% نسبة امتلاك) أو هوانج هي تشان (5.5 مليون – 2% نسبة امتلاك) ولكن تظل المخاطرة قائمة في احتمالية عدم المشاركة بشكل مستمر

خيارات ولفرهامبتون حال نجاحها ستكون خيارات بعيدة الأمد مع جدول مباريات في المتناول