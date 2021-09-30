تشكيلة السكاوت للجولة السابعة من فانتازي بريمير ليج

تعود اللجنة في هذا الأسبوع المتمثلة في أربعة من خبراء الفانتازي للاختيار من قائمة طويلة هذا الأسبوع ليمثلوا تشكيلة السكاوت للجولة السابعة

سيقوم كل من آز، سام، نيل وتوم باختيار تشكيلته الكاملة المكونة من 18 لاعب مع شرح أسباب اختيارهم

هذه القائمة تتقلص إلى 15 لاعب (11 أساسي و 4 احتياط) وبميزانية لا تتجاوز 83£. سيتم نشر الأسماء النهائية في مقال يوم الجمعة على الموقع

الديدلاين للجولة القادمة هو يوم السبت الساعة 11:00 مساءً بتوقيت لندن

هناك متطلبات للتحدي وذلك بوضع على الأقل حارس بسعر 5.0م أو أقل، مدافع بسعر 5.0م أو أقل، لاعب وسط بسعر 6.5م أو أقل، ولاعب مهاجم بسعر 7.5م أو أقل

يجب ألا يكون هناك أكثر من 3 لاعبين من نفس الفريق نفس شروط اللعبة

سوف نقوم أيضاً بإضافة تفاصيل عن أفضل كابتن للسكاوت في مقال خاص يوم الجمعة

نيل توم سام آز آرون رامسديل جوزيه سا جوزيه سا جوزيه سا حراس المرمى إيمليانو مارتينيز آرون رامسديل نيك بوب نيك بوب إدوارد مندي إدوارد مندي كاسبر شمايكل كارل دارلو ماتيو لوتون ماتيو لوتون أنطونيو روديجر أنطونيو روديجر خط الدفاع ماركوس ألونسو ماركوس ألونسو ماركوس ألونسو ماركوس ألونسو نيلسون سيميدو نيلسون سيميدو نيلسون سيميدو نيلسون سيميدو لوك شو كيران تيرني كيران تيرني آرون كريسويل شين دافي لوك شو فلاديمير سوفال تاكاهيرو تومياسو جاك جريلش هيونج مين سون سعيد بن رحمة بوكايو ساكا خط الوسط كونور جالاجر محمد صلاح إميلي سميث رو هيونج مين سون رافينيا رافينيا لوكاس مورا رافينيا إسماعيل سار إسماعيل سار بريان مبويمو إسماعيل سار بريان مبويمو ويلفريد زاها محمد صلاح ماسون جرينوود راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز راؤول خيمينيز خط الهجوم روميلو لوكاكو روميلو لوكاكو روميلو لوكاكو روميلو لوكاكو ميكيل أنطونيو ميكيل أنطونيو ميكيل أنطونيو ميكيل أنطونيو كريس وود كريس وود تيمو بوكي إيفان طوني أولي واتكينز كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو

اللاعبين الأكثر اختياراً: ماركوس ألونسو، نيلسون سيميدو، ميكيل أنطونيو، روميلو لوكاكو، راؤول خيمينيز (أربعة) جوزيه سا، إسماعيل سار، رافينيا، كريستيانو رونالدو (ثلاثة)

آز يقول

تبدو مباراة ولفرهامبتون ضد نيوكاسل رهانًا جيدًا على فوز الفريق المضيف ، لكني ما زلت أتساءل عما إذا كان لديهم ما يكفي لتسجيل العديد من الأهداف ، أو ما إذا كنا سنشهد مباراة أخرى 1-0 أو مباراة بأهداف منخفضة ومع ذلك ، يبدو نيلسون سيميدو مفعمًا بالحيوية وتسجيل راؤول خيمينيز هدفًا بعد غياب طويل بسبب الإصابة ، ويبدو اختيار هذين اللاعبين مضمونًا إلى حد ما

في خط الوسط ، تجاهلت العديد من الخيارات في ليفربول وسيتي حيث أعتقد أننا قد نشهد مباراة صعبة وبدلاً من ذلك فضلت المزيد من خيارات الميزانية مثل بوكايو ساكا الرائع ورافينها وإسماعيلا سار. دخل ماسون غرينوود أيضًا القائمة بعد عرض إيجابي ضد فيلا حيث كان غير محظوظًا بالخروج بلا شيء

سام تقول

يبدأ مرحلة المباريات الممتازة لتشيلسي الآن ولذا فمن المنطقي أن يتم الذهاب إلى ثلاث لاعبين من تشيلسي. أتوقع أن يقوم روميلو لوكاكو بعمل جيد في هذا أسبوع اللعب. خط وسط البلوز هو حقل ألغام على الرغم من ذلك ، لذا يأتي اختياري في تشيلسي الآخرين في الدفاع. مع خروج ريس جيمس ، ألعب بأمان مع أنطونيو روديجر وأخاطر قليلاً مع ماركوس ألونسو ، الذي لا مثيل له في خط هجوم توماس توخيل

توم يقول

يتم تضمين سون هيونج مين ومحمد صلاح في خط الوسط ، على الرغم من أنني أفضل المهاجمين المتميزين – كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو – هذا الأسبوع. كافح رونالدو أمام أستون فيلا في الجولة السادسة ، لكنه لا يزال أحد أفضل اختيارات الكابتن ، في حين أن الطريقة التي تجاوز بها راؤول خيمينيز خط دفاع ساوثهامبتون بهدفه في نهاية الأسبوع الماضي تشير إلى أن لوكاكو قد يحصل على مزيد من السعادة بعد ظهر يوم السبت أمام ساوثهامبتون

في مكان آخر ، يعد رافينيا خيارًا ممتازًا هذا الأسبوع إذا كان جاهزاً للعب ، وهو ما أتوقعه. كان البرازيلي قويًا أمام وست هام يونايتد نهاية الأسبوع الماضي ، مسجلاً هدفه الثالث في الموسم ، بينما منعه القائم فقط من الهدف الثاني. أرى فريق مارسيلو بيلسا يتحكم في المباراة ، مع رافينها مفتاح لتحطيم واتفورد. ومع ذلك ، يمكن لإسماعيلا سار أن يبلي بلاءً حسنًا في الطرف الآخر من الملعب. تعرض ليدز إلى فرصًا أكبر من الجناح الأيسر في الأسابيع الأخيرة أكثر من أي فريق آخر ، وكان احتمال مواجهة سار ضد جونيور فيربو أمرًا مثيرًا لملاك سار في الفانتازي

نيل يقول

كان أستون فيلا مثيرًا للإعجاب بشكل كبير في 3-5-2 خلال الأسابيع الثلاثة الماضية ، حتى أنه أحرج تشيلسي في بعض الأحيان في الجولة الرابعة وتبع ذلك العرض بفوزه على إيفرتون ومانشستر يونايتد. يستفيد إيميليانو مارتينيز من التصديات الإضافية إضافية إلى إضافة لاعب قلب دفاع ثالث، بينما تفوق أولي واتكينز على داني إنجز بثماني محاولات مقابل محاولتين منذ أن تم إقران الثنائي لأول مرة. سيواجهون فريق توتنهام الذي كافح كثيراً طوال الموسم والذي تأرجح من ثلاث هزائم متتالية ، شهدت جميعها تلقي فيها ثلاثة أهداف

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