حيرة كل أسبوع .. اختيارات الكابتن للأسبوع السابع

أيهما أكثر حيرة؟ الاختيار بين وجود رونالدو ولوكاكو وصلاح في فريقك معا أو الاكتفاء بثنائية؟ الاستغناء عن أرنولد من عدمه؟ اختيار الكابتن في كل أسبوع بين الثلاثي؟

رونالدو؟ لوكاكو؟ صلاح؟ أم الخروج نحو أنتونيو أو غيره؟ السؤال الأكثر بين كل مدربي الفانتاسي في كل أسبوع

مع كل جولة سنقوم بترتيب الثلاثي من حيث الأفضلية مع الخيارات من باقي أندية الدوري

رونالدو ولوكاكو

فيما يشترك الثنائي؟

مباراة على ملعبه، الفريق لا يمر بأفضل حالاته، يواجه دفاعات غير ثابتة، رغبة كبيرة في التسجيل والفوز

إذا كنت مما يتشائمون من اختيار الكابتن من المباراة الأولى في الجولة ومع سيناريو مع حدث لرونالدو أمام أستون فيلا فربما ستختار الابتعاد عن كبتنة رونالدو

إضافة أخرى تثير الشكوك وهو ما تحدث به سولشاير وبرونو فيرنانديز بعد مباراة فياريال الأخيرة في دوري أبطال أوروبا

سولشاير قال: “في كل مباراة سنختار من سيكون المنفذ لركلات الترجيح وستعرفون في المباراة”

برونو فيرنانديز “كنت المسئول عن تنفيذ ضربات الجزاء أمام فياريال ولكننا لم نتحصل على واحدة، المدرب يقرر المنفذ قبل كل مباراة”

عانى مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة أمام أستون فيلا من إيصال الكرة لرونالدو ولكنه يظل الأفضل فيما يخص الفرص المؤكدة منذ مشاركته والأهداف المتوقعة بدون ركلات الجزاء ولمس الكرة داخل المنطقة

على الجانب الآخر، لوكاكو أمام الفرق الصغيرة أو المتوسطة يختلف تماما عن الفرق الكبرى ويمكننا ان نراه أكثر خطورة ويستلم الكرة في أماكن أكثر قربا للمرمى

مباراة يوفنتوس وقبلها بنسبة أقل أستون فيلا رغم تسجيل لوكاكو لهدفين، مؤشر خطر بخصوص تكتل الدفاعات أمام تشيلسي خصوصا مع غياب ميسون ماونت الذي ما زالت مشاركته في محل خطر

لن أختلف على تحسن دفاع إيفرتون كمنظومة مقارنة بالماضي ولكن الأخطاء الفردية المتكررة تجعله معرضا لاستقبال الأهداف وعلى الجانب الآخر ساوثامبتون أعطانا بعض المؤشرات الخطيرة على قدرتهم على الصمود أمام مانشستر سيتي خارج قواعده ومانشستر يونايتد في سانت ميري ووست هام ولكنه في نفس الوقت تلقى خمسة أهداف أمام إيفرتون ونيوكاسل

22 تسديدة على مرمى إيفرتون مقابل 21 تسديدة على مرمى ساوثامبتون في الجولات الماضية

الثنائي لديه فرصة كبيرة للتسجيل في رأيي ولو كان هناك تفضيل فسيكون لـ لوكاكو بنسبة طفيفة

محمد صلاح

ستة أهداف وتمريرتين حاسمتين لصلاح أمام مانشستر سيتي في 10 مباريات بين الدوري ودوري أبطال أوروبا

الأكثر تسديدا على المرمى، صاحب أكبر عدد من الفرص المؤكدة في الدوري حتى الآن

مباراة صعبة أمام فريق استقبل 6 تسديدات فقط على مرماه في 6 مباريات مع خمس شباك نظيفة

لن يتجه الكثير من مدربي الفانتاسي لاختيار صلاح وإن تألق في مباراة مثل هذه سيكون اختيارا مختلفا بشدة

قاعدة أهتم بها في بعض الأوقات .. “اللاعبون الكبار وجدوا ليظهروا في المباريات الكبرى”

اختيارات خارج الصندوق

ميشيل أنتونيو

لا يعد اختيارا خارج الصندوق إذا كانت الحسابات بنسبة الملكية ولكن مع مباراتين لصلاح ولوكاكو على ملعبهما فلن يتجه الكثير لاختيار أنتونيو

مباراة في الدوري الأوروبي لابد أن تكون في الحسبان أيضا مع تاريخ أنتونيو في الإصابات سابقا

راؤول خيمينيز

عاد أخيرا راؤول خيمينيز للتسجيل ويواجه نيوكاسل الذي استقبل 37 تسديدة على مرماه حتى الآن و108 محاولة تسديد ضده

10 تسديدات و16 فرصة مصنوعة و4 فرص مركدة لخيمينيز حتى الآن

إسماعيل سار

3 أهداف في آخر مباراتين و15 تسديدة منذ بداية الدوري أمام ليدز يونايتد الذي استقبل 112 محاولة تسديد ضده منها 73 من داخل منطقة الجزاء و42 على المرمى

أثبت سار نفسه من جديد على أنه اللاعب الأهم في واتفورد ومع 36 لمسة داخل منطقة جزاء الخصوم و13 محاولة من داخل منطقة الجزاء قد يكون حلا مختلفا أمام ليدز يونايتد