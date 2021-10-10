فريق الوايلد كارد (1) – حراسة المرمى

تحول مباريات بعض الفرق من السهل إلى الصعب أو العكس، التعرف بشكل أكبر على مستوى الفرق واللاعبين، المحافظة على ترتيبك أو تحسينه

بجانب الإصابات، فهذه هي الأسباب التي قد تدفع الأغلبية لاستخدام الوايلد كارد. وإذا كنت ستسأل عن الوقت المناسب لاستخدامه فلن تكون هناك إجابة قاطعة

البعض يستخدمه بعد أسبوعين والآخر ينتظر حتى التوقف الدولي الثاني في أكتوبر وغيره قد يحافظ عليه حتى ديسمبر، لذك فالإجابة المثالية هي أن الوقت المناسب للوايلد كارد هو الوقت الذي يحتاج فيه فريقك لعديد التغييرات بشكل سريع

عندما تجد أن خطتك على المدى البعيد لتحسين الفريق ستؤثر على ترتيبك بشكل كبير حينها عليك أن تضغط على “Play Wildcard” لتنقذ فريقك

في الجزء الأول من سلسلة فريق الوايلد كارد سنستعرض أبرز الخيارات في كل مركز التي قد تفيدك في الفترة المقبلة سواء كنت ستسخدمه الآن أو في حاجة لتغيير في فريقك

حراسة المرمى

الفرق الأقل استقبالا للتسديدات على المرمى

مانشستر سيتي 10

برايتون 18

ليفربول 22

مانشستر يونايتد وبرينتفورد 24

تشيلسي 25

أكثر الحراس تصديا للكرات

إيلان ميلييه – ليدز يونايتد – 28 تصدي من 42 تسديدة

هوجو لوريس – توتنهام – 25 تصدي من 35 تسديدة

كاسبر شمايكل – ليستر سيتي – 23 تصدي من 35 تسديدة

فيسينتي جوايتا – كريستال بالاس – 22 تصدي من 33 تسديدة

خوسيه سا – ولفرهامبتون – 21 تصدي من 27 تسديدة

تيم كرول – نورويتش سيتي – 21 تصدي من 35 تسديدة

أكثر الحراس خروجا بشباك نظيفة

إديرسون – مانشستر سيتي – 5

أليسون بيكر – ليفربول – 4

رامسديل – آرسنال – 3

إدوارد ميندي – تشيلسي – 3

إيميليانو مارتينيز – أستون فيلا – 3

روبرت سانشيز – برايتون – 3

ديفيد رايا – برينتفورد – 3

هوجو لوريس – توتنهام – 3

نقطة نقاش

مانشستر سيتي يتصدر إحصائيات الشباك النظيفة والأقل استقبالا للتسديدات على المرمى منذ بداية الموسم، ليفربول أيضا من ضمن أول 3 فرق في الترتيب ولكن هل إديرسون وأليسون الخيارات الأفضل في فرقهم؟

دعنا نجيب عن السؤال الأهم، ماذا تريد من المدافع/الحارس في فريقك؟ الشباك النظيفة ونقاط البونص هي العامل المشترك، ثم تصديات الحارس مقابل الأهداف أو صناعتها بالنسبة للمدافعين

إذا خرج إديرسون بشباك نظيفة فسيحصل على نقاطها أيضا كانسيلو/دياز/لابورت/ووكر، الأمر ذاته ينطبق على أليسون ومدافعي ليفربول

إذا فقد أحد الفريقين شباكه النظيفة ففرصة أليسون أو إديرسون في حصد النقط ستكون أقل بالطبع ولكن خيارات مثل كانسيلو – دياز – آرنولد أو حتى لابورت – فان دايك – روبيرتسون سيكون لديها فرصا أعلى في حصد النقاط من هدف برأسية أو تسديدة أو صناعة هدف وبالتالي جزء من نقاط البونص في بعض الوقت

بسعر 6 مليون لإديرسون وأليسون فإن إهدار هذا الرقم من الميزانية كبير جدا في رأيي مقارنة بحارس مرمى مع وجود خيارات كانسيلو 6.2 مليون، روبن دياز 6.1 مليون، لابورت 5.5 مليون (مع خطر المداورة)، فان دايك )(6.5 مليون)، آرنولد (7.5 مليون

كل هذه الخيارات في نفس نطاق سعر الحارسين باستثناء آرنولد وهو ليس في حاجة للحديث عن أرقامه وخطورته. بالنسبة لي دائما آرنولد هو لاعب في خط الوسط ولا أعامله كمدافع

الأمر ذاته ينطبق على إدوارد ميندي حارس تشيلسي بسعر 6 مليون مقارنة بكل لاعبي خط دفاع تشيلسي

أفضل الخيارات بسعر 5 مليون أو أقل للجولات المقبلة

أليكس مكارثي – ساوثامبتون – 4.5 مليون

حقق 19 تصدي من 29 تسديدة على المرمى –

شباك نظيفة مرتين، استقبل 10 أهداف –

:المباريات المقبلة

ليدز يونايتد H

بيرنلي H

واتفورد A

أستون فيلا H

نوريتش سيتي A

استقبل 4 أهداف في آخر 4 مباريات (3 منها أمام تشيلسي) وخرج بشباك نظيفة أمام مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

تحسن أداء الفريق دفاعيا بعض الشيء في الأسابيع الأخيرة مقارنة ببداية كارثية للموسم ويواجه فرق من النصف الثاني للجدول في الخمس مباريات المقبلة

استقبل 10 فرص كبيرة للتسجيل آخر 4 أسابيع (3 مباريات منها أمام وست هام ومانشستر سيتي وتشيلسي)

آرون رامسديل – آرسنال – 4.6 مليون

9 تصديات من 10 تسديدات على المرمى

3 شباك نظيفة في 4 مباريات، استقبل هدفا واحدا

:المباريات المقبلة

كريستال بالاس H

أستون فيلا H

ليستر سيتي A

واتفورد H

ليفربول A

مع تغيير خط الدفاع وحارس المرمى بداية من مباراة نورويتش سيتي أصبح دفاع آرسنال أكثر قوة وبسعر 4.6 مليون فإن رامسديل قد يكون خيارا جيدا في الفترة المقبلة

استقبل فرصتين كبيرة فقط للتسجيل في 4 مباريات

روبيرت سانشيز – برايتون – 4.6 مليون

حقق 13 تصدي من 18 تسديدة على المرمى

3 شباك نظيفة

بداية برايتون الجيدة من حيث المباريات ثم الأداء بعد ذلك جعلت الكثير تتجه أنظاره نحو سانشيز

ما تحدثنا عنه بخصوص أليسون وإديرسون وميندي قد ينطبق هنا الآن مع سانشيز وإن كان بشكل جزئي

عدد أقل من التسديدات يعني أن نقاط التسديدات والبونص قد تكون أقل ولكن يظل بسعر 4.6 مليون عامل حسم كبير في الإقبال على سانشيز

نقطة أخيرة بخصوص سانشيز، سيواجه ليفربول ومانشستر سيتي في الجولات الثلاث المقبلة

:المباريات المقبلة

نورويتش A

مانشستر سيتي H

ليفربول A

نيوكاسل H

أستون فيلا A

دافيد رايا – برينتفورد – 4.6 مليون

حقق 18 تصدي من 23 تسديدة على المرمى

3 شباك نظيفة

استقبل 8 فرص مؤكدة على المرمى

خيار قد يتأخر لجولتين بعد مواجهة تشيلسي ثم ليستر سيتي ولكن بداية من الجولة التاسعة سيواجه بيرنلي ونورويتش سيتي ونيوكاسل

استقبل 11 فرصة كبيرة للتسجيل في 7 مباريات

مع ما نراه من برينتفورد حتى الآن فلا يمكنك تجاهل خيار ديفيد رايا بداية من الجولة التاسعة

فيسينتي جوايتا – كريستال بالاس – 4.5 مليون

حقق 22 تصدي من 33 تسديدة على المرمى

2 شباك نظيفة

استقبل 11 فرصة مؤكدة على المرمى

لا يمكن الاختلاف على قدرات فيسينتي جوايتا في حراسة المرمى وعدد التصديات في كل موسم، سعر 4.5 مليون إغراء كبير وانتظر الكثير حتى نهاية سلسلة المباريات الصعبة للفريق مع بداية الموسم

مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي في الثلاث جولات القادمة (مع نيوكاسل في الجولة التاسعة) قد تؤخر خيار استقطابه (بمكنك الاعتماد على نقاط التصدي وهو ما يجيده جوايتا) وبعدها سيكون خيارا أكثر جذبا للاعبي الفانتاسي

المباريات من الجولة العاشرة

ولفرهامبتون H

بيرنلي A

أستون فيلا H

ليدز A

خوسيه سا – ولفرهامبتون – 5 مليون

حقق 21 تصدي من 27 تسديدة على المرمى

2 شباك نظيفة + تمريرة حاسمة

استقبل 7 فرص مؤكدة على المرمى

المباريات المقبلة

أستون فيلا A

ليدز A

إيفرتون H

كريستال بالاس A

وست هام H

باستثناء مباراة برينتفورد، فإن ولفرهامبتون قدم مباريات دفاعية جيدة منذ بداية الموسم حتى في المباريات التي خسرها في البداية أمام مانشستر يونايتد وليستر سيتي وتوتنهام

بمعدل 3 تصديات في المباراة الواحةد مع فري غير هش دفاعيا فإنه أحد الخيارات المطروحة مع مباريات ليست بالسهلة ولا بالصعبة في الفترة المقبلة

ترتيب أفضلية الخيارات

الترتيب اعتمد على المباريات المقبلة مع الأداء (هناك حارسين مبارياتهم ستتحسن بعد جولتين وبالتالي تراجع ترتيبهما)

أرون رامسديل

خوسيه سا

أليكس مكارثي

ديفيد رايا

فيسينتي جوايتا

روبرت سانشيز

الجزء الثاني سيكون عن خط الدفاع قريبا