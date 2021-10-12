فريق الوايلد كارد (2) – خط الدفاع

ربما يكون هذا واحد من أكثر المواسم الذي تكون فيها اختيارات خط الدفاع مغرية إلى حد كبير

لست من مشجعي اللعب بـ4 مدافعين في العموم ولكن مع كثرة الخيارات المغرية في خط الدفاع ونقص الخيارات الثابتة في خط الوسط أيضا فإن اللعب بـ4 مدافعين أحد الأفكار التي قد أستخدمها مستقبلا

نفس القيمة (5.5-6 مليون) التي تستخدمها لاستقطاب لاعب وسط لديك عليه عديد الشكوك يمكنك أن تستقطب بها أحد أبرز المدافعين في اللعبة من أقوى فرق الدوري

تحدثنا أولا عن أبرز خيارات حراسة المرمى في الوايلد كارد، والآن حان وقت خط الدفاع

نقطة نقاش

بنسبة كبيرة سيتجه أغلبية لاعبي الفانتاسي نجو التعاقد مع مدافع من تشيلسي ومانشستر سيتي ولكن أين سيأتي الاختلاف؟

الاختلاف الأول سيكون في “هل ستتخلى عن آرنولد؟” مقابل هذا الثنائي أم لا؟

في رأيي أن آرنولد قد يمكنك الاستغناء عنه خلال المباراتين المقبلتين ولكن ليس لأكثر من ذلكر. مباراة أمام واتفورد خارج ملعبه قبل 3 أيام على مواجهة أتليتكو مدريد في دوري أبطال أوروبا وبعدها مباراة أخرى أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد

ما بعد ذلك ستعود أهمية أرنولد من جديد، في رأيي إنه يستحق سعره 7.5 مليون مقابل ما يقدمه داخل الملعب من خطورة وتهديد للمرمى وفرص للتسجيل والصناعة مع لعب الكرات الثابتة

الاختلاف الثاني هو التعاقد مع مدافعين بدل مدافع واحد من هذه الفرق لمضاعفة الفائدة (وبالطبع الخسارة أيضا حال حدوثها)

“لا تضع البيض كله في سلة واحدة” قاعدة سمعتها بالتأكيد في بداية لعبك للفانتاسي

يحدثك الآن واحد من أكثر المؤمنين بهذه القاعدة والذي دائما ما عمل بها ولكن هذا الموسم الأمور أيضا قد تختلف

مانشستر سيتي استقبل 10 تسديدات على المرمى في 7 مباريات، 5 شباك نظيفة، مواجهات أمام بيرنلي وبرايتون وكريستال بالاس في الـ3 مباريات المقبلة

تشيلسي استقبل 25 تسديدة على المرمى في 7 مباريات، 4 شباك نظيفة، مواجهات أمام برينتفورد ونورويتش سيتي وبرايتون وبيرنلي

كلامي لا يعني أنه يجب أن نتعاقد مع مدافعين من تشيلسي ومثلهما من سيتي ولكنه تأكيد على أن التفكير في هذا الأمر منطقي جدا ومفهوم بالنسبة لي خلال هذه الفترة وتحت الظروف التي تحدثنا عنها

ملاحظة خارج السياق.. كاتب هذه المقالة يفكر جديا في اللعب بأربعة مدافعين (اثنان من تشيلسي ومثلهما من مانشستر سيتي) لمدة أسبوعين على الأقل قبل استعادة آرنولد مكان أحدهم

من المدافع المثالي من تشيلسي؟

لسنا هنا في حاجة للحديث عن مقارنات رقمية بين لاعبي تشيلسي، فالأفضلية ليست المشكلة وإنما في التبادل الدائم بينهم

تشيلويل عاد للظهور على حساب ألونسو، ريس جيمس أصبح جاهزا للجبهة اليمنى التي ينافسه فيها هودسون أودوي وأزبلكويتا

أزربلكويتا نفسه عرضة للجلوس احتياطيا وهو ما ينطبق أيضا على تياجو سيلفا وكريستنسن

لكل منهم منافس على مركزه يهدده بوضوح، الوحيد الذي لديه أقل نسبة للمداورة هو أنتوني روديجر، المدافع الوحيد في تشيلسي القادر على اللعب على يسار الملعب هو مالانجا سار وما زال أمامه بعض الوقت للاعتياد على أجواء الدوري والفريق ولم يلعب أي دقيقة في الدوري

دقائق لعب مدافعي تشيلسي

روديجر 630 دقيقة

أزبلكويتا 542 دقيقة

ألونسو 535 دقيقة

كريستنسن 450 دقيقة

تياجو سيلفا 376 دقيقة

تشالوباه 273 دقيقة

جيمس 183 دقيقة

تشيلويل 90 دقيقة

من المدافع المثالي في مانشستر سيتي؟

القاعدة الأولى عند الحديث عن لاعبي مانشستر سيتي هي خطر المداورة، لذلك لن نذكرها في كل مرة فأنت تعلمها بالفعل

الثلاثي الأبرز في دفاع مانشستر سيتي هم روبن دياز، جواو كانسيلو، إيمريك لابورت بترتيب ​خطورة المداورة من الأقل للأكثر

ميزة دياز هو كونه الأكثر ضمانا للتواجد بئكل معتاد في تشكيل الفريق، يتقدم في الكرات الثابتة ويلعب الكرة الطولية بامتياز وهي واحدة من طرق مانشستر سيتي لتفكيك الدفاعات وصناعة الخطورة

نفس المميزات تنطبق على لابورت مع أفضلية بسيطة بخصوص الكرات الثابتة ولكنه أكثر عرضة للمداورة بعد عودة جون ستونز

كانسيلو لديه ميزة صناعة الفرص والتقدم الهجومي ويمكنه اللعب على الطرفين، خطورة المداورة أقل من لابورت وأكثر من دياز

على صعيد الأرقام فالفوارق ليست كبيرة بين الثلاثي في الـ4 جولات الأخيرة

التسديد

لابورت 3

دياز وكانسيلو 1

صناعة الفرص

كانسيلو 5

دياز 4

لابورت 1

لمس الكرة في منطقة الخصم

دياز 8

كانسيلو 5

لابورت 3

الترتيب بالنسبة لي .. دياز بتفوق طفيف على كانسيلو ثم أخيرا لابورت

أفضل المدافعين بأسعار أقل من 5 مليون

تينو ليفرامنتو – ساوثامبتون – 4.2 مليون

مواجهات مقبلة أمام ليدز ونورويتش وواتفورد وأستون فيلا وبيرنلي

ظهير ثبت أقدامه مع ساوثامبتون الذي من المتوقع ان يتحسن هدوميا في الأسابيع المقبلة بعد تجاوز المباريات الصعبة

تسديدة واحدة من داخل منطقة اجلزاء و6 لمسات داخل المنطقة وصناع 3 فرص مع ضربة جزاء تحصل عليها أمام تشيلسي

بن وايت – تومياسو – آرسنال

3 شباك نظيفة في آخر 4 مباريات

10 تسديدات على المرمى

تحسن واضح لخط دفاع آرسنال بعد دخول الرباعي بن وايت وجابريل وتومياسو ورامسديل

مباريات امام كريستال بالاس وليستر سيتي وواتفورد وأستون فيلا خلال الجولات الأربع المقبلة

بينوك – يانسن – برينتفورد

برينتفورد أثبت نفسه كواحد من أفضل البدايات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، دفاع متزن وحارس قوي مع إمكانية بعض النقاط من الزيادات الهجومية أيضا

القليل من التأني حتى نهاية مباراتي تشيلسي وليستر سيتي ثم سيكون هناك بعض المباريات في المتناول لبرينتفورد

بينوك يظل الخيار الأبرز في رأيي، ليس بسبب تسجيل هدف وصناعة ولكن بسبب الزيادات الهجومية لمدافع برينتفورد

4 محاولات على المرمى لبينوك مقابل 2 ليانسن، 33 تمريرة صحيحة من بينوك في منتصف ملعب الخصم مقابل 9 فقط من يانسن

الآن أنت تتسائل عن شين دافي بالطبع أليس كذلك؟

دافي بسعر 4.3 مليون ومتوسط 5 نقاط في المباراة الواحدة من أبرز الخيارات التي استهدفها مدربي الفانتاسي في الفترة الأخيرة

السبب الوحيد في عدم تواجده في هذه القائمة هو مواجهته لمانشستر سيتي وليفربول خلال الثلاث جولات المقبلة

الجزء الثالث قريبا عن لاعبي الوسط