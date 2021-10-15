فريق الوايلد كارد (3) – خط الوسط

صلاح وأشياء أخرى.. ملخص خط الوسط في الفانتاسي بعد 7 أسابيع

بعدما استعرضنا أبرز الخيارات في حراسة المرمى والدفاع، حان وقت خط الوسط

هل حان وقت دي بروينة؟

مواجهات امام بيرنلي وبرايتون وكريستال بالاس ومانشستر يونايتد وإيفرتون في الجولات الخمس المقبلة

صنع 5 فرص منهم 2 مؤكدين في آخر 4 جولات مع 4 تسديدات على المرمى و10 لمسات في منطقة الخصم

خيارات جوارديولا كثيرة بالفعل في الخط الأمامي ولكن دي بروين يظل واحد من الأهم في الفريق لذلك فقرار بيع رونالدو وأحد لاعبي الوسط للتعاقد مع دي بروين ومهاجم بسعر أقل قد تكون أكثر منطقية الآن

ملاحظة معتادة: لا تأمن غدر جوارديولا

جن جنون الكوري

متوسط 7 نقاط في الجولة الواحدة للشمشون الكوري حتى الآن في الموسم

8 تسديدات على المرمى و3 فرص مؤكدة أتيحت له مع 31 لمسة داخل منطقة جزاء الخصم وصناعة 9 فرص

لم يقدم توتنهام أفضل مستوياته حتى الآن وهو ما قد يجعل المخاطرة بـ10.1 مليون لاستقطاب سون أمرا مقلقا ولكن متوسط عدد نقاطه والملكية القليلة 13.4% وكونه قابلا للانفجار في أي وقت بعدد أكبر من النقاط يجعل الكفة متوازنة

مواجهات أمام نيوكاسل ووست هام ومانشستر يونايتد وإيفرتون وليدز يونايتد في الجولات الخمس المقبلة

“في محل شك”

ميسون جرينوود على رأس قائمة اللاعبين الذين انتهى وقتهم، أداء غير مقنع في آخر 4 مباريات مع عودة ماركوس راشفورد فمن المتوقع أن يعود لمقاعد البدلاء خلال مباراة أو اثنتين

ديوجو جوتا واحد من اللاعبين الذين خفت نجمهم في الفترة الأخيرة، سيحصل على دقائق عديدة بالطبع ولكنه يظل في محل شك مع سعر 7.6 مليون

ديميراي جراي بدأت الأنظار تتجه نحو بيعه مع صناعة هدف واحد في آخر 3 جولات في نفس الوقت الذي تألق فيه أكثر دوكوريه وتاونسيند، مباراتان أمام وست هام ثم واتفورد سيكون لهما عامل الحسم في مستقبل جراي مع مدربي الفانتاسي

إسماعيل سار تألق في الجولات الماضية ولكنه سيواجه ليفربول وإيفرتون وساوثامبتون وآرسنال ومانشستر يونايتد وهو ما قد يجعل البعض يفكر في بيعه

خيارات بسعر 6.5 مليون أو أقل

كونور جالاجر من كريستال بالاس، 7 تسديدات في آخر 4 جولات، 18 لمسة في منطقة الخصم، 5 فرص مصنوعة

المباريات الخمس المقبلة.. آرسنال، نيوكاسل، مانشستر سيتي، ولفرهامبتون، بيرنلي

بريان مبيومو من برينتفورد، 10 تسديدات في آخر 4 جولات، 18 لمسة في منطقة الخصم، 4 فرص مصنوعة

المباريات الخمس المقبلة.. تشيلسي، ليستر سيتي، بيرنلي، نورويتش، نيوكاسل

بوكايو ساكا من آرسنال، 4 تسديدات في آخر 4 جولات، 24 لمسة في منطقة الخصم، 8 فرص مصنوعة

المباريات الخمس المقبلة.. كريستال بالاس، أستون فيلا، ليستر سيتي، واتفورد، ليفربول

رافينيا من ليدز يونايتد (6.6 مليون)، 7 تسديدات في آخر 4 جولات، 19 لمسة في منطقة الخصم، 10 فرص مصنوعة

المباريات الخمس المقبلة.. ساوثامبتون (قد لا يشارك بسبب اللعب مع البرازيل في وقت متأخر)، ولفرهامبتون، نورويتش، ليستر سيتي، توتنهام

إذا كنت ممن يمتلكون أحد لاعبي إيفرتون في الوسط فلا تتسرع في بيعهم قبل الجولتين القادمتين