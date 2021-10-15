فريق الوايلد كارد (4) – خط الهجوم

رونالدو لوكاكو فاردي كين

أنطونيو بامفورد خيمينيز إنجز واتكينس خيسوس لوين

توني هوانج بوكي أرمسترونج كينج دينيس إدوارد

بعد بداية مهتزة، أصبح هناك عديد الاختيارات في الخط الهجومي بتفاوت الأسعار

نقطة نقاش – لوكاكو في مكان رونالدو؟

لن نختلف على ضرورة وجود لوكاكو في الأسابيع المقبلة ولكن هل مع أم مكان رونالدو؟

لن يكون هناك رأي مطلق صحيح في هذا النقاش ولكن سنعرض مميزات كل اختيار

رونالدو سيواجه ليستر سيتي وليفربول وتوتنهام في الجولات الثلاث المقبلة، إذا استثنينا ليفربول فالتسجيل في المباراتين المتبقيتين ليس بالأمر الصعب أمام دفاعات تعاني حتى الآن

هناك أكثر من خيار بسعر 6.5 مليون أو أقل في الوسط والهجوم سيتيح لك اللعب بالثلاثي رونالدو لوكاكو صلاح معا

على الجانب الآخر، فهناك بعض الأسماء برزت يمكنك استغلال سعر رونالدو في التعاقد معها مثل سون هيونج مين وكيفن دي بروين وجيمي فاردي

سقف نقاط رونالدو أمام الفرق الكبيرة سيكون أقل من المعتاد وهذا أمر اعتيادي وهنا يأتي السؤال الفيصل

هل يمكن أن يصل رونالدو للدوبل ديجيت في المباريات المقبلة؟ هل يمكنك أن تمنحه شارة القيادة خلال هذه المباريات؟

مباريات رونالدو المقبلة .. ليستر سيتي، ليفربول، توتنهام، مانشستر سيتي، تشيلسي، واتفورد، آرسنال

الدوبل ديجيت؟ ممكن في بعض المباريات بالطبع خصوصا أمام ليستر سيتي وتوتنهام وربما واتفورد أو آرسنال

النسبة؟ أقل بالطبع مما قد يحصل عليه أحد اللاعبين الذين سيواجهون بيرنلي كريستال بالاس برايتون على سبيل المثال

الكبتنة؟ من الصعب اختيار رونالدو كقائد من وجهة نظري خصوصا عندما يكون لدى صلاح أو لوكاكو مباريات أسهل

بيع رونالدو؟ لن يكون بالأمر الخطأ ولكن على المستوى الشخصي قررت الإبقاء على رونالدو لما بعد مباراة توتنهام على الأقل

الخيارات المتوسطة

أنطونيو أكثر اللاعبين امتلاكا في هذه الفئة، فورمة جيدة جدا وانطلاقة مميزة للموسم

أكثر ما يخيف في انطونيو هو كونه معرض كثيرا للإصابات مع ضغط المبارايات لوست هام بين الدوري والدوري الأوروبي

خيمينيز بدأ يستعيد مستواه المعهود مع ولفرهامبتون، الفريق يهاجم بشكل جيد والأزمة الأكبر هي إنهاء الفرص

ثنائيته مع المهاجم الجديد هوانج تبدو ناجحة حتى الآن

جابريل خيسوس (بعد المباراة المقبلة) فهو واحد من أكثر الخيارات التي تتواجد مع مانشستر سيتي منذ بداية الدوري على مركز الجناح الأيمن ومع إصابة توريس فقد نراه أيضا في مركز المهاجم من جديد

الثنائي بامفورد ولوين سيعود من الإصابة الأسبوع المقبل، يظلان تحت المراقبة مع واتكينس وإنجز مع استفاقة منتظرة لأستون فيلا

ترتيب المهاجمين من حيث سهولة المباريات

خيسوس

بامفورد

خيمينيز

أنطونيو – لوين

واتكينس – إنجز

ترتيب اختيار المهاجمين من وجهة نظري

خيمينيز

أنطونيو

خيسوس

بامفورد

لوين – إنجز – واتكينس

المهاجمين بأسعار قليلة

هذه القائمة يتصدرها في رأيي آدم آرمسترونج وهوانج هي تشان

هاونج بدأ في الانسجام مع خيمينيز وسجل 3 أهداف حتى الآن، بسعر 5.6 مليون فإنه أحد الاحختيارات المغرية بالطبع

أرقامه آخر 4 جولات

3 تسديدات كلها على المرمى

الأهداف المتوقعة 1.68

5 محاولات من داخل منطقة الجزاء

BPBs : 96

الفرص المؤكدة: 3 سجل منها 2

آدم أرمسترونج أحد أفضل اللاعبين في التشامبيونشيب الموسم الماضي، واجه ساوثامبتون مباريات صعبة ولكنه يحظى بثقة رالف هازنهاتل ومع 5 مباريات جيدة فإنه قد يكون اختيار مختلف عن الجميع

المباريات المقبلة .. ليدز يونايتد، بيرنلي، واتفورد، أستون فيلا، نورويتش سيتي

21 محاولة لأرمسترونج من بداية الدوري كان منها 12 من داخل منطقة الجزاء و7تسديدات على المرمى مع 30 لمسة داخل منطقة جزاء الخصم

الثنائي إيفان توني ودينيس إدوارد بالتبادل مع مبيومو وجالاجر بعد جولتين سيبدأ الجميع في الاتجاه للتعاقد معاهم

الأمر ذاته قد ينطبق على تيمو بوكي أيضا بمباريات مقبولة بداية من الجولة العاشرة بشرط استفاقة نورويتش على الأقل في الناحية الهجومية

ثنائي واتفورد دينيس وكينج اعتقد أنه حان وقت التخلص منهم مع مواجهات أمام ليفربول ومانشستر يونايتد وآرسنال وإيفرتون في الخمس جولات المقبلة

ماذا عن جيمي فاردي؟

أحد الخيارات المتاحة للجميع إذا أردت التخلي عن رونالدو ومع غياب الثنائي ماجواير وفاران فإن الفرصة سانحة للتسجيل أمام مانشستر يونايتد الأسبوع المقبل.

المباريات التالية .. برينتفورد، آرسنال، ليدز، تشيلسي، واتفورد

أرقام آخر 4 جولات

الأهداف المتوقعة 2.7

الفرص المؤكدة: 4 سجل منها 3

التسديدات الصحيحة على المرمى: 4

لمس الكرة في منطقة الخصم: 30 مرة

الثعلب عاد مجددا بقوة وقد نراه ضمن أبرز الاختيارات في الفترة المقبلة مع نسبة امتلاك 14.5% قثط