ماذا نحن بفاعلين؟ نصائح الجولة العاشرة من فانتاسي البريميرليج

بدأت الفرق تتشابه في فانتاسي البريميرليج، مدافع من تشيلسي وآخر من سيتي بجوار آرنولد، صلاح قائد التشكيل، 7-8 لاعبين يتم الاختيار بينهم للوسط والهجوم

الحل قد يأتي في بعض الأوقات من استغلال لاعب لجولة واحدة بعيدا عن الأنظار قد يفيدك على صعيد الترتيب العام

كعادتنا في كل أسبوع، نبحث في مباريات الجولة عن اللاعبين الذين قد يفيدوك في هذه النقطة

-هودسون أودوي 5.3 مليون (0.3% نسبة امتلاك)

حال استمرار غياب روميلو لوكاك وتيمو فيرنر وبعد ما قدمه في المباراة الماضية أمام نورويتش فمن المتوقع أن يتواجد اودوي أساسيا من جديد أمام نيوكاسل الذي يعاني كثيرا في الدفاع عموما والطرف الأيمن خصوصا

أودوي أمام نورويتش كان أكثر حيوية وناس إشادة توخيل على عكس العادة، تواجد في مناطق خطورة أعلى

-جو جيلهاردت 4.5 مليون (0.6% نسبة امتلاك)

مهاجم ليدز يونايتد الشاب زهر بشكل مميز أمام ولفرهامبتون الجولة الماضية وتحصل على ركلة جزاء

مع استمرار غياب بامفورد المتوقع فسيشارك أساسيا أمام نورويتش من جديد

الأكثر لمسا للكرة في منطقة الجزاء الأسبوع الماضي مع 3 تسديدات وصناعة فرصة واحدة وحصول على ركلة جزاء

إذا كنت ممكن يلعب بخمسة لاعبين في الوسط فلن يشغل مكانا في الفريق بعد ذلك، استخدام لجولة واحدة ثم يستمر على مقاعد البدلاء

-ناثان ريدموند 5.9 مليون (0.1% نسبة امتلاك)

مع لعبه في مركز أقرب لمرمى الخصم في الجولتين الماضيتين كمهاجم ثان بجوار أرماندو بروخا صنع ريدموند هدفين مع صناعة 9 فرص منهم 3 مؤكدين للتسجيل

مواجهة قادمة أمام واتفورد واحد من أضعف الدفاعات في الدوري قد تكون فرصة لتألق جديد للجناح الإنجليزي

-ليون بايلي 6.4 مليون (0.6% نسبة امتلاك)

يمكنني أن أجزم بإنه إذا كان من اللاعبين الأساسيين دون التعرض للإصابة فنسبة امتلاكه لن تكون أصل من 35% في اللعبة

هدف و3 تمريرات حاسمة في 129 دقيقة لعب حتى الآن في الدوري

بعد العودة من الإصابة وصناعة هدف أمام آرسنال، فالفرصة سانحة أمامه للعب أساسيا أمام وست هام

فريق أستون فيلا ما زال يبحث عن الشكل الأنسب في الناحية الهجومية ووجود بايلي أمام دفاع وست هام المهتز قد يكون بداية لهذا الشكل المطلوب مع بيرتراند تراوري