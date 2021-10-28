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(Arabic FFS) المحتوى العربي October 28

“اخطف واجري” .. شاب ليدز يونايتد أو المغضوب عليه في تشيلسي؟

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إذا كنت ممن تراجع ترتيبهم بشدة في الجولات الأخيرة فدعني أخبرك بإن ما مر هو 9 جولات فقط من أصل 38. لم ينته ربع الموسم الأول بعد

29 جولة متبقية مع عديد الخصائص وجولات من الدوبل والبلانك لذلك فعليك بالهدوء وتجميع أفكارك للقادم.

الأسبوع العاشر سيلعب فيه مانشستر سيتي وليفربول على ملاعبهما وهو ما يزيد من فرص الخروج بشباك نظيفة وتسجيل أهداف أكثر

مع ما يقدمه محمد صلاح فالأغلبية ستتجه بوضوح نحوه ليكون الأكثر اختيارا في الكابتن.

الدفاع

Salah on target as Liverpool assets prosper at Leeds 1

آرنولد في كل مباراة يثبت قيمته في الفانتاسي، 7.6 مليون؟ حسنا اعتبره من لاعبي الوسط

لديك فرصة أن تلعب بستة لاعبين في وسط الملعب فلما لا؟ فرصة للتسجيل والصناعة والخروج بشباك نظيفة

مدافعو مانشستر سيتي وتشيلسي أصبحوا أولوية أيضا مع مواجهتين أمام كريستال بالاس ونيوكاسل على الترتيب

بعيدا عن الثلاثي الكبير، خيار لفرامنتو يبرز بقوة مع ما يقدمه في المباريات الأخيرة مع مواجهة أمام واتفورد

"اخطف واجري" .. شاب ليدز يونايتد أو المغضوب عليه في تشيلسي؟

لا يمكنني اختيار برينتفورد مع مباراة خارج الأرض وإصابة ديفدي ايا التي ستؤثر بشكل كبير على عدد الشباك النظيف

خط الوسط

Salah maintains excellent FPL form, Klopp on rotation, Man Utd’s struggles: FPL notes from Liverpool’s win

لا خلاف على وجود محمد صلاح بالطبع في ظل ما يقدمه منذ بداية الموسم

فيل فودين ظهر بقوة في الجولات الأخيرة مع لعبه كمهاجم وهمي، من المنتظر أن يقدم الأفضل في الجولات القادمة بعد 18 نقطة أمام برايتون في الأسبوع الأخير

الثنائي بريان مبيومو ورافينيا أمام بيرنلي ونورويتش سيتي ولكن عليك الانتظار أولا لمعرفة أخبار الإصابات

خيارات مثل ليون بايلي وناثان ريدموند وغيرها قد تكون مناسبة أيضا (يمكنك قراءة مقال اللاعبين المختلفين في المحتوى العربي)

الهجوم

Vardy on target again as Man Utd's defensive issues continue in Gameweek 8 2

جيمي فاردي مع 11 هدفا امام آرسنال في السابق وجاهزيته للمباراة سيكون أحد الخيارات المهمة في الجولة القادمة

أخطاء دفاع إيفرتون الفردية الساذجة ستكون أمام الثنائي خيمينيز وهوانج لاستغلالها

جابريل خيسوس مع استمراره على الجناح الأيمن ووجوده كمهاجم في اللعبة وخطورته بشكل كبير

تشي آدامز من ساوثامبتون عاد من الإصابة وسجل في المباراة الأخيرة

اختيار الكابتن

The best FPL midfielders for a Gameweek 7 Wildcard 1

محمد صلاح أمام برايتون سيكون الخيار الأول بالنسبة للأغلبية

إذا كنت مما سيخرجون عن النص فيمكنك الاعتماد على

-فيل فودين أمام كريستال بالاس في ملعبه

-جيمي فاردي أمام آرسنال في ملعبه

-رافينيا أمام نورويتش سيتي خارج ملعبه

-كريستيانو رونالدو أمام توتنهام خارج ملعبه

Mahmoud Diaa Find someone who can go in deep for FPL analysis and also enjoy it. EPL& FPL addict, 11 years of playing/enjoying the game. 2 times in top 10K Making written and video content about FPL and also EPL. It\'s all about passion”

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