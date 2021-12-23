بينما تتجه الأنظار إلى كين وسون، لوكاس مورا قد يكون الحل إلى هجوم توتنهام

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اقترب موعد الجولة 19 من الفانتازي، مما يمنحنا فرصة لإلقاء نظرة على المزيد من الخيارات- ونأمل أن يكون هؤلاء اللاعبون الذين اخترناهم جميعًا في جولة البوكسينج داي وسط التأجيلات في مكان آخر

هذه المرة ، اخترنا اختيارات ذات ملكية منخفضة في توتنهام هوتسبر وإيفرتون وساوثهامبتون ، الذين نعتقد أن لديهم القدرة على إحداث تأثير

كما هو الحال دائمًا ، للتأهل ، يجب أن يمتلك اللاعب 5٪ أو أقل في وقت كتابة هذا التقرير



لوكاس مورا

ملكية : 1.3٪

السعر: 6.4 مليون جنيه إسترليني

مواجهات الجولة 19-23: كريستال بالاس| ساوثهامبتون | واتفورد | أرسنال| تشيلسي

حجز توتنهام هوتسبير مكانه في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بعد فوزه 2-1 على وست هام يونايتد مساء الأربعاء ، وكان لوكاس مورا (6.4 مليون جنيه إسترليني) في قائمة الهدافين

سجل اللاعب البرازيلي – خامس عودته الهجومية في ثماني مباريات تحت قيادة أنطونيو كونتي في جميع المسابقات – بتقديم عرض رائع ، حيث أشاد به مديره باعتباره أحد أفضل لاعبي توتنهام بعد المباراة

“لوكاس مورا هو أحد أفضل اللاعبين في فريقنا. يربط بين الجودة والكمية وهو أيضًا شخص رائع. تجد دائمًا ابتسامة عليه وأنا أحب العمل مع هذه الأنواع من اللاعبين “. – أنطونيو كونتي

كان من الممكن أن يكون الأمر أكثر من ذلك ، عندما كادت إحدى تمريراته البينية الذكية لهاري كين (12.1 مليون جنيه إسترليني) في الشوط الأول أن يسجل منها

على الرغم من إغفاله من التشكيلة الأساسية في الجولة 18 ، حيث تعادل توتنهام مع ليفربول 2-2 ، فإن التوقع – بالتأكيد بين المشجعين – هو أن توتنهام سيعود إلى تشكيل 3-4-3 ضد كريستال بالاس. وهذا بدوره يخلق مكانًا إضافيًا للهجوم خلف كين لنشر مورا ، بعد أن رأى ديلي آلي (6.2 مليون جنيه إسترليني) وتانغي ندومبيلي (5.7 مليون جنيه إسترليني) مفضلين في مباراة كونتي 3-5-2.

مع وجود ثلاث مباريات لا يزال يتعين إعادة جدولتها (بيرنلي/ برايتون/ ليستر سيتي) بعد الإلغاء بسبب كورونا وتأثر الطقس ، يبدو الاستثمار في لاعبي توتنهام وكأنه لا يحتاج إلى تفكير في الوقت الحالي ، لا سيما بالنظر إلى جدولهم الزمني الفوري ، والذي يجعلهم يتنافسون على كريستال بالاس ( أرضه) وساوثهامبتون (خارج أرضه) واتفورد (خارج الأرض) في الثلاثة التالية.

يظل سون هيونج مين (10.3 مليون جنيه إسترليني) الاختيار الأفضل في خط وسط توتنهام ، ولكن إذا كانت هناك حاجة إلى أموال في مناطق أخرى ، فإن سعر لوكاس مورا البالغ 6.4 مليون جنيه إسترليني فقط يوفر قيمة حقيقية.



مايكل كين

• ملكية : 2.2٪

• السعر: 4.9 مليون جنيه إسترليني

• تجهيزات GW19-23: بيرنلي | نيوكاسل | برايتون | نوريتش| أستون فيلا

من المسلم به أن الاستثمار في عناصر ايفرتون لن يكون متاحًا للجميع في الوقت الحالي ، ولكن جدول ايفرتون القادم يشير بالتأكيد إلى أننا قد نشهد تحسنًا في الشكل في الأسابيع المقبلة

من 19 إلى 26 ، يحتل فريق رافائيل بينيتيز صدارة قائمة الموسم لسهولة المباراة ، مع المباريات ضد بيرنلي (خارج أرضه) ونيوكاسل يونايتد (ذهابًا وإيابًا) وبرايتون وهوف ألبيون (على أرضه) ونوريتش سيتي (خارج أرضه) ، أستون فيلا (على أرضه) ، ليدز يونايتد (على أرضه) وساوثامبتون (خارج الأرض) على القائمة. هناك أيضًا احتمال أن يكون أسبوع اللعب المزدوج ، مع استمرار تعادلتهم ضد ليستر سيتي (على أرضه).

دفاعياً ، تلقى إيفرتون 29 هدفاً في 17 مباراة حتى الآن ، وهو أمر لا يشبه بينيتيز ، على الرغم من وصول 12 هدفاً ضد ليفربول ومانشستر سيتي وواتفورد. ومع ذلك ، مع تخفيف المباريات ، كنت تتوقع تحسنها ، حيث احتل منافسوهم الخمسة القادمون المرتبة 19 و 18 و 15 و 20 و 17 على التوالي للأهداف المتوقعة بدون ركلة جزاء

يقودنا هذا إلى مايكل كين (4.9 مليون جنيه إسترليني) ، الذي كان حاضرًا دائمًا هذا الموسم حيث يلعب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا كل دقيقة من كل مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. كما يقود زملائه الدفاعيين للحصول على نقاط المكافأة الأساسية (البونص) ، في حين أن تسديداته الـ 11 في منطقة الجزاء – والتي تتضمن فرصتين كبيرتين – هي أفضل 10 تسديدات بين جميع المدافعين في اللعبة

يعتبر كين خيارًا دفاعيًا مثيرًا للاهتمام قبل تأرجح مباراة إيفرتون ، وبامتلاكه بنسبة 2.2٪ فقط ، يمكن أن يكون فارقًا فعالًا



أرماندو بروجا

• ملكية : 3.9٪

السعر: 5.1 مليون جنيه إسترليني

• تجهيزات GW19-23:

وست هام| توتنهام | نيوكاسل | وولفز | مان سيتي

بعد أن سجل 12 نقطة في ملعب كريستال بالاس في الجولة 18 من الجولة 18 ، حقق الآن مهاجم الميزانية أرماندو بروجا (5.1 مليون جنيه إسترليني) أربعة أهداف وصناعة واحدة خلال 13 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم

والجدير بالذكر أن ذلك تضمن خمس مشاركات فقط ، مع وصول جميع أهدافه في تلك المباريات. يشير ذلك إلى أنه إذا كان في التشكيلة الأساسية ، فيمكنه إحداث تأثير ملحوظ ، قبل مواجهة نهاية الأسبوع في وست هام يونايتد. ومع ذلك ، فإن الجاذبية الحقيقية تكمن في الجولة21 ، عندما يواجه ساوثهامبتون أسوأ دفاع في الدوري ، نيوكاسل يونايتد ، مع تأجيل مباراته ضد برينتفورد (على أرضه) أيضًا ، ربما في ذلك الوقت تقريبًا.

شهدت فترة إعارة بروجا في ملعب سانت ماري فترات صعود وهبوط ، حيث تعرض لانتقادات في البداية من قبل مدربه رالف هسينهوتل لما وصفه بأنه “بداية بطيئة”. لكن الأمور تحسنت منذ ذلك الحين ، مع تحسن ثقة اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا في الصعود واتخاذ القرار في الثلث الأخير.

“بعد بدايته البطيئة ، ظهر بالتأكيد. يمكنك أن ترى أن صفاته موجودة تمامًا وأنه يضعها هناك على أرض الملعب الآن ، هذا ما نحتاجه “. – رالف هسينهوتل



