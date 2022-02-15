واحد من الأسابيع المهمة ينتظرنا في الجولة 26 بـ8 فرق ستلعب مباراتين ومعه يبدأ التخطيط -من وقت مبكر عن ذلك ربما- لشراء اللاعبين واستخدام الخواص

مباريات الدوبل جيم ويك

ليفربول أمام ليدز ونورويتش

آرسنال أمام ولفرهامبتون وبرينتفورد

توتنهام أمام بيرنلي ومانشستر سيتي

ولفرهامبتون أمام آرسنال وليستر

ليدز أمام ليفربول ومانشستر

بيرنلي أمام برايتون وتوتنهام

واتفورد أمام أستون فيلا وكريستال بالاس

كريستال بالاس أمام واتفورد وتشيلسي

ضع في حساباتك أيضا، الجولة 27 سيلعب فيها بيرنلي مباراتين، لن يلعب أرسنال وليفربول وتشيلسي

لاعبون/فرق تستهدفها في الجولة 26

ليفربول

بالطبع هو الفريق صاحب أفضل مباراتين في الأسبوع أمام ليدز يونايتد ونورويتش سيتي في آنفيلد

الكل لديه آرنولد، الجميع في طريقه لاستعادة محمد صلاح ويبقى السؤال الأهم، من هو اللاعب الثالث؟ جوتا؟ ماني؟ فان دايك؟ روبيرتسون؟

لنوضح الصورة كاملة، ليفربول سيلعب مع إنتر ميلان في دوري الأبطال قبل 3 أيام من مباراة نورويتش، وسيلعب أمام تشيلسي في نهائي كأس الرابطة بعد 4 أيام من مواجهة ليدز يونايتد

لذلك إذا كنت ستسألني، فإن كل عناصر ليفربول مرشحة للمداورة في المباراتين باستثناء فان دايك وأليسون ربما ولكن هذا ليس داع للقلق

جوتا وروبيرتسون الخيارات الأقرب من ناحية السعر والجميع يحاول المقارنة بينهما، وبالنسبة لي إذا كان جوتا في تشكيلك لا تتخلى عنه ووجه تغييراتك نحو الحصول على لاعبين من فرق أخرى

إذا كنت لا تمتلك جوتا أو روبيرتسون فاختياري سيكون في صالح البرتغالي، الثنائي معرض للمداورة ولكن جوتا لديه فرصة للمشاركة من على مقاعد البدلاء إذا لم يبدأ المباراة مع قدرة جوتا على التسجيل حتى وإن شارك من على مقاعد البدلاء

خيار آخر ربما بعيد تماما عن الأنظار وهو ساديو ماني الفائز بأمم إفريقيا وعائد بمعنويات مرتفعة، سيلقى تحية كبيرة في آنفيلد مع مباراته الأولى بعد البطولة هناك وقد نراه يحقق الكثير من النقاط

مباراة ليدز في الدور الأول أتيحت له 5 فرص للتسجيل منها 3 مؤكدة

أرسنال

مباراتان على ملعبه أمام برينتفورد وولفرهامبتون، تجعل أنظار الجميع تتجه نحو لاعبي آرسنال مع قلة سعر لاعبيه

لا تنس أن آرسنال لن يلعب في الجولة 27 مثله مثل ليفربول ومع كون الأغلبية سيدخل الجولة 26 مع 3 لاعبين من ليفربول فهذا معناه حاجتك لاستبدال بعضا من لاعبي الفريقين في الجولة 27 (مع الوضع في الاعتبار احتمالية لعب آرسنال دوبل جيم ويك في الجولة 28)

الخيارات الدفاعية

الخيار الأمثل بالنسبة لي هو كيران تيريني، قادر على صناعة الفرص والأهداف وبالتالي فالمفاضلة الأولى بالنسبة لي ستكون بين تيرني ورامسديل حسب حاجة فريقك ثم سيكون جابريل في المركز الثاني ثم تومياسو وبن وايت معا

الخيارات الهجومية

المنافسة الأكبر ستكون بين مارتينيلي وساكا، أفضل الأول مع كونه أقرب للمرمى في أوقات كثيرة وسعره الأقل ولكن ساكا لن يكون بالخيار السيئ على الإطلاق مع كونه اللاعب الأهم في منظومة آرسنال الهجومية من حيث تحريك الكرة وحقيقة أن مارتينيلي سيغيب عن المباراة الأولى في الدوبل جيم ويك بسبب الإيقاف

أوديجارد الخيار الأقل في وجهة نظري ولكن مع الوضع في الاعتبار أن التمريرة الحاسمة من أوديجارد قد تعني حصوله على نقاط البونص كاملة مع نسبة التمريرات الصحيحة العالية وعدم فقدان الكرة

بيرنلي

قد يكون من الغريب استعراض لاعبي بيرنلي ولكن مع دوبل في الجولة 26 ثم 27 فمن الطبيعي أن نسلط عليهم بعض الضوء

الخيار الأول من الناحية الدفاعية نك بوب، قد يكون سعره مرتفع قليلا بالنسبة لحارس مرمى (5.4 مليون) ولكنه قد يغنيك عن تغيير حراسة المرمى حتى نهاية الموسم مع جولتي دوبل على التوالي ومباراتين لم يتم جدولتهما بعد

يستقبل بيرنلي عديد التسديدات أيضا ومعه تزيد فرص بوب في التصدي للكرات

كورنيه وفيجورست هما أبرز خيارين تتجه لهما الأنظار بعد ذلك، كورنيه قدم مستويات مميزة قبل أمم إفريقيا وعاد ليتعرض للإصابة أمام مانشستر يونايتد في انتظار جاهزيته من عدمها بعد

فيجورست ظهر بشكل جيد للغاية أمام مانشستر يونايتد قبل أن يهدر 3 فرص مؤكدة أمام ليفربول ويخرج بداعي الإصابة أيضا

أنصحك بالهدوء قبل اتخاذ أي قرار فيما يخص الثنائي

باقي الفرق

-سون هيونج مين، اعتاد التألق أمام مانشستر سيتي ولديه مواجهة أخرى أمام بيرنلي. بعد 3 هزائم متتالية لـ توتنهام فلا بديل عن الانتصار في المباراتين أو تحقيق 4 نقاط على الأقل لمواصلة المنافسة على المركز الرابع

-الخيارات الدفاعية لولفرهامبتون، أثبتوا كثيرا قوتهم الدفاعية وقدرتهم على الخروج بشباك نظيفة أمام فرق قوية. خوسيه سا الحارس/ كيلمان أو رومان سايس/ آيت نوري استعاد مكانه مجددا أمام توتنهام

-الخيارات الهجومية لـ كريستال بالاس الرؤية لم تعد واضحة مع اكتمال الصفوف وإمكانية المداورة ولكن يظل ويلفرد زاها خيار ثابت أغلب الأوقات ثم أودسون إدوارد بنسبة أقل

ملاحظة: جالاجر لن يلعب أمام تشيلسي مع كونها معارا من البلوز لذلك فلن يكون لديه دوبل جيم ويك

-رافينيا، لأنه رافينيا ببساطة. قادر على صناعة الخطورة في أي وقت حتى ولو أمام ليفربول ومانشستر يونايتد، لن يكون ضمن خياراتي الأولى ولكنه بالطبع لن يخرج من الحسابات

نصيحة مهمة

لا تغفل من سيلعبون مباراة واحدة فقط في الجولة فهناك عديد الخيارات الجيدة أيضا

بوين سيواجه نيوكاسل يونايتد في ملعبه وسط رغبة في الاستمرار داخل صراع الأربعة الكبار

أستون فيلا سيلعب أمام واتفورد في ملعبه بعد مباراة وصفها جيرارد بأنها الأسوأ لفريقه أمام نيوكاسل وبالتالي رغبة كبيرة في التعويض

ما هي الخاصية الأمثل للاستخدام في هذه الجولة؟

إذا كنت ستلعب البينش بوست فأنت قد بدأت التخطيط بالفعل منذ وقت سابق وإن كنت لا أرى كثير الخيارات التي يمكنها أن تكون مفيدة لتفعيل هذه الخاصية. ربما الاستعانة بها في الجولة 36 هو الأفضل من وجهة نظري

المفاضلة الأكثر حيرة هنا بين استخدام فري هيت أو تريبل كابتن

بنسبة كبيرة، لن تكون هناك فرصة أفضل من هذه الجولة لاستخدام التريبل كابتن

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وهداف الدوري سيلعب مباراتين على ملعبه أمام أضعف دفاع في الدوري وثاني أضعف دفاع في الدوري

لم يسجل منذ عودته من أمم إفريقيا التي خسر النهائي فيها، رغبة كبيرة في العودة كما اعتدنا من صلاح وفرصة كبيرة للتسجيل

الحديث المضاد هو أن “الجميع سيستخدم نفس الخاصية” وهنا يجب أن ننبه لأمرين، الأول هو أنه ليس الجميع بالفعل مع استخدام جزء من اللاعبين للخاصية بالفعل وبالتالي فسيكون لديك بعض الأفضلية وإذا كان مركزك متأخرا فإن هناك بعض الفرق التي لم يعد يستخدمها مدربوها متواجدة في مركز أعلى منك بالفعل فيمكنك أن تتخطى ذلك

الأمر الثاني هو ماذا لو لم تسخدمها وتألق صلاح بشكل كبير؟ مركزك سيتأثر بالطبع بشكل كبير ولنا فيما حدث مع هاري كين الموسم الماضي عبرة

هذا الأمر يفتح لنا تفكير آخر، هل يعوض 11 لاعبا من الدوبل جيم ويك بالـ فري هيت عدم اختيار محمد صلاح كتريبل كابتن؟

هذا شيء يستحق التفكير ويعتمد على عدد اللاعبين المتواجدين في فريقك للعب دوبل جيم ويك قبل استخدام الفري هيت بالإضافة إلى رؤيتك هل تحتاج لتواجد 11 لاعبا من دوبل جيم ويك؟

إذا كنت مثلا ستستخدم 3-4 تغييرات إضافية وهو ما سيعني خسارة 12-16 نقطة فلا أفضل خسارة كل هذه النقاط، وبشكل عام 8 لاعبين دوبل جيم ويك قد يفوون بالغرض مع عدم وجود مهاجمين مغريين من الأساس وإمكانية استخدام بوين وكوتينيو/رامسي مع مباراة مقبولة

إذا كان عدد لاعبي الدوبل في فريقك قليل بشكل كبير فيمكنك استخدام الفرق هيت (إذا كانت الأولى وليست الثانية) ووقتها من المتوقع أن يعوض 4-5 لاعبين إضافيين في الدوبل نقاط تريبل كابتن محمد صلاح الذي ستكون قد اخترته بالفعل ليقود قائد فريقك

بشكل عام، أرى أن تريبل كابتن صلاح هو الخيار الأفضل في هذه الجولة

ولكن إذا أردت استخدام الفري هيت فهذه ترشيحاتي

بوب

آرنولد – تيرني – سايس/كيلمان

صلاح – ماني – كورنيه – بوين – مارتينيلي

خيمينيز – إدوارد

يمكنك أيضا النظر لخيارات مثل

سون/ جوتا/روبيرتسون (إذا لم تتعاقد مع ماني)

كوتينيو

فيجورست (إذا كان جاهزا)

كينج (من باب الحاجة لتوفير الأموال)

زاها