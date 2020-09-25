كيف تلعب فانتازي بريميرليج الموسوعة الشاملة للمبتدئين

فانتازي بريميرليج عاد بموسم جديد ولذلك فانتازي فوتبول سكاوت هنا لتقديم المساعدة

لعلك لم تلعب اللعبة من قبل ولكن تم استدراجك من قبل أحد الأصدقاء لتنافسه في دوري خاص أو هيد تو هيد، أو ربما أنت خبير باللعبة وتحتاج إلى دليل شامل لتعلم جميع أصدقائك قواعد وقوانين لعبة الفانتازي

نرجو أن تنال هذه الموسوعة الشاملة إعجابك وأن تساعدك على معرفة كل ما يجب عليه أن تعرفه عن لعبة الفانتازي

ما هي لعبة فانتازي بريميرليج؟

هي لعبة محاكاة لأحداث الواقع في مباريات الدوري الانجليزي. أنت المدرب وعليك مهمة اختيار تشكيلتك الخاصة من لاعبي الفرق المشاركة بالدوري بحيث يحتسب لك نقاط بناء على أداؤهم على أرض الواقع في مبارياتهم

هل يجب علي أن أشارك في دوري؟

يمكنك أن تلعب اللعبة بنفسك ولكن لا تكتمل الإثارة والمتعة من غير منافسة حقيقية بينك وبين أصدقائك أو زملاء عملك ولذلك يمكنك الانضمام إلى ميني ليج خاصة وتبدأ المنافسة فيها

كيف يمكنني اختيار فريقي الخاص؟

في لعبة الفانتازي تحصل على ميزانية 100 مليون باوند لتصرفها على فريقك، إذا كنت جديدا في اللعبة قد تعتقد أن هذا المبلغ كبير ولكن بمجرد بدء بناء فريقك ستجد أن الميزانية تذهب بسرعة. ستجد أن أغلى اللاعبين في اللعبة هم الخيارات الهجومية في الوسط أو في خط الهجوم

فريقك يجب أن يضم 15 لاعب ولكن 11 فقط يمكنكم أن يبدؤوا في فريقك كل أسبوع، القرار هو قرارك من هم اللاعبين 11 الذي سيبدؤون ومن هم اللاعبين الأربعة الذين ستتركهم على الدكة، سوف تحصل على نقاط من البنش فقط إذا غاب أحد اللاعبين ال11 ولم يلعب أي دقيقة من المباراة

هل يمكنني تغيير فريقي بعد أن أختاره؟

قبل بداية موسم الفانتازي، تستطيع استخدام عدد لا نهائي من التبديلات لتغيير عناصر فريقك بشرط ألا تتجاوز الميزانية عن 100 مليون باوند

ولكن، بعد ديدلاين الجولة الأولى، سوف يكون لديك فقط تبديل واحد كل جولة، إذا لم تستعمل التبديل سوف يرحل للجولة التي تليها ليصبح لديك تبديلين مجانيين

انتبه! لا يمكنك أن تحصل على أكثر من تبديلين مجانيين وبالتالي لا يمكن ترحيل التبديلين للجولة التي تليها

يسمح لك بعمل تبديلات أكثر على فريقك ولكن كل تبديل إضافي غير مجاني سوف يكلفك 4 نقاط تخصم من رصيد نقاطك في تلك الجولة

الديدلاين لكل جولة دايماً ساعة ونصف قبل موعد مباراة أول مباراة بالجولة، عادة تكون الساعة 11 صباحاً بتوقيت لندن يوم السبت، ولكن أحيانا يكون هناك مباريات يوم الجمعة مساءً وجولات بمنتصف الأسبوع أيضاً

كيف أوزع الميزانية على فريقي؟

لكي تحافظ على التوازن في فريقك، من الأفضل أن توزع الميزانية على المراكز الأربعة: حراسة المرمى، الدفاع، الوسط والهجوم. بشكل عام قد تحتاج إلى ما لا يزيد عن 2 لاعبين بريميم من كل مركز حتى يمكنك جلب لاعبين جيدين بشكل منخفض في باقي المراكز من الفرق التي تعتبر صغيرة في الدوري الإنجليزي

بفعل ذلك يمكنك جني العديد من النقاط، خلال الموسم لاعبيك قد يصابون، يتم إيقافهم أو يصبحون خارج الفورمة، وبالتالي إذا كان لديك فريق متوازن سوف يكون أسهل عليك استبدالهم

الحالة المثالية هي أن يكون بإمكانك إصلاح مشاكل فريقك من خلال تبديل واحد أو إثنين كحد أقصى. استثمارك بشكل كبير في أحد المراكز قد يسبب لك الكثير من المشاكل التي يصعب إصلاحها بسهولة أو قد يكون لديك الكثير من المال في البنك غير المستخدم في استثمار لاعبين آخرين في مراكز أخرى

حسناً، أي من اللاعبين يجب أن اختارهم؟

يوجد مجموعة كبيرة من اللاعبين في اللعبة. في المراحل الأولى من الموسم، من الصعب القول أي العناصر ستكون الأفضل والأهم للفريق، ولكن هناك الكثير من المحتوى ليساعدك على تحديد اللاعبين الذين تحتاجهم في فريقك وبعد ذلك يمكنك استخدام التبديلات لاحقاً خلال الموسم. تابعنا لتحصل على كل جديد

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كيف يتم احتساب النقاط في فريقي؟

هناك العديد من الطرق لتسجيل النقاط في لعبة الفانتازي، الأهداف، الأسست، نظافة الشباك (كلين شيت) هي أهم الوسائل للحصول على النقاط في المباريات

أي لاعب تختاره كابتن سوف يسجل لك ضعف النقاط التي يحصل عليها في تلك الجولة، في الجدول بالأسفل توضيح لطرق تسجيل النقاط حسب مراكزهم

الحدث عدد النقاط المحتسبة اللعب لمدة 60 دقيقة أو أقل 1 اللعب لمدة أكثر من 60 دقيقة 2 الهدف المسجل من حارس المرمى والمدافع 6 الهدف المسجل من لاعب الوسط 5 الهدف المسجل من المهاجم 4 الأسست لجميع المراكز 3 نظافة الشباك لحارس المرمى والمدافع (يجب اللعب لأكثر من 60 دقيقة) 4 نظافة الشباب للاعب الوسط (يجب اللعب لأكثر من 60 دقيقة) 1 كل 3 تصديات من حارس المرمى 1 صد ضربة الجزاء لحارس المرمى 5 نقاط البونص لأفضل 3 لاعبين في المباراة 1-3

هل يمكنني خسارة نقاط؟

للأسف، هناك بعض الحالات يفقد فيها فريقك للنقاط

الحدث عدد النقاط المحتسبة إضاعة ضربة الجزاء -2 كل هدفين يتم استقبالها لحارس المرمى والمدافع -1 كل كرت أصفر -1 كل كرت أحمر -3 تسجيل هدف خطأ في مرماه -2

ما هي الخواص؟

هناك 4 خواص يمكنك استخدامها في لعبة فانتازي بريميرليج خلال الموسم لتعزيز عدد نقاطك في الجولات. الخواص هي:

الوايلد كارد: يسمح لك بعمل عدد لا نهائي من التبديلات خلال الجولة بدون خصم أي نقاط من رصيدك. لديك 2 وايلد كارد في الموسم، يمكن استخدام الوايلد كارد الأول حتى 29 ديسمبر (الجولة 16)، بعدها تحصل على الوايلد كارد الثاني ويبقى معك حتى نهاية الموسم

التربل كابتن: عادة الكابتن يسجل لك ضعف النقاط التي يسجلها اللاعب. ولكن ولمرة واحدة في الموسم، يمكنك استخدام خاصية التربل كابتن لتسجيل 3 أضعاف النقاط التي يسجلها ذلك اللاعب

البنش بوست: عادة يتحتم عليك وضع 4 لاعبين في الدكة خلال الجولات ولكن البنش بوست تسمح لك، ولمرة واحدة في الموسم، باحتساب عدد النقاط المسجلة من لاعبي الدكة وإضافتها إلى رصيد نقاطك

الفري هيت: تشبه الوايلد كارد، تسمح لك بعمل عدد لا نهائي من التبديلات خلال الجولة بدون خصم أي نقاط من رصيدك، ولكن ينتهي مفعولها بعد جولة واحدة، وبعد ذلك يعود لك فريقك السابق قبل تفعيل الفري هيت وتستكمل به الموسم

ماذا أفعل إذا أصيب أحد لاعبي الفريق أو تم إيقافه؟

يجب عليك أن تقيم وتتعامل مع وضع الإصابات بشكل سريع، تابع الأخبار إذا ما كانت إصابتهم طفيفة أو طويلة المدى. تابع جدولنا الخاص الذي يوضح مدة الإيقاف للاعبين أو موعد عودتهم من الإصابة. إذا كان من المتوقع أن يغيب اللاعب عن مباريتين أو 3 ربما عليك تبديله بلاعب آخر. إذا عندك لاعبين لا يلعبون، تابع الأسباب وإذا ما كان سيلعب قريباً

كقاعدة عامة، عليك أن تقرر في هذا الأمر. حتى لو كان اللاعب غير أساسي ويحصل على دقائق محدودة من الاحتياط أو لا يلعب أكثر من 75% من المباريات الخمسة الأولى في الموسم، أو إذا كان لديه منافسة على مركزه مع لاعب آخر، هذا أمر قد تتعامل معه طول فترة الموسم. إذا كان لديك لاعب بديل يلعب أساسياً ويسجل النقاط و تود شراؤه إذن عليك بعمل التبديل في أقرب وقت ممكن

متى يجب علي أن أتم صفقة شراء اللاعب لفريقي؟

يعتمد على فورمة اللاعب، سوف تتقلب خلال الموسم. تابع اللاعبين بحالة فورمة ممتازة ولكن لا تنجذب بفورمة جولة واحدة بتسجيله هاتريك ثم لا يستكمل الفورمة على سبيل المثال. تحتاج إلى لاعبين قادرين على العطاء وتسجيل النقاط باستمرارية خلال فترات طويلة من الموسم. شراء لاعبين بفورمة مستمرة هي سر نجاح تسجيلك للعديد من النقاط وتقديم موسم مميز في الفانتازي

هناك كم كبير من المعلومات على موقعنا إذا أردت أن تكون في المقدمة. سوف نوفر لك كل التفاصيل التي تحتاجها أسبوعاً بأسبوع حتى يتسنى لك الوصول إلى قرار منطقي بعد حصولك على عدة آراء كافية عن اللاعبين والفرق. تابع ملاحظات السكاوت التي تقدم بعد كل مباراة. هذه المقالات تتحدث عن التفاصيل على مستوى التشكيلة، أداء اللاعبين وإحصائياتهم وتمركزهم إذا كان هجومياً أو دفاعياً بالإضافة إلى توضيح اللاعبين الذين يكونون بفورمة ممتازة