Fulham v Brentford team news: King starts again

20 September 2025 4 comments
The final Premier League game of the day sees Fulham face Brentford.

The hosts are unchanged this evening, so budget midfielder Josh King starts again.

Brentford make one change from last weekend, with Mikkel Damsgaard in for Mathias Jensen.

LINE-UPS

Fulham XI: Leno, Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon, Berge, Lukic, Iwobi, King, Wilson, Muniz

Subs: Lecomte, Jimenez, Cairney, Adama, Cuenca, Chukwueze, Castagne, Kevin, Smith Rowe

Brentford XI: Kelleher, Kayode, Van den Berg, Collins, Pinnock, Lewis-Potter, Damsgaard, Henderson, Yarmoliuk, Schade, Thiago

Subs: Valdimarsson, Hickey, Henry, Jensen, Carvalho, Onyeka, Ouattara, Ajer, Janelt

  1. ☈☾
    • 8 Years
    2 mins ago

    Any Villa fans? Will Bogarde get more game time?

  2. 1912 F.A Cup Winners
    • Fantasy Football Scout Member
    • 8 Years
    2 mins ago

    Who goes for J-Ped folks???

    A- Mateta
    Or
    B- Wood

    Cheers all!!!

    1. SINGH
      • 7 Years
      just now

      Gyok

  3. Kaneyonero
    • 9 Years
    just now

    How are Salah cappers now? Bit more relieved?

