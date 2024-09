The price changes for Gameweek 6 have already begun as Fantasy Premier League (FPL) responds to player sales and purchases.

If you’re after the changes immediately after they happen, check out the daily Hot Topic.

Otherwise, the FPL Price Changes widget on the sidebar and in the article below will detail the latest risers and fallers.

Date Player Club Price Change 22/09 M.Salah LIV 12.8 +0.1 22/09 Raya ARS 5.6 +0.1 22/09 Luis Díaz LIV 7.9 +0.1 22/09 Rogers AVL 5.2 +0.1 22/09 Mbeumo BRE 7.2 +0.1 22/09 Pickford EVE 4.8 -0.1 22/09 N.Jackson CHE 7.7 +0.1 22/09 Kudus WHU 6.3 -0.1 22/09 Wissa BRE 6.0 -0.1 22/09 Calvert-Lewin EVE 6.0 +0.1 22/09 Adama FUL 5.1 +0.1 22/09 Quansah LIV 4.1 -0.1 22/09 Neto ARS 4.3 -0.1 22/09 Füllkrug WHU 6.7 -0.1 22/09 Tarkowski EVE 4.8 -0.1 22/09 Neto CHE 6.3 -0.1 22/09 Marc Guiu CHE 4.9 -0.1 22/09 J.Murphy NEW 5.2 -0.1 22/09 Senesi BOU 4.8 -0.1 22/09 Hee Chan WOL 6.2 -0.1 22/09 Bissouma TOT 4.9 -0.1 22/09 Gomez LIV 4.8 -0.1 22/09 Gray TOT 4.8 -0.1 22/09 Endo LIV 4.8 -0.1 22/09 I.Sarr CRY 5.8 -0.1 22/09 Jørgensen CHE 4.3 -0.1 22/09 Ricardo LEI 4.3 -0.1 22/09 Buendia AVL 5.3 -0.1 22/09 R.Gomes WOL 5.3 -0.1 22/09 Broja EVE 5.4 -0.1 22/09 Wilson FUL 5.3 -0.1 22/09 Jota Silva NFO 5.9 -0.1 22/09 L.Guilherme WHU 4.8 -0.1 21/09 Haaland MCI 15.3 +0.1 21/09 Pedro Porro TOT 5.6 +0.1 21/09 Alexander-Arnold LIV 7.1 +0.1 21/09 Watkins AVL 9.0 +0.1 21/09 Welbeck BHA 5.8 +0.1 21/09 Mazraoui MUN 4.6 +0.1 21/09 Onana AVL 5.2 +0.1 21/09 B.Fernandes MUN 8.3 -0.1 21/09 Sánchez CHE 4.6 +0.1 21/09 Aina NFO 4.5 +0.1 21/09 Gibbs-White NFO 6.4 -0.1 21/09 Muñoz CRY 4.9 -0.1 21/09 José Sá WOL 4.4 -0.1 21/09 João Félix CHE 6.4 -0.1 21/09 Almirón NEW 5.7 -0.1 21/09 J.Ayew LEI 5.3 -0.1 21/09 Moder BHA 4.4 -0.1 21/09 Foderingham WHU 4.4 -0.1 21/09 Wieffer BHA 4.9 -0.1 21/09 Y. Chermiti EVE 4.9 -0.1 21/09 Botman NEW 4.4 -0.1 21/09 Adams BOU 4.9 -0.1