FPL Gameweek 31 price changes: All the risers + fallers

With plenty more Wildcards in play this week, there will be a decent number of price changes happening before the Gameweek 31 deadline.

Player Team Price Change Beto EVE 5.0m Chiwome WOL 4.4m Cunha WOL 6.8m Eze CRY 6.8m Foderingham WHU 4.2m Gvardiol MCI 6.1m M.Salah LIV 13.8m Malen AVL 5.3m Marmoush MCI 7.5m Milenković NFO 5.0m Neto CHE 6.2m Palmer CHE 10.7m Saka ARS 10.3m Saliba ARS 6.3m Tel TOT 5.9m Bogarde AVL 3.9m Elanga NFO 5.4m Isak NEW 9.4m Kerkez BOU 5.3m Marmoush MCI 7.4m Mateta CRY 7.6m Wood NFO 7.2m Cucurella CHE 5.3m I.Sarr CRY 5.7m O.Dango BOU 5.0m Robinson FUL 4.9m Keane EVE 3.8m Onana MUN 4.9m Wissa BRE 6.6m Minteh BHA 5.1m Alexander-Arnold LIV 7.3m Hudson-Odoi NFO 5.3m José Sá WOL 4.4m Kinsky TOT 4.2m Kluivert BOU 6.3m C.Doucouré CRY 4.8m Rashford AVL 6.6m Muñoz CRY 5.1m Palmer CHE 10.8m B.Fernandes MUN 8.6m Bowen WHU 7.6m Da Silva Moreira NFO 4.3m Esse CRY 4.7m Fabianski WHU 4.0m Haaland MCI 14.8m Hall NEW 4.8m Marmoush MCI 7.3m McCarthy SOU 4.2m Ndiaye EVE 5.2m Strand Larsen WOL 5.3m Aina NFO 5.4m Alexander-Arnold LIV 7.4m B.Fernandes MUN 8.5m Dúbravka NEW 4.2m Evanilson BOU 5.7m Gabriel ARS 6.4m Gvardiol MCI 6.0m Isak NEW 9.3m João Pedro BHA 5.6m Kerkez BOU 5.2m M.Salah LIV 13.7m Milenković NFO 4.9m Veltman BHA 4.3m Young EVE 4.4m Gibbs-White NFO 6.6m Cunha WOL 6.9m J.Ayew LEI 5.1m O.Dango BOU 5.1m Palmer CHE 10.9m Sels NFO 5.1m B.Fernandes MUN 8.4m Kluivert BOU 6.2m Dennis BOU 3.9m J.Murphy NEW 5.0m Wood NFO 7.3m Aït-Nouri WOL 4.8m Amad MUN 5.3m Gakpo LIV 7.4m I.Sarr CRY 5.6m Kulusevski TOT 6.2m 1 2 3 4 5 6 7 8