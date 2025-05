FPL Gameweek 36 price changes: All the risers + fallers

On this page, you’ll find all of the confirmed Fantasy Premier League (FPL) price changes ahead of the Gameweek 36 deadline.

Player Team Price Change Aït-Nouri WOL 5.1m Collins BRE 4.6m Cunha WOL 7.1m De Bruyne MCI 9.5m Harwood-Bellis SOU 3.9m Sels NFO 5.2m Archer SOU 4.8m Bowen WHU 7.7m Gvardiol MCI 6.4m J.Virginia EVE 3.8m Mbeumo BRE 8.2m Minteh BHA 4.8m O.Dango BOU 4.6m Trossard ARS 6.8m Wissa BRE 6.7m Dúbravka NEW 4.0m I.Sarr CRY 5.7m Palmer CHE 10.5m Saka ARS 10.4m Schär NEW 5.6m Tarkowski EVE 4.8m Echeverri MCI 5.8m Mbeumo BRE 8.1m João Pedro BHA 5.5m Marmoush MCI 7.6m Mateta CRY 7.7m Milenković NFO 5.2m Murillo NFO 4.8m Sessegnon FUL 4.2m Trippier NEW 5.7m Virgil LIV 6.7m Wan-Bissaka WHU 4.4m Bowen WHU 7.6m Cunha WOL 7.0m Damsgaard BRE 4.9m Iwobi FUL 5.6m J.Murphy NEW 5.3m Luis Díaz LIV 7.6m Nwaneri ARS 4.4m Pope NEW 5.0m Wissa BRE 6.6m Souček WHU 4.8m Wood NFO 7.0m Aït-Nouri WOL 5.0m Isak NEW 9.6m Mbeumo BRE 8.0m Cunha WOL 6.9m Barnes NEW 6.0m Alcaraz EVE 4.7m De Bruyne MCI 9.4m Gibbs-White NFO 6.4m Greaves IPS 3.8m Gvardiol MCI 6.3m Hudson-Odoi NFO 5.1m Robinson FUL 4.8m Son TOT 9.7m Aït-Nouri WOL 4.9m Beto EVE 4.8m Faes LEI 3.8m Foden MCI 9.1m Marmoush MCI 7.7m Minteh BHA 4.9m O.Dango BOU 4.7m Saliba ARS 6.6m Szoboszlai LIV 6.2m B.Fernandes MUN 8.5m Gakpo LIV 7.2m Mbeumo BRE 7.9m Raúl FUL 5.3m Raya ARS 5.6m Rogers AVL 5.7m Dibling SOU 4.3m Palmer CHE 10.6m Kinsky TOT 4.1m Virgil LIV 6.6m Saka ARS 10.5m Davis IPS 4.2m Elanga NFO 5.4m Eze CRY 6.9m Hall NEW 4.7m