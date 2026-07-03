Dugout Discussion

Argentina v Cape Verde team news: Starts for Messi, Medina + Molina

3 July 2026 10 comments
FPL Marc FPL Marc
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In the Round of 32’s penultimate match, current World Cup holders Argentina meet the unbeaten underdogs who were Group H runners-up, Cape Verde.

Kick-off in Miami is at 23:00 BST.

TEAM NEWS

Lionel Messi is back in the lineup, as are names like Facundo Medina, Lisandro Martinez, Julian Alvarez and Nahuel Molina.

Having made nine changes for the Jordan clash, Lionel Scaloni does the same here. Only Emiliano Martinez and Lautaro Martinez keep their places.

Meanwhile, their opponents switch five elements of their 0-0 draw with Saudi Arabia. Steven Moreira, Sidny Cabral, Laros Duarte, Jovane Cabral and Nuno da Costa are replacing Wagner Pina, João Paulo, Jamiro Monteiro, Willy Semedo and Dailon Livramento.

LINE-UPS

Argentina XI: E Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Mac Allister, Fernández, De Paul; Messi, Lautaro Martínez, Almada

Subs: Musso, Rulli, Senesi, Tagliafico, Montiel, Otamendi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Alvarez, N Gonzalez, Simeone, Paz, Lopez

Cape Verde XI: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S Cabral; Mendes, D Duarte, Pina, L Duarte, J Cabral; da Costa

Subs: da Rosa, dos Santos, Stopira, Costa, W Pina, Pires, Joao Paulo, Monteiro, Y Semedo, Arcanjo, Benchimol, Rodrigues, W Semedo, Livramento, Varela

FPL Marc Broadcaster, writer and overthinker. Hoping that ‘differential potential’ will catch on.

10 Comments Login to Post a Comment
  1. IAWC ( It's a Wonderfu…
    • 8 Years
    23 mins ago

    Hi guys in a conundrum here. If messi and lisandro get more or equal to 8 then have to sub a 8 pter for munoz or diaz. Or will you bench munoz or diaz for a 8 pter and if you bench which of the 2? Using qualification booster ofc so assuming colombia qualify it's 6+2

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  2. Travel Notes
    • 3 Years
    23 mins ago

    What are the odds for Cape Verde to win?

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  3. NZREDS
    • 12 Years
    21 mins ago

    ffs - England game time moved much earlier due to weather concerns. Ideal for the UK, not so much for NZ. Was meant to be going to the pub at lunchtime to watch it!

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  4. IN SANE IN DE BRUYNE
    • 9 Years
    14 mins ago

    Twist from Mbappe (C) to Messi?
    I didn't consider it before but feels tempting right now

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    1. NZREDS
      • 12 Years
      7 mins ago

      Could haul against CV

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    2. POP KC
      • Fantasy Football Scout Member
      • 7 Years
      5 mins ago

      Thinking about it, but Mbappe was money

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    3. caz777
      • Fantasy Football Scout Member
      • 3 Years
      4 mins ago

      I just did it. statistically not the best decision...but my league leader has a slightly too big lead over me, so I need to risk it a bit.

      Btw why did Hany and Shobeir not get scouting points for the australia match? I used the Clean sheet shield booster this round, and both have gotten the CS bonus, but not their scouting one.....any experience in how late points can be added?

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      1. caz777
        • Fantasy Football Scout Member
        • 3 Years
        3 mins ago

        btw i know Qual booster is most common, but I decided on 5 low owned def and 1 low owned gk with the CS shield as a punt. succesfully i might add

        Open Controls
      2. SM001
        • 10 Years
        just now

        A player needs to score 4 points before the scouting bonus kicks in.

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    4. Better off with a pin and a…
      • Fantasy Football Scout Member
      • 13 Years
      1 min ago

      I'm sticking. He needs 2 goals plus something else. My worry is they take him off if the game is won so he may not get to haul too big, but hey he's Messi, he's in form and it's Vs Cape Verde! Anything could happen.

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