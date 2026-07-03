Argentina v Cape Verde team news: Starts for Messi, Medina + Molina

In the Round of 32’s penultimate match, current World Cup holders Argentina meet the unbeaten underdogs who were Group H runners-up, Cape Verde.
Kick-off in Miami is at 23:00 BST.
- READ MORE: World Cup 2026 – Round of 16 predicted line-ups
- READ MORE: World Cup Fantasy – $5.6m Manzambi wows again + Widmer injury
TEAM NEWS
Lionel Messi is back in the lineup, as are names like Facundo Medina, Lisandro Martinez, Julian Alvarez and Nahuel Molina.
Having made nine changes for the Jordan clash, Lionel Scaloni does the same here. Only Emiliano Martinez and Lautaro Martinez keep their places.
Meanwhile, their opponents switch five elements of their 0-0 draw with Saudi Arabia. Steven Moreira, Sidny Cabral, Laros Duarte, Jovane Cabral and Nuno da Costa are replacing Wagner Pina, João Paulo, Jamiro Monteiro, Willy Semedo and Dailon Livramento.
LINE-UPS
Argentina XI: E Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Mac Allister, Fernández, De Paul; Messi, Lautaro Martínez, Almada
Subs: Musso, Rulli, Senesi, Tagliafico, Montiel, Otamendi, Paredes, Barco, Lo Celso, Palacios, Alvarez, N Gonzalez, Simeone, Paz, Lopez
Cape Verde XI: Vozinha; Moreira, Pico, Diney, S Cabral; Mendes, D Duarte, Pina, L Duarte, J Cabral; da Costa
Subs: da Rosa, dos Santos, Stopira, Costa, W Pina, Pires, Joao Paulo, Monteiro, Y Semedo, Arcanjo, Benchimol, Rodrigues, W Semedo, Livramento, Varela